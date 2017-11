Индексация глобальная и не очень

type TIndexator<TIdent> = class private var FIndexTable: TDictionary<TIdent, Integer>; public constructor Create; destructor Destroy; override; function GetIndex(Ident: TIdent): Integer; end; function TIndexator<TIdent>.GetIndex(Ident: TIdent): Integer; begin if not FIndexTable.TryGetValue(Ident, Result) then begin Result := FIndexTable.Count; FIndexTable.Add(Ident, Result); end; end;

type TGlobalIndexator<TIdent> = class private type TIdentTable = TList<TIdent>; TIndexTable = TDictionary<TIdent, Integer>; PClientField = ^TClientField; TClientField = record IndexNames: TIdentTable; IndexTable: TIndexTable; end; TClientTable = TDictionary<Pointer, PClientField>; strict private class var FClientTable: TClientTable; class constructor InitClass; class function GetField(Client: Pointer): PClientField; public class function GetIndex(Ident: TIdent): Integer; overload; class function GetIndex(Client: Pointer; Ident: TIdent): Integer; overload; class function GetIdent(Index: Integer): TIdent; overload; class function GetIdent(Client: Pointer; Index: Integer): TIdent; overload; end; class constructor TGlobalIndexator<TIdent>.InitClass; begin FClientTable := TClientTable.Create; end; class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetField( Client: Pointer): PClientField; begin if not FClientTable.TryGetValue(Client, Result) then begin New(Result); Result.IndexNames := TIdentTable.Create; Result.IndexTable := TIndexTable.Create; FClientTable.Add(Client, Result); end; end; class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIndex(Client: Pointer; Ident: TIdent): Integer; var Field: PClientField; begin //Writeln('GetIndex(', Client.ClassName, ', , Ident, );'); Field := GetField(Client); if not Field.IndexTable.TryGetValue(Ident, Result) then begin Result := Field.IndexNames.Count; Field.IndexNames.Add(Ident); Field.IndexTable.Add(Ident, Result); end; end; class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIndex(Ident: TIdent): Integer; begin Result := GetIndex(Pointer(Self), Ident); end; class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIdent(Client: Pointer; Index: Integer): TIdent; var Field: PClientField; begin Field := GetField(Client); if Index < Field.IndexNames.Count then Result := Field.IndexNames[Index] else raise Exception.CreateFmt('Index %d is not registered', [Index]); end; class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIdent(Index: Integer): TIdent; begin Result := GetIdent(Pointer(Self), Index); end;

type TMyStringIndexator = class(TGlobalIndexator<String>) end; begin Index1 := TMyStringIndexator('Key0'); Index2 := TMyStringIndexator('Key1'); end;

type TCountable = class private FIndex: Integer; class var FCounts: array of Integer; function GetCount: Integer; inline; public constructor Create; destructor Destroy; override; property Count: Integer read GetCount; end; constructor TCountable.Create; begin FIndex := TGlobalIndexator<Pointer>.GetIndex(TCountable.ClassInfo, ClassInfo); if Length(FCounts) <= FIndex then SetLength(FCounts, FIndex + 1); Inc(FCounts[FIndex]); end; destructor TCountable.Destroy; begin Dec(FCounts[FIndex]); end; function TCountable.GetCount: Integer; begin Result := FCounts[FIndex]; end;

Сразу оговорюсь, статья не имеет ничего общего с индексацией сайтов и т.п. Речь пойдет о вещах куда более простых, но, тем не менее, нужных. Иногда надо проиндексировать сущности, так чтобы индексы были уникальны в рамках программы и компактно упакованы в промежуток [0..N]. Причем заводить для этого отдельные механизмы совершенно не хочется.Примером может послужить такая задача:Всем, думаю, известно, что class var в Delphi есть не что иное, как обычная глобальная переменная, единая для класса и всех его потомков. А иногда нужно, чтобы потомки использовали свои собственные, например, для подсчета экземпляров класса. Я знаю как минимум одно решение этой проблемы, но это хак. Кроме того он требует от пользователя дополнительных действий — выделения памяти в блоке initialization и, по-хорошему, освобождения ее в finalization.Но можно сделать и проще — завести глобальный (class var) массив, и сделать так, чтобы каждый потомок ссылался на свою ячейку. Единственная проблема в том, что для этого требуется проиндексировать потомков, причем сделать это автоматически. В моем случае задача была несколько другой. Хотелось добавить классам универсальную возможность включать/исключать себя в множества и проверять себя на принадлежность за O(1). То есть добавить поле «сигнатуры», дающее такую возможность в независимости от количества предполагаемых множеств и не связывать классы каким-нибудь общим предком. В любом случае на определенном этапе я пришел к проблеме индексации этих самых множеств.Немного побродив по просторам интернета, я не нашел готового решения. Собственно я не видел, чтобы такая задача вообще ставилась. А между тем, думаю, этому нашлось бы немало применений.Вообще задача несложная. Возможно, это и послужило причиной отсутствия разговоров на эту тему. В самом примитивном виде код занимает всего несколько строк:Но мне этого показалось недостаточно. В такой реализации надо создавать дополнительные переменные, как правило, глобальные и следить за их инициализацией. Кроме того не хватает некоторой гибкости. В общем, я решил немного усовершенствовать подход, и в результате получилось вот что:Код все равно не сложен. Как можно заметить, в нем нет процедур удаления индекса. Это сделано специально, чтобы избежать множества проблем, связанных с использованием «старого» индекса.Применять этот класс можно двумя способами: В простых случаях можно просто задать новый потомок класса. Ничего переопределять при этом не нужно, важен лишь факт создания нового класса.Там где требуется бо́льшая гибкость можно помимо индексируемого значения указать «клиента». Индексация различных клиентов будет проводиться независимо. Если клиент — статический класс, то указывается TSomeClass.ClassInfo, если текущий потомок — Self.ClassInfo, если объект, то просто Self.Вот, например, реализация выше упомянутого счетчика экземпляров:Так у каждого потомка будет свой счетчик экземпляров, и нет необходимости в каких либо дополнительных действиях.В общем, надеюсь, кому-то эта идея пойдет на пользу.