Методика Lego Serious Play: как сформулировать и использовать ценности команды с помощью детского конструктора
Проблемы поведения в команде
Однажды, когда держала в руках карты для planning-poker с 5 ценностями SCRUM, я поняла, что отдельные ценности в нашей команде «проседают». Хотя в команде мы исповедуем именно их.
- Иногда мы перестаем слышать заказчика, не достаточно погружаемся в задачу и не стараемся решить проблему заказчика на глубоком уровне. Это происходит по причине того, что мы достаточно долго работаем в зоне своей ответственности. И фокус нашего внимания постепенно сужается до круга наших непосредственных задач. На проблемы окружающих людей мы просто перестаём обращать внимание.
- В силу проблемы, обозначенной пунктом выше, члены команды могут позволить себе резко и раздраженно ответить коллегам, если те чего-то долго не могут понять. Такое отношение не стимулирует к открытости, в следующий раз человек лучше потратит несколько лишних часов, чем снова обратится за помощью.
- Долгая работа в одной и той же зоне ответственности приводит к шаблонности мышления. Иногда мы решаем задачи по «накатанному» пути из-за боязни выйти из зоны комфорта, столкнуться с чем-то новым и даже банальной лени глубже исследовать вопрос.
- Отдельные члены команды недостаточно открыты шарингу знаний из-за интровертности характера.
В результате мы тратим больше времени на задачи, местами появляются проблемы с архитектурой из-за поверхностных исследований или того, что кто-то не поделился знаниями.
Главная причина – мы с командой вместе уже 3-4 года. С одной стороны, это позволяет нам писать код в одном стиле, строить архитектуру приложения в одном стиле, что значительно сокращает затраты времени на сопровождение проекта. А с другой стороны, такая «замыленность» взгляда не способствует открытым и уважительным отношениям с заказчиками и друг с другом. Пришло время «встряхнуться».
Для решения этих проблем мы решили провести очередной митап и все вместе вспомнить, что нас объединяет. При этом я использовала две методики: игру-самоопределение для выявления главных ценностей команды и Lego Serious Play для того, чтобы понять, как правильно их использовать. На мой взгляд, нам удалось решить поставленные задачи, поэтому рекомендую методику и для других команд.
Проводим игру-самоопределение для выявления командных ценностей
Озвучьте главные ценности SCRUM
Смелость, фокус, преданность, открытость и уважение. Расскажите, что они могут дать команде.
Выберите ценности, важные для вашей команды
У каждого человека может быть своё понимание ценностей SCRUM. Более того, для него могут быть важны совсем другие вещи, которыми он будет руководствоваться в работе.
Поэтому правильнее не навязывать пять ценностей SCRUM, а дать каждому выбрать то, что действительно важно. Я составила такой список и предложила выбрать самые главные ценности, которые важны для всех.
В результате команда сформулировала для себя список из 6 ценностей (вместо 5). Каждая из них важна для всей команды:
- Гибкость.
- Энтузиазм.
- Открытость.
- Мастерство.
- Уважение.
- Ответственность.
Формируем понимание ценностей при помощи Lego-моделей
После игры-самоопределения возник закономерный вопрос: как использовать ценности в работе друг с другом и другими командами? Для ответа на него я предложила использовать методику Lego Serious Play (LSP).
Главное преимущество методики – это 100% вовлечение каждого члена игры. LSP – это не про то, как замечательно провести время с кубиками Lego (хотя это сопутствует процессу).
На игру вы приходите с главной целью — найти решение проблемы, а кубики — всего лишь орудие, призванное «раскочегарить» вашу мозговую активность.
Как LSP стимулирует выработку новых знаний? Человек зачастую не осознает то, что ему известно. Наша память и процесс извлечения информации из нее устроены сложно. Кубики помогают стимулировать этот процесс и генерировать новые знания на основе имеющегося опыта.
Формула этого «волшебства» следующая:
Эмоции управляют вниманием > Внимание управляет обучением > Обучение управляет памятью.
Методика LSP подразумевает несколько этапов
- Излагаем правила игры и вопрос, на который нужно найти ответ.
- Строим индивидуальные lego-модели и истории, которые наглядно показывают сложные и абстрактные понятия. В нашем случае — командные ценности и их практические применение.
- Представляем модели и истории команде.
- Создаем ландшафт, т.е. размещаем индивидуальные модели в общем пространстве.
- Создаем связи между моделями.
- Строим общую цельную систему.
- Проигрываем нестандартные ситуации и решения.
- Рефлексируем и извлекаем простые руководящие принципы.
Основные правила LSP
- Все получают одинаковые наборы кубиков Lego.
- Индивидуальная модель должна отражать ваше личное понимание поставленного вопроса.
- Кубики надо использовать как метафору, а не как инструмент для реального отображения мира.
- Если не знаете, что строить, просто начните строить. Доверьтесь своим рукам.
- Индивидуальная модель принадлежит построившему её человеку, никто без согласия владельца не может двигать детали. Убедитесь, что изменения не изменят заложенный в модель смысл.
- Обсуждайте модель, а не человека, который ее построил.
Используем волшебство на митапе
На нашем митапе я решила отступить от первого правила и не ограничивать инструментарий. Высыпала на стол коробку кубиков Lego и дополнительные фигурки. Снова поставила перед участниками митапа вопрос: «Как выбранные ценности использовать в нашей работе?»
На строительство моделей у четырех участников ушло около 15 минут. Дальше каждый представил свою модель и ответил на вопросы коллег: что означает та или иная часть? Какой смысл в неё заложен? Почему детали расположены так, а не иначе?
Эти обсуждения помогли понять, какой смысл каждый из нас вкладывает в командные ценности, как он видит их использование внутри команды. А руководитель смог глубже понять, чем живёт каждый участник, какие проблемы его волнуют, что мешает двигаться дальше.
Затем началось то самое волшебство LSP — объединение индивидуальных моделей в одну общую с анализом и установка связей. Сперва нам было трудно превратить индивидуальные модели в одну систему. Очень помогли обсуждение и анализ каждого элемента моделей. Нам удалось понять, какие элементы важны для авторов, а какие можно легко убрать.
Ключевая ценность процесса — каждый участник смог «подняться» над своей индивидуальной моделью и увидеть общую картину: как его модель становится частью системы, на что она влияет, как система трансформируется в зависимости от составных элементов. В результате в голове каждого члена команды появилось понимание, как его система ценностей влияет на всех остальных. При этом происходило все в непринужденной атмосфере игры с конструктором, от которой все участники получили массу удовольствия.
По такому же принципу вы можете обсудить «антиценности» вашей команды. Это поможет понять, какие паттерны поведения не приемлемы и почему. В обычном разговоре на эту тему легко задеть собеседника и не решить проблему, а методика LSP помогает сделать это деликатнее и эффективнее. Участники игры абстрагируются от личности коллег и обсуждают модели из кубиков Lego. В результате каждый получает возможность взглянуть на проблему со стороны и понять чужую точку зрения.
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