Криптографические токены PKCS#11: управление и доступ к объектам токена (Продолжение )

bash-4.3$ /usr/local/bin64/p11conf usage: /usr/local/bin64/p11conf [-hitsmIupPredf] -A APIpath [-c slotID -U userPin -S SOPin -n newPin -L label] -h display usage -i display PKCS#11 library info -s display slot(s) info (-c slotID is optional) -t display token(s) info (-c slotID is optional) Others must use -c slotID -m display mechanism list -I initialize token -u initialize user PIN -p set the user PIN -P set the SO PIN -e enumerate objects -d dump all object attributes (additional to -e and to -f) -r remove all objects -e -r remove enumerated objects with prompt -f enumerate certificates and write them to DER-files with promp t Version 5.7 Copyright(C) 2011-2018 bash-4.3$

Криптографические токены/смарткарты сегодня стали довольно обыденным делом. Все больше людей идут на Удостоверяющие Центры (УЦ) и просят выдать ключик и электронную подпись для доступа к различным сайтам для получения тех или иных услуг. Попытка объяснить, что им выдадут сертификат по аналогии с паспортом, а электронную подпись они будут ставить сами, используя свой закрытый ключ , мало кого и в чем убеждает.Есть магическое слово – ключик, а на нем есть что-то, что позволит отправить данные в налоговую, участвовать в торгах и т.п. И УЦ выдают гражданам и организациям «ключики» с сертификатами и закрытыми ключами. Сегодня в абсолютном большинстве этими ключиками являются токены. Так и хочется сказать -криптографические токены с поддержкой российской криптографией и интерфейсом PKCS#11. К сожалению это далеко не так. Несмотря на то, что и производителей и объем токенов растет, используются все же они в большинстве случаев как обыкновенная флэшка, но с доступом к ней по PIN-коду.Но все же токены PKCS#11 с поддержкой ГОСТ-криптографии все больше завоевывают популярность среди владельцев сертификатов. И чем больше порталов , электронных площадок будет работать не через интерфейс аля MS-CSP, а через PKCS#11, то как ни странно, и импортозамещение пойдет побыстрее.И так, есть токены PKCS#11, на которых хранятся сертификаты, закрытые ключи, которые для безопасности имеют PIN-коды, которые в отличии от флэшки, могут не только хранить данные, но и выполнять криптографические операции.Каждый владелец токена/смарткарты, естественно, стремится себя обезопасить с точки зрения доступа к закрытому ключу. Для этого он должен поменять не только пользовательский PIN-код, но и SO-PIN. Естественное желание, знать какие объекты (открытые/закрытые ключи, сертификаты и другие объекты) хранятся на токене. Более того, если вы получаете в УЦ сертификат и ключи, то хорошо бы самому посмотреть, что в итоге у вас оказалось на токене: ничего там лишнего не появилось или, не дай бог, не исчезло. Таким образом, неплохо бы иметь простую утилиту, которая бы могла управлять токеном (инициализировать, менять PIN-коды и т.д), просматривать объекты и т.п. А сейчас еще очень востребована операция экспорта с токена сертификата, не закрытьго ключа, а именно сертификата.Такой утилитой является утилита p11conf, скачать которую для различных платформ можно здесь Отличительной особенностью этой утилиты является наличие графической оболочки, которая также доступна здесь После выбора утилиты p11conf и библиотеки PKCS#11 в информационном окне будет отображена информация о библиотеки (самое ценное здесь – версия поддерживаемого стандарта PKCS#11) и токене (метка токена, слот, где он находится), если он присутствует:Имея на руках эти две утилиты p11conf и графическую оболочку к ней GUITKP11Conf пользователь имеет удобный инструмент для управления и просмотра токенов/смарткарт PKCS#11. Так, просматривая механизмы поддерживаемые токеном, можно выбрать токен с необходимыми вам криптографическими механизмами, например, с поддержкой ГОСТ Р 34.10-2012:Вы можете посмотреть не только перечень объектов, находящихся на токене, но и детальную информацию (атрибуты, флаги, значения каждого объекта):После ввода PIN-кода вы получите полную информацию о каждом объекте:Особо следует выделить функцию экспорта сертификатов. И, если из командной строки, экспорт сертификата идет только в DER-формате (формат хранения сертификатов на токенах PKCS#11), то графическая оболочка позволяет экспортировать сертификат как собственно в DER-формате, так и в PEM-формате:А как же просмотр сертификата? Не стоит перегружать утилиту. Для просмотра сертификатов можно использовать утилиту openssl или утилиту «изящной печати» pp из пакета Network Security System ( NSS А начинать работу с токеном PKCS#11 после его приобретения рекомендуется с его инициализации и установки PIN-кодов, чтобы быть уверенным, что эти коды никто не знает:На мой взгляд очень удобная и полезная утилита, которой могут воспользоваться как корпоративные администраторы, ведущие распределение токенов на предприятии, так и в удостоверяющих центрах, ну и конечно рядовые, но продвинутые пользователи. Хотя уже завтра не останется не продвинутых пользователей.