Мир блокчейна и криптовалют глазами космополита
Всем привет! Это частично серьезная, частично юмористическая статья про блокчейн и криптовалюты. В ней описаны политические и логические проблемы криптовалют. У тех, кто далек от этой темы, отвиснет челюсть после прочтения, ведь до глубокого погружения в этот мир он кажется совсем другим.
Год назад одному из программистов в офис доставили видеокарту. Он был так рад ей, что мне захотелось спросить, а что собственно такого произошло? Пффф, майнинг? До этого я конечно натыкался на статьи про взрыв спроса на видеокарты, на рекламу майнинг ферм и графики роста биткоина, но все это казалось каким-то неинтересным, сиюминутным и скучным, как очередная финансовая пирамида.
Так вот, год спустя я участвую в стартапе по разработке обменника криптовалют, с головой погружен в этот веселый мир с интересными конкурсами. Сейчас я вам все расскажу.
Наверно, вы все слышали про то, что блокчейн и криптовалюты — это такой новый “черный лебедь”. То есть грандиозное событие, которое никто не ожидал и не планировал, но вот раз в 100 лет оно случается, меняет мир и людям теперь непонятно, как они жили без этого. Что-то вроде электричества или Интернета. Все действительно очень интересно и красиво выглядит, когда эту технологию преподносят как средство децентрализации и избавления от лишней прослойки между двумя людьми, которые хотят зафиксировать факт сделки друг с другом. На низком уровне почти любой блокчейн основан на криптографии, в этом мире криптоанархизма сегодня ярче всего сияют криптовалюты.
Смешно, что раз это называют черным лебедем, значит это планируют и ждут тысячи и сотни тысяч торговцев на криптобиржах и майнеров. Хотя,
песецчерный лебедь наступает сам по себе, когда его не планируют и не ждут. Получается, сообщество криптоанархистов сами все сломали! Но, как бы то ни было, идея все равно супер, а о сообществе спекулянтов поговорим несколько позже.
Технические недостатки описаны хорошо в этой статье. Я считаю, что большинство проблем вроде ограниченности количества денег в сети Биткоин — дело наживное. В настоящий момент многие проблемы решаются альтернативными монетами, постоянно происходят релизы новых валют, развивающих технологию Биткоина (форки). Я расскажу в большей степени про политические и логические недостатки этой всей затеи (конечно, они почти всегда пересекаются с техническими).
Начнем с децентрализации. В настоящий момент любой блокчейн — это просто распределенная база данных (реплицируемая), которая хранит информацию о сделках между адресами. Существует особый механизм («майнинг»), который позволяет поддерживать состояние баз всех компьютеров в едином состоянии, делает подделку базы невыгодным занятием и, соответственно, дает рассматривать сеть компьютеров как один целый суперкомпьютер. Вот батька криптоанархистов, Виталик Бутерин пытается донести до других и понять сам, как это работает. Он понимает современный блокчейн как “политически и архитектурно децентрализованным, но логически централизованным”. Однако, по факту блокчейн и политически централизован тоже, “no one controls them” — спорное утверждение. Именно на политику технология пока не смогла повлиять, и ниже — пара веселых историй, доказывающих правоту моей мысли.
Нет, это не Data Access Object. Это такой стартап, который собрал много миллионов долларов через Эфир (краудфайдинг) и оконфузился. Интересно и странно, что после конфуза и расцвели все другие ICO.
Если вы сейчас захотите купить немного эфира, то первое, с чем столкнетесь — это наличие двух разных Эфиров в сети. Ethereum и Ethrereum classic.
Сейчас далекие от крипты люди поперхнутся с этой истории, а кто крутится в этом давно, уже воспринимают такое как норму и продолжают всерьез относиться к крипте.
Итак, 17 июня 2017 года из-за уязвимости в коде было похищено 12 миллионов ETH (сейчас это миллиарды долларов, тогда — 60 млн.), которые проинвестировали пользователи в перспективный стартап The DAO. Недолго думая, руководство Эфира (да-да, не удивляйтесь) разделило Эфир на правильный эфир и неправильный. Фактически они просто откатили историю правильного Эфира на то время, когда еще не было утечек этой огромной суммы и, соответственно, обманутые граждане получили назад свои деньги, подключившись к другой базе. Неправильный Ethrereum classic продолжил развиваться с неправильной историей, где произошло хищение средств пользователей. Это называется “хардфорком” и уже считается нормой в мире криптовалюты. Просто рай бездельника, когда твой кошелек по волшебству раздваивается и у тебя становится два одинаковых баланса в разных валютах — примерно так все и произошло. Ничего особо плохого в этом нет, просто фиатные деньги могут печатать только избранные, а в мире крипты это позволяется всем — копировать, потреблять и размножаться — настоящий рай и свобода для всех. Просто курс неправильного по мнению людей эфира теперь растет медленнее, чем курс неправильного по мнению кода — и это есть суть проблемы. А ведь человек мог соврать, что эти деньги именно украли из-за дыры в коде, верно?
Как же так получилось, что технология позволила это сделать, а как же децентрализация? Почему люди поверили политикам-людям, а не суперкомпьютеру? Проблема в том, что технология если и существует, то она решает лишь маленькую долю информационных проблем области контрактов на самых низах. Есть база данных, которая владеет информацией о контрактах людей, остальной информацией владеют по-прежнему людишки, блокчейн ничего не знает о мире вне этой узкой области. И если авторитетный людишка скажет обычным людишкам, что вот эта сделка по краже 12 миллионов долларов недействительна, все людишки дружно перейдут на «правильную» базу данных и ее курс вырастит с нуля до старого значения. В данном случае решение о хардфорке было принято, якобы, на закрытом демократическом голосовании.
Уязвимость в коде — техническая проблема, но способ ее устранения открыл другую проблему и она является политической проблемой. Возможно, изоляцией базы платежей от людей можно решить проблему, но технически пока никто не придумал, как это сделать.
Совсем недавно другие авторитетные криптофюреры сделали еще один хардфорк, уже Биткоина. На определенном блоке базы данных произошло разделение и все пользователи, у которых есть N биткоинов, получили также N “голдкоинов” в параллельной базе данных. Чтобы воспользоваться новой монетой, достаточно скачать другой клиент (форк основного). Монеты от такого разделения стоили бы 0, если бы владельцы биткоин кошельков не узнали о них.
Чтобы такая новая валюта приобрела ценность, необходимо начать торги на биржах по ней. Этого достаточно, чтобы начать торги с $20 за 1 единицу, например. Если вы достаточно обеспеченный инвестор, вы можете заплатить одной или нескольким биржам за добавление вашей новой монеты. Существуют уважающие себя биржи типа Битфинекса, где торгуются только высоколиквидные пары и попасть туда с улицы почти нереально. Есть просто дурацкие биржи типа Йобита, где торгуются такие монеты, как «PUTIN». Различие бирж — в стоимости добавления валюты в торговые пары (от $5000 до миллионов долларов). После договора с биржей, вам необходимо организовать памп валюты, чтобы поднять ее стоимость. Криптовалюты собрали вокруг себя множество спекулянтов, поэтому пропампить что-то и собрать легких денег можно достаточно просто, если иметь знания о биржевой торговле и бюджет на рекламу.
Ну так вот, слоган новой валюты Bitcoin Gold — “Make Bitcoin Decentralized Again”. Смешно, что при этом все решения о валидности сделок принимает одна конкретная группа людей, владеющая единственным пуллом, к которому присосались жадные майнеры.
Кратко расскажу, что такое пулл. В настоящий момент, чтобы подтвердить действительность некоего контракта внутри сети (совершить консенсус), нужны майнеры, которые будут тратить электроэнергию на брутфорс зашифрованной строки. Кто первый забрутит некую строку, тот получит вознаграждение (эти вознаграждения — единственный вид эмиссии в крипте). Технология устроена так, что новый блок (пак задач для брутфорса) появляется раз в N минут и содержит не более N таких задач. Так как майнят сейчас все бездельники мира, создалась ситуация, что на каждую задачу по бруту приходится NNNN майнеров, которые хотят ее решить. Однако награду за брут получит только тот, чей компьютер решит эту задачу первым. То есть, если вы сейчас начнете майнить в соло со своего компьютера, то вероятность того, что какую-то строку первым сбрутите именно вы крайне мала. Поэтому майнеры объединяются в так называемые пуллы, сдают мощности своего компьютера некоему гиганту, который распределяет вознаграждение за успешные бруты среди всех участников в пропорции, соответствующей предоставляемой мощности.
Если вы знаете про атаку 51%, то прекрасно понимаете, что как только какой-то пулл достигнет 51%, руководящий этим пуллом человек сможет начать майнить альтернативную историю платежей и никто технически не сможет ему помешать. Например, Биткоин майнит порядка 3-5 крупных пуллов, самый крупный из которых владеет 30% мощности. Уже был случай, когда он достигал 50%.
Так вот, один из пуллов новой валюты Bitcoin Gold сейчас занимает намного больше 51% мощности сети, а его владелец может в любой момент сделать на вашем кошельке 0 монет. И все, что вам остается сделать в такой ситуации — сделать свой хардфорк и вернуть себе правдивую по вашему мнению историю, но вот только сколько будет стоить ваша альтернативная история, если вы — обычный юзер, политический ноль? Ваша валюта будет стоить тоже ноль. Решение тут принимает как раз беспристрастный компьютер и это как-бы верно. Атака 51% — критическая проблема технологии, пока все держится на честном слове, что люди не будут объединяться вокруг лидеров. Как уже показала история — такие честные слова стоят ноль.
Кстати, по поводу майнеров. Услышал недавно интересную мысль, что во время золотой лихорадки зарабатывают только продавцы лопат. Так вот, у меня в наличии есть новые Асики E9. Пишите запрос в личку, если обладаете суммой в 140 тыс рублей и хотите поиграть в веселую игру с майнингом разных новых и старых валют. Срок окупаемости сегодня — больше 1 года, срок постоянно растет вместе со сложностью сети. Но все постоянно меняется и заработок будет зависеть от того, какую валюту вы майните, как активно ее пампят и насколько правильно вы хеджируетесь ее обменом на менее волатильные растущие валюты. Стоит понимать, что покупая Асик у кого-то другого, вы рискуете его не получить вообще или получить через полгода (рынок дикий, растущий и спекулятивный). Это не шутка, я правда продаю Асики в этой статье и они есть в наличии в Москве, пишите. Вот так на меня повлияло это сообщество криптоанаристов, а еще недавно мне было стыдно быть продавцом («с кем поведешься, от того и наберешься») :)
В настоящий момент на криптовалютных биржах можно купить несколько сотен разных криптовалют. Основная часть из них представляет собою форк биткоина с некоторыми техническими улучшениями или подкрученными настройками (любой программист может за день запустить свою валюту). Например, в Bitcoin Gold встроен другой метод шифрования, который можно майнить на другом виде оборудования.
Чтобы понимать абсурдность этого мира, вот несколько примеров.
Dogecoin
Собака из мема. Капитализация раздута до 126 миллионов долларов. Все, спасибо за внимание.
Biocoin
Похоже на самый продвигаемый форк в России. Какой-то чудаковатый дядя нажал на кнопку форка на Гитхабе Биткоина, написал каких-то странных обещаний и вот родился Биокоин. Можно даже найти и скачать какой-то core-клиент, но по факту ничего не работает и ничего не понятно.
DASH
Автор захотел и сделал так, что 10% вознаграждения от майнинга идет каким-то центральным нодам и якобы уходит на маркетинг. В отличие от Биокоина, все работает, в принципе все понятно и это имеет большую популярность.
Еще тысячи стартапов выпускают так называемое токены на базе существующих криптовалют, они называют себя ICO. Тут вообще мир мошенников, это не смешно, не хочется даже ссылок давать ни на что. Ну разве что на такое видео, которое берет своей атмосферой и харизмой актеров (будьте осторожны, скорее всего это скам, посмейтесь и закройте).
Понятно, что цена Биткоина и Альткоинов будет расти, пока новые люди приносят новые настоящие деньги, заработанные на работе или на реальном бизнесе. А чтобы новые люди приходили, нужно подогревать интерес, в том числе новостями о легализации криптовалюты в какой-то стране или о появлении нового способа оплаты криптой в какой-то крупной сети.
Правда для России всего одна. Криптовалюта не запрещена как инвесттовар и запрещена как средство оплаты. Вы можете законно менять крипту на крипту и фиатные деньги с физическим лицом. Вы можете законно менять ценные товары на крипту, точно также, как можете поменять свою клавиатуру на мышку с ковриком коллеги. Но вы не можете ничего купить за крипту у юридического лица. И все новости о том, что Сабвей или другая сеть ввела оплату криптой — фейк и маркетинговый ход. Реально на это идут только небольшие юрлица, которые не боятся ответственности за нарушение (если поймают за руку, грозит штраф в размере до 70% от суммы покупки). Ну и, конечно, оплата Биткоинами активно используется для обхода международных ограничений по совершению валютных операций, это пожалуй одна из немногих вещей, которая смотрится как что-то новое в мире (децентрализация и отсутствие регулятора).
Также в сети много фейков о том, что какая-то сеть выпустила свою криптовалюту. Все это маркетинговый ход, такие статьи покупают маркетологи. Например, вот Бургеркинг купил статью в BBC и получил много бесплатных перепостов на волне хайпа. Хотя, по факту, достаточно сложно получить информацию о том, как получить эти монеты. Сотрудники ничего не знают, в разделе акций ничего нет про это. Якобы нужно куда-то выслать фото чеков и кто-то вручную начислит монеты. Видимо, если я окажусь совсем упрямым дураком и всех достану, мне действительно начислят чего-то где-то, но в целом понятно, что это рассчитано на хайп и в реальном бизнесе не применяется.
Часто можно увидеть заявление о том, что биткоин в Японии (или какой-то другой стране) признан платежным средством. Если копнуть глубже, то окажется не все так просто. Чтобы юрлицо смогло принимать официально Биткоин, нужно пройти достаточно сложную процедуру и внести некий взнос $300 000 за лицензию. То есть это сделано для какой-то узкой ниши крупного бизнеса, зарабатывающего на валютных торгах и спекуляциях, не для использования обычными людьми в физическом мире. Если кто-то живет в Японии, можете поправить меня и сказать, что там действительно можно оплатить проезд в трамвае Биткоином.
Так как же я вижу мир криптовалют? Ответ — как мир спекулянтов и бездельников, которые пытаются друг-другу продать что-то дороже, обмануть друг-друга. В период между сделками они очень дружные и социализированные. Им очень важно, чтобы в их черного лебедя верили новые люди, иначе все сломается и они лишатся своих циферок. У них есть лидеры, центры скоплений и евангелисты. Честно — тошнит от них, ведь я космополит, мизантроп и социопат.
Но. Пока эти спекулянты продают и покупают что-то, существует глобальный рынок. Даже если главный людоед моего племени запретит мне получить value из соседнего племени, заключать с ними сделки, я все равно смогу это сделать, просто заверять эту сделку будет не нотариус, а суперкомпьютер, состоящий из миллиона обычных. Пока что технология очень хрупкая и завтра авторитетные отцы-основатели моей криптовалюты могут вступить в сговор с людоедом, вместе они убедят владельцев миллиона компьютеров отменить мою транзакцию с соседним племенем. Все держится на словах людей, которые ничего не стоят. Но я верю, что все впереди, продолжаю учиться и осваивать технологии децентрализации. Пока блокчейн выглядит как неправильное либо слишком сырое решение проблемы.
Год назад одному из программистов в офис доставили видеокарту. Он был так рад ей, что мне захотелось спросить, а что собственно такого произошло? Пффф, майнинг? До этого я конечно натыкался на статьи про взрыв спроса на видеокарты, на рекламу майнинг ферм и графики роста биткоина, но все это казалось каким-то неинтересным, сиюминутным и скучным, как очередная финансовая пирамида.
Так вот, год спустя я участвую в стартапе по разработке обменника криптовалют, с головой погружен в этот веселый мир с интересными конкурсами. Сейчас я вам все расскажу.
Идея и реализация Блокчейна
Наверно, вы все слышали про то, что блокчейн и криптовалюты — это такой новый “черный лебедь”. То есть грандиозное событие, которое никто не ожидал и не планировал, но вот раз в 100 лет оно случается, меняет мир и людям теперь непонятно, как они жили без этого. Что-то вроде электричества или Интернета. Все действительно очень интересно и красиво выглядит, когда эту технологию преподносят как средство децентрализации и избавления от лишней прослойки между двумя людьми, которые хотят зафиксировать факт сделки друг с другом. На низком уровне почти любой блокчейн основан на криптографии, в этом мире криптоанархизма сегодня ярче всего сияют криптовалюты.
Смешно, что раз это называют черным лебедем, значит это планируют и ждут тысячи и сотни тысяч торговцев на криптобиржах и майнеров. Хотя,
Технические недостатки описаны хорошо в этой статье. Я считаю, что большинство проблем вроде ограниченности количества денег в сети Биткоин — дело наживное. В настоящий момент многие проблемы решаются альтернативными монетами, постоянно происходят релизы новых валют, развивающих технологию Биткоина (форки). Я расскажу в большей степени про политические и логические недостатки этой всей затеи (конечно, они почти всегда пересекаются с техническими).
Начнем с децентрализации. В настоящий момент любой блокчейн — это просто распределенная база данных (реплицируемая), которая хранит информацию о сделках между адресами. Существует особый механизм («майнинг»), который позволяет поддерживать состояние баз всех компьютеров в едином состоянии, делает подделку базы невыгодным занятием и, соответственно, дает рассматривать сеть компьютеров как один целый суперкомпьютер. Вот батька криптоанархистов, Виталик Бутерин пытается донести до других и понять сам, как это работает. Он понимает современный блокчейн как “политически и архитектурно децентрализованным, но логически централизованным”. Однако, по факту блокчейн и политически централизован тоже, “no one controls them” — спорное утверждение. Именно на политику технология пока не смогла повлиять, и ниже — пара веселых историй, доказывающих правоту моей мысли.
История с The DAO
Нет, это не Data Access Object. Это такой стартап, который собрал много миллионов долларов через Эфир (краудфайдинг) и оконфузился. Интересно и странно, что после конфуза и расцвели все другие ICO.
Если вы сейчас захотите купить немного эфира, то первое, с чем столкнетесь — это наличие двух разных Эфиров в сети. Ethereum и Ethrereum classic.
Сейчас далекие от крипты люди поперхнутся с этой истории, а кто крутится в этом давно, уже воспринимают такое как норму и продолжают всерьез относиться к крипте.
Итак, 17 июня 2017 года из-за уязвимости в коде было похищено 12 миллионов ETH (сейчас это миллиарды долларов, тогда — 60 млн.), которые проинвестировали пользователи в перспективный стартап The DAO. Недолго думая, руководство Эфира (да-да, не удивляйтесь) разделило Эфир на правильный эфир и неправильный. Фактически они просто откатили историю правильного Эфира на то время, когда еще не было утечек этой огромной суммы и, соответственно, обманутые граждане получили назад свои деньги, подключившись к другой базе. Неправильный Ethrereum classic продолжил развиваться с неправильной историей, где произошло хищение средств пользователей. Это называется “хардфорком” и уже считается нормой в мире криптовалюты. Просто рай бездельника, когда твой кошелек по волшебству раздваивается и у тебя становится два одинаковых баланса в разных валютах — примерно так все и произошло. Ничего особо плохого в этом нет, просто фиатные деньги могут печатать только избранные, а в мире крипты это позволяется всем — копировать, потреблять и размножаться — настоящий рай и свобода для всех. Просто курс неправильного по мнению людей эфира теперь растет медленнее, чем курс неправильного по мнению кода — и это есть суть проблемы. А ведь человек мог соврать, что эти деньги именно украли из-за дыры в коде, верно?
Как же так получилось, что технология позволила это сделать, а как же децентрализация? Почему люди поверили политикам-людям, а не суперкомпьютеру? Проблема в том, что технология если и существует, то она решает лишь маленькую долю информационных проблем области контрактов на самых низах. Есть база данных, которая владеет информацией о контрактах людей, остальной информацией владеют по-прежнему людишки, блокчейн ничего не знает о мире вне этой узкой области. И если авторитетный людишка скажет обычным людишкам, что вот эта сделка по краже 12 миллионов долларов недействительна, все людишки дружно перейдут на «правильную» базу данных и ее курс вырастит с нуля до старого значения. В данном случае решение о хардфорке было принято, якобы, на закрытом демократическом голосовании.
Уязвимость в коде — техническая проблема, но способ ее устранения открыл другую проблему и она является политической проблемой. Возможно, изоляцией базы платежей от людей можно решить проблему, но технически пока никто не придумал, как это сделать.
История с пуллами
Совсем недавно другие авторитетные криптофюреры сделали еще один хардфорк, уже Биткоина. На определенном блоке базы данных произошло разделение и все пользователи, у которых есть N биткоинов, получили также N “голдкоинов” в параллельной базе данных. Чтобы воспользоваться новой монетой, достаточно скачать другой клиент (форк основного). Монеты от такого разделения стоили бы 0, если бы владельцы биткоин кошельков не узнали о них.
Чтобы такая новая валюта приобрела ценность, необходимо начать торги на биржах по ней. Этого достаточно, чтобы начать торги с $20 за 1 единицу, например. Если вы достаточно обеспеченный инвестор, вы можете заплатить одной или нескольким биржам за добавление вашей новой монеты. Существуют уважающие себя биржи типа Битфинекса, где торгуются только высоколиквидные пары и попасть туда с улицы почти нереально. Есть просто дурацкие биржи типа Йобита, где торгуются такие монеты, как «PUTIN». Различие бирж — в стоимости добавления валюты в торговые пары (от $5000 до миллионов долларов). После договора с биржей, вам необходимо организовать памп валюты, чтобы поднять ее стоимость. Криптовалюты собрали вокруг себя множество спекулянтов, поэтому пропампить что-то и собрать легких денег можно достаточно просто, если иметь знания о биржевой торговле и бюджет на рекламу.
Ну так вот, слоган новой валюты Bitcoin Gold — “Make Bitcoin Decentralized Again”. Смешно, что при этом все решения о валидности сделок принимает одна конкретная группа людей, владеющая единственным пуллом, к которому присосались жадные майнеры.
Кратко расскажу, что такое пулл. В настоящий момент, чтобы подтвердить действительность некоего контракта внутри сети (совершить консенсус), нужны майнеры, которые будут тратить электроэнергию на брутфорс зашифрованной строки. Кто первый забрутит некую строку, тот получит вознаграждение (эти вознаграждения — единственный вид эмиссии в крипте). Технология устроена так, что новый блок (пак задач для брутфорса) появляется раз в N минут и содержит не более N таких задач. Так как майнят сейчас все бездельники мира, создалась ситуация, что на каждую задачу по бруту приходится NNNN майнеров, которые хотят ее решить. Однако награду за брут получит только тот, чей компьютер решит эту задачу первым. То есть, если вы сейчас начнете майнить в соло со своего компьютера, то вероятность того, что какую-то строку первым сбрутите именно вы крайне мала. Поэтому майнеры объединяются в так называемые пуллы, сдают мощности своего компьютера некоему гиганту, который распределяет вознаграждение за успешные бруты среди всех участников в пропорции, соответствующей предоставляемой мощности.
Если вы знаете про атаку 51%, то прекрасно понимаете, что как только какой-то пулл достигнет 51%, руководящий этим пуллом человек сможет начать майнить альтернативную историю платежей и никто технически не сможет ему помешать. Например, Биткоин майнит порядка 3-5 крупных пуллов, самый крупный из которых владеет 30% мощности. Уже был случай, когда он достигал 50%.
Так вот, один из пуллов новой валюты Bitcoin Gold сейчас занимает намного больше 51% мощности сети, а его владелец может в любой момент сделать на вашем кошельке 0 монет. И все, что вам остается сделать в такой ситуации — сделать свой хардфорк и вернуть себе правдивую по вашему мнению историю, но вот только сколько будет стоить ваша альтернативная история, если вы — обычный юзер, политический ноль? Ваша валюта будет стоить тоже ноль. Решение тут принимает как раз беспристрастный компьютер и это как-бы верно. Атака 51% — критическая проблема технологии, пока все держится на честном слове, что люди не будут объединяться вокруг лидеров. Как уже показала история — такие честные слова стоят ноль.
Кстати, по поводу майнеров. Услышал недавно интересную мысль, что во время золотой лихорадки зарабатывают только продавцы лопат. Так вот, у меня в наличии есть новые Асики E9. Пишите запрос в личку, если обладаете суммой в 140 тыс рублей и хотите поиграть в веселую игру с майнингом разных новых и старых валют. Срок окупаемости сегодня — больше 1 года, срок постоянно растет вместе со сложностью сети. Но все постоянно меняется и заработок будет зависеть от того, какую валюту вы майните, как активно ее пампят и насколько правильно вы хеджируетесь ее обменом на менее волатильные растущие валюты. Стоит понимать, что покупая Асик у кого-то другого, вы рискуете его не получить вообще или получить через полгода (рынок дикий, растущий и спекулятивный). Это не шутка, я правда продаю Асики в этой статье и они есть в наличии в Москве, пишите. Вот так на меня повлияло это сообщество криптоанаристов, а еще недавно мне было стыдно быть продавцом («с кем поведешься, от того и наберешься») :)
Еще интересные валюты
В настоящий момент на криптовалютных биржах можно купить несколько сотен разных криптовалют. Основная часть из них представляет собою форк биткоина с некоторыми техническими улучшениями или подкрученными настройками (любой программист может за день запустить свою валюту). Например, в Bitcoin Gold встроен другой метод шифрования, который можно майнить на другом виде оборудования.
Чтобы понимать абсурдность этого мира, вот несколько примеров.
Dogecoin
Собака из мема. Капитализация раздута до 126 миллионов долларов. Все, спасибо за внимание.
Biocoin
Похоже на самый продвигаемый форк в России. Какой-то чудаковатый дядя нажал на кнопку форка на Гитхабе Биткоина, написал каких-то странных обещаний и вот родился Биокоин. Можно даже найти и скачать какой-то core-клиент, но по факту ничего не работает и ничего не понятно.
DASH
Автор захотел и сделал так, что 10% вознаграждения от майнинга идет каким-то центральным нодам и якобы уходит на маркетинг. В отличие от Биокоина, все работает, в принципе все понятно и это имеет большую популярность.
Еще тысячи стартапов выпускают так называемое токены на базе существующих криптовалют, они называют себя ICO. Тут вообще мир мошенников, это не смешно, не хочется даже ссылок давать ни на что. Ну разве что на такое видео, которое берет своей атмосферой и харизмой актеров (будьте осторожны, скорее всего это скам, посмейтесь и закройте).
Юридическая сторона
Понятно, что цена Биткоина и Альткоинов будет расти, пока новые люди приносят новые настоящие деньги, заработанные на работе или на реальном бизнесе. А чтобы новые люди приходили, нужно подогревать интерес, в том числе новостями о легализации криптовалюты в какой-то стране или о появлении нового способа оплаты криптой в какой-то крупной сети.
Правда для России всего одна. Криптовалюта не запрещена как инвесттовар и запрещена как средство оплаты. Вы можете законно менять крипту на крипту и фиатные деньги с физическим лицом. Вы можете законно менять ценные товары на крипту, точно также, как можете поменять свою клавиатуру на мышку с ковриком коллеги. Но вы не можете ничего купить за крипту у юридического лица. И все новости о том, что Сабвей или другая сеть ввела оплату криптой — фейк и маркетинговый ход. Реально на это идут только небольшие юрлица, которые не боятся ответственности за нарушение (если поймают за руку, грозит штраф в размере до 70% от суммы покупки). Ну и, конечно, оплата Биткоинами активно используется для обхода международных ограничений по совершению валютных операций, это пожалуй одна из немногих вещей, которая смотрится как что-то новое в мире (децентрализация и отсутствие регулятора).
Также в сети много фейков о том, что какая-то сеть выпустила свою криптовалюту. Все это маркетинговый ход, такие статьи покупают маркетологи. Например, вот Бургеркинг купил статью в BBC и получил много бесплатных перепостов на волне хайпа. Хотя, по факту, достаточно сложно получить информацию о том, как получить эти монеты. Сотрудники ничего не знают, в разделе акций ничего нет про это. Якобы нужно куда-то выслать фото чеков и кто-то вручную начислит монеты. Видимо, если я окажусь совсем упрямым дураком и всех достану, мне действительно начислят чего-то где-то, но в целом понятно, что это рассчитано на хайп и в реальном бизнесе не применяется.
Часто можно увидеть заявление о том, что биткоин в Японии (или какой-то другой стране) признан платежным средством. Если копнуть глубже, то окажется не все так просто. Чтобы юрлицо смогло принимать официально Биткоин, нужно пройти достаточно сложную процедуру и внести некий взнос $300 000 за лицензию. То есть это сделано для какой-то узкой ниши крупного бизнеса, зарабатывающего на валютных торгах и спекуляциях, не для использования обычными людьми в физическом мире. Если кто-то живет в Японии, можете поправить меня и сказать, что там действительно можно оплатить проезд в трамвае Биткоином.
Мое видение
Так как же я вижу мир криптовалют? Ответ — как мир спекулянтов и бездельников, которые пытаются друг-другу продать что-то дороже, обмануть друг-друга. В период между сделками они очень дружные и социализированные. Им очень важно, чтобы в их черного лебедя верили новые люди, иначе все сломается и они лишатся своих циферок. У них есть лидеры, центры скоплений и евангелисты. Честно — тошнит от них, ведь я космополит, мизантроп и социопат.
Но. Пока эти спекулянты продают и покупают что-то, существует глобальный рынок. Даже если главный людоед моего племени запретит мне получить value из соседнего племени, заключать с ними сделки, я все равно смогу это сделать, просто заверять эту сделку будет не нотариус, а суперкомпьютер, состоящий из миллиона обычных. Пока что технология очень хрупкая и завтра авторитетные отцы-основатели моей криптовалюты могут вступить в сговор с людоедом, вместе они убедят владельцев миллиона компьютеров отменить мою транзакцию с соседним племенем. Все держится на словах людей, которые ничего не стоят. Но я верю, что все впереди, продолжаю учиться и осваивать технологии децентрализации. Пока блокчейн выглядит как неправильное либо слишком сырое решение проблемы.
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