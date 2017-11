Агрегация логов log4j2 средствами ELK

ELK внутри Docker

Настройка log4j для работы с Logstash

Настройка Logstash для правильной индексации логов

Немного бонусов, в виде краткой настройки Storm и интеграции Elasticsearch с Grafana

ELK на Docker и настройка Logstash

Скачаем образ

cd /usr/local/src git clone https://github.com/spujadas/elk-docker cd elk-docker

Создадим свою собственную конфигурацию Logstash

[root@host01 elk-docker]# cat 02-tcp-input.conf input { tcp { port => 5044 codec => line } } filter { kv { source => "message" recursive => "false" add_tag => "%{loggerclass}" } } [root@host01 elk-docker]# cat 30-output.conf output { elasticsearch { hosts => ["localhost"] index => "storm-%{+YYYY.MM.dd}" } }

add_tag => "%{loggerclass}"

Соберём контейнер

diff --git a/Dockerfile b/Dockerfile index ab01788..723120e 100644 --- a/Dockerfile +++ b/Dockerfile @@ -128,9 +128,7 @@ ADD ./logstash-beats.crt /etc/pki/tls/certs/logstash-beats.crt ADD ./logstash-beats.key /etc/pki/tls/private/logstash-beats.key # filters -ADD ./02-beats-input.conf /etc/logstash/conf.d/02-beats-input.conf -ADD ./10-syslog.conf /etc/logstash/conf.d/10-syslog.conf -ADD ./11-nginx.conf /etc/logstash/conf.d/11-nginx.conf +ADD ./02-tcp-input.conf /etc/logstash/conf.d/02-tcp-input.conf ADD ./30-output.conf /etc/logstash/conf.d/30-output.conf # patterns

docker build -t https://docker-registry-host.lan:5000/elk .

Запускаем ELK

mkdir -p /mnt/data1/elk/data

sysctl vm.max_map_count=524288 #Необходимо для корректной работы индексов Elasticseach docker run -v /mnt/data1/elk/data:/var/lib/elasticsearch --network=host -p 5601:5601 -p 9200:9200 -p 5044:5044 -e ES_HEAP_SIZE="4g" -e LS_HEAP_SIZE="1g" -it -d --name elk docker-registry-host.lan:5000/elk

-e ES_HEAP_SIZE="4g" -e LS_HEAP_SIZE="1g"

storm-%{+YYYY.MM.dd}

storm-*

Установка и настройка Apache Storm (факультативно)

mkdir /opt/storm cd /opt/storm wget http://ftp.byfly.by/pub/apache.org/storm/apache-storm-1.0.5/apache-storm-1.0.5.tar.gz tar xzf apache-storm-1.0.5.tar.gz ln -s apache-storm-1.0.5 current

zookeeper-{01..03}.lan

--- /opt/storm/current/conf/storm.yaml storm.zookeeper.servers: - "zookeeper-01.lan" - "zookeeper-01.lan" - "zookeeper-01.lan" storm.local.dir: "/opt/storm" nimbus.seeds: ["storm01.lan", "storm02.lan"]

Управление запуском Apache Storm через Supervisord

yum install python-pip -y #устанавливаем pip yum install python-meld3 -y #так же поставим зависимость, необходимую для работы supervisord (pip не может поставить её автоматически на CentOS 7.3) pip install --upgrade pip #обновим pip до последней версии pip install supervisor #установим supervisord

Nimbus — оркестратор, который предоставляет API, а так же управляет балансировкой задач (топологий, экзекуторов) между узлами кластера

— оркестратор, который предоставляет API, а так же управляет балансировкой задач (топологий, экзекуторов) между узлами кластера UI — тут всё просто — это web-интерфейс, который позволяет посмотреть всякое о текущем статусе

— тут всё просто — это web-интерфейс, который позволяет посмотреть всякое о текущем статусе Supervisor — не тот, что мы только что поставили, а свой, внутренний — который получает задания от Nimbus сервера и запускает внутри себя worker'ы, которые и делают работу,

описанную в топологиях

— не тот, что мы только что поставили, а свой, внутренний — который получает задания от Nimbus сервера и запускает внутри себя worker'ы, которые и делают работу, описанную в топологиях Logviewer — позволяет через web-интерфейс посмотреть логи на каждой машине кластера

/etc/supervisord/conf.d/

storm01.lan — Nimbus (см. выше, где мы настраивали storm.yaml), UI, Supervisor

— Nimbus (см. выше, где мы настраивали storm.yaml), UI, Supervisor storm02.lan — Nimbus, Supervisor

— Nimbus, Supervisor storm03.lan — Supervisor

— Supervisor storm04.lan — Supervisor

— Supervisor storm05.lan — Supervisor

[root@storm01 ~]# cat /etc/supervisord/conf.d/storm.supervisor.conf [program:storm.supervisor] command=/opt/storm/current/bin/storm supervisor user=storm autostart=true autorestart=true startsecs=10 startretries=999 log_stdout=true log_stderr=true logfile=/opt/storm/supervisor.log logfile_maxbytes=20MB logfile_backups=10 environment=JAVA_HOME=/usr/java/current,PATH=%(ENV_PATH)s:/opt/storm/current/bin,STORM_HOME=/opt/storm/current [root@storm01 ~]# cat /etc/supervisord/conf.d/storm.logviewer.conf [program:storm.logviewer] command=/opt/storm/current/bin/storm logviewer user=storm autostart=true autorestart=true startsecs=10 startretries=999 log_stdout=true log_stderr=true logfile=/opt/storm/logviewer.log logfile_maxbytes=20MB logfile_backups=10 environment=JAVA_HOME=/usr/java/current,PATH=%(ENV_PATH)s:/opt/storm/current/bin,STORM_HOME=/opt/storm/current

[root@storm01 ~]# cat /etc/supervisord/conf.d/storm.nimbus.conf [program:storm.nimbus] command=/opt/storm/current/bin/storm nimbus user=storm autostart=true autorestart=true startsecs=10 startretries=999 log_stdout=true log_stderr=true logfile=/opt/storm/nimbus.log logfile_maxbytes=20MB logfile_backups=10 environment=JAVA_HOME=/usr/java/current,PATH=%(ENV_PATH)s:/opt/storm/current/bin,STORM_HOME=/opt/storm/current

[root@storm01 ~]# cat /etc/supervisord/conf.d/storm.ui.conf [program:storm.ui] command=/opt/storm/current/bin/storm ui user=storm autostart=true autorestart=true startsecs=10 startretries=999 log_stdout=true log_stderr=true logfile=/opt/storm/ui.log logfile_maxbytes=20MB logfile_backups=10 environment=JAVA_HOME=/usr/java/current,PATH=%(ENV_PATH)s:/opt/storm/current/bin,STORM_HOME=/opt/storm/current

Настройка Log4J2 для отправки логов в ELK

/opt/storm/current/log4j2/cluster.xml — управляет конфигурацией для логов сервисов Apache Storm (Nimbus, Supervisor, UI)

— управляет конфигурацией для логов сервисов Apache Storm (Nimbus, Supervisor, UI) /opt/storm/current/log4j2/worker.xml — управляет конфигурацией для логирования worker'ов, то есть непосредственно топологии (приложения), запущенной внутри Storm

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration monitorInterval="60"> <properties> <property name="defaultpattern">logdate=(%d{ISO8601}) thread=(%thread)) level=(%level) loggerclass=(%logger{36}) message=(%msg)%n</property> </properties> <appenders> <RollingFile name="A1" fileName="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}" filePattern="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}.%i.gz"> <PatternLayout> <pattern>${defaultpattern}</pattern> </PatternLayout> <Policies> <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/> <!-- Or every 100 MB --> </Policies> <DefaultRolloverStrategy max="9"/> </RollingFile> <RollingFile name="METRICS" fileName="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}.metrics" filePattern="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}.metrics.%i.gz"> <PatternLayout> <pattern>${defaultpattern}</pattern> </PatternLayout> <Policies> <SizeBasedTriggeringPolicy size="2 MB"/> </Policies> <DefaultRolloverStrategy max="9"/> </RollingFile> <Socket name="logstash" host="host01.lan" port="5044"> <PatternLayout pattern="${defaultpattern}" charset="UTF-8" /> </Socket> <Async name="LogstashAsync" bufferSize="204800"> <AppenderRef ref="logstash" /> </Async> </appenders> <loggers> <root level="INFO"> <appender-ref ref="A1"/> <appender-ref ref="LogstashAsync"/> </root> <Logger name="METRICS_LOG" level="info" additivity="false"> <appender-ref ref="METRICS"/> <appender-ref ref="LogstashAsync"/> </Logger> </loggers> </configuration>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration monitorInterval="60"> <properties> <property name="defaultpattern">logdate=(%d{ISO8601}) thread=(%thread)) level=(%level) loggerclass=(%logger{36}) message=(%msg)%n</property> </properties> <appenders> <RollingFile name="A1" fileName="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}" filePattern="${sys:storm.log.dir}/${sys:logfile.name}.%i"> <PatternLayout> <pattern>${defaultpattern}</pattern> </PatternLayout> <Policies> <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/> <!-- Or every 100 MB --> </Policies> <DefaultRolloverStrategy max="9"/> </RollingFile> <Socket name="logstash" host="host01.lan" port="5044"> <PatternLayout pattern="${defaultpattern}" charset="UTF-8" /> </Socket> <Async name="LogstashAsync" bufferSize="204800"> <AppenderRef ref="logstash" /> </Async> </appenders> <loggers> <root level="INFO"> <appender-ref ref="A1"/> <appender-ref ref="LogstashAsync"/> </root> </loggers> </configuration>

Паттерн, который мы используем для логирования, где мы пишем в формате key-value (помните, мы использовали фильтр kv в Logstash) необходимые нам сущности, а именно — дату, тред, уровень логирования, класс (который также станет tag'ом в Elasticsearch) и собственно сообщение, которое было отправлено этим классом:



<property name="defaultpattern">logdate=(%d{ISO8601}) thread=(%thread)) level=(%level) loggerclass=(%logger{36}) message=(%msg)%n</property>

Помимо логирования на диск (которое необходимо, чтобы смотреть логи через встроенный в Apache Storm logviewer), за которое отвечает дефолтный appender A1 мы используем SocketAppender, который позволит отправлять сообщения непосредственно в Logstash по TCP:



<Socket name="logstash" host="host01.lan" port="5044"> <PatternLayout pattern="${defaultpattern}" charset="UTF-8" /> </Socket>

Здесь в после host, мы указываем сервер (хост-машину), на котором у нас запущен docker-контейнер с ELK и порт, который мы указали в конфигурации Так же мы обязательно делаем запись логов асинхронной, иначе наша Storm-топология будет вставать колом будет заблокирована, в случае, если Logstash перестанет отвечать или будут проблемы со связностью с этой машиной:

<Async name="LogstashAsync" bufferSize="204800"> <AppenderRef ref="logstash" /> </Async>

Размер буфера здесь взят наугад, но для моего throughput его более чем достаточно

Запуск Apache Storm и проверка логирования

systemctl enable supervisord systemctl start supervisord

Проверка работы и небольшой бонус!

Интеграция с Grafana

Очистка старых логов

[root@host01 ~]# pip install elasticsearch-curator

[root@host01 ~]# cat /mnt/elk/conf/curator/curator.yml --- client: hosts: - 127.0.0.1 port: 9200 url_prefix: use_ssl: False certificate: client_cert: client_key: ssl_no_validate: False http_auth: timeout: 30 master_only: False logging: loglevel: INFO logfile: logformat: default blacklist: ['elasticsearch', 'urllib3'] [root@host01 ~]# cat /mnt/elk/conf/curator/rotate.yml --- actions: 1: action: delete_indices description: >- Delete indices older than 20 days (based on index name), for storm- prefixed indices. options: ignore_empty_list: True disable_action: False filters: - filtertype: pattern kind: prefix value: storm- - filtertype: age source: name direction: older timestring: '%Y.%m.%d' unit: days unit_count: 60

storm-

/bin/curator --config /mnt/elk/conf/curator/curator.yml /mnt/elk/conf/curator/rotate.yml

Заключение и disclaimer

Полезные ссылки

Для своих ETL (Extract, Transform, Loading) процессов, на этапах E и T, то есть извлечение и преобразование данных мы используем Apache Storm , и, так как большинство ошибок, связанных с инвалидацией сырых данных, происходит именно на этом этапе, — появилось желание централизованно логировать всё это, используя ELK стэк (Elasticsearch, Logstash, Kibana).Каким же было моё удивление, что нигде не то, что на русском языке, но даже в оригинальных туториалах не было описана работа с логами в формате log4j2, который является дефолтом в мире Java-приложений.Исправляя это упущение — под катом туториал по настройке централизованного сбора любых log4j2 логов на основе: Здесь уже писалось про установку ELK внутри Docker-контейнера, однако автор этой статьи использовал filebeat, а мне, по ряду причин, не хотелось тащить на application-хосты какой-то дополнительный софт, к тому же log4j2 умеет слать данные напрямуюв TCP сокет.После недолгих поисков, я обнаружил, что с последний версией ELK (на момент написания статьи это ELK 6.0.0) более менее из коробки работает только Docker-образ sebp/elk — его мы и используем, но исправим образ для работы без filebeat и будем использовать для этого TCP Source.Просто создаем два файла — один для приёма логов по TCP, а другой для записи в ElasticsearchОбратите внимание на kv filter (key value) — именно он позволит нам корректно обрабатывать логи в формате log4j2, так как мы разобьем необходимые нам параметры на пары «ключ-значение».Параметр же recursive необходим, чтобы фильтр не пытался искать вложенные пары «ключ-значение» в поле value.— добавит к каждой записи Java-класс процесса, который породил эту запись — очень удобно, когда нужно посмотреть работу (ошибки) конкретного компонента, например на этапе отладки.Так же на этом этапе мы можем добавить в Dockerfile установку необходимых плагинов для Elasticsearch или Kibana (для Logstash тоже, но на сколько я понял в составе образа уже установлены все официальные плагины, так что если вам понадобится что-то очень кастомное) как описано здесь Для чего немного изменим Dockerfile (я приведу только diff):То есть мы уберем из образа стандартные input, предназначенные для работы с filebeats, syslog и nginx и добавим туда свои файлы конфигурацииДальше осталось только собрать новый образ:В данном случае я его еще и опубликовал в локальном docker-registry (или можно опубликовать на docker hub)Запуск происходит стандартно, но сначала создадим директорию на host-машине, где мы будем хранить данные Elasticseach, чтобы они не пропали после остановки контейнераИ запускаем ELK:Обратите внимание на, — размер памяти, который Вам необходим зависит от количества логов, которые вы собираетесь агрегировать. В моём случае 256 Мб, установленных по умолчанию мне не хватило, поэтому я выделил 4 Гб для Elasticsearch и 1 Гб для Logstash соответственно. Эти параметры придётся подбирать интуитивно исходя из нагрузки, так как внятного описания соответствия объема данных в секунду и количества используемой памяти я не нашёлПримерно через 40 секунд контейнер запустится и вы сможете зайти в Kibana по адресу host01.lan :5601/app/kibana# и увидите что-то вроде этого:Так как в файле конфигурации индексов Elasticsearch мы указали формат, то при старте Kibana мы зададим index pattern какПо части установки Storm написано множество руководств, да и официальная документация достаточно подробная. Эта часть факультативная и если Вам не интересна настройка Storm, вы можете смело перейти к следующей частиМы используем ветку Storm 1.0 (по историческим причинам и потому что всем лень портировать код на 1.1.х, так как он просто работает), поэтому я буду устанавливать последнюю версию из этой ветки — 1.0.5 (на момент написания статьи)Установка довольно проста:Так же для работы кворума нам будут необходимы Zookeeper-сервера. Их настройка — тема для отдельной статьи, так что здесь я их описывать не буду, просто предположу, что они у нас настроены на серверах с именамиСоздаем конфигурационный файл storm.yamlЗдесь помимо Zookeeper-кластера нужно указать Nimbus сервера, которые выступают своеобразными координаторами топологий в StormПо умолчанию Apache Storm не демонизируется самостоятельно, а официальное руководство ничего не говорит по поводу автоматического запуска в режиме демона. Поэтому мы используем Python supervisord , хотя конечно же вы можете использовать любой оркестратор процессов (RunIT, daemonize etc)У меня на CentOS 7.3 supervisord ставится через pip, но зависимость meld3 придется поставить из пакета. На вашей системе установка может (и будет) отличаться, но только в незначительных деталях:Дальше нам необходимо создать конфигурационные файлы для запуска Apache Storm и тут надо остановиться на том, что Storm имеет в своём составе несколько компонентов:Для каждого из них нам нужно будет создать файл конфигурации вв зависимости от роли сервераНапример у нас будет 5 серверов Storm:А так же на каждом сервере мы запустим процесс logviewer (хотя он нам не так уж и нужен, потому что мы сможем смотреть логи из Kibana, но чтобы ссылки в Storm UI не вели в пустоту — пусть будет).Соответственно на всех пяти серверах создаем вот такие два файла:Дальше на серверах storm01.lan и storm02.lan создадим аналогичные файлы для запуска Nimbus:Ну и на первом сервере, где мы решили установить UI создадим еще один файл, который будет его запускать:Как вы могли заметить, файлы конфигурации практически аналогичны, так как Storm использует общую для всех компонентов конфигурацию и мы меняем только роль, которую мы хотим запустить.На этом настройка Apache Storm под управлением supervisord завершена, осталось только настроить сбор логов.Для Apache Storm в нашей инсталляции логированием будут управлять два файла:Однако, так как формат Log4J2 универсальный, вы с легкостью можете адаптировать эту конфигурацию к любому Java-приложениюФайл worker.xml:И файл cluster.xml:Как вы можете заметить, конфигурация аналогичная, за исключением дополнительного логгера METRICS, который используется для worker'ов (если вы используете метрики в вашей Storm-топологии).Рассмотрим ключевые моменты в файлах конфигурации:На этом, собственно настройка закончена, можно запускать Storm и смотреть логиНа каждом сервере выполняем такие команды:Дальше supervisord запустит все компоненты Apache StormТеперь мы можем зайти в Kibana и полюбоваться на графики вроде такого:Здесь мы видим распределение сообщений с уровнем INFO по серверамВ моём случае, как основная система мониторинга, которая рисует красивые графики и дашборды используется Grafana, и у неё есть прекрасная особенность — она умеет строить графики из Elasticsearch (а еще они на мой взгляд более красивые, чем в Kibana)Просто зайдем в источники данных в Grafana и добавим наш Elasticsearch, указав адрес host-машины, где у нас запущен ELK:После чего мы сможем добавить график, где будем смотреть, например количество WARNING по каждому серверу:Диски, как известно не резиновые, а Elasticsearch по умолчанию никакой ротации не делает. На моей инсталляции это может стать проблемой, так как за день у меня набирается порядка 60 Гб данных в индексахДля того, чтобы автоматически очищать старые логи, существует python-пакет elasticsearch-curator Установим его на хост-машине, где у нас запущен elk-контейнер, используя pip:И создадим два конфигурационных файла, один описывает подключение к Elasticsearch, а другой задает action, т.е. действия непосредственно для очистки устаревших индексов:Здесь мы указываем наш index-pattern, в данном случае, формат суффикса (год, месяц, день) и количество дней, которые мы будем хранить логи.Дальше мы можем просто добавить команду в cron, для запуска curator раз в день:Этот туториал не претендует на 100% полноту и опускает некоторые вещи, потому как предполагается больше как шпаргалка для самого себя, а также предполагает средний и выше уровень владения Linux и понимание как это всё работает.Для меня было действительно сложно найти развернутое описание как сделать связку из Storm, Log4J2 и ELK в виде конкретного руководства. Конечно, можно потратить несколько часов на чтение документации, но надеюсь тем, кто столкнётся с похожей задачей будет проще и быстрее воспользоваться моим кратким руководством.Буду очень рад любым замечаниям, дополнениям, а также вашим кейсам централизованного сбора логов, равно как и сложностям или особенностям, с которыми вам пришлось столкнуться в вашей практике. Добро пожаловать в комментарии!