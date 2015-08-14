Как правильно готовить блокчейн
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За последние несколько месяцев мы в BitClave услышали о большом количестве новых блокчейн-проектов, применяющих блокчейн во всех мыслимых и немыслимых сферах. Надеюсь вы понимаете, что один лишь факт использования блокчейна в проекте не придает ему никаких суперспособностей. Мы проанализировали ситуацию и рады представить вам наше текущее видение того, как использовать блокчейн правильным образом. Эта статья поможем вам определить заслуживает ли проект вашего времени, денег и сил. Также в статье имеется упрощенный пример того, как блокчейн может быть внедрен в рынок интернет-рекламы.
Давайте рассмотрим участников рынка интернет-рекламы: Рекламодатели, Агенства, Рекламные сети, Издатели, Пользователи.
На представленной схеме вы можете заметить как именно действует каждый из участников. Рекламодатели платят Агенствам за управление их рекламными кампаниями и создание таргетированной рекламы. Агенства платят Рекламным сетям за действия пользователей (обычно клики или установки). Рекламные сети платят Издателям за показы и собирают информацию о Пользователях для оптимизации числа кликов к числу показов. Не редка ситуация когда агенства и рекламные сети образуют довольно длинные цепочки, каждый из участников цепи съедает свою долю рекламного бюджета Рекламодателя.
Рекламные сети могут нечестно устанавливать цену для Агенств и Рекламодателей за действие (CPA = cost per action) и вообще цепочка голодных посредников явно скажется на бюджете Рекламодателя не лучшим образом. В дополнение, неявный сбор информации о Пользователях даст не просто неполную, a также некорректную информацию, которая в конечном итоге приведет к удорожанию CPA. Все эти проблемы мы и попробуем решить в этом примере путем добавления блокчейна.
Давайте посмотрим на самый первый и самый известный из современных блокчейнов – Биткоин. Вы можете отправить запрос блокчейну Биткоина (точнее сети Биткоин) на перевод BTC с вашего адреса, на любой другой. Блокчейн Биткоина (точнее майнеры сети Биткоин) проверят два конкретных условия: подпись транзакции с целью определить являетесь ли вы владельцем адреса и условие достаточности баланса вашего адреса для проведения этого перевода. Если одна из этих проверок провалится, блокчейн откажет вам в проведении транзакции. Блокчейн Ethereum способен выполнять произвольные проверки, который смогут предусмотреть разработчики смарт-контрактов – таким образом он является более продвинутым доверенным лицом, обладающим к тому же полнотой по Тьюрингу.
Добавление нового действующего лица в какую-либо область ведет к полному пересмотру сценариев взаимодействия всех участников. Пользователи будут заполнять свои профили в Блокчейне, а также верифицировать часть информации через региональные сервисы посредством цифровых подписей. Часть Рекламодателей начнут создавать объявления и пополнять балансы рекламных кампаний прямо в Блокчейне. Рекламные сети получат возможность брать рекламные объявления из Блокчейна и показывать их Пользователям через площадки Издателей и позже просить Блокчейн произвести выплаты за пользовательские действия (клики или инсталлы). Блокчейн будет платить за действия не только Рекламным сетям, но и самим Пользователям, любезно согласившимся предоставить о себе информацию для таргетинга.
Что насчёт фрода в системе? Каждое действие (клик/инсталл) пользователя будет обрабатываться разлитыми событиями от Рекламодателя: переход_пользователя, регистрация_пользователя, покупка_пользователем. Платформа предполагает оценку Рекламных сетей, вынуждая их соревноваться друг с другом за улучшение статистических показателей. Любые кликеры при отсутствии борьбы с ними со стороны Рекламной сети будут портить рейтинг Рекламной сети, поскольку к желаемым событиям Рекламодателя в итоге не приведут, в итоге рекламодатель больше этой Рекламной сети бюджета не выделит. Да, рекламные кампании будут позволять Рекламодателям/Агенствам настраивать пропорции бюджета по Рекламным сетям. Резюмируя: система проектируется таким образом чтобы заставить Рекламные сети бороться с фордом и конкурировать друг с другом на этой основе.
Зачем этот ваш блокчейн нужен самим рекламным сетям? Рекламные сети получат возможность индексировать и ранжировать для себя объявления из Блокчейна чтобы сравнивать их со своими объявлениями. В случае, если конкретному пользователю окажется выгоднее показать объявление из блокчейна, чем то которое получено из другого источника – Рекламная сеть сможет заработать больше устроив показ объявления из Блокчейна. Со временем объявления в блокчейне вытеснят остальные объявления за счет чистого таргентинга, который выйдет просто дешевле.
Зачем пользователи будут у вас регистрироваться? Это может быть частью рефератной программы веб-сайтов, поисковиков, браузеров – убедить пользователей и провести их сквозь регистрацию. Также участие в системе позволит пользователям явно выбирать какую информацию раскрывать Рекламным сетям, что приведет к интересным объявлениям и вознаграждениям за предоставление информации. Неявный сбор информации о пользователях будет все жестче пресекаться на уровне браузеров и операционных систем.
В этой статье мы пытались резюмировать наше текущее видение о правильном использовании блокчейна, чтобы помочь вам отличить проекты, на которые стоит тратить своё время, деньги и силы. Предметная область должна содержать проблему потенциальной нечестности и добавление блокчейна как активного и абсолютно честного участника взаимоотношений должно решать эту проблему. Необходимо предусмотреть экономическую выгоду для каждого участника взаимоотношения для каждого из сценариев его работы и учесть возможные варианты атак на систему, с целью помешать её работе.
P.S. Я там говорю об абстракции Биткоина, не вдаваясь в подробности реализации UTXO модели. Абстракция Биткоина хранит балансы кошельков и позволяет их изменять путем проведения транзакций, реализация Биткоина чуть более упоротая, но целью статьи не было раскрытие деталей реализации Биткоина :)
Проблема потенциальной нечестности
Предметная область в которой вы собираетесь применить блокчейн должна иметь проблему потенциальной нечестности. Необходимо проанализировать потребности и сценарии взаимодействия участников, чтобы понять экономические выгоды участников от следования этим сценариям. Это позволит понять места, на которых участники готовы срезать ради своей выгоды.
Давайте рассмотрим участников рынка интернет-рекламы: Рекламодатели, Агенства, Рекламные сети, Издатели, Пользователи.
На представленной схеме вы можете заметить как именно действует каждый из участников. Рекламодатели платят Агенствам за управление их рекламными кампаниями и создание таргетированной рекламы. Агенства платят Рекламным сетям за действия пользователей (обычно клики или установки). Рекламные сети платят Издателям за показы и собирают информацию о Пользователях для оптимизации числа кликов к числу показов. Не редка ситуация когда агенства и рекламные сети образуют довольно длинные цепочки, каждый из участников цепи съедает свою долю рекламного бюджета Рекламодателя.
Рекламные сети могут нечестно устанавливать цену для Агенств и Рекламодателей за действие (CPA = cost per action) и вообще цепочка голодных посредников явно скажется на бюджете Рекламодателя не лучшим образом. В дополнение, неявный сбор информации о Пользователях даст не просто неполную, a также некорректную информацию, которая в конечном итоге приведет к удорожанию CPA. Все эти проблемы мы и попробуем решить в этом примере путем добавления блокчейна.
Блокчейн – действующее лицо, а не хранилище
Пожалуйста, перестаньте рассматривать блокчейн как децентрализованное синхронизируемоме надежное хранилище — все эти атрибуты вторичны. В первую очередь блокчейн – активный участник отношений. Он действует честно настолько, что ни у кого не остается сомнений в его беспристрастности. Например, честность блокчейна на консенсусе доказательства работы (Proof-of-Work) обеспечивается большим числом майнеров, чьё основное желание – зарабатывать деньги.
Давайте посмотрим на самый первый и самый известный из современных блокчейнов – Биткоин. Вы можете отправить запрос блокчейну Биткоина (точнее сети Биткоин) на перевод BTC с вашего адреса, на любой другой. Блокчейн Биткоина (точнее майнеры сети Биткоин) проверят два конкретных условия: подпись транзакции с целью определить являетесь ли вы владельцем адреса и условие достаточности баланса вашего адреса для проведения этого перевода. Если одна из этих проверок провалится, блокчейн откажет вам в проведении транзакции. Блокчейн Ethereum способен выполнять произвольные проверки, который смогут предусмотреть разработчики смарт-контрактов – таким образом он является более продвинутым доверенным лицом, обладающим к тому же полнотой по Тьюрингу.
Добавление нового действующего лица в какую-либо область ведет к полному пересмотру сценариев взаимодействия всех участников. Пользователи будут заполнять свои профили в Блокчейне, а также верифицировать часть информации через региональные сервисы посредством цифровых подписей. Часть Рекламодателей начнут создавать объявления и пополнять балансы рекламных кампаний прямо в Блокчейне. Рекламные сети получат возможность брать рекламные объявления из Блокчейна и показывать их Пользователям через площадки Издателей и позже просить Блокчейн произвести выплаты за пользовательские действия (клики или инсталлы). Блокчейн будет платить за действия не только Рекламным сетям, но и самим Пользователям, любезно согласившимся предоставить о себе информацию для таргетинга.
Достижение консенсуса
После добавления блокчейна как нового участника в некую систему необходимо заново проработать сценарии работы всех участников, не забыв при этом подкрепить эти сценарии реальными экономическими мотивами участников. Также необходимо предусмотреть защиту системы от неподобающего поведения участников, чтобы даже экономически невыгодные действия некоторых из них не могли помешать взаимодействовать остальным участникам.
Что насчёт фрода в системе? Каждое действие (клик/инсталл) пользователя будет обрабатываться разлитыми событиями от Рекламодателя: переход_пользователя, регистрация_пользователя, покупка_пользователем. Платформа предполагает оценку Рекламных сетей, вынуждая их соревноваться друг с другом за улучшение статистических показателей. Любые кликеры при отсутствии борьбы с ними со стороны Рекламной сети будут портить рейтинг Рекламной сети, поскольку к желаемым событиям Рекламодателя в итоге не приведут, в итоге рекламодатель больше этой Рекламной сети бюджета не выделит. Да, рекламные кампании будут позволять Рекламодателям/Агенствам настраивать пропорции бюджета по Рекламным сетям. Резюмируя: система проектируется таким образом чтобы заставить Рекламные сети бороться с фордом и конкурировать друг с другом на этой основе.
Зачем этот ваш блокчейн нужен самим рекламным сетям? Рекламные сети получат возможность индексировать и ранжировать для себя объявления из Блокчейна чтобы сравнивать их со своими объявлениями. В случае, если конкретному пользователю окажется выгоднее показать объявление из блокчейна, чем то которое получено из другого источника – Рекламная сеть сможет заработать больше устроив показ объявления из Блокчейна. Со временем объявления в блокчейне вытеснят остальные объявления за счет чистого таргентинга, который выйдет просто дешевле.
Зачем пользователи будут у вас регистрироваться? Это может быть частью рефератной программы веб-сайтов, поисковиков, браузеров – убедить пользователей и провести их сквозь регистрацию. Также участие в системе позволит пользователям явно выбирать какую информацию раскрывать Рекламным сетям, что приведет к интересным объявлениям и вознаграждениям за предоставление информации. Неявный сбор информации о пользователях будет все жестче пресекаться на уровне браузеров и операционных систем.
Итого:
В этой статье мы пытались резюмировать наше текущее видение о правильном использовании блокчейна, чтобы помочь вам отличить проекты, на которые стоит тратить своё время, деньги и силы. Предметная область должна содержать проблему потенциальной нечестности и добавление блокчейна как активного и абсолютно честного участника взаимоотношений должно решать эту проблему. Необходимо предусмотреть экономическую выгоду для каждого участника взаимоотношения для каждого из сценариев его работы и учесть возможные варианты атак на систему, с целью помешать её работе.
P.S. Я там говорю об абстракции Биткоина, не вдаваясь в подробности реализации UTXO модели. Абстракция Биткоина хранит балансы кошельков и позволяет их изменять путем проведения транзакций, реализация Биткоина чуть более упоротая, но целью статьи не было раскрытие деталей реализации Биткоина :)
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