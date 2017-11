redux-refine — простая радость перфекциониста

Скажите, люди, я один испытываю небольшой душевный зуд

от необходимости писать нечто вот эдакое? :

export const ADD_TODO = 'ADD_TODO' export const DELETE_TODO = 'DELETE_TODO' export const EDIT_TODO = 'EDIT_TODO' export const COMPLETE_TODO = 'COMPLETE_TODO' export const COMPLETE_ALL = 'COMPLETE_ALL' export const CLEAR_COMPLETED = 'CLEAR_COMPLETED'

Я почему то думаю, что нет и иногда встречая в чьём то коде

if (action.type === ADD_TODO) { // ... }

вместо ядрёного switch — case, я понимаю, что не единственный такой я на свете перфекционист, страдающий от этого "чуть-чуть не так как надо" в классическом Redux

Если Вам, уважаемый читатель, знакома эта боль, возрадуйтесь! под катом есть лекарство всего в две строчки кода :)

Особенно печально обстоят дела, когда Вы пытаетесь разобраться в крупном проекте со сложным UI. Вы видите, какие методы экшенов вызывает компонент, открываете файл с этими экшенами и хорошо, если там константы названы интуитивно, но бывают ситуации, когда Вы начинаете искать во всех редюсерах, куда же они прилетают.

По сути дела, dispatch — это метод Store, аналогичный по смыслу методу emit старого доброго EventEmitter и в терминах классической событийной модели, у нас фактически Store подписан на события, имена которых называются типами экшенов и которые принято задавать в виде вышеупомянутых констант, в связи с чем у меня постоянно возникал вопрос, почему я должен хранить это где то отдельно, да к тому же повторно прибегая к такому нелепому дублированию кода? Исходная мысль то ясна, нам необходимо подстраховаться от конфликтов и обеспечить некоторую консистентность между экшенами и редюсерами, но не уже ли нельзя сделать это как то элегантней?

Я понимаю, что люди разные и если у кого то возникнет аргументированное возражение на этот мой лёгкий дискомфорт от работы с кодом Redux, буду рад выслушать любые мнения в комментариях, но тем, кто разделяет сие чувство, позвольте представить redux-refine

Идея в основе проста:

Я предлагаю использовать вместо switch-case хэш, индексированный типом экшенов, так как в объекте не может быть одинаковых свойств, что исключает конфликты в рамках одного редьюсера, а так же позволяет экспортировать типы экшенов для модуля, из которого они диспатчатся

Так же, такой подход обеспечивает чистую связность кода, следующую логике one way binding и отражающему направление потока данных в приложении, а именно:

мы видим в компоненте, методы какого модуля с экшенами он использует, а в модуле с экшенами мы видим, каким редюсерам он отправляет экшены.

По просьбе tmnhy на наглядном примере поясню:

в экшенах мы делаем так:

import { actionTypes as types1 } from 'reducers/reducer1' import { actionTypes as types2 } from 'reducers/reducer2' const { ACTION_1_1, ACTION_1_2, ACTION_1_3 } = types1 const { ACTION_2_1, ACTION_2_2, ACTION_2_3 } = types2

в редюсерах так:

reducer1:

import { getActionTypes, connectReducers } from 'redux-refine' export const initialState = { value1: 0, value2: '', value3: null, } const reducers = { ACTION_1_1: (state, {value1}) => ({...state, value1}), ACTION_1_2: (state, {value2}) => ({...state, value2}), ACTION_1_3: (state, {value3}) => ({...state, value3}), } export const actionTypes = getActionTypes(reducers) export default connectReducers(initialState, reducers)

reducer2:

import { getActionTypes, connectReducers } from 'redux-refine' export const initialState = { value1: 0, value2: '', value3: null, } const reducers = { ACTION_2_1: (state, {value1}) => ({...state, value1}), ACTION_2_2: (state, {value2}) => ({...state, value2}), ACTION_2_3: (state, {value3}) => ({...state, value3}), } export const actionTypes = getActionTypes(reducers) export default connectReducers(initialState, reducers)

в том месте, где Вы предпочитаете комбинировать редюсеры всё по прежнему:

import { combineReducers } from 'redux' import reducer1, { initialState as stateSection1 } from './reducer1' import reducer2, { initialState as stateSection2 } from './reducer2' export const intitialState = { stateSection1, stateSection2 } export default combineReducers({ stateSection1: reducer1, stateSection2: reducer2 })

Да, конечно я понимаю, что это весьма мелочное нововведение, но мне от такого стиля работать с кодом на много приятней :)

И пожалуйста, не судите строго, если что — это мой первый пост на хабре