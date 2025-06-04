LiveXAML — полезный инструмент для Xamarin разработчика
Всем привет! Хочу рассказать о запущенном мною проекте, направленным на упрощение жизни разработчиков под Xamarin Forms.
Суть LiveXAML очень проста. Вы устанавливаете его себе в проект, и после этого можете разрабатывать XAML интерфейс прямо в рантайме. То есть, как обычно, запускаете своё приложение в эмуляторе или на телефоне, и при этом можете менять XAML в реальном времени, без перекомпиляции или каких-либо задержек. Разработка «вживую» позволяет всегда видеть своё приложение в скомпонованном виде с настоящими данными.
Сама по себе идеа не нова, из конкурентов можно назвать официальный Xamarin Live Player и Gorilla Player. Однако оба имеют серъёзные ограничения и работают далеко не всегда. К тому же их надо запускать отдельно, что добавляет новую ветвь в цикл разработки. LiveXAML, напротив, совершенно неинтрузивен. Он не требует ничего кроме первоначальной установки и не добавляет никаких зависимостей. Когда захотите сделать Publish, добавьте символ компиляции DISABLE_XAMARINFORMSLIVE и от LiveXAML в вашем приложении не останется следа.
Установка очень проста. Ставим расширение для студии и добавляем NuGet пакет в проект, в котором находятся XAML файлы. Поддерживается как Windows, так и Mac разработка. Плюс, есть возможность разрабатывать в сторонних редакторах, таких как Rider. Но для этого придётся открыть проект в Visual Studio и оставить её работать на фоне.
Инструмент платный, с триальным периодом в две недели. После этого доступна работа в проектах где не больше трёх XAML файлов. Для читателей этого поста, желающих купить лицензию я готов предоставить скидку 30%. Для получения, пишите мне на info@ammyui.com и упомяните Хабрахабр. Над этим проектом я сейчас работаю практически ежедневно с утра до вечера, так что если у вас возникли проблемы, то обычно их можно уладить в течение одного-двух дней. Для живого суппорта приходите в Gitter группу.
Спасибо что дочитали до конца! Надеюсь, LiveXAML уменьшит уровень фрустрации и добавит удовольствия в ваш процесс разработки.
Сайт: www.livexaml.com
Нугет: www.nuget.org/packages/livexaml
Расширение для студии: ищите в Extension Manager под названием LiveXAML
Gitter: gitter.im/LiveXAML/Lobby
Суть LiveXAML очень проста. Вы устанавливаете его себе в проект, и после этого можете разрабатывать XAML интерфейс прямо в рантайме. То есть, как обычно, запускаете своё приложение в эмуляторе или на телефоне, и при этом можете менять XAML в реальном времени, без перекомпиляции или каких-либо задержек. Разработка «вживую» позволяет всегда видеть своё приложение в скомпонованном виде с настоящими данными.
Сама по себе идеа не нова, из конкурентов можно назвать официальный Xamarin Live Player и Gorilla Player. Однако оба имеют серъёзные ограничения и работают далеко не всегда. К тому же их надо запускать отдельно, что добавляет новую ветвь в цикл разработки. LiveXAML, напротив, совершенно неинтрузивен. Он не требует ничего кроме первоначальной установки и не добавляет никаких зависимостей. Когда захотите сделать Publish, добавьте символ компиляции DISABLE_XAMARINFORMSLIVE и от LiveXAML в вашем приложении не останется следа.
Установка очень проста. Ставим расширение для студии и добавляем NuGet пакет в проект, в котором находятся XAML файлы. Поддерживается как Windows, так и Mac разработка. Плюс, есть возможность разрабатывать в сторонних редакторах, таких как Rider. Но для этого придётся открыть проект в Visual Studio и оставить её работать на фоне.
Инструмент платный, с триальным периодом в две недели. После этого доступна работа в проектах где не больше трёх XAML файлов. Для читателей этого поста, желающих купить лицензию я готов предоставить скидку 30%. Для получения, пишите мне на info@ammyui.com и упомяните Хабрахабр. Над этим проектом я сейчас работаю практически ежедневно с утра до вечера, так что если у вас возникли проблемы, то обычно их можно уладить в течение одного-двух дней. Для живого суппорта приходите в Gitter группу.
Спасибо что дочитали до конца! Надеюсь, LiveXAML уменьшит уровень фрустрации и добавит удовольствия в ваш процесс разработки.
Сайт: www.livexaml.com
Нугет: www.nuget.org/packages/livexaml
Расширение для студии: ищите в Extension Manager под названием LiveXAML
Gitter: gitter.im/LiveXAML/Lobby
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