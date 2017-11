Голосуем за школьное обучение информатике

На начало 2000-х гг. большинство математиков считают, что эти классы не равны. Согласно опросу, проведённому в 2002 году среди 100 учёных, 61 человек считает, что ответ — «не равны», 9 — «равны», 22 затруднились ответить и 8 считают, что гипотеза не выводима из текущей системы аксиом и, таким образом, не может быть доказана или опровергнута.

Выбор работы, вернее, обеспечение возможности осознанной проф.ориентации – важнейшая задача общеобразовательной школы. Без базовых знаний осознанный выбор невозможен

школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике. Хорошим специалистом можно стать только в хорошем вузе

Как известно, истина в математике и естествознании не определяется голосованием. Это относится и к информатике (computer science – CS). Несмотря на это, по одной из самых острых проблем CS:уже проводилось несколько голосований , в которых участвовали ведущие мировые эксперты:Воспользуемся этим примером и предложим опрос по наиболее острым вопросам школьной информатики, которые выявило недавнее обсуждение В этом обсуждении более 600 комментариев, и я попытался выделить из них наиболее острые проблемы, но, к сожалению, мог что-то упустить. Конечно, не надо преувеличивать ожидаемую значимость результатов данного опроса. Большинство голосов ничего по сути не докажет. Однако, например, судя по количеству комментариев, наиболее спорным вопросом является выбор ЯП для школьной информатики. В основном спор свелся к вопросу Pascal vs Python, хотя были голоса и за другие ЯП. Думаю, что если в данном опросе Python проиграет – значит, это будет руководством к действию для фанатов этого языка: агитируйте активнее! Больше статей на Хабре! А еще стоит издать на русском 20+ книг по алгоритмам на Python. А вот если Pascal проиграет, ИМХО стоит задуматься о слишком быстрой утрате не самых плохих традиций в преподавании школьной информатики. При этом ИМХО главное в школьной информатике не изучение технологий (в частности ЯП), а изучение классических алгоритмов. Мне показалось, что у этого взгляда есть достаточно много сторонников, но посмотрим, что покажет опрос.Также мне показалось, что удалось достичь консенсуса по вопросу таких технологий, как OOP, GUI и многопоточное программирование. Интересующимся ученикам учитель должен помочь их освоить, но только факультативно, не требуя с остальных учеников. Прежде всего, очень сложно показать преимущества OOP на маленьких школьных программах.Некоторые участники обсуждения высказали сомнение в необходимости математики для изучения информатики. Может, мне и здесь показалось, что следующий пример о необходимости знания Булевой алгебры хотя бы частично развеял эти сомнения:Но, на мой взгляд, все отмеченные проблемы не самые важные, а самая важная из выявленных в обсуждении, что почти все школьники не умеют печатать, и методам быстрой печати их в школе не учат.При этом утверждения:особых возражений не вызвали. С них и начнем наш опрос.