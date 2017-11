Выпуск Rust 1.22 (и 1.22.1)

Команда Rust рада сообщить о двух новых версиях Rust: 1.22.0 и 1.22.1. Rust — это системный язык программирования, нацеленный на безопасность, скорость и параллельное выполнение кода.

Подождите, две версии? В последний момент мы обнаружили проблему с новой macOS High Sierra в версии 1.22.0 и по разным причинам выпустили версию 1.22.0 как обычно, но так же выпустили 1.22.1 с исправлением. Ошибка была найдена в менеджере пакетов Cargo, а не в rustc , и затронула только пользователей macOS High Sierra.

Если у вас установлена предыдущая версия Rust, для обновления достаточно выполнить:

$ rustup update stable

Если же у вас еще не установлен rustup , вы можете установить его с соответствующей страницы нашего веб-сайта. С подробными примечаниями к выпуску Rust 1.22.0 и 1.22.1 можно ознакомиться на GitHub.

Что вошло в стабильную версии 1.22.0 и 1.22.1

Самое главное изменение в этой версии, которого многие долго ждали: теперь вы можете использовать ? с Option<T> ! Около года назад, в Rust 1.13, мы ввели оператор ? для работы с Result<T, E> . С тех пор ведутся дискуссии о том, как далеко оператор ? должен зайти: Должен ли он остаться только для Result ? Разрешать ли пользователям расширять его? Должен ли он использоваться с Option<T> ?

В Rust 1.22, основное использование оператора ? с Option<T> стабилизировано. Теперь такой код соберется:

fn try_option_some() -> Option<u8> { let val = Some(1)?; Some(val) } assert_eq!(try_option_some(), Some(1)); fn try_option_none() -> Option<u8> { let val = None?; Some(val) } assert_eq!(try_option_none(), None);

Однако, эта функциональность по-прежнему немного ограничена. Например, вы не можете написать код, который сочетает Result ы и Option ы с оператором ? в одной функции. Это будет реализовано в позже — в ночной версии Rust уже есть такая возможность. Ожидайте новостей об этом в будущих версиях.

Типы, которые реализуют Drop , теперь разрешено использовать в const и static . Например:

struct Foo { a: u32 } impl Drop for Foo { fn drop(&mut self) {} } const F: Foo = Foo { a : 0 }; static S: Foo = Foo { a : 0 };

Само по себе это изменение не слишком полезно, но по мере улучшения нашей способности выполнять код во время сборки, больше и больше типов будут доступны для использования в const and static .

Так же, было добавлено несколько приятных мелочей:

Два недавних изменения компилятора должны ускорить скорость сборки в отладочном режиме. У нас нет точных цифр, но, как и всегда, уменьшение времени сборки остается одной из наших приоритетных задач.

T op= &T теперь работает для примитивных типов, что проще показать на примере:

let mut x = 2; let y = &8; // раньше это не работало: x += y;

Раньше вам бы пришлось написать x += *y что бы разыменовать ссылку.

В MacOS улучшены бэктрейсы.

Теперь вы можете создавать compile-fail тесты в Rustdoc, например:

/// ```compile_fail /// let x = 5; /// x += 2; // не должно собираться! /// ```

Обращаем ваше внимание на то что подобные тесты менее надежны, так как дополнительные возможности Rust могут заставить работать ранее не собиравшийся код. Например, как это было с ? : код не собирался с Rust 1.21, но теперь работает с Rust 1.22, вызывая падение вашего теста.

Наконец, мы убрали поддержку цели le32-unknown-nacl . Google сам объявил PNaCl устаревшим, что бы направить все силы на поддержку WebAssembly. Вы уже сейчас можете собрать Rust код в WebAssembly и вы можете ожидать новостей о развитии его поддержи в новых выпусках Rust.

Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.

Стабилизации стандартной библиотеки

В этом выпуске было стабилизировано несколько новых API:

Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.

Функциональность Cargo

Если вы хотите показать большой пример пользователям, то у Cargo появилась возможность создать примеры из нескольких файлов, создав внутри examples поддиректорию с main.rs .

Теперь у Cargo есть возможность локальной подмены (vendoring) git репозиториев.

Подробности смотрите в примечаниях к выпуску.

Разработчики 1.22.0 и 1.22.1

Множество людей участвовало в разработке Rust 1.22. Мы не смогли бы этого добиться без участия каждого из вас. Спасибо! (и снова Спасибо!)

Авторы перевода: @BORN2LOSE и ozkriff. Спасибо vitvakatu за помощь в переводе