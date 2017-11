Conan: менеджер зависимостей для C/C++

#include "Poco/Timer.h" #include "Poco/Thread.h" #include "Poco/Stopwatch.h" #include <iostream> using Poco::Timer; using Poco::TimerCallback; using Poco::Thread; using Poco::Stopwatch; class TimerExample{ public: TimerExample(){ _sw.start();} void onTimer(Timer& timer){ std::cout << "Callback called after " << _sw.elapsed()/1000 << " milliseconds." << std::endl; } private: Stopwatch _sw; }; int main(int argc, char** argv){ TimerExample example; Timer timer(250, 500); timer.start(TimerCallback<TimerExample>(example, &TimerExample::onTimer)); Thread::sleep(5000); timer.stop(); return 0; }

[requires]

Poco/1.8.0.1@pocoproject/stable



[generators]

cmake

project(FoundationTimer)

cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12)

add_definitions("-std=c++11")



include(${CMAKE_BINARY_DIR}/conanbuildinfo.cmake)

conan_basic_setup()



add_executable(timer timer.cpp)

target_link_libraries(timer ${CONAN_LIBS})

conan install /path/to/conanfile.txt

conan install ..

Проверяем локальный кеш.

Ищем в подключенных репозиториях нужный нам рецепт. Обращаю Ваше внимание, что поиск ведётся строго в том порядке, в каком у Вас подключены репозитории. Если пакет будет в двух репозиториях, то найдётся первый попавшийся.

Если рецепт был найден и есть уже собранная библиотека под Вашу конфигурацию, то просто качаем из репозитория пакет и сохраняем его в локальный кеш. Стоит отметить, что пакет выкачивается автоматически со всеми зависимостями к нему.

Если же под Вашу конфигурацию собранной библиотеки нет (или нет собранной какой-то зависимости библиотеки под Вашу конфигурацию), то Conan сообщит об этом и попросит запустить его ещё раз с флагом --build missing для запуска сборки пакета на Вашей машине.

conan search <library_name_pattern> — поиск пакета в репозиториях по заданному шаблону

— поиск пакета в репозиториях по заданному шаблону conan info — просмотр информации о пакете (лицензия, дата создания, адрес исходного кода пакета и т.д.)

— просмотр информации о пакете (лицензия, дата создания, адрес исходного кода пакета и т.д.) conan remote — управление репозиториями Conan (добавление, удаление и т.д.)

Используйте только stable пакеты. Использование пакетов testing и ci не рекомендуется, так как могут ломаться регулярно.

Если надумаете писать свои рецепты, то пример хорошего рецепта можно посмотреть вот тут.

При создании пакетов крайне рекомендуется уже иметь настроенный CI под все целевые платформы. Проблема всплывают всегда там, где Вы их не ожидаете :-)

Не забывайте обновлять Conan. Может так случиться, что в Conan просто сломают обратную совместимость и рецепт, который работает с новым Conan, со старым уже работать не будет.

Рекомендуемый порядок поиска пакетов (на данный момент): conan-center, public-conan (репозиторий Bincrafters team), conan-transit, другие репозитории.

Сайт Conan

Bincrafters

Youtube материалы: раз, два, вебинар(1, 2, 3), три