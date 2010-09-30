Авторизация через Network Policy Server (NPS) для MikroTik
- Из песочницы
- Tutorial
Как быстро и просто настроить авторизацию через RADIUS от Microsoft? Думаю, это поможет тем, кто захочет иметь возможность заходить на устройства MikroTik через дружелюбный WinBox и простой SSH.
Добавление RADIUS клиента;
Создание политики подключения;
Создание политики сети;
Добавление сервера авторизации на MikroTik;
Проверка через SSH и WinBox.
Имеем Windows Server 2016 Datacenter с уже установленным доменом.
Выбираем сервер, на котором будет разворачиваться роль. Microsoft не рекомендует делать это на контроллере домена, но в некоторых best practices для уменьшения задержек дают совет ставить именно на него. Добавляем роль Network Policy and Access Server вместе с management tools для настройки.
Запускаем любым удобным способом админку NPS. Например, через менеджер серверов.
Регистрируем сервер NPS в AD.
Для примера, добавляю свой MikroTik wAP. Friendly name установил как Identity на устройстве и IP заданный на его единственном проводном интерфейсе. Для того, чтобы устройство смогло авторизоваться на сервере нужно ввести ключ. Он создается на сервере либо вручную, либо генерируется автоматически. Я предпочел второй вариант.
Vendor name остановим на стандартном RADIUS.
Устройство добавлено.
Подбираем подходящее название для политики.
Определяем наше устройство с которым будет работать сервер.
Я выбрал только Client Friendly Name со значением Router01. Это четко привязывает данный пункт политики к устройству через созданного клиента. Можно идентифицировать устройство Mikrotik по Identity выбрав NAS Identifier.
Без предварительной конфигурации устройства Identity = MikroTik.
Дальнейшая настройка политики.
На этапе выбора протокола аутентификации достаточно выбрать нешифрованный (о чем получите предупреждение) PAP для SSH или шифрованный CHAP для WinBox. Я выбрал оба. Если есть необходимость использовать web версию, то достаточно включить MS-CHAPv2, в остальном всё аналогично.
Собственно, предупреждение о выборе небезопасного способа. Предлагают почитать пошаговый справочный материал.
На данном этапе я не стал ничего трогать.
Итоговые установки политики.
У меня не получилось воспроизвести это через PowerShell, даже стандартный example с technet'а. Буду признателен, если подскажете почему.
Выбираем нужный приоритет двигая выше или ниже пункт политики.
Назовем её Routers.
Как и прежде, нужно определить условия.
В AD у меня создан дополнительный пользователь состоящий в группе Domain Admins. Выбираю условие Windows Group исходя из того, чтобы все администраторы домена смогли получать доступ к MikroTik.
Разрешительное или запретительное правило. Мы будем разрешать всем, кто попал под условие.
Способ аутенификации выбираем аналогичный прошлой политике.
Исходя из необходимости можно настроить дополнительные настройки. Я оставил без изменений.
Далее необходимо выбрать что будет отправляться на сервер.
Итоговые настройки политики сети.
Выбираем необходимый приоритет среди других политик, если необходимо.
Чтобы учетная запись проверялась через NPS в AD у этого пользователя на вкладке Dial-in в разделе Network Access Permission должен быть отмечен пункт Control access through NPS Network Policy.
Для возможности авторизовываться через WinBox нужно включить обратимое шифрование в профиле пользователя.
В System/Users и на вкладке Users включаем пункт Use RADIUS. По умолчанию выбран доступ только для чтения.
Открываем настройки Radius и добавляем новый сервер. Сервис выбирается исходя из назначения. Лучше, конечно же, делить доступ между ними. Address — адрес сервера на котором установлен NSP.
Secret — ключ, который был сгенерирован на стадии добавления клиента на сервере.
И проверяем авторизацию в Winbox.
Как видим, в активных пользователях висят системный admin и оба подключения доменного юзера с доступом для чтения через SSH и Winbox.
Всё работает.
Спасибо за внимание.
План:Установка роли NPS;
Добавление RADIUS клиента;
Создание политики подключения;
Создание политики сети;
Добавление сервера авторизации на MikroTik;
Проверка через SSH и WinBox.
Установка роли NPS
Имеем Windows Server 2016 Datacenter с уже установленным доменом.
Выбираем сервер, на котором будет разворачиваться роль. Microsoft не рекомендует делать это на контроллере домена, но в некоторых best practices для уменьшения задержек дают совет ставить именно на него. Добавляем роль Network Policy and Access Server вместе с management tools для настройки.
Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools
Запускаем любым удобным способом админку NPS. Например, через менеджер серверов.
Регистрируем сервер NPS в AD.
netsh ras add registeredserver
Добавление RADIUS клиентаДля того, чтобы сервер знал с какими устройствами налаживать общение нужно добавить их в RADIUS Clients.
Для примера, добавляю свой MikroTik wAP. Friendly name установил как Identity на устройстве и IP заданный на его единственном проводном интерфейсе. Для того, чтобы устройство смогло авторизоваться на сервере нужно ввести ключ. Он создается на сервере либо вручную, либо генерируется автоматически. Я предпочел второй вариант.
New-NpsRadiusClient –Address "10.1.1.21" –Name "router01" –SharedSecret "egEcM4myJCptphGlZ1UymS#qLh^urp@fJ1hF8dE6dwb27NI^oIJtTWKKp^MEsU6p"
Vendor name остановим на стандартном RADIUS.
Устройство добавлено.
Создание политики подключения
Подбираем подходящее название для политики.
Определяем наше устройство с которым будет работать сервер.
Я выбрал только Client Friendly Name со значением Router01. Это четко привязывает данный пункт политики к устройству через созданного клиента. Можно идентифицировать устройство Mikrotik по Identity выбрав NAS Identifier.
Без предварительной конфигурации устройства Identity = MikroTik.
Дальнейшая настройка политики.
На этапе выбора протокола аутентификации достаточно выбрать нешифрованный (о чем получите предупреждение) PAP для SSH или шифрованный CHAP для WinBox. Я выбрал оба. Если есть необходимость использовать web версию, то достаточно включить MS-CHAPv2, в остальном всё аналогично.
Собственно, предупреждение о выборе небезопасного способа. Предлагают почитать пошаговый справочный материал.
На данном этапе я не стал ничего трогать.
Итоговые установки политики.
У меня не получилось воспроизвести это через PowerShell, даже стандартный example с technet'а. Буду признателен, если подскажете почему.
netsh nps add crp name = "Request Policy Router01" state = "ENABLE" processingorder = "1" policysource = "0" conditionid ="0x1020" conditiondata = "router01" profileid = "0x1025" profiledata = "0x1" profileid = "0x1009" profiledata = "0x1" "0x2" profileid = "0x1fb0" profiledata = "TRUE"
Выбираем нужный приоритет двигая выше или ниже пункт политики.
Создание политики сети
Назовем её Routers.
Как и прежде, нужно определить условия.
В AD у меня создан дополнительный пользователь состоящий в группе Domain Admins. Выбираю условие Windows Group исходя из того, чтобы все администраторы домена смогли получать доступ к MikroTik.
Разрешительное или запретительное правило. Мы будем разрешать всем, кто попал под условие.
Способ аутенификации выбираем аналогичный прошлой политике.
Исходя из необходимости можно настроить дополнительные настройки. Я оставил без изменений.
Далее необходимо выбрать что будет отправляться на сервер.
Итоговые настройки политики сети.
Выбираем необходимый приоритет среди других политик, если необходимо.
Чтобы учетная запись проверялась через NPS в AD у этого пользователя на вкладке Dial-in в разделе Network Access Permission должен быть отмечен пункт Control access through NPS Network Policy.
Для возможности авторизовываться через WinBox нужно включить обратимое шифрование в профиле пользователя.
Добавление сервера авторизации на MikroTikПервым делом присвоим System/Identity равным router01 и IP с маской для интерфейса.
/system identity set name=router01
/ip address add address=10.1.1.21/24 interface=ether1 network=10.1.1.0
В System/Users и на вкладке Users включаем пункт Use RADIUS. По умолчанию выбран доступ только для чтения.
/user aaa set use-radius=yes
Открываем настройки Radius и добавляем новый сервер. Сервис выбирается исходя из назначения. Лучше, конечно же, делить доступ между ними. Address — адрес сервера на котором установлен NSP.
Secret — ключ, который был сгенерирован на стадии добавления клиента на сервере.
/radius add address=10.1.1.1 secret=egEcM4myJCptphGlZ1UymS#qLh^urp@fJ1hF8dE6dwb27NI^oIJtTWKKp^MEsU6p service=login
Проверка через SSH и WinBoxПроверка подключения через SSH и экспорт конфигурации.
И проверяем авторизацию в Winbox.
Как видим, в активных пользователях висят системный admin и оба подключения доменного юзера с доступом для чтения через SSH и Winbox.
Всё работает.
Спасибо за внимание.
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