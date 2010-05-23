Быстрый старт с NRF51822

/* Универсальная функция создания характеристики * UUID - Идентификатор характеристики * handles - указатель на обработчик (необходим для стека) * n_bytes - размер атрибута характеристики * iswrite, isnotf, isread - разрешения на запись, нотификацию, чтение */ uint32_t char_add(uint16_t UUID, ble_gatts_char_handles_t * handles, uint8_t n_bytes, bool iswrite, bool isnotf, bool isread){ ble_gatts_char_md_t char_md; ble_gatts_attr_md_t cccd_md; ble_gatts_attr_t attr_char_value; ble_uuid_t char_uuid; ble_gatts_attr_md_t attr_md; memset(&cccd_md, 0, sizeof(cccd_md)); BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&cccd_md.read_perm); BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&cccd_md.write_perm); cccd_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK; memset(&char_md, 0, sizeof(char_md)); char_md.char_props.notify = isnotf; // Разрешение на уведомление; char_md.char_props.write = iswrite; // Разрешение на запись; char_md.char_props.read = isread; // Разрешение на чтение; char_md.p_char_user_desc = NULL; char_md.p_char_pf = NULL; char_md.p_user_desc_md = NULL; char_md.p_cccd_md = &cccd_md; char_md.p_sccd_md = NULL; /* тип UUID - 128 - битный */ char_uuid.type = BLE_UUID_TYPE_VENDOR_BEGIN; char_uuid.uuid = UUID; memset(&attr_md, 0, sizeof(attr_md)); BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&attr_md.read_perm); BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&attr_md.write_perm); attr_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK; attr_md.rd_auth = 0; attr_md.wr_auth = 0; attr_md.vlen = 0; attr_char_value.p_uuid = &char_uuid; attr_char_value.p_attr_md = &attr_md; attr_char_value.init_len = n_bytes; attr_char_value.init_offs = 0; attr_char_value.max_len = n_bytes; // Размер атрибута; attr_char_value.p_value = NULL; // Начальное значение атрибута; /* Зарегистрировать характеристику в стеке */ sd_ble_gatts_characteristic_add(led_handles, &char_md, &attr_char_value, handles); return 0; }