Выпуск Rust 1.22 (и 1.22.1)
- Перевод
Команда Rust рада сообщить о двух новых версиях Rust: 1.22.0 и 1.22.1. Rust — это системный язык программирования, нацеленный на безопасность, скорость и параллельное выполнение кода.
Подождите, две версии? В последний момент мы обнаружили проблему с новой macOS High Sierra в версии 1.22.0 и по разным причинам выпустили версию 1.22.0 как обычно, но так же выпустили 1.22.1 с исправлением. Ошибка была найдена в менеджере пакетов Cargo, а не в
rustc, и затронула только пользователей macOS High Sierra.
Если у вас установлена предыдущая версия Rust, для обновления достаточно выполнить:
$ rustup update stable
Если же у вас еще не установлен
rustup, вы можете установить его с соответствующей страницы нашего веб-сайта. С подробными примечаниями к выпуску Rust 1.22.0 и 1.22.1 можно ознакомиться на GitHub.
Что вошло в стабильную версии 1.22.0 и 1.22.1
Самое главное изменение в этой версии, которого многие долго ждали: теперь вы
можете использовать ? с
Option<T>! Около года назад, в Rust 1.13, мы ввели оператор
? для работы с
Result<T, E>. С тех пор ведутся дискуссии о том, как далеко оператор
? должен зайти: Должен ли он остаться только для
Result? Разрешать ли пользователям расширять его? Должен ли он использоваться с
Option<T>?
В Rust 1.22, основное использование оператора
? с
Option<T> стабилизировано. Теперь такой код соберется:
fn try_option_some() -> Option<u8> {
let val = Some(1)?;
Some(val)
}
assert_eq!(try_option_some(), Some(1));
fn try_option_none() -> Option<u8> {
let val = None?;
Some(val)
}
assert_eq!(try_option_none(), None);
Однако, эта функциональность по-прежнему немного ограничена. Например, вы не можете написать код, который сочетает
Resultы и
Optionы с оператором
? в одной функции. Это будет реализовано в позже — в ночной версии Rust уже есть такая возможность. Ожидайте новостей об этом в будущих версиях.
Типы, которые реализуют
Drop,
теперь разрешено использовать в const и
static. Например:
struct Foo {
a: u32
}
impl Drop for Foo {
fn drop(&mut self) {}
}
const F: Foo = Foo { a : 0 };
static S: Foo = Foo { a : 0 };
Само по себе это изменение не слишком полезно, но по мере улучшения нашей способности выполнять код во время сборки, больше и больше типов будут доступны для использования в
const and
static.
Так же, было добавлено несколько приятных мелочей:
Два недавних изменения компилятора должны ускорить скорость сборки в отладочном режиме. У нас нет точных цифр, но, как и всегда, уменьшение времени сборки остается одной из наших приоритетных задач.
T op= &T теперь работает для примитивных типов, что проще показать на примере:
let mut x = 2;
let y = &8;
// раньше это не работало:
x += y;
Раньше вам бы пришлось написать
x += *y что бы разыменовать ссылку.
Теперь вы можете
создавать compile-fail тесты в Rustdoc, например:
/// ```compile_fail
/// let x = 5;
/// x += 2; // не должно собираться!
/// ```
Обращаем ваше внимание на то что подобные тесты менее надежны, так как дополнительные возможности Rust могут заставить работать ранее не собиравшийся код. Например, как это было с
?: код не собирался с Rust 1.21, но теперь работает с Rust 1.22, вызывая падение вашего теста.
Наконец, мы
убрали поддержку цели le32-unknown-nacl. Google сам объявил PNaCl устаревшим, что бы направить все силы на поддержку WebAssembly. Вы уже сейчас можете собрать Rust код в WebAssembly и вы можете ожидать новостей о развитии его поддержи в новых выпусках Rust.
Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.
Стабилизации стандартной библиотеки
В этом выпуске было стабилизировано несколько новых API:
Box<Error>теперь реализует
From<Cow<str>>
std::mem::Discriminantтеперь гарантированно будет
Send + Sync
fs::copyтеперь возвращает длину главного потока на NTFS
Корректное определение переполнения Instant += Duration
Реализация Hasherдля
{&mut Hasher, Box<Hasher>}
Реализация fmt::Debugдля
SplitWhitespace
Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.
Функциональность Cargo
Если вы хотите показать большой пример пользователям, то у Cargo появилась возможность создать примеры из нескольких файлов, создав внутри
examples поддиректорию с
main.rs.
Теперь у Cargo есть возможность локальной подмены (vendoring) git репозиториев.
Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.
Разработчики 1.22.0 и 1.22.1
Множество людей участвовало в разработке Rust 1.22. Мы не смогли бы этого добиться без участия каждого из вас. Спасибо! (и снова Спасибо!)
Авторы перевода: @BORN2LOSE и ozkriff. Спасибо vitvakatu за помощь в переводе
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.