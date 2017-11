Новая многообещающая методология разработки, которую уже назвали «убийцей Agile»*

* на правах пятницы

Сегодня я хочу рассказать вам о новой вдохновляющей методологии разработки прорывающих своё время программных решений, которые выведут удовлетворённость продуктом на новую высоту.

Уже тысячи и тысячи мужчин и женщин по всему миру используют этот современный подход, который гарантирует потрясающие выигрыши в производительности и эффективности по сравнению с устаревшими методиками, такими, как Scrum, Agile, Kanban.

Новые люди, вовлечённые в челлендж, евангелисты и продакты, лидеры и тим-феллоус прямо сейчас готовы рассказать о самых уникальных преимуществах, вовлекающих всё новые команды и стартапы в многообещающий мир настоящих передовых технологий.

Итак, встречайте — Porozhnyak!

Манифест новой методологии вышел в свет ещё в далёком 1969 году, его авторами были программисты секретных советских "ящиков" Сергей Михалков и Аркадий Хайт при участии А.Грибова. До нас дошли кадры первого митапа, посвящённого прорывной технологии:

Однако дальше первых альфа-опытов дело не пошло, так как был тоталитаризм и waterfall. Позже, с выездом передовых учёных и инженеров за границу, некоторые грани опережающих своё время исследований наконец были заново открыты уже в новых свободных сообществах Долины.

Вкратции я хочу рассказать о новых вдохновляющих элементах, из которых она состоит, чтобы снять некоторый саспенс и показать людям лёгкий путь к освоению этого чудесного инструмента!

Во-первых , как можно сразу понять из презентации выше, кратно увеличивается эффективность разработки. Посудите сами: чем больше мы затрачиваем усилий, тем больше человеко-часов нам нужно для того, чтобы сделать таск! Примерно так это выглядит, если простроить компьютерное модулирование:

Методология Porozhnyak позволяет на лету реализовать принцип Look before you leap, который гарантирует нам отказ от действий, ведущих к неэффективному решению задачи.

Во-вторых , команды, действующие на поле технологий нового века, должны быть достаточно smart, чтобы чётко представлять необходимый инструментарий, который им нужен в данный конкретный момент времени. Методология Porozhnyak, таким образом, поддерживает интуитивную парадигму выбора путей решения задачи, основанную на сильных сторонах эмоционального интеллекта команды и каждого из её членов.

На примере энцефалограммы ниже видно, что наибольшее задействование разноообразных зон мозга человека происходит, когда он занимается хобби или каким-либо другим делом, которое ему нравится:

Таким образом, занимаясь на рабочем месте тем, что ему нравится — игрой в domino, kozel, podkidnoy, etc — каждый разработчик развивает свои нейронные связи, тем самым повышая совокупный интеллект команды, что позволяет ей крайне эффективно действовать во время мозговых штурмов, генерить новые необычные идеи и пути их решения!

В-третьих , в современном мире разработки, где всё большее распостранение получают коллективы распределённого типа, находящиеся в разных локациях, часовых поясах и на разных континентах, крайне необходимым является условие соблюдения культурных особенностей каждого индивида, чтобы процесс совместной разработки не соприкасался с его origin privacy, а команда в целом не входила в зону опасного недопонимания.

Все мы знаем, что разные паттерны коммуникации мужчинами и женщинами разных культур могут быть восприняты по-разному. Например, кивок головой в Северной Атлантике воспринимается как (у-) подтверждение, в то время как в западной части Шёлкового пути он может означать разные интонации смысла, вплоть до отрицания. Практикуя Porozhnyak, каждый из нас, с одной стороны, может постоянно находиться в своей зоне комфорта, с другой стороны, не идти по пути эскалации конфликта с начальством, когда петля обратной связи при часто повторяющихся и меняющихся во времени директив только лишь повышает ставки.

Знаменитая на весь мир финская система образования отчасти следует принципам Porozhnyak.

В-четвёртых , для тимлидов, проект- и продактменеджеров открываются поистине вдохновляющие перспективы для более качественного управления процессами и людьми! Хватит бесконечных стендапов, совещаний и конференс-коллов, на которые затрачивается до одной четвёртой всего рабочего времени! Долой бесконечную ни к чему не приводящую переписку, согласования и визы соседних отделов! Пора прекратить бесконечную хаотизацию в стиле peer-to-peer, единственным видимым результатом которой являются всё возрастающие издержки на коммуникации и перевод данных из одного вида в другой!

Некоторые аспекты разработки уже на деле показывают нам, что такое поток указующих инструкций. Если представить фирму как основной React Component, а её отделы как вложенные компоненты, то нетрудно сообразить: если у каждого отдела имеется свой state, который меняется ввиду деятельности внутри команды, то взаимодействие между отделами и в рамках всей фирмы в целом невозможно без кал-баков, связующих инструкций и прочего спагетти, которое со временем грозит перерасти из необходимой обвязки работы компании в её основную сущность. Вместо этого ещё один выходец из России, Dan Abramov, предложил простой и понятный подход Redux, основанный на однонаправленном потоке данных.

Но методология Porozhnyak идёт дальше, предлагая замкнуть цепь "Actions-Reducers-Store" в рамках одного универсального разработчика (мои greetings ребятам из Сбертеха, которые, кажется, идут по этому пути!). Ведь скорость передачи и обработки информации внутри одной головы на порядок быстрее речевых способов коммуникации, не говоря уже о иных. Тем более нет проблем с переводом транзакций на язык, понятный партнёрам.

В-пятых , методология Porozhnyak позволяет по-иному посмотреть на вопрос накопления компетенций в рамках команд и сообществ. Не секрет, что используя устаревшие подходы к организации разработки, фирмы и стартапы вкладывают немалые средства в обучение сотрудников, повышение их командных навыков, налаживание межкомандных взаимодействий, привития той или иной корпоративной культуры. Однако, когда сотрудник уходит, вместе с ним уходит накопленный багаж знаний, и часто новому сотруднику приходится всё рассказывать по-новой.

Используя Porozhnyak, каждый руководитель быстро убедится, что его принципы имеют изначально органическую природу. Они комплиментарны практически всем человеческим существам. Тот или иной сотрудник, набирая опыт работы в разных фирмах, сам приходит к необходимости следовать Porozhnyak, к этому его будет подталкивать простая рефлексия его опыта как специалиста. Таким образом, рынок труда уже накопил неосознанные компетенции для следования Porozhnyak, и переход на новые рельсы сулит быть очень быстрым и естественным.

Уважаемые коллеги, друзья, читатели! Надеюсь, этой небольшой заметкой я пробудил в вас интерес познакомиться ближе с новой универсальной методологией разработки Porozhnyak, основанной на простых и понятных каждому интуитивных принципах:

выполняй работу, имея в голове всю картину процесса в целом, делай продукт, а не процесс;

уважай возможность другого человека исправить свою ошибку, не спеши спорить и конфликтовать;

делай своё дело с достоинством, не изменяй своим принципам;

сохраняй ресурсы компании, придерживайся бережливого и разумного подхода к своей деятельности;

помни, что самым ценном звеном является человек, его потребности, главный клиент компании это ты сам.

Как сказал Стив Джобс в своей эпохальной Стэндфорской речи, "Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы проживать чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, которая призывает жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушать ваш собственный внутренний голос."

Помогите нам толкнуть Porozhnyak в массы! Поделитесь ссылкой с друзьями, коллегами, близкими! Вместе мы сможем изменить будущее!