Психология восприятия формы в логотипах

Основной инструмент — форма

Круг и овал

Квадрат и треугольник

Текстовый логотип

Цвет

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Ваш потенциальный клиент познакомится с вашим брендом глазами. Скорее всего. Первое, что он увидит, будет ваш логотип. Смысловой образ, который транслирует логотип, играет огромную роль в формировании отношений между клиентом и брендом. Какие инструменты мы можем использовать, чтобы влиять на формирование этого образа?Что если я скажу вам, что есть правила, основанные на психологии, по которым определенные графические формы создают требуемые образы? Более того, все крупные бренды пользуются этими правилами, и вы, как дизайнер, или как владелец бренда, также можете использовать эти психологические приемы.Будьте уверены, что форма логотипов крупнейших брендов не была выбрана случайно — игра идет по определенным правилам психологического восприятия. В этой статье я покажу, как обоснованно использовать эти правила при создании логотипа вашего бренда.Мы подсознательно реагируем на разные формы определенным образом. Опытный дизайнер может манипулировать восприятием потенциального клиента, формируя образ бренда через форму логотипа.Если вы хотите показать такие качества, как общность, дружба, глобальность — используйте круг или овал. Кольцо может символизировать взаимоотношение и единство. Представьте, как люди берутся за руки, формируя круг, или собираются вокруг костра, и вы поймете смысл этого образа.Эти формы символизируют стабильность и устойчивость. И квадрат, и треугольник имеют основание, которое позволяет им сохранять стабильное положение. Прямые линии символизируют целеустремленность. Также треугольник имеет особые значения, связанные с властью и мужественностью (вспомните пирамиды), а перевернутый треугольник, наоборот, ассоциируется с женственностью.Вертикальные и горизонтальные линии.Вертикальные линии воспринимаются как символ мужественности, роста, развития, в то время как горизонтальные символизируют спокойствие и стабильность.Графический знак, как правило, дополнен текстовым логотипом, поэтому возможно модулировать восприятие, формируемое графическим знаком, с помощью текстового логотипа. К примеру, наклонное начертание шрифта добавит динамики, а шрифт с засечками заявит о наследии и об истории бренда.Также вы можете использовать цвет для модуляции месседжа, но запомните, что в основе вашего дизайна всегда должна быть форма. Практически это можно обосновать тем, что логотип не всегда будет воспроизводиться в цвете и с текстовой частью. Представьте себе, например, иконку приложения — очень актуальный пример сегодня.Опытный дизайнер может манипулировать не только с помощью формы. Вы слышали о гештальт-психологии? Возможно, но скорее всего вы не знаете, что этот прием работает и в дизайне логотипов.Основной принцип гештальт-психологии говорит о том, что восприятие целого отличается от восприятия суммы складывающих его элементов (поправьте меня в комментах, если вы не согласны). Применительно к логотипам эта теория реализуется как эффект восприятия отношения формы и контрформы. Наш мозг достраивает картинку и награждает нас за проделанную работу, благодаря чему логотип запоминается.Изучайте психологию восприятия формы, чтобы создавать эффективные логотипы, если вы дизайнер, или доверьте работу профессионалам, если вам нужен качественный логотип.