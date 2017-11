Визуализация процесса обучения нейронной сети средствами TensorFlowKit

Я не люблю читать статьи, сразу иду на GitHub GitHub: TensorFlowKit

TensorBoard

Скалярные данные в разрезе времени, с возможностью сглаживания;

Изображения, в том случае, если ваши данные можно представить в 2D, например: веса сверточной сети (они же фильтры);

Непосредственно граф вычислений (в виде интерактивного представления);

2D изменение значения тензора во времени;

3D Гистограмма — изменение распределения данных в тензоре во времени;

Текст;

Audio;

Linux: $ sudo apt-get install python3-pip python3-dev $ pip3 install tensorflow MacOS: $ brew install python3 $ pip3 install tensorflow

$ tensorboard --logdir=/tmp/example/

Открываем http://localhost:6006/



TensorFlowKit

let summary = Summary(scope: scope) let fileWriter = try FileWriter(folder: writerURL, identifier: "iMac", graph: graph)

try summary.scalar(output: accuracy, key: "scalar-accuracy") try summary.scalar(output: cross_entropy, key: "scalar-loss")

try summary.histogram(output: bias.output, key: "bias") try summary.histogram(output: weights.output, key: "weights") try summary.histogram(output: gradientsOutputs[0], key: "GradientDescentW") try summary.histogram(output: gradientsOutputs[1], key: "GradientDescentB")

let flattenConst = try scope.addConst(values: [Int64(7840)], dimensions: [1], as: "flattenShapeConst") let imagesFlattenTensor = try scope.reshape(operationName: "FlattenReshape", tensor: weights.variable, shape: flattenConst.defaultOutput, tshape: Int64.self) try extractImage(from: imagesFlattenTensor, scope: scope, summary: summary, atIndex: 0) try extractImage(from: imagesFlattenTensor, scope: scope, summary: summary, atIndex: 1) … try extractImage(from: imagesFlattenTensor, scope: scope, summary: summary, atIndex: 8) try extractImage(from: imagesFlattenTensor, scope: scope, summary: summary, atIndex: 9)

try summary.images(name: "Image-\(String(index))", output: imagesTensor, maxImages: 255, badColor: Summary.BadColor.default)

let _ = try summary.merged(identifier: "simple")

let resultOutput = try session.run(inputs: [x, y], values: [xTensorInput, yTensorInput], outputs: [loss, applyGradW, applyGradB, mergedSummary, accuracy], targetOperations: []) let summary = resultOutput[3] try fileWriter?.addSummary(tensor: summary, step: Int64(index))

Еще до начала работы с TensorFlow я начал работать с TensorBoard пакетом. Оказалось, что это очень удобное, кросплатформенное решение для визуализации разного рода данных. Потребовалось пару дней, чтоб “научить” swift приложение создавать отчеты в формате TensorBoard и интегрировать в мою нейронную сеть Разработка TensorBoard началась еще в середине 2015 года в рамках одной из лабораторий Google. В конце 2015го Google открыл исходный код и работа над проектом стала публичной.Текущая версия TensorBoard — это python пакет, созданный в помощь TensorFlow, который позволяет визуализировать несколько типов данных:Кроме того, существует еще проектор (projector) возможность расширять TensorBoard при помощи плагинов , но об этом я рассказать не успею в этой статье.Для работы нам понадобится TensorBoard на нашем компьютере (Ubuntu или Mac). У нас должен быть установлен python3. Я советую установить TensorBoard как часть TensorFlow пакета для python.Запускаем TensorBoard, указав папку в которой мы будем хранить отчеты:Рассмотрим несколько случаев уже непосредственно на примере. Создание отчетов (summary) в формате TensorBoard происходит в момент конструирования графа вычислений. В TensorFlowKit я постарался максимально повторить python подходы и интерфейс, чтобы в дальнейшем можно было пользоваться общей документацией.Как я уже сказал выше, каждый наш отчет мы собираем в summary. Это контейнер, в котором хранится массив value, каждый из которых представляет какое — либо событие, которое мы хотим визуализировать.Summary в дальнейшем будет сохранен в файл на файловой системе, где его и прочтет TensorBoard.Таким образом, нам необходимо создать FileWriter, указав граф, который мы хотим визуализировать и создать Summary, в который мы будем складывать наши значения.Запустив приложение и обновив страницу, мы уже можем видеть граф, который мы создали в коде. Он будет интерактивен, так что по нему можно перемещаться.Далее, мы хотим видеть изменение некой скалярной величины во времени, например значение функции потерь (loss function or cost function) и accuracy нашей нейронной сети. Для этого добавляем выходы наших операций в summary:Таким образом, после каждого шага вычислений нашей сессии, TensorFlow автоматически вычитает значения наших операций и передаст их на вход результирующего Summary, который мы сохраним в FileWriter (как это сделать я опишу ниже).Также у нас в нейросети есть большее количество весов и предубеждений (bias). Как правило это различные матрицы достаточно большой размерности и анализировать их значения распечатывая крайне сложно. Будет лучше, если мы построим график распределений (distribution). Добавим в наш Summary еще и информацию о величине изменений весов, которую проделывает наша сеть после каждого шага обучения.Теперь в нашем распоряжении визуализация того, как менялись веса и какими были изменения во время обучения.Но это еще не все. Давайте действительно заглянем в устройство нашей нейронной сети.Каждая картинка рукописного текста, полученная на вход, находит некое отражение в соответствующих ей весах. То есть, поданная на вход картинка умеет активировать определенные нейроны, тем самым имеет некий отпечаток внутри нашей сети. Напомню, что мы имеем 784 веса на каждый нейрон из 10. Таким образом, у нас 7840 весов. Все они представлены в виде матрицы 784x10. Попробуем развернуть всю матрицу в вектор и после этого “вытащить” веса, которые относятся к каждому отдельному классу:Для этого добавим в граф еще несколько операций stridedSlice и reshape. Теперь, каждый полученный вектор добавим в Summary как картинку:В разделе Images в TensorBoard мы теперь видим “отпечатки” весов, такими какими они были во время процесса обучения.Осталось только обработать наш Summary. Для этого нам надо соединить все созданные Summary в один и обработать его во время обучения сети.В момент работы нашей сети:В следующей статье я постараюсь рассказать, как собрать одну нейросеть и запустить ее на Ubuntu, MacOS, iOS из одного репозитория.