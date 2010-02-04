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 «Угнать за 60 секунд» на примере одного каршеринга

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«Без разочарований не ощутишь вкус победы» © Мемфис Реймс

История началась банально. В каком то ролике на YouTube рассказывали про каршеринг. С демонстрацией функции «приветствия», когда вам не удается найти автомобиль на большой парковке. У меня тут же возникла мысль проверить — а не смогу ли я активировать функцию приветствия на абсолютно все автомобили этой компании?! Ну весело же. Крупный российский город. И в какой то момент тысячи автомобилей по команде начинают сигналить и моргать фарами. Почти как в фильме «Крепкий Орешек 4».

В результате все получилось куда интереснее. Ведь фактически я нашел возможность угона любого автомобиля.

Внутри приложения для пользователей все стандартно. Загрузка ресурсов, splash-screen и форма входа в приложение.

Но тут моя идея по манипулированию всеми автомобилями разбилась о камни. С недавних пор я живу не в России и в приложение нельзя войти без российского номера телефона. Приложение не поддерживает международный формат номеров. А о виртуальных номерах я почему-то не вспомнил.

От отчаяния я догадался ввести +7 000 0000000. И удивлению не было предела, когда появился следующий шаг с предложением ввести код из sms. Еще запустился обратный отсчет на 60 секунд, намекающий о том что срок жизни пароля очень короткий. И что нужно торопиться.

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Как так? Какое sms если номер вообще не может быть реальным?!

Эта ситуация заставила меня сделать несколько выводов:

  • приложение не проверяет формат телефона.
  • вероятно, формат номера можно будет подбросить другой, просто перехватив запрос и изменив его на лету
  • приложение, не зависимо от того какой телефон получен, отправляет команду на генерацию пароля пользователю.

Т.е где то в базе нас ждет пароль. Который был присвоен нашему красивому номеру +7 000 0000000.

Вообще такой метод аутентификации пользователя принято называть OTP (One Time Password).
Т.е пароль, который нам «присвоили», должен быть использован только один раз.

Вроде бы тупик. Можно выключать ноутбук, телефон и ложиться спать. Но меня не отпускала мысль — а что если подобрать этот пароль? Ведь у нас всего 10000 возможных вариантов! Успешность этой затеи была сомнительная. Можно было словить капчу, блокировку, в конце концов, я своим подбором мог спровоцировать единичный вызов «успешного пароля». И в формате OTP, повторное использование этого пароля не допустимо. Что же говорить о таймере обратного отсчета, который уже давно закончился.

Подходящий момент для этой гифки.

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Ловлю запрос ввода пароля. Делаю пароль — динамическим параметром. Устанавливаю диапазон возможных значений для перебора. Со скрещенными пальцами запускаю атаку на подбор. В процессе подобных атак я никогда не пытаюсь маскировать свои действия. Не подменяю ip адреса. Не пользуюсь VPN. Не ставлю маленькое количество потоков. Мне это не надо. У меня нет мотивации чтоб меня не заметили.

Через 60 секунд на глаза попадается ответ сервера. Найден успешный пароль.

Но получится ли использовать его повторно? Ведь это One Time Password.

В приложении таймер обратного отсчета уже грустно подсветил поле ввода пароля серым цветом. Намекая тем самым на то что я опоздал.

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Ставлю курсор в поле с паролем. Стираю ранее веденный, ввожу успешно подобранный пароль и нажимаю кнопочку входа.

И тут очередная проблема. Приложение говорит что мы какой-то «не подтвержденный пользователь». И выбрасывает через пару секунд на главную страницу.

Или мне не удалось реализовать все задуманное. Или мой пользователь реально не прошел какую то модерацию, подтверждение документов и все такое…

В такой ситуации оставалось только два варианта. Либо искать друзей, которые пользуются этим сервисом. Либо искать активных пользователей, которые засветили на просторах интернета свои мобильные номера.

Ну как вы понимаете друзей в столь позднее время, я даже если бы захотел, не нашел.
По-этому я пошел искать пользователей. Это было самое легкое. В социалочках нашел официальные сообщество каршеринга. Посмотрел комментарии последних публикаций. Открыл страницы нескольких пользователей. На 3 или 4 профиле одного из пользователей удалось обнаружить опубликованный мобильный номер.

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Взял этот номер и пошел проверять теорию о взломе.

Через пару минут я уже бродил по приложению и изучал его возможности. У пользователя оказалась огромная история поездок. Несколько десятков тысяч бонусных денег, которые можно использовать для поездок. Ну и несколько карт для оплаты, которые были привязаны к профилю данного пользователя.

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По изучав ролики на youtube и обзоры, стало понятно, что при аренде автомобиля от данного пользователя мне не придется вводить какие то дополнительные комбинации цифр защищающие автомобиль от угона через взломанный аккаунт.

Т.е у меня была абсолютно открытая возможность взять любой автомобиль в аренду без предъявления требуемых документов. При этом взять автомобиль и расплатиться от лица взломанного пользователя. Оплачивать возможные штрафы от ГИБДД пришлось бы так же нашей жертве.

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К этому моменту у меня просто пропал сон. Безусловно, то что я получил доступ к учетной записи пользователя — это не правильно. Но благодаря этому мне удалось обнаружить опасную логическую уязвимость.

Несколькими секундами позже я уже писал сообщения управляющим каршеринга и руководителю ИТ департамента. Найти их было не сложно.

Люди адекватно отреагировали на ситуацию. Без возражений приняли во внимание все проблемы, которые я обнаружил. И приступили к исправлению. Через 1-2 недели проблемы были устранены. Мне даже был предложен автомобиль в бесплатное пользование на несколько дней. Но я предпочел не усложнять себе жизнь чужим авто в чужом городе (в период командировки).

Из всей этой истории нужно сделать следующие выводы:

  • Не стоит пренебрегать защитой от Brute-force.
  • Проверяйте формат номера телефона если он используется в качестве логина.
  • После однократного использования OTP не должен работать.
  • Срок жизни OTP должен быть коротким, даже если его не использовали.
  • В качестве логина не стоит использовать номер телефона.
  • Лучше делать дополнительную авторизацию пользователя при аренде автомобиля через PIN-код (код, который устанавливает сам пользователь при регистрации). Этот PIN-код пользователь должен вводить для того чтобы разблокировать автомобиль.

Такие дела.
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Комментарии 10
  • +2
    Что-то мне эта статья (в сочетании с профессией автора) напомнила историю про собеседование идеального тестировщика.
    • 0
      У меня примерно так и получилось с моим последним сотрудничеством на одну крупную фирму. После репорта о критической уязвимости, они очень охотно присылают теперь предложения протестировать то или иное приложение.
    • 0
      Судя по скриншоту, Белка кар? Один из лидеров рынка.

      Что же творится у менее крупных каршерингов, которых нынче в Москве уже более 10 штук…
      • 0
        «Штирлиц как никогда был близок к провалу» ;)
        На самом деле я бегло пробежался по нескольким из них. А то мало ли беду навлеку. Одни товарищи даже были уведомлены о неосторожной работе с данными. Но последствий после моего сообщения не последовало, к сожалению… :(
        • 0
          А что за каршеринг, который не ответил? Я почти во всех зарегистрирован, хотелось бы понять, какой из них для меня опасен :)
          Можно в ЛС.
      • 0
        Красивая и поучительная, почти детективная история. Респект автору.
      • 0
        Читая такие истории, я думаю о том, как хорошо что я программист и знаю как сильно говнокодят такие системы и забивают на безопасность.
        Вернее конечно не забивают, когда проект вырос и стал огромный, даже стараются что-то сделать. Но до того как он вырастет там такое накодят и потом оставят, что страшно.

        Поэтому не ввожу данные карт и стараюсь использовать всякие сервисы по минимуму.
        Насмотрелся я на кухню этих Федеральных компаний изнутри. Снаружи конфетка, а внутри такие же говнокодеры как и везде)

        Как-то был на собеседовании в подпроект для Госуслуг(ДЛЯ ГОСУСЛУГ!!!), где используются соответственно все данные.
        Цитирую слова нанимателя «Проект работает, но нужно дорабатывать и рефакторить код. Код конечно там очень легаси, проект начинали писать 7 лет назад, но потом он перерос в данный. и уже 2 года работает как часть госуслуг. Нам туда очень нужен человек и ближайшие пол года вы будете там работать один.»
        Тоесть не зная меня, и что я могу натворить с безопасностью, как минимум, меня на пол года хотели поставить на работающий проект где происходить обработка таких данных:)

        Ну нафиг веб сервисы))
        • 0
          А я так надеялся, что все закончится массовым бибиканьем :(
          • 0
            а можно поподробнее, каким образом подбор был реализован. Разве трафик между клиентом и сервером не зашифрован?

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