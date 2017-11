Авторизация через Network Policy Server (NPS) для MikroTik

План:

Установка роли NPS

Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools

netsh ras add registeredserver

Добавление RADIUS клиента

New-NpsRadiusClient –Address "10.1.1.21" –Name "router01" –SharedSecret "egEcM4myJCptphGlZ1UymS#qLh^urp@fJ1hF8dE6dwb27NI^oIJtTWKKp^MEsU6p"

Создание политики подключения

netsh nps add crp name = "Request Policy Router01" state = "ENABLE" processingorder = "1" policysource = "0" conditionid ="0x1020" conditiondata = "router01" profileid = "0x1025" profiledata = "0x1" profileid = "0x1009" profiledata = "0x1" "0x2" profileid = "0x1fb0" profiledata = "TRUE"

Создание политики сети

Добавление сервера авторизации на MikroTik

/system identity set name=router01 /ip address add address=10.1.1.21/24 interface=ether1 network=10.1.1.0

/user aaa set use-radius=yes

/radius add address=10.1.1.1 secret=egEcM4myJCptphGlZ1UymS#qLh^urp@fJ1hF8dE6dwb27NI^oIJtTWKKp^MEsU6p service=login

Проверка через SSH и WinBox

Как быстро и просто настроить авторизацию через RADIUS от Microsoft? Думаю, это поможет тем, кто захочет иметь возможность заходить на устройства MikroTik через дружелюбный WinBox и простой SSH.Имеем Windows Server 2016 Datacenter с уже установленным доменом.Выбираем сервер, на котором будет разворачиваться роль. Microsoft не рекомендует делать это на контроллере домена, но в некоторых best practices для уменьшения задержек дают совет ставить именно на него. Добавляем роль Network Policy and Access Server вместе с management tools для настройки.Запускаем любым удобным способом админку NPS. Например, через менеджер серверов.Регистрируем сервер NPS в AD.Для того, чтобы сервер знал с какими устройствами налаживать общение нужно добавить их в RADIUS Clients.Для примера, добавляю свой MikroTik wAP. Friendly name установил как Identity на устройстве и IP заданный на его единственном проводном интерфейсе. Для того, чтобы устройство смогло авторизоваться на сервере нужно ввести ключ. Он создается на сервере либо вручную, либо генерируется автоматически. Я предпочел второй вариант.Vendor name остановим на стандартном RADIUS.Устройство добавлено.Подбираем подходящее название для политики.Определяем наше устройство с которым будет работать сервер.Я выбрал только Client Friendly Name со значением Router01. Это четко привязывает данный пункт политики к устройству через созданного клиента. Можно идентифицировать устройство Mikrotik по Identity выбрав NAS Identifier.Без предварительной конфигурации устройства Identity = MikroTik.Дальнейшая настройка политики.На этапе выбора протокола аутентификации достаточно выбрать нешифрованный (о чем получите предупреждение) PAP для SSH или шифрованный CHAP для WinBox. Я выбрал оба. Если есть необходимость использовать web версию, то достаточно включить MS-CHAPv2, в остальном всё аналогично.Собственно, предупреждение о выборе небезопасного способа. Предлагают почитать пошаговый справочный материал.На данном этапе я не стал ничего трогать.Итоговые установки политики.У меня не получилось воспроизвести это через PowerShell, даже стандартный example с technet 'а. Буду признателен, если подскажете почему.Выбираем нужный приоритет двигая выше или ниже пункт политики.Назовем её Routers.Как и прежде, нужно определить условия.В AD у меня создан дополнительный пользователь состоящий в группе Domain Admins. Выбираю условие Windows Group исходя из того, чтобы все администраторы домена смогли получать доступ к MikroTik.Разрешительное или запретительное правило. Мы будем разрешать всем, кто попал под условие.Способ аутенификации выбираем аналогичный прошлой политике.Исходя из необходимости можно настроить дополнительные настройки. Я оставил без изменений.Далее необходимо выбрать что будет отправляться на сервер.Итоговые настройки политики сети.Выбираем необходимый приоритет среди других политик, если необходимо.Чтобы учетная запись проверялась через NPS в AD у этого пользователя на вкладке Dial-in в разделе Network Access Permission должен быть отмечен пункт Control access through NPS Network Policy.Для возможности авторизовываться через WinBox нужно включить обратимое шифрование в профиле пользователя.Первым делом присвоим System/Identity равным router01 и IP с маской для интерфейса.В System/Users и на вкладке Users включаем пункт Use RADIUS. По умолчанию выбран доступ только для чтения.Открываем настройки Radius и добавляем новый сервер. Сервис выбирается исходя из назначения. Лучше, конечно же, делить доступ между ними. Address — адрес сервера на котором установлен NSP.Secret — ключ, который был сгенерирован на стадии добавления клиента на сервере.Проверка подключения через SSH и экспорт конфигурации.И проверяем авторизацию в Winbox.Как видим, в активных пользователях висят системный admin и оба подключения доменного юзера с доступом для чтения через SSH и Winbox.Всё работает.Спасибо за внимание.