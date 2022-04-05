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вчера в 20:42

Голосуем за школьное обучение информатике


    (Источник)

    Как известно, истина в математике и естествознании не определяется голосованием. Это относится и к информатике (computer science – CS). Несмотря на это, по одной из самых острых проблем CS: $P =? NP$ уже проводилось несколько голосований, в которых участвовали ведущие мировые эксперты:
    На начало 2000-х гг. большинство математиков считают, что эти классы не равны. Согласно опросу, проведённому в 2002 году среди 100 учёных, 61 человек считает, что ответ — «не равны», 9 — «равны», 22 затруднились ответить и 8 считают, что гипотеза не выводима из текущей системы аксиом и, таким образом, не может быть доказана или опровергнута.
    (Википедия )
    Воспользуемся этим примером и предложим опрос по наиболее острым вопросам школьной информатики, которые выявило недавнее обсуждение.

    В этом обсуждении более 600 комментариев, и я попытался выделить из них наиболее острые проблемы, но, к сожалению, мог что-то упустить. Конечно, не надо преувеличивать ожидаемую значимость результатов данного опроса. Большинство голосов ничего по сути не докажет. Однако, например, судя по количеству комментариев, наиболее спорным вопросом является выбор ЯП для школьной информатики. В основном спор свелся к вопросу Pascal vs Python, хотя были голоса и за другие ЯП. Думаю, что если в данном опросе Python проиграет – значит, это будет руководством к действию для фанатов этого языка: агитируйте активнее! Больше статей на Хабре! А еще стоит издать на русском 20+ книг по алгоритмам на Python. А вот если Pascal проиграет, ИМХО стоит задуматься о слишком быстрой утрате не самых плохих традиций в преподавании школьной информатики. При этом ИМХО главное в школьной информатике не изучение технологий (в частности ЯП), а изучение классических алгоритмов. Мне показалось, что у этого взгляда есть достаточно много сторонников, но посмотрим, что покажет опрос.

    Также мне показалось, что удалось достичь консенсуса по вопросу таких технологий, как OOP, GUI и многопоточное программирование. Интересующимся ученикам учитель должен помочь их освоить, но только факультативно, не требуя с остальных учеников. Прежде всего, очень сложно показать преимущества OOP на маленьких школьных программах.

    Некоторые участники обсуждения высказали сомнение в необходимости математики для изучения информатики. Может, мне и здесь показалось, что следующий пример о необходимости знания Булевой алгебры хотя бы частично развеял эти сомнения:

    if cond1 then
  if cond2 then
     call1
  else
    call2
else 
   call2;

    Но, на мой взгляд, все отмеченные проблемы не самые важные, а самая важная из выявленных в обсуждении, что почти все школьники не умеют печатать, и методам быстрой печати их в школе не учат.


    (Источник)

    При этом утверждения:
    Выбор работы, вернее, обеспечение возможности осознанной проф.ориентации – важнейшая задача общеобразовательной школы. Без базовых знаний осознанный выбор невозможен
    и
    школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике. Хорошим специалистом можно стать только в хорошем вузе
    особых возражений не вызвали. С них и начнем наш опрос.
    1. Согласны ли Вы, что обеспечение возможности осознанной проф.ориентации – важнейшая задача общеобразовательной школы
    Проголосовали 659 пользователей. Воздержались 47 пользователей.
    2. Согласны ли Вы, что школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике
    Проголосовали 658 пользователей. Воздержались 45 пользователей.
    3. ЯП для школьной информатики должен быть:
    Проголосовал 681 пользователь. Воздержались 34 пользователя.
    4. Согласны ли Вы, что важен не язык и другие технологии, а алгоритмы
    Проголосовали 680 пользователей. Воздержались 26 пользователей.
    5. OOP, GUI и многопоточное программирование не для школы
    Проголосовали 675 пользователей. Воздержались 30 пользователей.
    6. Роль математики для информатики в школе высокая
    Проголосовали 673 пользователя. Воздержались 28 пользователей.
    7. В школе нужно учить быстро печатать на ПК
    Проголосовали 675 пользователей. Воздержались 27 пользователей.

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    Комментарии 180
    • 0
      Хотелось бы сказать, что большинство тренажеров по обучению быстрому десятипальцевому вводу — невероятно скучны, а потому школьникам будет очень грустно на этих занятиях. Единственные, более или менее веселые из моего дества/юношества — это BabyType и Stamina)
      • –1
        М.б. если устраивать соревнования «кто быстрее справится с заданием», то не загрустят.
        • 0
          Вряд ли. Наградить всё равно не чем.
          Пара человек из класса загорится идеей выйти на первые места.
          Середнячки — будут печатать со скоростью «не ниже заданно», но и не будут стремиться печатать существенно быстрее оной.
          У худших — выработается выученная беспомощность «лидеров всё равно не догнать, зачем тогда вообще пытаться?..»
          • –2
            Вряд ли. Наградить всё равно не чем.
            Как нечем? А 5 баллов? -Традиционно это лучшая в школе награда!
            • 0
              5 баллов одному человеку? Если нет, то за первое место бороться не будет никто.
              • +2
                Моя учительница географии за отличные ответы (лежащие вне школьной программы или принесшие победу в таких соревнованиях) давала конфету. В 90е, конфета из магазина при «Красном октябре» было очень круто. Все классы, у которых она преподавала, знали географию отлично, не исключительно из-за конфет, конечно, а потому что она была замечательным преподавателем и интересно рассказывала.
                • 0

                  вот кстати у нас на информатике 5 баллов ставили всем за красивые глаза, и полным нулям и тем, которые потом программерами пошли
                  так что вообще никак не награда

            • 0
              Информация лучше усваивается в состоянии сосредоточенности. «Грустно» мешает не менее, чем «весело».
              А вообще это от построения курса зависит.
              • 0
                Есть «соло на клавиатуре» там достаточно нескучно. Однако проприетарщина.
                • +1

                  "Соло" в школе — хуже, чем принудительное изучение марксизма-ленинизма. Слишком вбивает свои тексты в подкорку, для школьников imho недопустимо.

                • +1
                  Да не нужно «учить», достаточно поставить чатик/мессенджеры, и они будут строчить шуточки друг другу как метеоры…

                  А так, скорость приобретается, так-же как и любой другой навык, под нагрузкой.
                  Есть нагрузка — растёт приспосабливаемость/навык, нет нагрузки — теряется приспособленность/навык. Поэтому пока дело не доходит до дедлайнов, все будут как сонные мухи.
                  • 0
                    и они будут строчить шуточки друг другу как метеоры…

                    Но грамотность…
                    • 0
                      не давать отправить пока спелчекер не пропустит
                      • 0
                        пока спелчекер не пропустит

                        А потом жертвы спелчекера пишут «фото альбом»
                • +3

                  Поймайте социолога, попросите помочь вам составить опрос. У того, что вы стартовали — невозможно интерпретировать результаты.


                  К примеру, вопрос 2 — какой процент опрашиваемых поймёт "ни по одному" буквально? Найдёт один предмет, по которому можно таки составить систематическую программу с достаточным объёмом знаний — и ответит "нет"? А поняли ли его буквально вы сами?


                  Вопрос 5 — свалили в кучу вещи совершенно разной сложности, соединив союзом "и". При том ООП вполне по силам старшекласснику, набросать простенький GUI в визуальной среде разработки — тоже, а вот в многопоточном программировании и разработчики со стажем плавают.


                  Хотя вопросы 4, 6, 7 вроде допускают достаточно однозначный ответ, да и 3 тоже ничего так — если разрешить давать несколько ответов.

                  • –1
                    Найдёт один предмет, по которому можно таки составить систематическую программу с достаточным объёмом знаний

                    Вы можете найти такой предмет? Я затрудняюсь.
                    набросать простенький GUI в визуальной среде разработки — тоже

                    Набросать GUI не зная ООП? Про ООП высказал свою точку зрения:
                    Но в любом случае ООП — это три кита: инкапсуляция, наследование и полиморфизм. В качестве приложения к ним куча проблем, нпр., проблемы множественного наследования. Это неоднозначно и для профи, а школьнику, который лирик это совсем не нужно — не мучайте детей…

                    Далее:
                    в многопоточном программировании и разработчики со стажем плавают
                    М.б. простенькую задачу, типа прогресс-бокса средний школьник и потянет, но зачем и кому это нужно?

                    3 тоже ничего так — если разрешить давать несколько ответов.
                    Вы предлагаете учить в школе несколько ЯП. Зачем?
                    • +2

                      Предмет — геометрия. Вполне может быть дан в достаточном для школьника объёме.
                      Русский язык, опять же.


                      GUI без ООП — вообще не проблема. Впрочем, мне не кажется, что есть необходимость давать в общей средней школе эти вещи. Они не требуются для расширения кругозора и т.п. — лучше подойдут для программы среднего специального образования.


                      3 — я не предлагаю учить несколько языков, просто imho нет большой разницы, использовать для обучения паскаль, питон или даже ершатик (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Учебный_алгоритмический_язык). Для простого императивного кода — нет разницы, и с основными концепциями можно познакомить.

                      • +2
                        Русский язык не осваивают в школе. Ребёнок приходит в школу уже умея говорить и читать (а, в большинстве случаев, и писать) на родном языке. Школа только систематизирует эти знания, обучая правилам и прокачивая грамотность. Чему школа может научить с нуля, видно на примере иностранных языков — большинство выпускников школы ими не владеют.

                        Что значит достаточный объём знаний по геометрии, тоже непонятно, для использования в профессиональной деятельности этого, скорее всего, не хватит.

                        Что касается языков программирования, то, как заядлый питонист, скажу: лучше начинать с Паскаля. Он лучше позволяет понять, что делает компьютер, Питон многое делает за программиста, для обучения это хуже.
                        • +3
                          Вопрос что значит «в достаточном»

                          Русский — в достаточном для грамотного письма
                          Геометрия — в достаточном чтобы посчитать объем бочки или площадь комнаты
                          физкультура — вообще нужно бы чтобы давали больше информации о здоровье и т.п., было бы достаточно рассказать про белки, жиры, углеводы, витамины, чем вредны вредные привычки, чем полезна физкультура и т.п.
                          Биология — должно быть достаточно чтобы понимать что гомеопатия бред, что грипп антибиотиками не лечат и т.п.

                          Ну и т.д.
                          • 0
                            посчитать объем бочки

                            «Стереометрия винных бочек» Кеплера в школе не давалась. Хотя могла бы. В принципе, её запросто можно было бы дать в 11 классе вместе с выводами формул объёмов тел вращения.
                        • 0
                          ru.wikipedia.org/wiki/Учебный_алгоритмический_язык

                          Страшно представить, сколько раз пришлось переключить раскладку при наборе кода примеров…
                        • 0
                          Простите, но совершенно не понятно, как связаны ООП и GUI — вы сами цитируете, что ООП — это про проектирование. Но GUI же можно совершенно просто написать в том же Паскале просто графикой и кликом по области / по событию нажатия клавиши без всякого ООП.

                          Про ООП мое мнение, что целиком будет слишком сложно, максимум факультативно в 10-11 классах. Однако можно вполне давать идею объектов на уровне С-struct, которые имеют несколько полей и, может быть, какие-то простые методы. И идею приватности-публичности данных, возможно.
                          • 0
                            Писать GUI без ООП можно, но этого давно никто не делает, может я не знаю — приведите примеры.

                            Про ООП мое мнение, что целиком будет слишком сложно, максимум факультативно в 10-11 классах. Однако можно вполне давать идею объектов
                            А зачем нужна такая идея?
                            • 0
                              Потому что эта идея на порядок фундаментальнее и нужнее, чем ООП. Она дает огромный толчок к изменению кода, а ООП лишь приводит эту идею в порядок.
                              Плюс полноценное объяснение ООП довольно сложное, в том числе для многих преподавателей в школе. А понимания зачем оно — скорее всего не появится.
                              • 0
                                Многие IDE автоматически генерируют форму для GUI и ОО шаблоны. Отказ от такой технологии будет непонятен даже для неопытных школьников.
                          • +1
                            Вы предлагаете учить в школе несколько ЯП. Зачем?

                            Для самых маленьких — Лого или Scratch: наглядный эффект, построчная отладка, яркие цвета

                            Для постарше — Питон: скриптование, решение обиходных задач, программирование на Тьюринг-полном языке с очень простым синтаксисом и почти без магии. Да, на Питоне очень просто написать грязно, но если дать проект на год или несколько, можно будет объяснить очень доходчиво ценность планирования, архитектуры, ТЗ даже для своих проектов и переиспользования кода. В то время, когда Питоновский код запущен и ты уже начинаешь понимать свою глупость, в Сях или Джаве ты ещё пишешь хоть как-нибудь, воюя с синтаксисом.

                            10-11й — для заинтересовавшихся, вдобивочку: Джава (кровавый энтерпрайз), ASM+C (с Таненбаумом и книгами по микропроцессорам), PHP+JS (они есть, с этим надо смириться).

                            Лично мне для понимания как устроен и как работает компьютер больше всего дал ассемблер. Да, он хардкорен для начинающего, но с ним понимаешь всю простую сложность компьютера.
                            • +1
                              Учить надо на таких языках, на которых грязно написать в разы сложнее чем на Питоне. Иначе как дать нормальное понимание хотя бы базовых структур типа числа, символа, строки? Как они в памяти хранятся, как обрабатываются?
                              • +1
                                Как они в памяти хранятся, как обрабатываются?

                                Это пригодится двоим из класса.
                                • +1
                                  Стольким же пригодится знание химических соединений, знание как правильно нарисовать чертеж и как выточить деталь на станке. Не аргумент.
                                • 0
                                  Питон хорош быстрым откликом: быстро написал, быстро запустил, получил фидбек. А для понимания хранения и обработки типов данных нужен язык с прямым управлением памятью, например, С или ассемблер. Обратный полюс — это Питон, или совсем рафинировано, ДРАКОН.
                                  • 0
                                    Я не вижу ничего страшного успеть за время обучения ознакомиться сначала с ЛОГО/Черепашкой/Scratch, затем с Паскалем/Си, а затем и с Питоном/Lua/Swift/C#/Java на что преподавателя хватит.
                                    И провести через систему обучения последовательно
                                    алгоритмику — функциональное программирование — ООП, а дальше факультативно (если не углубленная программа) уже любые расширения: графика, многопоточность, клиент-сервер, СУБД и т.д.
                              • 0
                                Набросать GUI не зная ООП?

                                Вот и выросло поколение без WinAPI?
                              • 0
                                1. Возможность рофориентации школьника — очень важная задача школы.
                                2. Не согласен. Есть несколько предметов, по которым школьная программа вполне может обеспечить полные и фундаментальные знания. Русский язык (к 11 классу уже всё пройдено, идёт повторение, а могли бы Зализняка пройти), география (если в 11 классе не сбрасывать предмет, то вполне можно обеспечить полные знания), да даже физкультура (3 занятия в неделю с 1 по 11 классы — никаких проблем подготовить всех, условно говоря, на чёрный пояс по каратэ). По остальным предметам — опять же, школа может давать и даёт отнюдь не базовый уровень вида «2+2 сосчитать умеет, солнце вокруг земли не вертит, от обезьяны происходит — ну и ладно».
                                3. Паскаль, конечно, или его усовершенствованная версия в виде Delphi. Идеальный учебный язык, главное преимущество которого — человекопонятность кода.
                                4. В принципе согласен, но, опять же: если я могу составить алгоритм и описать его, но не могу написать программу, потому что не знаю синтаксиса языка — грош мне цена как программисту. Колхозник тоже может описать алгоритм выращивания конопли, но это будет бесполезно, если он не умеет заводить трактор. Так что в опросе выбрал вариант «нет».
                                5. Не для школы, это слишком специфические темы, rocket science. В профильных старших классах можно изучать проектирование интерфейсов.
                                6. Нет. Учусь на 2 курсе по профильной специальности, до сих пор не понял, зачем мне математика старше 9 класса. Что в программировании, что в быту. Это не значит, что её не надо учить, но заявления о том, что «математика — это всё, без неё невозможно» — считаю мифом.
                                7.Не нужно, сами научатся.

                                А вот что точно нужно внести в программу 5-7 классов, так это навыки поиска и фильтрования информации в интернете, а также работа в Википедии и с движком MediaWiki.
                              • +1
                                Согласны ли Вы, что школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике


                                Очень неуклюжий вопрос. Вы его понимаете так, я — этак, а мой ответ Вы, естественно, будете трактовать в свою пользу.

                                Во-первых, что Вы понимаете под «достаточными» знаниями?
                                Во-вторых, не должна или не может? На эти вопросы могут быть разные ответы.
                                В-третьих, про «ни по одному» — уже заметили выше.
                                • +3
                                  Здесь нужно определиться с тем, о чём речь: об информатике или о программировании.

                                  Информатика — это наука о том, как нам представлять те или иные данные, как их хранить и как их обрабатывать. Здесь в дело идёт всё: от математической логики до языка структурированных запросов, от вычислительных структур до баз данных, от операционных систем до систем управления базами данных (и обратно). Информатика начинается в тот момент, когда мы пытаемся что-то закодировать, что-то куда-то передать, расшифровать и применить. Везде (на каждом шаге) возникают свои алгоритмы и способы их реализации. И всё это чрезвычайно интересно! И нужен талант Я.И.Перельмана, Бронштейна («Солнечное вещество») или Айзберга («Радио? Это очень просто!» и др. его книжки), быть может, Мартина Гарднера или Леона Купера (физика), для завлекательного и познавательного введения в предмет информатики. Я бы ещё вспомнил про Дональда Кнута (конкретно, его «Конкретная математика»))) и про Петцольда (его книга «Код»)…

                                  В то же время, программирование — это средство для решения практических задач. Я бы поставил вопрос другим образом: если мы хотим решить задачу, нам нужен ясный алгоритм, который мы можем написать на псевдоязыке, но если мы хотим получить результат, то нам нужен конкретный язык программирования, компилятор/интерпретатор, среда разработки; что же нам помешает создать собственный язык программирования? В этом обучение программированию и может заключаться: в изобретении! Это как и с другими предметами: мы всегда повторяем путь предшественников, изобретая, например, вещественные и комплексные числа.

                                  Но! Невозможно сочинять курс информатики в отрыве ото всего остального. Например, в школе было бы очень важным изучать, например, математическую логику. Да, и, вообще, логику, как таковую. И это не только вопрос владения «необходимым» и «достаточным». А ещё и знание и понимание наличия различных логик и различных исчислений. Я совершенно не понимаю, почему в обыкновенной школе не изучаются грамматики. Ведь, это чудовищно любопытно, как из ограниченного набора аксиом (термов) можно формировать сложные выражения.

                                  И ещё. Школа не может дать систематических представлений, потому что для систематических представлений нужна база. Для того, чтобы что-то познать, нужно уже это как-то «предзнать». Вот, школа и даёт это предзнание. И тут самое важное — это опыт. Этот опыт (который, «сын ошибок трудных»), а, точнее, труд — и есть самое главное. Таким образом, основная задача — сделать систематическим организацию труда.

                                  В этом смысле, конкретные языки программирования, технологии и инструменты не так важны. Главный инструмент — это инструмент познания. Заставить мозги правильно структурированно работать. В конце концов, программа собственной жизни — это тоже программа и ошибки в её проектировании (и программировании) дорого обходятся самому человеку. (Могу засвидетельствовать сие на собственным примере: как много возможностей для получения важного опыта я пропустил, потому что толком не программировал свою жизнь, а, только, «латал» временные «дыры» наспех сделанными «заплатками» и объяснял собственные ошибки личностными «фичами». Но и тут можно внезапно отбросить все старые релизы и «перепрошить» собственный БИОС.)))
                                  • 0
                                    Прежде всего, очень сложно показать преимущества OOP на маленьких школьных программах

                                    Это не совсем так, преимущества можно и без программирования на пальцах показывать. Другое дело, что восприятие абстрактных вещей, ребенка школьного возраста, не всегда успешно. И это действительно проблема не только каких-то ветвей информатики и программирования. Это и всеми нелюбимая алгебра, геометрия, стереометрия, черчение (не знаю правда если ли оно еще в школьной программе).
                                    • +1
                                      1. Согласны ли Вы, что школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике

                                      Знания должны быть систематичны. Бессистемные знания люди могут получить самостоятельно, без социальных институтов вроде школы/вуза. Вопрос только в объеме этих самых знаний. Получается "должна и может".


                                      1. Согласны ли Вы, что важен не язык и другие технологии, а алгоритмы

                                      Огласите, пожалуйста, весь список алгоритмов, которые вы подразумеваете тут.


                                      Еще раз повторю, что "информатика" или "основы программирования" никак не про зубрежку пузырьковой сортировки и решета Эратосфена.
                                      Помимо (с помощью) синтаксиса изучаемого ЯП нужно доносить такие идеи как анализ и декомпозиция задачи, формулирование гипотез, основы тестирования, поиск информации, классы эквивалентности, рефакторинг кода. Если подумать, то может быть еще что-нибудь вспомню.

                                      • –1
                                        Знания должны быть систематичны.
                                        Вопрос про "достаточных систематичных знаний ". А достаточных для проф. деятельности знаний общеобразовательной школе обеспечить трудно — поэтому существует специальное образование среднее и высшее.

                                        Огласите, пожалуйста, весь список алгоритмов, которые вы подразумеваете тут.


                                        Я уже называл хорошую книгу: С.М.Окулов, Программирование в алгоритмах.

                                        Помимо (с помощью) синтаксиса изучаемого ЯП нужно доносить такие идеи как анализ и декомпозиция задачи, формулирование гипотез, основы тестирования, поиск информации, классы эквивалентности, рефакторинг кода. Если подумать, то может быть еще что-нибудь вспомню.

                                        В школе Вы бы смогли все это вдумчиво изучить? Когда много сил и времени нужно тратить на географию и литературу. И где Вы предлагаете найти столько школьных учителей, которые знают все эти темы?
                                        • 0
                                          А достаточных для проф. деятельности знаний общеобразовательной школе обеспечить трудно — поэтому существует специальное образование среднее и высшее.

                                          В вопросе нужно еще уточнить, достаточными для чего должны быть знания?


                                          Почитал содержание и предисловие к книге С.М.Окулов, Программирование в алгоритмах.


                                          Для кого предназначен учебник? Во-первых, для учителей и
                                          учащихся школ с углубленным изучением информатики.
                                          Во-вторых, для студентов высших учебных заведений, изучаю-
                                          щих программирование и стремящихся достичь профессиона-
                                          льного уровня. Особенно он будет полезен тем, кто готовится
                                          принять участие в олимпиадах по программированию, включая
                                          широко известный чемпионат мира по программированию,
                                          проводимый под эгидой международной организации ACM (Association
                                          for Computing Machinery).

                                          Есть же еще С. М. Окулов, Основы программирования. В предисловии к нему указано


                                          Итак, за основу обучения следует взять программирование,
                                          с максимальным использованием компьютера на занятиях, и
                                          при этом должен формироваться определенный стиль мышле-
                                          ния. В таком ключе и шла вся последующая работа

                                          Вот именно с этим подходом я полностью согласен. В начале нужно воспитать образ мышления, а потом уже разбирать серьезную алгоритмику. А образ мышления включает вот это вот все:


                                          Помимо (с помощью) синтаксиса изучаемого ЯП нужно доносить такие идеи как анализ и декомпозиция задачи, формулирование гипотез, основы тестирования, поиск информации, классы эквивалентности, рефакторинг кода.

                                          Оно называется сложно и заумно, а на самом деле это самые обычные практики.

                                          • 0
                                            Оно называется сложно и заумно, а на самом деле это самые обычные практики.

                                            Более того, оно, имхо, и для общего развития гораздо полезнее алгоритмов нахождения пути и т.п., да и не только общего, но и специализированного.
                                      • +1
                                        ЯП для школьной информатики должен быть

                                        Жаль, что тут нету Си. Нам в школе старшей все было рассказано на примере Си, за что и сейчас благодарен.
                                        • 0
                                          Варианта всего два по сути-то:
                                          Паскаль — плохой (все привыкли считать его плохим во втором десятилетии 21-го века)
                                          Питон — хороший (на фоне предыдущего варианта)
                                          • +1
                                            Что значит «привыкли считать»? Что со знанием паскаля делать дальше? Разве что положить на полочку и любоваться.
                                            • +1
                                              Что со знанием паскаля делать дальше?

                                              То же, что со знанием любого другого языка: использовать для изучения следующего языка.

                                              На реального программиста практически не влияет то, с какого языка он начинал. Чай не обезьяна.
                                              • 0
                                                Давайте тогда в школе и на английском и русском языке вначале изучать латынь и древне-греческий, а что, очень хорошие языки были, оказали значительное влияние на европейские языки и на русский тоже…
                                        • +2
                                          1 Моя профориентация произошла как раз в школьные годы, но школа в которой я учился не имела к этому отношения, это внешкольные занятия — хобби.
                                          2 Я достаточно грамотно пишу, и не только потому что много читал, но и потому что готовился к поступлению в универ и в 11 классе «переучил» весь курс русского. И мне это было не сложно, потому что в 7-9 классах я получил как раз вполне систематические знания в этом предмете. Физика 9 класса, механика, вполне на уровне. В универе первый семестр я её пропустил (студенчество, что уж), но это не помешало сдать экзамен на 5. Конечно электричество в школе на уровне «просто чтобы знали что и это есть», но там и мат аппарат университетский, интегралы по замкнутой траектории и всё такое. Школа не даёт исчерпывающих знаний по «профильным» предметам будущего специалиста, но только потому что науки уже очень далеко ушли, а по непрофильным вполне хватает, чтобы «самообразовываться» если нужно получить дополнительные знания.
                                          3. Первый язык — Бейсик для УКНЦ. Учил самостоятельно, с помощью товарищей. Писал спрайтовую игрушку — вертикально расположенный лабиринт с бегающими по лесницам и этажам персонажами. Я уже тогда, глядя на 10 массивов хотел чего-то типа структур, но не знал о них. С учётом этого выражу мнение, что лучше Си. С одной стороны можно не обращать внимание на байтовую структуру когда это ещё рано(начальный этап), но при этом позднее легко демонстрируется «как на самом деле работает программа». Дети они не глупые, они поймут. Наоборот, когда возникает иллюзия чего-то сверхъестественного (то есть, я тут пишу программу, а как она там работает… ну биты байты, процессор, а в остальном мистика), возникает неуверенность, либо наоборот, небрежение к тому, что ты накодил — работает да и ладно. Когда же начинаешь понимать всё до самых битов, понимать что там внутри ничего волшебного нет, а волшебник — ты сам, как наволшебнишь так оно и поедет, уверенней чувствуешь себя, не возникает ложных иллюзий относительно того, как оно там работает. А тем, кто не будет программером, вообще не обязательно учить языки программирования, им неплохо учить печатную машинку, и как вести себя в интернете чтобы тебя не надули, и хакеры не поломали твой комп — типа гигиены.
                                          4. Важно уметь мыслить не предвзято и не попадать в собственные ментальные ловушки. Уметь изобразить задачу так, в том числе и визуально на бумаге, чтобы тебе самому было понятно. Не так, чтобы понравилось другому человеку, который может тебя покритиковать, а самому себе, тогда следующим шагом ты можешь изобразить так, чтобы стало понятно всем. Это непросто. Когда молод, есть робость перед чьим-то авторитетом, что парализует полёт мысли, и для этого нужна определённая твёрдость духа, чего у детей естественным образом нет, иначе они были бы чрезвычайно упрямы. Увереность и самоуверенность — разные вещи. Уверенность строится не на том, что ты отвергаешь любую критику, а на том, что ты сам можешь себя серьёзно критиковать и не комплексовать при этом. И если не научишься этому, так до старости и будешь ждать, пока тебе скажут что и как делать.
                                          5 Пожалуй да, к ООП можно подвести в процессе обучения, так, чтобы ученик сам подошёл, хотя бы к постановке такой задачи, чтобы понял для чего это. Но важнее научить самостоятельно мыслить, хотя бы для начала на небольших участках процесса разработки.
                                          6 Математика, точнее комбинаторика. Очень развивает логическое мышление и способность держать в голове несколько фактов. Математика развивает абстрактное мышление, способность видеть суть вещей, заглядывать за предметный фасад.
                                          7 Пожалуй да. Это не так сложно, но в будущем сэкономит время
                                          • +3
                                            Вот вы считаете, что нужно программирование, да ещё и питон. А вы думаете каждый профессор по биологии не считает, что в школе должна быть задротская биология? Или что каждый архитектор считает, что в школе должно быть обучение азам вычисления стойкости конструкций? итп итп. Не нужно каждому школьнику знать питон. В школе должны быть только базовые предметы. Захочет быть программистом, получит это в ВУЗе.
                                            • 0
                                              Поддерживаю!
                                              • 0

                                                Можете ли вы обосновать попадание Питона в категорию "да еще и"?

                                                • +1
                                                  Позвольте с вами в некотором роде не согласиться. Сейчас программирование (или скорее автоматизация) проникает во все профессии все больше и больше. Когда придет время работать тем, кто сегодня только пошел в школу этот процесс будет еще более масштабным. Ни кто не заставляет детей в школе обучать всем тонкостям разработки ПО, но освоить самые азы программирования (не говоря уже о простой «компьютерной грамотности») — это получить конкурентное преимущество на рынке труда. А то и просто не остаться за бортом. Тот же python встроен во все дистрибутивы linux и вроде как во все последние macos. На windows вполне себе легко устанавливается. Либо какой-то shell-script. Это то, что реально поможет в любой профессии в будущем. Точно так же, как всегда пригодится школьная математика, физика, география и т.д. Т.е. это базис уже по сути, который пригодится и биологу, и архитектору и всем остальным. А вот если
                                                  Захочет быть программистом, получит это в ВУЗе.
                                                  это да, это уже получение конкретной профессии.
                                                  • 0
                                                    Давайте, расскажите нам какие предметы «базовые»? и чем «базовая» органическая химия/физика/биология/ полезнее «базовой» информатики?

                                                    В школе как раз и должен даваться максимальный спектр известных наук. В достаточно ограниченном объеме и основы одного или двух ЯП нужны примерно также как знания о том из чего состоит молекула спирта.
                                                  • 0
                                                    Детей можно научить программированию только если им интересен результат этого действия. У меня в школе информатика была типа «открыть ворд» — 2 урока, закрыть — 4. В результате глупые дети всё сразу забыли, а умные ненавидели ворд и информатику, потому что скучно. У знакомого мелкго на каких-то курсах изучают программирование, на примере программы для регистрации входящих заявлений(!) на древних Дельфях. В гробу он видал теперь заявления, особенно входящие, информатику и Паскаль.

                                                    Детей надо заинтересовать. Возьмите движок INSTEAD и пишите с детьми игру на русском языке на Lua, со звуком и картинками. Моментально усвоят и циклы с массивами, и теги HTMLные, и всё, что для этого нужно. Согласен, что Lua не лучший стартовый язык, но на Питоне все такие системы, подобные INSTEAD, куда более техничны и не заточены под русский язык.

                                                    Кроме того, я не считаю нужным, чтобы дети в школе изучали программирование или админские скрипты. Дети в школе должны изучать, как компьютером пользоваться, как вирусы не ставить, что есть Интернет, что там есть всё, но могут послать нафиг, что надо делать бекапы самого нужного, а за домашним компом иногда следить надо и т.д. Программирование должно быть добровольным дополнением.
                                                    • 0
                                                      я не считаю нужным, чтобы дети в школе изучали программирование
                                                      Детей надо заинтересовать. Возьмите движок INSTEAD и пишите с детьми игру на русском языке
                                                      М.б. и математику изучать не надо? Детей проще заинтересовать, если кроссворды разгадывать и викторины устраивать. Но как дети при опыте только викторин специальность смогут выбрать?
                                                    • 0

                                                      У нас в школе были и ассемблер, и лого с черепашкой, и какие‐то CISCO’вские курсы по сетям. Вопрос в том, какие цели у курса информатики: понимание, как работает компьютер и понимание, как эффективно за ним работать — это уже разные вещи и «слепая печать» относится ко второй, многопоточное программирование (и ассемблер, но не GUI и не ООП) к первой. А не слишком пригодный для написания скриптов Pascal нужен вообще для третьего: чтобы школьники научились структурному программированию (или хотя бы просто научились программировать).


                                                      Конкретно для «осознанной профориентации» в минимальное время, вообще‐то, лучше взять … POSIX shell. И затронуть сразу профессии программиста и администратора, попутно показав как можно облегчить себе жизнь скриптами и дав один из широко и реально используемых языков. А лишнее время направить на информационную безопасность, с практикой, углублённым объяснением механизмов работы уязвимостей (ещё в таком контексте объяснение «как работает компьютер» пойдёт куда лучше) и пропагандой открытого кода импортозамещения.

                                                      • 0
                                                        Не надо смешивать информатику (науку об обработке информации) и собственно программирование.

                                                        Для обработки информации изучать программирование не обязательно, это один из инструментов… автоматизации обработки. Работа с электронными таблицами — тоже обработка информации.

                                                        Более того, большинству учащихся программирование может быть и не пригодится никогда — ни к чему его насильно вдалбливать. А вот объяснить способы обработки информации (информации вообще) — это важно. И технику безопасности при работе с информацией тоже надо знать и объяснять.
                                                        • –1
                                                          Не надо смешивать информатику (науку об обработке информации) и собственно программирование
                                                          Информатика = CS. Не самый удачный перевод, но так сложилось. Программирование — часть CS (см. англовики).
                                                        • +3
                                                          Считаю, что в школе должны обучать
                                                          1. Печатать десятипальцевым методом, чем раньше, тем лучше.
                                                          2. Оказание первой помощи.
                                                          3. Вождение авто — хотя здесь финансовый фактор может стопорить.
                                                          4. Логически мыслить.
                                                          5. Основам права, а также знать общепризнанные права человека, знать Конституцию РФ в объёме минимум первых двух глав. Обучать способам защиты прав (что можно сделать в той или иной ситуации).
                                                          6. Основам финансовой грамотности, правильному представлению об основных финансовых продуктах.
                                                          7. Может забыл что, добавлю потом :)

                                                          В общем, навыкам и хорошим привычкам, которые нужны в жизни. У нас очень большой уклон в теорию… ее можно и в вузе изучить, кому очень надо.
                                                          • 0
                                                            У нас очень большой уклон в теорию… ее можно и в вузе изучить, кому очень надо.
                                                            Зависит на какой факультет пойти. На филологическом вряд ли будут теории графов учить.
                                                            • 0
                                                              На филологическом вряд ли будут теории графов учить.

                                                              А хрен его знает. Естественный язык — непростой объект изучения.
                                                              • +1
                                                                Может быть, теория графов и не всем нужна?
                                                                • 0
                                                                  ИМХО филологу не нужна.
                                                                  • 0
                                                                    Если специализируется на лингвистике, очень нужна. Чтобы потом например пойти куда-нибудь писать машинные модели языков
                                                            • +5
                                                              Мне кажется, на уроках информатики в школе программирование не первоочередная штука. Многого из перечисленного ниже родители дома, увы, не дают или не могут дать:
                                                              • быстрая печать
                                                              • привычка гуглить: понять неуникальность своей проблемы, составить нормальный запрос и найти релевантный ответ
                                                              • что Интернет большой: кроме соцсетей и ВиО есть много профильных ресурсов, в том числе чатов и форумов, где можно быстро и качественно получить ответ и помощь
                                                              • что в Интернете много придурков
                                                              • привычка читать документацию, лучше — перед использование чего угодно
                                                              • работа в офисных пакетах (большинство функций, а не популярные 10%; хоткеи, как минимум Home, End, PageUp; макросы), правила оформления читабельных текстов и доходчивых презентаций (и почему ВордАрт — от лукавого)
                                                              • установка и удаление программ, что имеет ставить, а что в лучшем случае мусор
                                                              • гниль проприетарщины и нищета опенсорса
                                                              • понятие ухода за компьютером: как минимум, не ставить у микроволновки, протирать раз в год от пыли изнутри, не закрывать вентиляционные отверстия, сборка и разборка для самостоятельного апгрейда, грамотно пользоваться режимами энергосбережения, сна и гибернации, диагностика базовых неполадок по стуку, гудению и пищанию BIOSа
                                                              • понятие об информационной безопасности: что такое безопасный пароль, как их выбирать и хранить, чем отличается приватность от анонимности, что такое защищенное соединение и почему оно важно, какие данные нельзя выкладывать в Интернет, что отслеживают и передают софт и смартфон, что такое вирусы, как их не нацеплять, а если нацеплял, вычистить
                                                              • 0

                                                                Долго свой ответ писала, полностью согласна! Ещё очень многие взрослые не разбираются в таких вещах, и, конечно, детей научить просто не могут.

                                                              • 0
                                                                Согласны ли Вы, что школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни >по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике
                                                                • То, что не может дать — это точно...(конечно хочется верить, что есть редкие исключения, подтверждающие правило) на текущий момент актуальнее — лишь бы не отбивала желания вообще их получать.


                                                                В школе нужно учить быстро печатать на ПК
                                                                В школе нужно вообще вводить курс пользователя ПК/Моб.девайсов и основы безопасности сетевого общения. (С возможностью зачета экстерном). Так как на самом деле уровень владения у всех оочень разный, и если в наше время — потому что компы только начали становиться доступными, то сейчас — потому что у детей планшет/мобила а к родительскому компу (если он вообще есть) доступ ограничен. Так же как и навыки работы в интернете. И зачастую уровень детишек гораздо продвинутее, чем родителей, но это все равно не систематичные знания. Хотяб чтоб после школы умели придумывать и хранить пароли, креативнее чем имя-год-рождения не отключали антивирус, потому что мигает красненьким, не велись на "скачать бесплатно без рекламы", могли опознать фишинговый сайт и рекламные страницы-имитаторы известных ресурсов, могли описать действия приводящие к ошибке, читать надписи и запилить баг-репорт, а не "ой, караул тут какое-то окошко вылезло". Даже если в будущем хотят стать бухгалтерами!

                                                                Роль математики для информатики в школе высокая
                                                                В идеально утопической школьной программе
                                                                математика(алгебра/геометрия/логика)<= информатика =>физика должны перекликаться и дополнять друг друга и помочь ответить на очень частые вопросы — нафига мне учить эту муть

                                                                ЯП для школьной информатики должен быть:
                                                                А тут, я хоть и уважаю паскаль и питон люблю, но… во-первых алгоритмы и общая суть первичнее, а во вторых — и то и другое — консоль, а консоль — "это как-то скуучно" поэтому мы с канвас развлекаемся и компилить ничего не надо, и результат сразу виден.
                                                                • +1
                                                                  В принципе информатика в школе не нужна. Далеко не всем она пригодится, а тем кому она может понадобится должны сами в освободившийся от информатики час читать книжки(в современных реалиях видео-уроки).
                                                                  Но! В современных реалиях в школе так много информационной ерунды(когда ж учителя успевают учить с этими планами и отчетами?), что без знающего человека школе не обойтись и в большинсстве случаев это информатик.
                                                                  Впрочем современная система образования так угроблена, что спор выше не имеет смысла и специалисты будут выживать разве что вопреки школе(исключение — некоторые элитные школы\лицеи, но там по сути родители платят за обучение) и вузу(в российских реалиях практически без исключений).
                                                                  • +1
                                                                    Ну с таким же успехом можно сказать что вообще никакие предметы не нужны, кроме русского и арифметики. Так как школьные знания биологии или химии пригодятся еще с меньшей вероятностью, чем знания информатики (компьютеры-то нынче у всех есть, в отличие от банок с реактивами).
                                                                    Школа на мой взгляд это действительно профориентация в первую очередь. Попробовал то, это, выбрал что понравилось чтобы учиться дальше уже в вузе или еще где. Правда чтобы это работало нормально нужно сделать в старшей школе возможность выбора предметов. Чтобы не мучать бедных технарей ненужными им гуманитарными предметами и наоборот, чтобы была возможность сконцентрироваться на интересном и том что пригодится в дальнейшем.
                                                                    • 0
                                                                      Современная школа — это не профориентация, а путь от экзамена к экзамену, и в финале еще экзамен. Все решения за тебя принимают создатели учебной программы. Что у тебя наименее стремно преподавали (как вариант — наиболее приближено к прохождению экзамена) — на тот факультет в вуз ты и пройдешь. Вот и все. Вначале нужно переключиться из режима «выживания» в режим «жизни», а дальше люди сами разберутся, что им нужно.
                                                                      • 0
                                                                        Не согласен, точнее такой подход только у тех, кто плывет по течению и в ВУЗ идет для корочки. Для поступления как-правило школьных знаний мало — надо заниматься самостоятельно (если хватает способностей) или с репетитором (если хватает денег).
                                                                  • +3
                                                                    Подневольная судьба незавидна. Не надо детей учить программированию. У нас мы программисты.
                                                                    • 0
                                                                      Я окончил школу почти всего 10 лет назад, и у нас почти каждый урок информатики возникал вопрос «как сохранить документв ворде?», вот без преувеличения, каждый раз когда мы «что-то делали в ворде» возникал этот вопрос. Интересно это везде так или у меня такие умные одноклассники были (физмат между прочим)? Если это и сейчас так, то ни о каком программировании на уроках информатики и речи быть не может. Хотя бывают исключения — у нас девочка-отличница, с тягой к естественным наукам (ныне педиатр). Из моего класса она единственная не «технарь», кто легко и просто с этим справлялась. Правда она была существенно умнее 90% класса (и вообще отличница).

                                                                      Но вообще, из всего физмата только 3-5 человек как-то могли в школьное программирование на информатике.
                                                                      • 0
                                                                        На счет того, учить ли в школе языки или алгоритмы — некорректный вопрос, ибо язык это способ описания алгоритмов, и не зная языка описать алгоритм будет труднее. Да, есть блок-схемы, не очень наглядные, и даже поняв неясно что с этим алгоритмом делать, есть псевдокод, но чтобы его понимать, нужно понимать как языки приблизительно работать, и тоже, это понимание тебе мало что дает. То есть хорошо бы давать алгоритмы уже в процессе обучения языку, когда школьник знает достаточно, чтобы этот алгоритм описать.
                                                                        • 0
                                                                          Опрос странный какойто.
                                                                          1. Школа это не только 10-11 класс, но и первый тоже. (Удивительно, правда?) В первом классе уже надо думать о профессии? Нет! Школа не занимается подготовкой выбора профессии. Или я чего-то не знаю.
                                                                          2. Как это не должна? А как тогда учится? Любое обучение предполагает это уже.
                                                                          3. Паскаль и питон? Ну да, ну да. Давайте в первом классе изучать сразу Гоголя и Пушкина, вместо азбуки.
                                                                          4. Да и нет. Но алгоритмы важны.
                                                                          5. Как это не важны? Это все важно. Особенно многопоточное программирование. Это в 90-х было не важно. А сейчас многопоточность везде и всюду.
                                                                          ГУИ может еще не так важны, так как от ОС и ЯП работа с ГУИ сильно отличается. Но вот ООП, принцип везде одинаковый. Его изучать надо в школе.
                                                                          6.
                                                                          7. С одной стороны скорость печати важно. Но с другой. Куда важней другими вещами заниматься. Теорию учить. А скорость печати сама придет.
                                                                          • +1
                                                                            Как известно, истина в математике и естествознании не определяется голосованием.

                                                                            Автор явно прогулял уроки «философии научного познания» в универе. Разница между математикой, и естествознанием заключается именно в том, что в естествознании истина определяется голосованием всегда, а в математике только иногда!

                                                                            В математике существует теорема о неполноте утверждающая, что в принципе математика не выводима из конечного количества аксиом, и соответственно какие аксиомы включать в математику, а какие нет решается голосованием экспертов. отсюда целые отрасли математики возникли, типа теории исчислимых множеств.

                                                                            А в естествознании вообще все теории приближённые и научное знание определяется тем, согласно ли все или большинство научного сообщества с имеющейся неполной интерпретацией данных и имеется ли достаточное количество противоречащих ей данных чтобы приступить к активному поиску альтернативной интерпретации.

                                                                            Зануда моде офф.
                                                                            • 0
                                                                              какие аксиомы включать в математику

                                                                              Какие аксиомы включать в какую математику.
                                                                              А к истине математика относится опосредованно — через естественные науки.

                                                                              А в естествознании вообще все теории приближённые

                                                                              И именно поэтому истина сама по себе не определяется. Тем более — голосованием. Необходимо и достаточно, чтобы потребители теории знали насколько она точна и где границы её применимости.

                                                                              Хорошее понимание этого явления дают два постулата метрологии: истинное значение измеряемой величины существует; получить истинное значение с абсолютной точностью невозможно.
                                                                              • 0
                                                                                Истина в естествознании определяется воспроизводимым экспериментом. В некоторых случаях подтвержденным наблюдением. Истина в классической математике определяется доказательством. В конструктивной несколько сложнее.
                                                                                • 0
                                                                                  Зануда мод:
                                                                                  Истина в естествознании определяется воспроизводимым экспериментом. В некоторых случаях подтвержденным наблюдением.

                                                                                  Не истина, а близость к истине.

                                                                                  Истина в классической математике определяется доказательством.

                                                                                  Не истина, а внутренняя непротиворечивость.

                                                                                  /зануда мод
                                                                                  • 0
                                                                                    Не истина, а близость к истине.

                                                                                    Не истина, а внутренняя непротиворечивость.

                                                                                    Зависит от философского мировосприятия. Нпр., солипсизм противопоказан естествознанию.
                                                                                    • 0
                                                                                      Не истина, а внутренняя непротиворечивость.

                                                                                      Зависит от философского мировосприятия.

                                                                                      Не зависит от мировосприятия уж точно не имеет никакого отношения к солипсизму. Зависит от формальной логики.

                                                                                      Какая математика истеннее, Евклида или Лобачевского? Никакая! Теорема Гёделя напрямую показывает что нельзя из 9 аксиом вывести которая из двух десятых правильнее. Математики голосуют ногами, одни выбирая одну, другие другую, создавая две области математики. И так всегда.
                                                                                      • 0
                                                                                        Если Вам так нравиться, говорите не «истина», а «близость к истине». Что это изменит на практике?
                                                                                        • 0
                                                                                          Вы опять путаете математику с естественными науками. Близость до истины это то что определяется в ходе экспериментов в естественных науках. У вас есть теория. У вас есть эксперимент. Они всегда не совпадают. Если не совпали в пределах разумного рецензенты голосуют считать вашу точность достаточной и вашу статью принимают к публикации. Остальные физики либо принимают вашу близость к истине и цитируют вас либо не принимают или вашу точность или вашу полезность и вас не цитируют. Голосование ногами опять же.

                                                                                          В математике все по другому. Вы можете доказать, что исходя из выбранных аксиом ваше заявление верно. Но правильный набор аксиом доказать нельзя. Не существует истинных аксиом. Учёные голосуют ногами выбирая для своих исследований разные наборы аксиом, и формируя разные области математики. Есть теорема, что всю математику к конечному набору аксиом свести нельзя, и он всегда будет вопросом личного выбора. Эта теорема называется теорема Гёделя о неполноте и была доказана в 1930-ых годах. По этому математики тоже голосуют, но не за близость, а за произвольно выбранную аксиоматику, кому какая кажется более красивой и интересной. Истинность в математике вообще не существуют, в ней может быть только непротиворечивость и только внутри выбранной с потолка аксиоматики. Что для геометрии Лобачевского верно для геометрии Евклида может быть неверно и наоборот.
                                                                                          • 0
                                                                                            Вы опять путаете математику с естественными науками.
                                                                                            Я не путаю. Сказал для естественных наук. Для математики говорите «внутренняя непротиворечивость». Мой вопрос остается: «Что это изменит на практике?»

                                                                                            Что касается теоремы Гёделя о неполноте, то по вопросам ее применения, нпр., к философии есть разные мнения. Есть много спорных спекуляций.
                                                                              • 0
                                                                                Некоторые участники обсуждения высказали сомнение в необходимости математики для изучения информатики. Может, мне и здесь показалось, что следующий пример о необходимости знания Булевой алгебры хотя бы частично развеял эти сомнения

                                                                                Почему вы приравниваете необходимость знания булевой алгебры к необходимости некоего абстрактного "знания математики"?


                                                                                все школьники не умеют печатать, и методам быстрой печати их в школе не учат

                                                                                Ну и что? Кому надо печатать быстрее, тот и так научится.


                                                                                С них и начнем наш опрос.

                                                                                У вас вопросы и ответы какие-то сильно однобокие. Составлены так, что напрашивается ответ "Да", но по ним можно сделать любой вывод, удобный опрашивающему.


                                                                                "Согласны ли Вы, что важен не язык и другие технологии, а алгоритмы?" — "Больше половины опрошенных считают, что важны алгоритмы, значит надо учить в школе алгоритмы"
                                                                                Не значит. Для одних задач подробное знание алгоритмов нужно, для других достаточно общего знакомства. Обучение в школе в первую категорию не входит.


                                                                                "Роль математики для информатики в школе высокая" — "Больше половины опрошенных считают, что роль математики высокая, значит надо давать больше математики"
                                                                                Не значит. Роль каких именно разделов математики, и насколько подробные знания считаются высокими? Ну допустим, опрос показал что высокая, и что?


                                                                                "В школе нужно учить быстро печатать на ПК"
                                                                                Независимо от статистики этому можно уделить пару занятий, чтобы просто сообщить, что есть такие методики, и попробовать их на практике.

                                                                                • 0

                                                                                  Добавлю про GUI и ООП.
                                                                                  GUI в Visual Basic или C# и GUI в виде BGI-графики в Pascal/BorlandC это сильно разные вещи.
                                                                                  Пользоваться ООП для работы с GUI и писать классы с нуля для своих целей тоже разные.


                                                                                  У нас был Visual Basic. Из обучения я понял, что можно раза нажать на кнопку, и откроется обработчик, а если поставить точку после названия чего-то, то появится список методов, которыми можно пользоваться. При это я абсолютно не понял то, что было написано про ООП в учебнике информатики. Какие-то документы, метод "Открыть", где он у документа, почему именно так. Потом я учился на программиста, случайно столкнулся с этим учебником, прочитал эту главу, и понял, что там реально непонятно написано.


                                                                                  Мне кажется, можно начинать с использования GUI и объектов при составлении алгоритмов, ограничив работу с ними до минимума, потому что это позволяет получить наглядный результат и обратную связь. А для изучения ООП лучше взять языки, где изначально в программе никаких объектов нет.

                                                                                • 0
                                                                                  Мне кажется основная проблема с обучением программированию с нуля в школах или вузах — это неправильный порядок действий. Идут от частного к общему, от маленьких кирпичиков и базовых конструкций к сложным программам. В итоге не вырабатывается навык декомпозиции задач, который в первую очередь и нужен чтобы делать что-то реальное, а не синтетические примеры.

                                                                                  Как выглядят типичные уроки по программированию? «Дети, вот переменная, а вот функция». Все это подается без объяснения того зачем оно надо, на каких-то синтетических примерах. В итоге образуется огромная пропасть между полученными техническими навыками (даже если удалось их получить) и умением их применять. Откуда и идут все эти шутки типа «на уроках нам весь год рассказывали как закручивать гайки, а на экзамене попросили собрать синхрофазотрон».

                                                                                  А идти надо бы от задач и от практического применения. Недаром же взрослым при изучении нового ЯП советуют взять какую-нибудь практическую задачу (написать свою имиджборду или игру какую) и учиться по ходу дела. В случае со школьниками начать можно было бы с банального решения домашки по математике. Написать программу которая решает все эти задачки про поезда из пункта А в пункт Б или что-то в этом роде. Тут сразу становится видно ЗАЧЕМ нужно программирование вообще. Не чтобы пятерку получить и забыть, а чтобы научить компьютер решать за тебя практические задачи. Ну и декомпозиция та же — как от задачи прийти к алгоритму решения и затем как этот алгоритм запрограммировать.

                                                                                  А конкретный язык там или скорость печати — дело десятое. Главное суметь процесс инженерного мышления (проблема -> алгоритм решения -> реализация алгоритма известными инструментами) поставить.
                                                                                  • 0
                                                                                    Идут от частного к общему, от маленьких кирпичиков и базовых конструкций к сложным программам.
                                                                                    В школе не может быть по-настоящему сложных программ. Скажем, тысяч на десть строк исходного кода.
                                                                                    Написать программу которая решает все эти задачки про поезда из пункта А в пункт Б или что-то в этом роде.
                                                                                    Это не будет сложной программой. И рассуждения про декомпозицию в этом случае никто не поймет.
                                                                                    • 0

                                                                                      Именно так и нужно. Тут уловлена сама суть. Два важных вопроса — "зачем это нужно крнкретно ученику" и "как это сделать из палок и верёвок без колдовства". Без этих ваших заумных битов и байтов в которые вникнет только дрищ и ботан Петя а прикладное программирование в рамках школьных и бытовых задач, которые внезапно интересны троешнику Васе.

                                                                                      • 0
                                                                                        Какие бытовые задачи м.б. интересны троешнику Васе? Могу, нпр., предположить, что ему будет интересно написать программу, которая обыграет в шахматы васиного папу, который мастер спорта по этим самым шахматам. Не думаю, что Вася даже с помощью учителя сможет это сделать.
                                                                                        • 0

                                                                                          Ну например написать чат-бота для какой-нибудь соцсети, который будет сообщения слать одноклассникам в 3 ночи. Или автоматом писать чушь в комментариях к фоткам, которые одноклассники же и выставляют.

                                                                                          • 0

                                                                                            Это смог сделать даже я, когда-то двоешник, и без учителя, к примеру. А Васе, к примеру, могут быть интересны микроконтроллеры или рассчёт печатных плат. Или плугин к скетчупу для судомоделистов. И всё это вполне можно объяснить Васе. Начиная от общей постановки задачи. А не от битов, которые непонятно как вообще к решению этой задачи пристегнуть не вызвав мозговые судороги.

                                                                                            • 0
                                                                                              И всё это вполне можно объяснить Васе. Начиная от общей постановки задачи.
                                                                                              Чтобы объяснить учитель должен знать микроконтроллеры, расчёт печатных плат и судомоделизм. Не слишком ли высокие требования к учителю?
                                                                                      • 0
                                                                                        Было бы интересно понаблюдать за экспериментом, где за первое место в классе по какому либо предмету (по итогам четверти) дают жетон, который можно использовать как +1 балл по любому другому предмету в той же четверти.
                                                                                        • 0
                                                                                          Воспитывать еще больше ненависти к отличникам?
                                                                                          • 0
                                                                                            Тому, кто хорошо учится, такой чит не нужен.
                                                                                            • 0
                                                                                              Ну так и ачивки нужно как-то по ценности ранжировать, причем, динамически, от общей успеваемости коллектива. Своего рода экономическая модель)
                                                                                            • +1
                                                                                              Я закончила школу чуть больше 10 лет назад, информатику была с первого класса, но толку от этого не много. Первые три класса мы рисовали и играли в игры, с пятого по девятый учили Нортон, алгоритмы и Паскаль, учились работать с Вордом (честно призанаюсь, преподавание было насколько паршивое, что на то время в памяти остался только Ворд). В 10-11 классах нас учили пользоваться Интернетом, но по факту мы только создали себе почту и заходили каждый на свой любимый сайт или форум, где и проводили всё время урока. Вывод: главное не наличие урока «информатика» в расписании с 1 по 11 класс, а качество преподавания, даже если этот предмет будет только в старших классах.
                                                                                              • +1
                                                                                                ИМХО в начальной школе полезнее учить английский, а не информатику.
                                                                                                • 0
                                                                                                  Само собой, но одно другому не помеха.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Можно и философию Канта в первом классе изучать, но не будет ли это профанацией?
                                                                                              • 0
                                                                                                Школу закончил не так давно, и не думаю я, что современным школьникам очень нужны навыки быстрой печати, которые сами по себе неплохо приобретаются во время провождения времени в интернете, который сейчас есть почти везде.
                                                                                                • 0
                                                                                                  которые сами по себе неплохо приобретаются во время провождения времени в интернете
                                                                                                  К сожалению, не приобретаются, когда руки стоят криво. А переучиваться сложнее, чем научиться.
                                                                                                  • 0

                                                                                                    "Руки стоят криво" — это эфмеизм для человека талантливого в отрицательную сторону или вы говорите про постановку рук при печати слепым методом?


                                                                                                    Если второе, то переучиваться намного проще чем учиться с начала. По крайней мере, некоторым людям.

                                                                                                    • 0
                                                                                                      вы говорите про постановку рук при печати слепым методом?

                                                                                                      Да.
                                                                                                      переучиваться намного проще чем учиться с начала. По крайней мере, некоторым людям.
                                                                                                      По моим наблюдениям многим людям переучиться очень сложно.
                                                                                                • 0
                                                                                                  Считаю, что GUI напротив достаточно важен для школьников. Создать достаточно простой интерфейс не сложно, за месяц в школе вполне можно научится базовым вещам (в старших классах). Интерфейс позволяет «потрогать» результат своих трудов, это может быть дополнительной мотивацией в изучении. Из своего опыта могу сказать, что когда мне показывали в школе как кодить на паскале я не особо понимал как от текста в консоли перейти к обычным программам, которыми я пользовался, и тогда программирование казалось чем то более сложным, чем оно есть на самом деле.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    Создать достаточно простой интерфейс не сложно
                                                                                                    Да, пару кнопок на форму кинуть не сложно — сложно понять, как это работает.
                                                                                                    • 0
                                                                                                      Поначалу это не надо понимать, достаточно уметь пользоваться для понимания более простых вещей.
                                                                                                      • 0
                                                                                                        Танцы с бубном не будут способствовать пониманию простых вещей.
                                                                                                        • 0
                                                                                                          Причем здесь танцы с бубном? «Более простые вещи» — это те, которые не связаны с GUI. Например, как сложить 2 числа и вывести результат, как передвинуть объект в другое место экрана, как ввести данные и что-то с ними сделать.
                                                                                                          Вы чайник кипятить научились только после изучения термодинамики?
                                                                                                          • 0
                                                                                                            Например, как сложить 2 числа и вывести результат, как передвинуть объект в другое место экрана
                                                                                                            Чтобы сложить 2 числа не нужна программа в GUI. А передвинуть объект на своей форме или на десктопе? В любом случае тут надо кое-что понимать в плане событий и их обработки.
                                                                                                            • 0

                                                                                                              Она нужна, чтобы наглядно увидеть результат в привычном интерфейсе, а не представлять всё в воображении, глядя на мигающий курсор.


                                                                                                              Чтобы передвинуть кнопку на форме, надо просто поменять ей координаты, без всяких событий. button1.X = 100

                                                                                                              • 0
                                                                                                                глядя на мигающий курсор
                                                                                                                Отвечая Вам гляжу на мигающий курсор и пытаюсь понять, что в нем плохого?

                                                                                                                Чтобы передвинуть кнопку на форме, надо просто поменять ей координаты, без всяких событий. button1.X = 100

                                                                                                                Как без событий понять, что форма передвинулась? И когда она передвинется? При создании окна? И какой в этом смысл для школьника? — Даже если заметит, что что-то там двигается? Откройте почти любой сайт — там так реклама скачет…
                                                                                                                • 0
                                                                                                                  Отвечая Вам гляжу на мигающий курсор и пытаюсь понять, что в нем плохого?

                                                                                                                  Для вас ничего, потому что вы уже знаете, что там происходит.


                                                                                                                  Как без событий понять, что форма передвинулась?

                                                                                                                  Посмотреть на экран.


                                                                                                                  И когда она передвинется? При создании окна? И какой в этом смысл для школьника?

                                                                                                                  Делаем обработчик нажатия кнопки, там пишем изменение координаты, этой же кнопки или другой. Нажали — изменилось. Круто, мы научились управлять объектами с помощью программы.


                                                                                                                  А, ну нажатие кнопки это тоже событие, но чтобы его сделать, понимать что-то "в плане их обработки" совершенно не надо.

                                                                                                                  • 0
                                                                                                                    Круто, мы научились управлять объектами с помощью программы.
                                                                                                                    Действительно круто! Но какая от этого польза? Что-то делать, не понимая что делаешь. Можно, нпр., купить в магазине радиоконструктор, подарить ребенку-дошкольнику, если он аккуратно соединит проводки по картинке, то приемник заработает. Смысла в этом никакого.
                                                                                                  • 0
                                                                                                    С большим удивлением обнаружил, что многие люди считают полезным обучать в школе быстрой печати. Совершенно не могу понять, зачем и в чём бедные дети провинились, что на них хотят повесить такую работу. Это же исключительно специальный навык, он нужен даже не айтишнику, а человеку, которому приходится очень много печатать.
                                                                                                    • 0
                                                                                                      А Вы на Хабр комменты одним пальцем набираете? (Подозреваю, что нет).
                                                                                                      • 0
                                                                                                        Я набираю не одним, но нас никто не учил быстрой печати.
                                                                                                        • 0
                                                                                                          Те, кого научили 10 пальцами раз в 10 меньше устают…
                                                                                                          • 0

                                                                                                            Было бы от чего уставать. Я в школе на олимпиадах по программированию (а это 5 часов подряд) со своим тогда еще двухпальцевым методом не уставал.

                                                                                                            • 0
                                                                                                              со своим тогда еще двухпальцевым методом не уставал
                                                                                                              Какой бы силой не обладал спортсмен — экономия сил позволит ему достичь лучшего результата!
                                                                                                              • 0

                                                                                                                Оптимизировать нужно наиболее дорогую часть. Так вот: совсем не набор текста был моим ограничивающим фактором.

                                                                                                                • 0
                                                                                                                  Чемпионы оптимизируют всё, что удается оптимизировать. Конечно приоритетно.
                                                                                                                  • 0

                                                                                                                    Смотрите.


                                                                                                                    Ситуация 1. До конца тура осталось полтора часа и три нерешенные задачи. Вы думаете над ними, но не успеваете придумать способ решения решения хотя бы одной из них до конца тура.


                                                                                                                    Ситуация 2. Вы очень хорошо подготовились, и благодаря десятипальцевому методу решили пять задач быстрее. До конца тура час и сорок пять минут и три нерешенные задачи. Вы думаете над ними, но не успеваете придумать способ решения решения хотя бы одной из них до конца тура.


                                                                                                                    В чем преимущество ситуации 2 над ситуацией 1? :-)


                                                                                                                    Чемпионы, наверное, и правда оптимизируют все. Но я-то чемпионом не был, и от первого места я отставал не на секунды — а в принципе.



                                                                                                                    PS кажется, мы ушли куда-то в сторону от темы. Мой тезис был в том, что если работа не заключается в одном только наборе текста — то устать именно от набора текста невозможно. А значит, "устают от набора текста в 10 раз меньше" — сомнительное преимущество для большинства.

                                                                                                                    • 0
                                                                                                                      если работа не заключается в одном только наборе текста — то устать именно от набора текста невозможно
                                                                                                                      По моим ощущениям возможно. А если мы продолжим здесь наш обмен тезисами, при этом суммарно каждый наберет примерно одинаковое число букАв, но я буду набирать в 2 раза быстрее, чем Вы, что я потрачу в 2 раза меньше времени. За это время я успею прочесть еще что-то полезное, а Вы не успеете.
                                                                                                                      • 0
                                                                                                                        По наблюдениям больше всего утомляет невозможность набирать со скоростью мысли. Утомляет психику. Потому что бесит.
                                                                                                            • 0
                                                                                                              И почему вы решили, что всем школьникам надо печатать в 10 раз больше, чем сейчас? Почему вы думаете, что они сами не научатся, если будут уставать?
                                                                                                              • 0
                                                                                                                Учитель информатики об этом говорит:

                                                                                                                Для них это тяжело. Даже в ВК они начинают обмениваться (сам в шоке) не текстовыми, а голосовыми сообщениями. На первом занятии 50% постоянно делает опечатки и этот процент падает довольно медленно.

                                                                                                                Это довольно трудно, представлять, что ты медленно печатаешь и не кажется весомым аргументом.
                                                                                                                • 0

                                                                                                                  Ну так пусть делает. Вы же не машинисток готовите.

                                                                                                                  • 0
                                                                                                                    Теперь каждый сам себе машинистка.
                                                                                                        • 0
                                                                                                          Ну когда человек печатает 20-30 символов в минуту — остальному его трудно научить. Если что — сейчас про себя 8-летней давности на первом курсе вуза.
                                                                                                          • 0
                                                                                                            Оу, я как-то совсем иной смысл вкладывал в понятие «быстрая печать», здесь же это, скорее, уверенное пользование клавиатурой. Мне кажется, этот навык приобретается автоматически как только человек начнёт проводить за клавиатурой значительное время. Плюс не вполне понятно, как школа тут сможет помочь — в обычных школах 1-2 урока информатики в неделю, этого никак не хватит на наработку навыка.
                                                                                                            • 0

                                                                                                              Автоматически приобретается навык печати двумя указательными пальцами. А для десятипальцевого метода на 300 символов в минуту надо уже руки поставить и мизинцы разработать.

                                                                                                              • 0
                                                                                                                Да нет, двумя пальцами печатают совсем уж новички, потом со временем начинают использоваться и другие пальцы, кроме, разве что, мизинцев. А печатать 300 символов в минуту я не вижу никакого смысла, практическая польза этого навыка мне кажется минимальной. Сам я дай бог если 200 наберу, но это не мешает мне работать программистом. Да и прочая айтишная нечисть вокруг меня — очень мало кто владеет десятипальцевой печатью, по моим субъективным ощущениям, реже чем 1 человек из 10.
                                                                                                                • 0
                                                                                                                  результаты на коротких текстах вплоть до 500 зн/мин достижимы и без десятипальцевого метода. Я, например, печатаю 7-8 пальцами, «соло на клавиатуре» забросил за крайней скучностью.

                                                                                                                  Такой навык действительно нарабатывается автоматически.
                                                                                                                • 0
                                                                                                                  Существуют упражнения, нпр., напечатать десять строчек «не не не...». Полный курс упражнений рассчитан примерно на 30 уроков. Можно и раз в неделю.
                                                                                                                  • 0
                                                                                                                    Мне кажется, это будет сложно адаптировать к школьным реалиям. Тратить даже по 10 минут в неделю — это почти четверть всего учебного времени (если у нас 1 урок в неделю). Польза, наверное, какая-то будет, но я бы предпочёл потратить это время на что-то более полезное.
                                                                                                                    • 0
                                                                                                                      ИМХО это нужно всем и самое полезное. 20-30 символов в минуту — это же никуда не годится. Ручкой на бумажке и то быстрее пишут!