Полный синтаксис DKIM, DMARC и SPF
Не так давно прописывала записи DKIM, DMARC и SPF для своего домена. Это оказалось сложнее, чем я думала, потому что мне не удалось нигде найти полный синтаксис всех этих записей. Фактически, эта статья дополняет несколько статей с Хабра (внизу вы найдете ссылки).
Для того, чтобы прописать необходимые записи, нам нужен доступ к DNS. DNS расшифровывается как Domain Name System. Обычно доступ к DNS в компании имеют системные администраторы или, на крайний случай, программисты. Для них вы должны написать ТЗ, по которому они смогут добавить записи в DNS.
DKIM (Domain Keys Identified Mail) — это цифровая подпись, которая подтверждает подлинность отправителя и гарантирует целостность доставленного письма. Подпись добавляется в служебные заголовки письма и незаметна для пользователя. DKIM хранит 2 ключа шифрования — открытый и закрытый. С помощью закрытого ключа формируются заголовки для всей исходящей почты, а открытый ключ как раз добавляется в DNS записи в виде TXT файла.
Проверка DKIM происходит автоматически на стороне получателя. Если домен в письме не авторизован для отправки сообщений, то письмо может быть помечено подозрительным или помещено в спам, в зависимости от политики получателя.
Записей DKIM может быть несколько — например, если вы пользуетесь одновременно сервисом Mandrill и при этом отправляете письма через Gmail, у вас будет 2 записи DKIM с разными селекторами:
Обязательные элементы:
«v» — версия DKIM, всегда принимает значение v=DKIM1;
«k» — тип ключа, всегда k=rsa;
«p» — публичный ключ, кодированный в base64.
Необязательные элементы:
«t=y» — режим тестирования. Нужно только для отслеживания результатов;
«t=s» — означает, что запись будет использована только для домена, к которому относится; не рекомендуется, если используются субдомены;
«h» — предпочитаемый hash-алгоритм, может принимать значения «h=sha1» и «h=sha256»;
«s» — тип сервиса, использующего DKIM. Принимает значения «s=email» (электронная почта) и «s=*» (все сервисы). По умолчанию «*»;
«;» — разделитель.
Помимо этого можно создать необязательную запись, которая подскажет, что делать с неподписанными письмами:
где «all» — отправка неподписанных сообщений запрещена; «discardable» — все неподписанные сообщения должны быть заблокированы на стороне получателя; «unknown» — отправка неподписанных сообщений разрешена (значение по умолчанию).
Обратите внимание, что некоторые хостинги не поддерживают доменные записи длиннее 255, а то и 200 символов. В таком случае нужно разбить строку переводом. Но у некоторых хостингов и это не работает, обратитесь в поддержку вашего хостинга, чтобы узнать это заранее.
Некоторые хостинги проставляют кавычки для всех записей самостоятельно, об этом тоже можно спросить у поддержки или проставить по аналогии с другими TXT-записями домена, если они присутствуют.
Проверить DKIM можно здесь.
SPF (Sender Policy Framework) — это подпись, содержащая информацию о серверах, которые могут отправлять почту с вашего домена. Наличие SPF снижает вероятность попадания вашего письма в спам.
Важно помнить, что SPF запись может быть только одна для одного домена. В рамках одной SPF может быть несколько записей (например, если письма отправляются с нескольких ESP — маловероятно, но все же, чуть позже будет пример). Для поддоменов нужны свои записи.
Пример записи SPF:
«v=spf1» — версия SPF, обязательный параметр, всегда spf1, никакие другие версии не работают;
«+» — принимать письма (по умолчанию);
«-» — отклонить;
«~» — «мягкое» отклонение (письмо будет принято, но будет помечено как спам);
«?» — нейтральное отношение;
«mx» — включает в себя все адреса серверов, указанные в MXзаписях домена;
«ip4» — позволяет указать конкретный IP-адрес или сеть адресов;
«a» — IP-адрес в A-записи;
«include» — включает в себя хосты, разрешенные SPF-записью указанного домена;
«all» — все остальные сервера, не перечисленные в SPF-записи;
«ptr» — проверяет PTR-запись IP-адреса отправителя (разрешено отправлять всем IP-адресам, PTR-запись которых направлена на указанный домен);
«exists» — выполняется проверка работоспособности доменного имени;
«redirect» — указывает получателю, что нужно проверять SPFзапись указанного домена, вместо текущего домена.
Так как запись должна быть всего одна, через include необходимо прописывать все возможные сервера, через которые вы отправляете письма.
Пример записи SPF, если вы пользуетесь одновременно сервисом Mandrill и при этом отправляете письма через Gmail (несколько записей в рамках одной SPF, как я упоминала ранее):
Проверить SPF можно здесь.
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) — это подпись, которая позволяет принимающему серверу решить, что делать с письмом. DMARC использует DKIM и SPF. Если отправленное сообщение не прошло проверку DKIM и SPF, то оно не пройдет и DMARC. Если же сообщение успешно прошло хотя бы одну проверку (DKIM или SPF), то и проверку DMARC сообщение пройдет успешно. DMARC добавляется только после того, как настроены записи SPF и DKIM.
Пример записи DMARC (не имеет значения, какими сервисами для рассылки вы пользуетесь):
«v» — версия, всегда принимает значение «v=DMARC1» (обязательный параметр);
«p» — правило для домена (обязательный параметр). Может принимать значения «none», «quarantine» и «reject», где «p=none» не делает ничего, кроме подготовки отчетов; «p=quarantine» добавляет письмо в спам; «p=reject» отклоняет письмо.
Тег «sp» отвечает за субдомены и может принимать такие же значения, как и «p».
«aspf» и «adkim» позволяют проверять соответствие записям и могут принимать значения «r» и «s», где «r» — «relaxed» (более мягкая проверка), а «s» — «strict» (строгое соответствие).
«pct» отвечает за кол-во писем, подлежащих фильтрации, указывается в процентах, например, «pct=20» будет фильтровать 20% писем.
«rua» — позволяет отправлять ежедневные отчеты на email, пример: «rua=mailto:postmaster@your.tld», также можно указать несколько email через пробел («rua=mailto:postmaster@your.tld mailto:dmarc@your.tld»).
«ruf» — отчеты для писем, не прошедших проверку DMARC.
Тег «fo» служит для генерации отчетов, если один из механизмов сломается. «fo=0» (используется по умолчанию) — присылать отчет, если не пройден ни один этап аутентификации; «fo=1» — присылать отчет, если не пройден хотя бы один этап аутентификации; «fo=d» — присылать отчет, если не пройдена аутентификация DKIM; «fo=s» — присылать отчет, если не пройдена аутентификация SPF.
Запись DMARC может быть одна для домена и поддоменов, т.к. в ней можно явно указать действия для тега «sp». Если вам требуется специфическая запись для поддоменов, можно создать отдельную запись с наименованием «_dmarc.ваш_поддомен.ваш_домен.».
Проверить DMARC можно здесь.
Надеюсь, что эта статья помогла вам разобраться в синтаксисе записей, и теперь вы с легкостью сможете написать ТЗ для системного администратора или программиста на внесение этих записей в DNS.
Использованные материалы и публикации:
«SPF-запись — проверяем валидность отправителя»
DKIM — это просто
DomainKeys Identified Mail
Настройка DKIM/SPF/DMARC записей или защищаемся от спуфинга
DKIM, SPF И PTR: как настроить почту, чтобы не попасть в спам
Настройка SPF, DKIM, DMARC, FBL
Для того, чтобы прописать необходимые записи, нам нужен доступ к DNS. DNS расшифровывается как Domain Name System. Обычно доступ к DNS в компании имеют системные администраторы или, на крайний случай, программисты. Для них вы должны написать ТЗ, по которому они смогут добавить записи в DNS.
Итак, что же такое DKIM?
DKIM (Domain Keys Identified Mail) — это цифровая подпись, которая подтверждает подлинность отправителя и гарантирует целостность доставленного письма. Подпись добавляется в служебные заголовки письма и незаметна для пользователя. DKIM хранит 2 ключа шифрования — открытый и закрытый. С помощью закрытого ключа формируются заголовки для всей исходящей почты, а открытый ключ как раз добавляется в DNS записи в виде TXT файла.
Проверка DKIM происходит автоматически на стороне получателя. Если домен в письме не авторизован для отправки сообщений, то письмо может быть помечено подозрительным или помещено в спам, в зависимости от политики получателя.
Записей DKIM может быть несколько — например, если вы пользуетесь одновременно сервисом Mandrill и при этом отправляете письма через Gmail, у вас будет 2 записи DKIM с разными селекторами:
|Название записи
|Формат
|Содержание
|для Mandrill (селектор — mandrill):
mandrill._domainkey.ваш_домен.
(в некоторых панелях управления можно указывать без вашего домена,
зависит исключительно от вашего хостинга)
|TXT
|v=DKIM1; k=rsa;
p=(сгенерированный публичный ключ)
|для Gmail (селектор — google):
google._domainkey.ваш_домен.
|TXT
|v=DKIM1; k=rsa;
p=(сгенерированный публичный ключ)
Синтаксис DKIM
Обязательные элементы:
«v» — версия DKIM, всегда принимает значение v=DKIM1;
«k» — тип ключа, всегда k=rsa;
«p» — публичный ключ, кодированный в base64.
Необязательные элементы:
«t=y» — режим тестирования. Нужно только для отслеживания результатов;
«t=s» — означает, что запись будет использована только для домена, к которому относится; не рекомендуется, если используются субдомены;
«h» — предпочитаемый hash-алгоритм, может принимать значения «h=sha1» и «h=sha256»;
«s» — тип сервиса, использующего DKIM. Принимает значения «s=email» (электронная почта) и «s=*» (все сервисы). По умолчанию «*»;
«;» — разделитель.
Помимо этого можно создать необязательную запись, которая подскажет, что делать с неподписанными письмами:
|Название записи
|Формат
|Содержание
|_adsp._domainkey.ваш_домен.
|TXT
|dkim=all
где «all» — отправка неподписанных сообщений запрещена; «discardable» — все неподписанные сообщения должны быть заблокированы на стороне получателя; «unknown» — отправка неподписанных сообщений разрешена (значение по умолчанию).
Обратите внимание, что некоторые хостинги не поддерживают доменные записи длиннее 255, а то и 200 символов. В таком случае нужно разбить строку переводом. Но у некоторых хостингов и это не работает, обратитесь в поддержку вашего хостинга, чтобы узнать это заранее.
Некоторые хостинги проставляют кавычки для всех записей самостоятельно, об этом тоже можно спросить у поддержки или проставить по аналогии с другими TXT-записями домена, если они присутствуют.
Проверить DKIM можно здесь.
SPF
SPF (Sender Policy Framework) — это подпись, содержащая информацию о серверах, которые могут отправлять почту с вашего домена. Наличие SPF снижает вероятность попадания вашего письма в спам.
Важно помнить, что SPF запись может быть только одна для одного домена. В рамках одной SPF может быть несколько записей (например, если письма отправляются с нескольких ESP — маловероятно, но все же, чуть позже будет пример). Для поддоменов нужны свои записи.
Пример записи SPF:
|Название записи
|Формат
|Содержание
|ваш_домен.
(у некоторых хостингов вместо этого может подставляться @
или оставаться пустое поле.
При написании названия «ваш_домен.» оно заменится автоматически)
|TXT
|v=spf1 +a +mx -all
Синтаксис SPF
«v=spf1» — версия SPF, обязательный параметр, всегда spf1, никакие другие версии не работают;
«+» — принимать письма (по умолчанию);
«-» — отклонить;
«~» — «мягкое» отклонение (письмо будет принято, но будет помечено как спам);
«?» — нейтральное отношение;
«mx» — включает в себя все адреса серверов, указанные в MXзаписях домена;
«ip4» — позволяет указать конкретный IP-адрес или сеть адресов;
«a» — IP-адрес в A-записи;
«include» — включает в себя хосты, разрешенные SPF-записью указанного домена;
«all» — все остальные сервера, не перечисленные в SPF-записи;
«ptr» — проверяет PTR-запись IP-адреса отправителя (разрешено отправлять всем IP-адресам, PTR-запись которых направлена на указанный домен);
«exists» — выполняется проверка работоспособности доменного имени;
«redirect» — указывает получателю, что нужно проверять SPFзапись указанного домена, вместо текущего домена.
Так как запись должна быть всего одна, через include необходимо прописывать все возможные сервера, через которые вы отправляете письма.
Пример записи SPF, если вы пользуетесь одновременно сервисом Mandrill и при этом отправляете письма через Gmail (несколько записей в рамках одной SPF, как я упоминала ранее):
|Название записи
|Формат
|Содержание
|ваш_домен.
|TXT
|v=spf1 include:_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com -all
Проверить SPF можно здесь.
DMARC
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) — это подпись, которая позволяет принимающему серверу решить, что делать с письмом. DMARC использует DKIM и SPF. Если отправленное сообщение не прошло проверку DKIM и SPF, то оно не пройдет и DMARC. Если же сообщение успешно прошло хотя бы одну проверку (DKIM или SPF), то и проверку DMARC сообщение пройдет успешно. DMARC добавляется только после того, как настроены записи SPF и DKIM.
Пример записи DMARC (не имеет значения, какими сервисами для рассылки вы пользуетесь):
|Название записи
|Формат
|Содержание
|_dmarc.ваш_домен.
|TXT
|v=DMARC1; p=reject; sp=reject; ruf=mailto:postmaster@your.tld; fo=1
Синтаксис DMARC
«v» — версия, всегда принимает значение «v=DMARC1» (обязательный параметр);
«p» — правило для домена (обязательный параметр). Может принимать значения «none», «quarantine» и «reject», где «p=none» не делает ничего, кроме подготовки отчетов; «p=quarantine» добавляет письмо в спам; «p=reject» отклоняет письмо.
Тег «sp» отвечает за субдомены и может принимать такие же значения, как и «p».
«aspf» и «adkim» позволяют проверять соответствие записям и могут принимать значения «r» и «s», где «r» — «relaxed» (более мягкая проверка), а «s» — «strict» (строгое соответствие).
«pct» отвечает за кол-во писем, подлежащих фильтрации, указывается в процентах, например, «pct=20» будет фильтровать 20% писем.
«rua» — позволяет отправлять ежедневные отчеты на email, пример: «rua=mailto:postmaster@your.tld», также можно указать несколько email через пробел («rua=mailto:postmaster@your.tld mailto:dmarc@your.tld»).
«ruf» — отчеты для писем, не прошедших проверку DMARC.
Тег «fo» служит для генерации отчетов, если один из механизмов сломается. «fo=0» (используется по умолчанию) — присылать отчет, если не пройден ни один этап аутентификации; «fo=1» — присылать отчет, если не пройден хотя бы один этап аутентификации; «fo=d» — присылать отчет, если не пройдена аутентификация DKIM; «fo=s» — присылать отчет, если не пройдена аутентификация SPF.
Запись DMARC может быть одна для домена и поддоменов, т.к. в ней можно явно указать действия для тега «sp». Если вам требуется специфическая запись для поддоменов, можно создать отдельную запись с наименованием «_dmarc.ваш_поддомен.ваш_домен.».
Проверить DMARC можно здесь.
Надеюсь, что эта статья помогла вам разобраться в синтаксисе записей, и теперь вы с легкостью сможете написать ТЗ для системного администратора или программиста на внесение этих записей в DNS.
Использованные материалы и публикации:
«SPF-запись — проверяем валидность отправителя»
DKIM — это просто
DomainKeys Identified Mail
Настройка DKIM/SPF/DMARC записей или защищаемся от спуфинга
DKIM, SPF И PTR: как настроить почту, чтобы не попасть в спам
Настройка SPF, DKIM, DMARC, FBL
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