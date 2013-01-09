Визуализация процесса обучения нейронной сети средствами TensorFlowKit

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Градиентный спуск средствами TensorFlow

Как сделать одну нейросеть для Linux, iOS, MacOS, tvOS

Больше примеров возможностей TensorFlowKit

Так и не получил ответ на вопрос о смысле жизни!