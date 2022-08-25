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Загружайте аудио с YouTube в Telegram. @YouAutist_bot

    Всем привет!

    Внезапно понял, что большую часть видео на ютубе, я не смотрю, а слушаю.

    Интервью, новости, лекции, музыка, подкасты.

    И дико бесит, что нельзя на улице убрать телефон и слушать в фоновом режиме.

    Поэтому сделал чат бота YouAutist_bot — простой как три рубля, но очень полезен.

    YouAutist_bot
    • Присылает аудиодорожку в обмен на YouTube ссылку.
    • Можно слушать подкасты в фоновом режиме, музыку, аудиокниги, новости.
    • Если видео длинное-делится на части по 30 минут.
    • Просто отправьте ссылку с YouTube﻿

    Кого не затруднит — помогите протестить — покидайте ссылки на видео с youtube.
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    Комментарии 5
    • 0
      Сервис прикольный, но заметил пару багов: некоторые конвертации повисают; две ссылки в одном сообщении не конвертируются.
      • 0
        Отличная идея, спасибо!
        Хотелось бы иметь возможность выбирать продолжительность нарезки длинных дорожек. Иногда полчаса мало.
        Расскажите что у вас на бэкенде, как происходит конвертация, как справляетесь с нагрузками?
        • 0

          Огромное спасибо, вещь невероятно удобная. Моно было бы сделать пост о разработке данного бота?

          • 0
            YouTube отдает mp3 отдельным потоком, так что автор просто получает ссылку из url.
            • 0
              Можно я не буду гуглить)
              Ткните, плиз, где про это прочитать.
              Спасибо.

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