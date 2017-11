Russian AI Cup: инструментарий участника

import os from shutil import copyfile, rmtree import zipfile from datetime import datetime root_dir = os.path.dirname(__file__) root_path = os.path.join(root_dir, '..\\src\\main\\java') temp_path = os.path.join(root_dir, '..\\temp') out_path = os.path.join(root_dir, '..\\..\\zipped') for_optimization_path = os.path.join(root_dir, '..\\..\\zipped\\java-cgdk-ru-master\src\main\java') if not os.path.exists(out_path): os.mkdir(out_path) zip_name = 'strategy_{}.zip'.format(datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H-%M")) with zipfile.ZipFile(os.path.join(out_path, zip_name), 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as zipf: queue = [''] while queue: cur_path = queue.pop(0) if cur_path.startswith('model'): continue for entity in os.scandir(os.path.join(root_path, cur_path)): # Filter some files. if entity.name in ['Strategy.java', 'Runner.java', 'Visualizer.java', 'VisualizerProxy.java', 'RemoteProcessClient.java']: continue if entity.is_dir(): queue.append(os.path.join(cur_path, entity.name)) else: new_path = os.path.join(temp_path, cur_path) if not os.path.exists(new_path): os.mkdir(new_path) new_full_path = os.path.join(new_path, entity.name) with open(os.path.join(root_path, cur_path, entity.name), 'r', encoding="utf8") as rd, \ open(new_full_path, 'w', encoding="utf8") as wt, \ open(os.path.join(os.path.join(for_optimization_path, cur_path), entity.name), 'w', encoding="utf8") as wtopt: filter_flag = True for line in rd.readlines(): if "TODO: REMOVE START" in line: assert filter_flag == True, "No clossing remove tag" filter_flag = False elif "TODO: REMOVE END" in line: assert filter_flag == False, "No open remove tag" filter_flag = True elif filter_flag: wt.write(line) # Copy clean files to another project wtopt.write(line) assert filter_flag == True, "No clossing remove tag" zipf.write(new_full_path, arcname=os.path.join(cur_path, entity.name)) rmtree(temp_path)

Скрипту нужно будет указать каталог с кодом, временную папку и место куда скидывать zip архив и очищенные файлы. Вероятно, придется создать эти папки заранее. Но, надеюсь, идею я передал.

Пользователи IDEA могут добавить этот скрипт как External Tool и запускать через меню на правую кнопку мыши в структуре проекта.