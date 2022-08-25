Загружайте аудио с YouTube в Telegram. @YouAutist_bot
Всем привет!
Внезапно понял, что большую часть видео на ютубе, я не смотрю, а слушаю.
Интервью, новости, лекции, музыка, подкасты.
И дико бесит, что нельзя на улице убрать телефон и слушать в фоновом режиме.
Поэтому сделал чат бота YouAutist_bot — простой как три рубля, но очень полезен.
Кого не затруднит — помогите протестить — покидайте ссылки на видео с youtube.
Внезапно понял, что большую часть видео на ютубе, я не смотрю, а слушаю.
Интервью, новости, лекции, музыка, подкасты.
И дико бесит, что нельзя на улице убрать телефон и слушать в фоновом режиме.
Поэтому сделал чат бота YouAutist_bot — простой как три рубля, но очень полезен.
YouAutist_bot
- Присылает аудиодорожку в обмен на YouTube ссылку.
- Можно слушать подкасты в фоновом режиме, музыку, аудиокниги, новости.
- Если видео длинное-делится на части по 30 минут.
- Просто отправьте ссылку с YouTube
Кого не затруднит — помогите протестить — покидайте ссылки на видео с youtube.
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