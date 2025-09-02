Индексация глобальная и не очень
Сразу оговорюсь, статья не имеет ничего общего с индексацией сайтов и т.п. Речь пойдет о вещах куда более простых, но, тем не менее, нужных. Иногда надо проиндексировать сущности, так чтобы индексы были уникальны в рамках программы и компактно упакованы в промежуток [0..N]. Причем заводить для этого отдельные механизмы совершенно не хочется.
Примером может послужить такая задача:
Всем, думаю, известно, что class var в Delphi есть не что иное, как обычная глобальная переменная, единая для класса и всех его потомков. А иногда нужно, чтобы потомки использовали свои собственные, например, для подсчета экземпляров класса. Я знаю как минимум одно решение этой проблемы, но это хак. Кроме того он требует от пользователя дополнительных действий — выделения памяти в блоке initialization и, по-хорошему, освобождения ее в finalization.
Но можно сделать и проще — завести глобальный (class var) массив, и сделать так, чтобы каждый потомок ссылался на свою ячейку. Единственная проблема в том, что для этого требуется проиндексировать потомков, причем сделать это автоматически.
В моем случае задача была несколько другой. Хотелось добавить классам универсальную возможность включать/исключать себя в множества и проверять себя на принадлежность за O(1). То есть добавить поле «сигнатуры», дающее такую возможность в независимости от количества предполагаемых множеств и не связывать классы каким-нибудь общим предком. В любом случае на определенном этапе я пришел к проблеме индексации этих самых множеств.
Немного побродив по просторам интернета, я не нашел готового решения. Собственно я не видел, чтобы такая задача вообще ставилась. А между тем, думаю, этому нашлось бы немало применений.
Вообще задача несложная. Возможно, это и послужило причиной отсутствия разговоров на эту тему. В самом примитивном виде код занимает всего несколько строк:
Но мне этого показалось недостаточно. В такой реализации надо создавать дополнительные переменные, как правило, глобальные и следить за их инициализацией. Кроме того не хватает некоторой гибкости. В общем, я решил немного усовершенствовать подход, и в результате получилось вот что:
Код все равно не сложен. Как можно заметить, в нем нет процедур удаления индекса. Это сделано специально, чтобы избежать множества проблем, связанных с использованием «старого» индекса.
Применять этот класс можно двумя способами: В простых случаях можно просто задать новый потомок класса. Ничего переопределять при этом не нужно, важен лишь факт создания нового класса.
Там где требуется бо́льшая гибкость можно помимо индексируемого значения указать «клиента». Индексация различных клиентов будет проводиться независимо. Если клиент — статический класс, то указывается TSomeClass.ClassInfo, если текущий потомок — Self.ClassInfo, если объект, то просто Self.
Вот, например, реализация выше упомянутого счетчика экземпляров:
Так у каждого потомка будет свой счетчик экземпляров, и нет необходимости в каких либо дополнительных действиях.
В общем, надеюсь, кому-то эта идея пойдет на пользу.
Примером может послужить такая задача:
Всем, думаю, известно, что class var в Delphi есть не что иное, как обычная глобальная переменная, единая для класса и всех его потомков. А иногда нужно, чтобы потомки использовали свои собственные, например, для подсчета экземпляров класса. Я знаю как минимум одно решение этой проблемы, но это хак. Кроме того он требует от пользователя дополнительных действий — выделения памяти в блоке initialization и, по-хорошему, освобождения ее в finalization.
Но можно сделать и проще — завести глобальный (class var) массив, и сделать так, чтобы каждый потомок ссылался на свою ячейку. Единственная проблема в том, что для этого требуется проиндексировать потомков, причем сделать это автоматически.
В моем случае задача была несколько другой. Хотелось добавить классам универсальную возможность включать/исключать себя в множества и проверять себя на принадлежность за O(1). То есть добавить поле «сигнатуры», дающее такую возможность в независимости от количества предполагаемых множеств и не связывать классы каким-нибудь общим предком. В любом случае на определенном этапе я пришел к проблеме индексации этих самых множеств.
Немного побродив по просторам интернета, я не нашел готового решения. Собственно я не видел, чтобы такая задача вообще ставилась. А между тем, думаю, этому нашлось бы немало применений.
Вообще задача несложная. Возможно, это и послужило причиной отсутствия разговоров на эту тему. В самом примитивном виде код занимает всего несколько строк:
type
TIndexator<TIdent> = class
private
var FIndexTable: TDictionary<TIdent, Integer>;
public
constructor Create;
destructor Destroy; override;
function GetIndex(Ident: TIdent): Integer;
end;
function TIndexator<TIdent>.GetIndex(Ident: TIdent): Integer;
begin
if not FIndexTable.TryGetValue(Ident, Result) then begin
Result := FIndexTable.Count;
FIndexTable.Add(Ident, Result);
end;
end;
Но мне этого показалось недостаточно. В такой реализации надо создавать дополнительные переменные, как правило, глобальные и следить за их инициализацией. Кроме того не хватает некоторой гибкости. В общем, я решил немного усовершенствовать подход, и в результате получилось вот что:
type
TGlobalIndexator<TIdent> = class
private type
TIdentTable = TList<TIdent>;
TIndexTable = TDictionary<TIdent, Integer>;
PClientField = ^TClientField;
TClientField = record
IndexNames: TIdentTable;
IndexTable: TIndexTable;
end;
TClientTable = TDictionary<Pointer, PClientField>;
strict private
class var FClientTable: TClientTable;
class constructor InitClass;
class function GetField(Client: Pointer): PClientField;
public
class function GetIndex(Ident: TIdent): Integer; overload;
class function GetIndex(Client: Pointer; Ident: TIdent): Integer; overload;
class function GetIdent(Index: Integer): TIdent; overload;
class function GetIdent(Client: Pointer; Index: Integer): TIdent; overload;
end;
class constructor TGlobalIndexator<TIdent>.InitClass;
begin
FClientTable := TClientTable.Create;
end;
class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetField(
Client: Pointer): PClientField;
begin
if not FClientTable.TryGetValue(Client, Result) then begin
New(Result);
Result.IndexNames := TIdentTable.Create;
Result.IndexTable := TIndexTable.Create;
FClientTable.Add(Client, Result);
end;
end;
class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIndex(Client: Pointer;
Ident: TIdent): Integer;
var Field: PClientField;
begin
//Writeln('GetIndex(', Client.ClassName, ', , Ident, );');
Field := GetField(Client);
if not Field.IndexTable.TryGetValue(Ident, Result) then begin
Result := Field.IndexNames.Count;
Field.IndexNames.Add(Ident);
Field.IndexTable.Add(Ident, Result);
end;
end;
class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIndex(Ident: TIdent): Integer;
begin
Result := GetIndex(Pointer(Self), Ident);
end;
class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIdent(Client: Pointer;
Index: Integer): TIdent;
var Field: PClientField;
begin
Field := GetField(Client);
if Index < Field.IndexNames.Count then
Result := Field.IndexNames[Index]
else
raise Exception.CreateFmt('Index %d is not registered', [Index]);
end;
class function TGlobalIndexator<TIdent>.GetIdent(Index: Integer): TIdent;
begin
Result := GetIdent(Pointer(Self), Index);
end;
Код все равно не сложен. Как можно заметить, в нем нет процедур удаления индекса. Это сделано специально, чтобы избежать множества проблем, связанных с использованием «старого» индекса.
Применять этот класс можно двумя способами: В простых случаях можно просто задать новый потомок класса. Ничего переопределять при этом не нужно, важен лишь факт создания нового класса.
type
TMyStringIndexator = class(TGlobalIndexator<String>) end;
begin
Index1 := TMyStringIndexator('Key0');
Index2 := TMyStringIndexator('Key1');
end;
Там где требуется бо́льшая гибкость можно помимо индексируемого значения указать «клиента». Индексация различных клиентов будет проводиться независимо. Если клиент — статический класс, то указывается TSomeClass.ClassInfo, если текущий потомок — Self.ClassInfo, если объект, то просто Self.
Вот, например, реализация выше упомянутого счетчика экземпляров:
type
TCountable = class
private
FIndex: Integer;
class var FCounts: array of Integer;
function GetCount: Integer; inline;
public
constructor Create;
destructor Destroy; override;
property Count: Integer read GetCount;
end;
constructor TCountable.Create;
begin
FIndex := TGlobalIndexator<Pointer>.GetIndex(TCountable.ClassInfo, ClassInfo);
if Length(FCounts) <= FIndex then
SetLength(FCounts, FIndex + 1);
Inc(FCounts[FIndex]);
end;
destructor TCountable.Destroy;
begin
Dec(FCounts[FIndex]);
end;
function TCountable.GetCount: Integer;
begin
Result := FCounts[FIndex];
end;
Так у каждого потомка будет свой счетчик экземпляров, и нет необходимости в каких либо дополнительных действиях.
В общем, надеюсь, кому-то эта идея пойдет на пользу.
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