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вчера в 13:29

Стэнфордские курсы «Разработка iOS приложений» 2017 — озвучка на русском языке

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    Легендарный Стенфордский курс CS193P по разработке для ios сложен и очень популярен, но тем кто не особо «дружит» с английским нелегко приходится в его освоении.

    Было решено попытаться озвучить данный курс на основе переводов неавторизованных конспектов лекций которые выкладывает Татьяна Корнилова на своем сайте.

    Предлагаю Вашему вниманию часть первой лекции.
    Хочу услышать конструктивную критику если она будет, пожелания, предложения. Опыта в этом деле не много, не откажусь от любой помощи, подсказок, направлений.

    Нужно ли это? Будет ли данный материал интересен?

    Озвучка занимает много времени, планируется выпуск одной лекции в 1,5-2 недели.

    Сам курс на английском языке теперь доступен только в iTunesU с iPhone или iPad. Также можно посмотреть видео в оригинале по ссылке.
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    Комментарии 3
    • 0
      Пока мне очень понравилось.
      Посмотрим, что будет с произношением, когда вы будете читать код, здесь нужно быть очень аккуратным. Хотелось бы слышать английские слова с хорошим произношением.
      Но в титрах, конечно, очень много ошибок.
      Например, вмести «поле Team» у вас стоит “полетим” и т.д. Впрочем, в английском варианте титров тоже смешных ошибок хватает.
      • +1
        Конечно нужно! Многим будет полезно
        • 0
          Нужно, нужно! Благодарю за труд, продолжайте!

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