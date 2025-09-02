Впечатление от 3-й конференции Innovate or Die
16 ноября 2017 года в Москве прошла 3 федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям, Innovate or Die, организованная ФРИИ совместно с disruptive.vc. Я посетил это мероприятие и готов поделиться уже устоявшимися ощущениями и выводами.
Учитывая то, что у меня как, я уверен, и у большинства читателей, дома отсутствует телевизор и есть устойчивая аллергия на звучащие из «зомбо-ящика» лозунги о прорывном развитии нашей экономики через инновации, надо пояснить применение этого термина применительно к нашему случаю и объяснить его связь со стартапами.
Под инновациями, в рамках данного мероприятия, понимается процесс привлечения в работающий бизнес стартапов, с целью оптимизации существующих процессов, развития существующих услуг, или создания новых бизнесов (диверсификация, венчурное финансирование).
Итак, выводы по мероприятию:
1. Отрасль инноваций переживает бум
Если вы все еще думаете что инновации – удел банков и телекомов – вы ошибаетесь. Из 35 докладчиков было представлено только 3 банка и 4 телекома. Подтягиваются крупные компании реального сектора — ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Газпром Нефть», Росатом, АО Вертолеты России и другие. Не отстают, а иногда и лидируют, компании с высококонкурентных рынков, которые традиционно умеют считать деньги – PepsiCo Russia, Philip Morris International, ГК «Новард». Это означает, что процесс эффективен и мы будем наблюдать все новых и новых игроков.
2. Инновации доступны для всех
Мнение что инновации могут себе позвонить только крупные компании – неверно. Сейчас порог входа для Компаний (озвучены реально работающие цифры) – от 250 т.р. плюс трудозатраты по сопровождению процесса. Это еще больше расширяет количество участников и повышает спрос на действительно эффективные идеи.
Что касается возможностей для стартаперов, то рынок сейчас такой, что обладая проверенной гипотезой (проверяется за день) вполне реально получить первый раунд финансирования в объеме от указанных выше 250 тысяч до 2 млн рублей.
3. Инновации – это не только про ИТ
Полагаю, что на конференции вполне сознательно не рассматривались традиционные R&D – для этого существуют другие площадки. Имеющееся же тотальное доминирование инноваций из ИТ можно объяснить как условиями выборки и бурным развитием ИТ отрасли, так и тем, что находясь на этапе роста отрасль первой реагирует на появляющийся спрос. Это также вселяет оптимизм.
4. Не революция, но эволюция
Инновации – метод управления и инструментарий, позволяющий получить все бенефиты от духа предпринимательства и быстрых изменений и своевременно имплементировать их в зрелый бизнес. Учитывая постоянно увеличивающуюся скорость технологического прогресса, и невозможность поддержания такой скорости крупными оргструктурами, название мероприятия выглядит уже не как пророчество, но как вполне обоснованный прогноз.
5. Зрелость технологий и риски
Все компании, чьи доклады мне удалось послушать, используют приблизительно одну и ту же технологию, снижающую риски. Это следование принципам AGILE в методике Lean startup или другой, с максимальной ориентацией на клиента, разработкой MVP и превентивной проверкой пользовательских гипотез. Если вы планируете выходить со свои стартапом на рынок инноваций — вам необходимо понимать эти принципы и следовать им.
ИТОГ:
Если вы собрались сделать технологический стартап, или у вас есть хорошая идея, сейчас самое время заняться ее реализацией.
Технологии сопровождения стартапов отлажены, в указанных организациях вам помогут оформить свою идею и подыщут инвесторов из списка крупных компаний. Конечно, нужно четко понимать, что вместе с вливанием денег вы получите и требования по их возврату в виде доли или требования по выполнению конкретных задач и контроль за вашей деятельностью, а также будет учтен интерес посредника. Это, впрочем, не исключает что посредник сам будет готов выступить инвестором, если проект покажется ему перспективным.
В тоже время, учитывая количество компаний, которые уже сейчас имеют отдельные подразделения, занимающиеся инновациями, не стоит зацикливаться на агрегаторах стартапов — можно и нужно работать напрямую с заказчиками.
Учитывая то, что у меня как, я уверен, и у большинства читателей, дома отсутствует телевизор и есть устойчивая аллергия на звучащие из «зомбо-ящика» лозунги о прорывном развитии нашей экономики через инновации, надо пояснить применение этого термина применительно к нашему случаю и объяснить его связь со стартапами.
Под инновациями, в рамках данного мероприятия, понимается процесс привлечения в работающий бизнес стартапов, с целью оптимизации существующих процессов, развития существующих услуг, или создания новых бизнесов (диверсификация, венчурное финансирование).
Итак, выводы по мероприятию:
1. Отрасль инноваций переживает бум
Если вы все еще думаете что инновации – удел банков и телекомов – вы ошибаетесь. Из 35 докладчиков было представлено только 3 банка и 4 телекома. Подтягиваются крупные компании реального сектора — ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Газпром Нефть», Росатом, АО Вертолеты России и другие. Не отстают, а иногда и лидируют, компании с высококонкурентных рынков, которые традиционно умеют считать деньги – PepsiCo Russia, Philip Morris International, ГК «Новард». Это означает, что процесс эффективен и мы будем наблюдать все новых и новых игроков.
2. Инновации доступны для всех
Мнение что инновации могут себе позвонить только крупные компании – неверно. Сейчас порог входа для Компаний (озвучены реально работающие цифры) – от 250 т.р. плюс трудозатраты по сопровождению процесса. Это еще больше расширяет количество участников и повышает спрос на действительно эффективные идеи.
Что касается возможностей для стартаперов, то рынок сейчас такой, что обладая проверенной гипотезой (проверяется за день) вполне реально получить первый раунд финансирования в объеме от указанных выше 250 тысяч до 2 млн рублей.
3. Инновации – это не только про ИТ
Полагаю, что на конференции вполне сознательно не рассматривались традиционные R&D – для этого существуют другие площадки. Имеющееся же тотальное доминирование инноваций из ИТ можно объяснить как условиями выборки и бурным развитием ИТ отрасли, так и тем, что находясь на этапе роста отрасль первой реагирует на появляющийся спрос. Это также вселяет оптимизм.
4. Не революция, но эволюция
Инновации – метод управления и инструментарий, позволяющий получить все бенефиты от духа предпринимательства и быстрых изменений и своевременно имплементировать их в зрелый бизнес. Учитывая постоянно увеличивающуюся скорость технологического прогресса, и невозможность поддержания такой скорости крупными оргструктурами, название мероприятия выглядит уже не как пророчество, но как вполне обоснованный прогноз.
5. Зрелость технологий и риски
Все компании, чьи доклады мне удалось послушать, используют приблизительно одну и ту же технологию, снижающую риски. Это следование принципам AGILE в методике Lean startup или другой, с максимальной ориентацией на клиента, разработкой MVP и превентивной проверкой пользовательских гипотез. Если вы планируете выходить со свои стартапом на рынок инноваций — вам необходимо понимать эти принципы и следовать им.
ИТОГ:
Если вы собрались сделать технологический стартап, или у вас есть хорошая идея, сейчас самое время заняться ее реализацией.
Технологии сопровождения стартапов отлажены, в указанных организациях вам помогут оформить свою идею и подыщут инвесторов из списка крупных компаний. Конечно, нужно четко понимать, что вместе с вливанием денег вы получите и требования по их возврату в виде доли или требования по выполнению конкретных задач и контроль за вашей деятельностью, а также будет учтен интерес посредника. Это, впрочем, не исключает что посредник сам будет готов выступить инвестором, если проект покажется ему перспективным.
В тоже время, учитывая количество компаний, которые уже сейчас имеют отдельные подразделения, занимающиеся инновациями, не стоит зацикливаться на агрегаторах стартапов — можно и нужно работать напрямую с заказчиками.
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