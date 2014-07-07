TgGram — сервис создания сайтов для/из телеграм каналов
Добрый день.
Как известно, контент опубликованный в телеграм не индексируется поисковиками. Я разработал сервис, tggram.com, автоматически создающий сайты для телеграм каналов.
Сразу несколько примеров:
rdslv.tggram.com
botcollection.tggram.com
memefeed.tggram.com
По желанию, возможен! кастомный домен и уникальный стиль, например:
startupoftheday.ru
crazydoge.com
Сайт создается в один клик. Необходимо зайти в телеграм, и добавить бота @BlogFatherBot в качестве администратора, с минимальным набором прав. Бот будет автоматически отслеживать активность в Вашем канале и публиковать новые посты на сайте username.tggram.com
На сайте, помимо ленты постов доступны:
— rss лента, для чтения канала
— возможность шеринга любого поста
— возможность добавления Вашего сайта в Яндекс.Дзен
— виджет лайков/комментариев в социальных сетях
— также, хорошие сайты, растущие — непрерывно ротируются в каталоге телеграм каналов, на tggram.com
Все заботы по хостингу и продвижению сайта лежат на сервисе.
— Ваш канал смогут читать пользователи, у которых нет телеграм.
— Ваш канал смогут находить пользователи, у которых есть телеграм
— Сайт увеличит аудиторию Вашего канала и количество подписчиков.
Сервис бесплатен. И я обещаю что раздражающих баннеров казино вулкан не появится.
После добавления бота в канал… не происходит ничего)
Бот сидит в канале и терпеливо ждет следующий пост. Не надо писать тест-тест, к сожалению бот не видит удаления постов, только добавление и редактирование постов.
После следующей публикации в канал — создастся сайт (как только появится первый пост)
На следующий день — сайт добавится на главную страницу каталога tggram.com
Через какое то время сайт проиндексируется и начнет работать на канал.
Если у Вас есть какие то вопросы — можно писать в группу поддержки бота t.me/joinchat/ABNGzkMFJOFQM_C78qKQ1g
— Все сервисы реализованы на языке golang.
— Использованные технологии: caddy server, mysql, redis, boltdb
— Архитектура: микросервисы
— Протокол http выбран для «комфортной блокировки сайтов РосКомНадзором»
— Через месяц после запуска — узнал о том, что я полностью склонировал идею у другого сервиса
— Сайт с картинками, пропагандирующими Ислам — создали через несколько недель после запуска
— Сайт с порно и варезом создали через несколько минут после анонса
— Сайты модерируются вручную
— «Узбекские каналы» появляются из ниоткуда и в них сразу тысячи подписчиков (скорее всего это боты)
— Если наблюдать за большинством каналов — вырисовывается следующий цикл — закуп рекламы, плюс 100 подписчиков, продажа рекламы, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, закуп рекламы
— Качественные каналы, не размещающие рекламу (или делающие это незаметно) — растут непрерывно, примерно на процент в день, без вложений в рекламу
— Быстрее всего растут каналы религиозной тематики
— Суммарная аудитория каналов, более 300000 (если бы не удалял стотысячные каналы с варезом/порно — могла бы быть за миллион).
— Всего каналов 285. Каждый день создается 3-5 сайтов.
— Субъективно интересных — около десяти)
— Всего постов: 125959
Также у меня есть блог, в котором пишу в том числе о проекте @recoilmeblog
PS: Проект молодой, но активно развивается.
PPS: Запрещены эротика, порно, варез, музыка, наркотики и все что может быть причиной блокировки
Как известно, контент опубликованный в телеграм не индексируется поисковиками. Я разработал сервис, tggram.com, автоматически создающий сайты для телеграм каналов.
Сразу несколько примеров:
rdslv.tggram.com
botcollection.tggram.com
memefeed.tggram.com
По желанию, возможен! кастомный домен и уникальный стиль, например:
startupoftheday.ru
crazydoge.com
Сайт создается в один клик. Необходимо зайти в телеграм, и добавить бота @BlogFatherBot в качестве администратора, с минимальным набором прав. Бот будет автоматически отслеживать активность в Вашем канале и публиковать новые посты на сайте username.tggram.com
На сайте, помимо ленты постов доступны:
— rss лента, для чтения канала
— возможность шеринга любого поста
— возможность добавления Вашего сайта в Яндекс.Дзен
— виджет лайков/комментариев в социальных сетях
— также, хорошие сайты, растущие — непрерывно ротируются в каталоге телеграм каналов, на tggram.com
Все заботы по хостингу и продвижению сайта лежат на сервисе.
— Ваш канал смогут читать пользователи, у которых нет телеграм.
— Ваш канал смогут находить пользователи, у которых есть телеграм
— Сайт увеличит аудиторию Вашего канала и количество подписчиков.
Сервис бесплатен. И я обещаю что раздражающих баннеров казино вулкан не появится.
Как это работает?
После добавления бота в канал… не происходит ничего)
Бот сидит в канале и терпеливо ждет следующий пост. Не надо писать тест-тест, к сожалению бот не видит удаления постов, только добавление и редактирование постов.
После следующей публикации в канал — создастся сайт (как только появится первый пост)
На следующий день — сайт добавится на главную страницу каталога tggram.com
Через какое то время сайт проиндексируется и начнет работать на канал.
Если у Вас есть какие то вопросы — можно писать в группу поддержки бота t.me/joinchat/ABNGzkMFJOFQM_C78qKQ1g
Забавные нюансы
— Все сервисы реализованы на языке golang.
— Использованные технологии: caddy server, mysql, redis, boltdb
— Архитектура: микросервисы
— Протокол http выбран для «комфортной блокировки сайтов РосКомНадзором»
— Через месяц после запуска — узнал о том, что я полностью склонировал идею у другого сервиса
— Сайт с картинками, пропагандирующими Ислам — создали через несколько недель после запуска
— Сайт с порно и варезом создали через несколько минут после анонса
— Сайты модерируются вручную
— «Узбекские каналы» появляются из ниоткуда и в них сразу тысячи подписчиков (скорее всего это боты)
— Если наблюдать за большинством каналов — вырисовывается следующий цикл — закуп рекламы, плюс 100 подписчиков, продажа рекламы, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, закуп рекламы
— Качественные каналы, не размещающие рекламу (или делающие это незаметно) — растут непрерывно, примерно на процент в день, без вложений в рекламу
— Быстрее всего растут каналы религиозной тематики
— Суммарная аудитория каналов, более 300000 (если бы не удалял стотысячные каналы с варезом/порно — могла бы быть за миллион).
— Всего каналов 285. Каждый день создается 3-5 сайтов.
— Субъективно интересных — около десяти)
— Всего постов: 125959
Также у меня есть блог, в котором пишу в том числе о проекте @recoilmeblog
PS: Проект молодой, но активно развивается.
PPS: Запрещены эротика, порно, варез, музыка, наркотики и все что может быть причиной блокировки
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