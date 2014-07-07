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TgGram — сервис создания сайтов для/из телеграм каналов

    Добрый день.

    Как известно, контент опубликованный в телеграм не индексируется поисковиками. Я разработал сервис, tggram.com, автоматически создающий сайты для телеграм каналов.

    Сразу несколько примеров:

    rdslv.tggram.com
    botcollection.tggram.com
    memefeed.tggram.com

    По желанию, возможен! кастомный домен и уникальный стиль, например:

    startupoftheday.ru
    crazydoge.com

    Сайт создается в один клик. Необходимо зайти в телеграм, и добавить бота @BlogFatherBot в качестве администратора, с минимальным набором прав. Бот будет автоматически отслеживать активность в Вашем канале и публиковать новые посты на сайте username.tggram.com

    На сайте, помимо ленты постов доступны:

    — rss лента, для чтения канала
    — возможность шеринга любого поста
    — возможность добавления Вашего сайта в Яндекс.Дзен
    — виджет лайков/комментариев в социальных сетях
    — также, хорошие сайты, растущие — непрерывно ротируются в каталоге телеграм каналов, на tggram.com

    Все заботы по хостингу и продвижению сайта лежат на сервисе.

    — Ваш канал смогут читать пользователи, у которых нет телеграм.
    — Ваш канал смогут находить пользователи, у которых есть телеграм
    — Сайт увеличит аудиторию Вашего канала и количество подписчиков.

    Сервис бесплатен. И я обещаю что раздражающих баннеров казино вулкан не появится.

    Как это работает?


    После добавления бота в канал… не происходит ничего)
    Бот сидит в канале и терпеливо ждет следующий пост. Не надо писать тест-тест, к сожалению бот не видит удаления постов, только добавление и редактирование постов.

    После следующей публикации в канал — создастся сайт (как только появится первый пост)
    На следующий день — сайт добавится на главную страницу каталога tggram.com
    Через какое то время сайт проиндексируется и начнет работать на канал.

    Если у Вас есть какие то вопросы — можно писать в группу поддержки бота t.me/joinchat/ABNGzkMFJOFQM_C78qKQ1g

    Забавные нюансы


    — Все сервисы реализованы на языке golang.
    — Использованные технологии: caddy server, mysql, redis, boltdb
    — Архитектура: микросервисы
    — Протокол http выбран для «комфортной блокировки сайтов РосКомНадзором»
    — Через месяц после запуска — узнал о том, что я полностью склонировал идею у другого сервиса
    — Сайт с картинками, пропагандирующими Ислам — создали через несколько недель после запуска
    — Сайт с порно и варезом создали через несколько минут после анонса
    — Сайты модерируются вручную
    — «Узбекские каналы» появляются из ниоткуда и в них сразу тысячи подписчиков (скорее всего это боты)
    — Если наблюдать за большинством каналов — вырисовывается следующий цикл — закуп рекламы, плюс 100 подписчиков, продажа рекламы, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, минус 25 подписчиков, закуп рекламы
    — Качественные каналы, не размещающие рекламу (или делающие это незаметно) — растут непрерывно, примерно на процент в день, без вложений в рекламу
    — Быстрее всего растут каналы религиозной тематики
    — Суммарная аудитория каналов, более 300000 (если бы не удалял стотысячные каналы с варезом/порно — могла бы быть за миллион).
    — Всего каналов 285. Каждый день создается 3-5 сайтов.
    — Субъективно интересных — около десяти)
    — Всего постов: 125959

    Также у меня есть блог, в котором пишу в том числе о проекте @recoilmeblog

    PS: Проект молодой, но активно развивается.
    PPS: Запрещены эротика, порно, варез, музыка, наркотики и все что может быть причиной блокировки
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    Комментарии 7
    • +1
      Стикеры не репостятся.
      Ссылки голые (без превью).
      А так, в общем и целом интересно.
      Можно показывать свой канал людям без телеги.
      • 0
        Стикеры планируются.
        Превью пока планируется только для постов с телеграф.
        Спасибо за отзыв
        • 0
          И желательно отключить autoplay на роликах.
      • 0
        Можно еще подумать об RSS ленте.
      • 0
        В принципе в Вашем сервисе есть все что надо! Как долго хосты будут жить у Вас, как быстро будете их удалять? :D
        • 0
          Если канал не подходит, не нужно его добавлять. Надеюсь долго, затраты на хостинг минимальны.

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