6 вещей в интернете, которые люди понимают неправильно

1) Вы не контролируете ситуацию

2) Вы не слышите собеседника.

3) Вы видите лишь часть общения

4) Вы переоцениваете собственную значимость

5) Вы ищете смысл там где его нет

6) Вы смотрите в пустоту

Сейчас модно говорить об обмане в Интернете. Мы постоянно читаем и слышим про дезинформацию, фейки и разного рода манипуляции. Да, это очень полезно, знать какие бывают способы обмана и манипуляции. Знать и противостоять им. Ну или знать и использовать.Но я хочу поговорить не об обмане извне, а об обмане изнутри. То есть, о самообмане.А конкретно, о самообмане который возникает при непонимании того, что, как и почему происходит в интернете.В интернете мимо нас проносится поток обрывочной информации. Можно сказать много справедливых слов в адрес людей не желающих докапываться до подробностей, но с каждым днём их вины в этом всё меньше и меньше.Технологическая реальность в которой общается современный пользователь разного вида «умными лентами» и неочевидными сортировками. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда Facebook присылал мне уведомление об ответе в каком нибудь обсуждении, но присланная ссылка вела не на конкретный комментарий.Если к этим «умным» механизмам сортировки и уведомлений добавить ещё и почтовый антиспам, то придётся признать полную невозможность трактовать отсутствие ответа как свойство человека.Нет, не празднуйте победу в споре. Вполне возможно, что Вы не пригвоздили Вашего собеседника железным аргументом, после которого он слился из обсуждения.Не исключено, что он просто не получил уведомления о Вашей реплике. Или же наоборот — он ответил, а Вам уведомление не пришло.Я говорю не о том случае когда «слушает, но не слышит», а именно про вербальное общение. Смайлики являются никакущей заменой интонаций, да и капсить на смартфонах не так просто.Известное «Ага, конечно» является отрицанием только будучи подкреплённым интонационно, а так это обычное утверждение и плеоназм (ну или как оно правильно зовётся).Поэтому, впервые столкнувшись с человеком в интернете, невозможно определить говорит ли он своё мнение или передразнивает человека с которым не согласен.Что мы читаем: реальное мнение или же иронию, сарказм, цитату? Во время звукового общения мы услышали бы изменения стиля речи на пафосный, издевательский или же подражающий кино-персонажу, при общении буковками через интернет у нас такой роскоши нет.Вы остаётесь один на один собственными предубеждениями насчёт собеседника и желанием увидеть в его словах то что Вам нужно.Сейчас я говорю не о чисто социальном аспекте, когда люди могут вести сквозное обсуждение одного и того же вопроса в разных местах.Нет, речь идёт о техническом факте параллельного общения. Пользователь может вести обсуждение на форуме или в социальной сети, при этом приватно беседуя на эту же тему в каком нибудь мессенджере. В такой ситуации, один из ведущих приватное общение может попросить своего собеседника скопировать его реплику в публичную беседу. Просто для того, что бы всё важное было в одном месте и не приходилось искать нужную реплику по разным программам и сервисам.Это именно техническая особенность интернет-общения, потому что автору копируемого текста нет нужны ещё раз его проговаривать голосом, переписывать от руки или перенабивать — можно просто скопировать в одном месте и вставить в другое.С точки зрения стороннего наблюдателя это выглядит как внезапное появление сообщения идущего вне общего потока обсуждения.В таких ситуациях старайтесь сделать над собой усилие и не бросаться сразу громить этого идиота. Возможно, Вы видите всего лишь часть чужого общения.(Другим вариантом данного самообмана является просьба о чисто техническом действии — проверке проходимости сообщения или что-нибудь ещё. Подобные технические сообщения могут быть фамильярными, колкими или же наоборот примитивными. Сторонний наблюдатель, не знающий о просьбе о техническом комментарии, переданной по другим каналам, может неправильно понять появление матерного комментария. :) )Однажды я наблюдал крайне забавную ситуацию. Несколько ЖЖ-пользователей обратили внимание на чётко скоординированную активность ботов. Они обнаружили, что в их «списках гостей» присутствует один и тот же набор гостей. Радость этих пользователей была велика — правительство России бросило против них свои отборные силы с бото-фермы. Они подбадривали друг-друга, обсуждали возможные мотивы Коварного Врага и были очень горды собственной важностью.Нет, не «дебилы», а люди не знающие понятия «реферальный спам». Это явление хорошо знакомо владельцам веб-сайтов, но не очевидно для простых пользователей.Нет, эти «гости» в ЖЖ не заинтересовались тем что Вы написали — это роботы среагировавшие на сам факт Вашей активности. Раз Вы сегодня что-то написали, значит завтра пойдёте проверять кто же прочитал Ваш текст. Увидев там незнакомого пользователя, Вы может быть пойдёте, может быть подпишетесь.Поэтому, не обольщайтесь ни появлением «гостей» противоположного пола в Одноклассниках, не раздувайтесь от важности при появлении «гостей» после написания Вами постинга на политическую тему и не гордитесь тем что в Инстаграмме Вашу фотографию с хэштегом #ВеликийУстюг залайкали два великоустюжских магазина и салон красоты. Это просто спам — ничего личного.Данный пункт чем-то напоминает предыдущий, но всё же не тождественен ему.Год назад, в рунете появился текст обличающий «научные» группы во Вконтакте, которые были не очень научными. В этих группах были весёлые картинки, шутки, астральная байда и всякая модная всячина. Как же так, сокрушались авторы обличений, заявлена тема про науку, но этой теме не следуют.Умные, вроде бы, всерьёз восприняли тематические контентные проекты, чья главная и единственная задача — показывать рекламу и приносить владельцам доход. Создателям таких проектов не очень то важна заявленная тема, их создание и ведение это просто технология. Сегодня это «наука», завтра — «техника», потом какой нибудь позитивный взгляд на мир, личная эффективность и т.п. Внутри там будут одни и те же котики, пироженки, шутки и другая фигня, и лишь иногда — что нибудь содержащее ключевые слова из заявленной темы.Нет ли у Вас на примете сайта или группы, которую стоит публично пристыдить за плохие материалы и отклонение от темы?Прежде чем тратить время и нервы, присмотритесь к ним повнимательней, возможно это просто тематический контентный проект, и его авторам не то что не станет стыдно — они будут рады дополнительному пиару.Завершает список самообманов пункт, который является идеальным примером демонстрации того к чему приводит непонимание реалий интернета.В фейсбуке есть группа, в которой люди веселятся над ошибками других людей — опечатки, формулировки и т.п. Веселятся и обсуждают как же возникла та или иная ошибка. Они очень грамотные и гордятся этим.Не так давно, они очень активно обсуждали несогласованность предложения найденного ими на сайте состоящем из синонимизированных текстов. Да, они восприняли всерьёз тексты на автосгенерённой помойке. Роботы гугла уже не относятся к таким текстам всерьёз, но они не роботы, а люди желающие найти смысл там где он просто не предполагается. И они его нашли.Это было странное зрелище — обсуждение грамматических ошибок в синонимизированном тексте. Смешное, но странное.И поучительное, потому что я сам такой же.Я могу броситься в бой не увидев всю ситуацию целиком, могу воспринять шутку всерьёз, могу порадоваться лайку от бота и разозлиться на контентный-проект по интересующей меня теме.