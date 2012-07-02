Регистрация
25 ноября в 20:48

Методика Lego Serious Play: как сформулировать и использовать ценности команды с помощью детского конструктора

Проблемы поведения в команде


Однажды, когда держала в руках карты для planning-poker с 5 ценностями SCRUM, я поняла, что отдельные ценности в нашей команде «проседают». Хотя в команде мы исповедуем именно их.

  1. Иногда мы перестаем слышать заказчика, не достаточно погружаемся в задачу и не стараемся решить проблему заказчика на глубоком уровне. Это происходит по причине того, что мы достаточно долго работаем в зоне своей ответственности. И фокус нашего внимания постепенно сужается до круга наших непосредственных задач. На проблемы окружающих людей мы просто перестаём обращать внимание.
  2. В силу проблемы, обозначенной пунктом выше, члены команды могут позволить себе резко и раздраженно ответить коллегам, если те чего-то долго не могут понять. Такое отношение не стимулирует к открытости, в следующий раз человек лучше потратит несколько лишних часов, чем снова обратится за помощью.
  3. Долгая работа в одной и той же зоне ответственности приводит к шаблонности мышления. Иногда мы решаем задачи по «накатанному» пути из-за боязни выйти из зоны комфорта, столкнуться с чем-то новым и даже банальной лени глубже исследовать вопрос.
  4. Отдельные члены команды недостаточно открыты шарингу знаний из-за интровертности характера.

В результате мы тратим больше времени на задачи, местами появляются проблемы с архитектурой из-за поверхностных исследований или того, что кто-то не поделился знаниями.
Главная причина – мы с командой вместе уже 3-4 года. С одной стороны, это позволяет нам писать код в одном стиле, строить архитектуру приложения в одном стиле, что значительно сокращает затраты времени на сопровождение проекта. А с другой стороны, такая «замыленность» взгляда не способствует открытым и уважительным отношениям с заказчиками и друг с другом. Пришло время «встряхнуться».

Для решения этих проблем мы решили провести очередной митап и все вместе вспомнить, что нас объединяет. При этом я использовала две методики: игру-самоопределение для выявления главных ценностей команды и Lego Serious Play для того, чтобы понять, как правильно их использовать. На мой взгляд, нам удалось решить поставленные задачи, поэтому рекомендую методику и для других команд.

Проводим игру-самоопределение для выявления командных ценностей


Озвучьте главные ценности SCRUM


Смелость, фокус, преданность, открытость и уважение. Расскажите, что они могут дать команде.

Выберите ценности, важные для вашей команды


У каждого человека может быть своё понимание ценностей SCRUM. Более того, для него могут быть важны совсем другие вещи, которыми он будет руководствоваться в работе.

Поэтому правильнее не навязывать пять ценностей SCRUM, а дать каждому выбрать то, что действительно важно. Я составила такой список и предложила выбрать самые главные ценности, которые важны для всех.

image



В результате команда сформулировала для себя список из 6 ценностей (вместо 5). Каждая из них важна для всей команды:

  1. Гибкость.
  2. Энтузиазм.
  3. Открытость.
  4. Мастерство.
  5. Уважение.
  6. Ответственность.

Формируем понимание ценностей при помощи Lego-моделей


После игры-самоопределения возник закономерный вопрос: как использовать ценности в работе друг с другом и другими командами? Для ответа на него я предложила использовать методику Lego Serious Play (LSP).

Главное преимущество методики – это 100% вовлечение каждого члена игры. LSP – это не про то, как замечательно провести время с кубиками Lego (хотя это сопутствует процессу).
На игру вы приходите с главной целью — найти решение проблемы, а кубики — всего лишь орудие, призванное «раскочегарить» вашу мозговую активность.

Как LSP стимулирует выработку новых знаний? Человек зачастую не осознает то, что ему известно. Наша память и процесс извлечения информации из нее устроены сложно. Кубики помогают стимулировать этот процесс и генерировать новые знания на основе имеющегося опыта.

Формула этого «волшебства» следующая:

Эмоции управляют вниманием > Внимание управляет обучением > Обучение управляет памятью.

Методика LSP подразумевает несколько этапов


  1. Излагаем правила игры и вопрос, на который нужно найти ответ.
  2. Строим индивидуальные lego-модели и истории, которые наглядно показывают сложные и абстрактные понятия. В нашем случае — командные ценности и их практические применение.
  3. Представляем модели и истории команде.
  4. Создаем ландшафт, т.е. размещаем индивидуальные модели в общем пространстве.
  5. Создаем связи между моделями.
  6. Строим общую цельную систему.
  7. Проигрываем нестандартные ситуации и решения.
  8. Рефлексируем и извлекаем простые руководящие принципы.

Основные правила LSP


  1. Все получают одинаковые наборы кубиков Lego.
  2. Индивидуальная модель должна отражать ваше личное понимание поставленного вопроса.
  3. Кубики надо использовать как метафору, а не как инструмент для реального отображения мира.
  4. Если не знаете, что строить, просто начните строить. Доверьтесь своим рукам.
  5. Индивидуальная модель принадлежит построившему её человеку, никто без согласия владельца не может двигать детали. Убедитесь, что изменения не изменят заложенный в модель смысл.
  6. Обсуждайте модель, а не человека, который ее построил.

Используем волшебство на митапе


На нашем митапе я решила отступить от первого правила и не ограничивать инструментарий. Высыпала на стол коробку кубиков Lego и дополнительные фигурки. Снова поставила перед участниками митапа вопрос: «Как выбранные ценности использовать в нашей работе?»

На строительство моделей у четырех участников ушло около 15 минут. Дальше каждый представил свою модель и ответил на вопросы коллег: что означает та или иная часть? Какой смысл в неё заложен? Почему детали расположены так, а не иначе?


Эти обсуждения помогли понять, какой смысл каждый из нас вкладывает в командные ценности, как он видит их использование внутри команды. А руководитель смог глубже понять, чем живёт каждый участник, какие проблемы его волнуют, что мешает двигаться дальше.

Затем началось то самое волшебство LSP — объединение индивидуальных моделей в одну общую с анализом и установка связей. Сперва нам было трудно превратить индивидуальные модели в одну систему. Очень помогли обсуждение и анализ каждого элемента моделей. Нам удалось понять, какие элементы важны для авторов, а какие можно легко убрать.

Ключевая ценность процесса — каждый участник смог «подняться» над своей индивидуальной моделью и увидеть общую картину: как его модель становится частью системы, на что она влияет, как система трансформируется в зависимости от составных элементов. В результате в голове каждого члена команды появилось понимание, как его система ценностей влияет на всех остальных. При этом происходило все в непринужденной атмосфере игры с конструктором, от которой все участники получили массу удовольствия.


По такому же принципу вы можете обсудить «антиценности» вашей команды. Это поможет понять, какие паттерны поведения не приемлемы и почему. В обычном разговоре на эту тему легко задеть собеседника и не решить проблему, а методика LSP помогает сделать это деликатнее и эффективнее. Участники игры абстрагируются от личности коллег и обсуждают модели из кубиков Lego. В результате каждый получает возможность взглянуть на проблему со стороны и понять чужую точку зрения.
Метки:
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее
Реклама
Читают сейчас
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее
Реклама
Поделиться публикацией
Похожие публикации
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее
Реклама
Комментарии 11
  • +12
    Ребят, а вам там что, делать нечего, работы-то совсем мало? Зачем эти кубики, что они дают, кроме изложенных вами банальных банальностей? Или после этих кубиков исчезает крысятничество и гаснут подковёрные интриги? А если я крутой PHP-ист и мне совершенно противоречит играть на митингах в кубики, потому что я взрослый адекватный мужик? Тогда что, увольняться, потому что я себя не сопоставил с коллективом?

    P.S.: кстати, вот такие кубики, вырезания и прочая «тупо-собирательная» работа обычно практикуются как один из методов психотерапии в ПНД.
    • –3
      Subrisk, спасибо за внесённую долю скептицизма.
      Кубики были использованы как инструмент, помогающий участникам обсуждения ответить на вопрос/проблему. Как они работают? Деятельность руками активизируют мозговую активность. Деятельность в реальной жизни помогает создавать новые знания, потому что мы на собственном опыте начинаем понимать взаимосвязи между предметами, явлениями. И для этого могут быть использованы не только кубики. Просто у Lego очень большой набор кубиков, позволяющий построить практически всё. Поэтому они прижились для этих целей.

      Любая работа в команде подразумевает под собой определённые проблемы взаимодействия между людьми. Такова природа человека. И вместе с тем, команда способна решить огромный пул задач, которые не под силу одному «крутому PHP-исту». Именно для этого, периодически важно проводить командообразующие мероприятия, которые помогают синхронизировать всех участников и настроить их на решение общих задач.
      Да, в командах бывают крутые разработчики, которые против всех этих митингов. И даже к таким людям можно найти подход, не увольняя их.
      • +3
        найти подход, не увольняя их
        То есть можно в теории уволить? Так? Токсичного нонконформиста, но ультра профи — так, кажется, вы и подобные вам девочки формулируют?

        А если я соберу из кубиков половой член? Значит ли это, что меня что-то тревожит? как вы расшифруете такое послание? А вдруг это значит, что я не кладу на работу, а то, что я «ох+++но счастлив работать»? И как вы его отличите от грибочка?

        Блин, ппц, всю неделю думать о том, что сложить на митинге, чтобы тебя не уволили… Жиза, пацаны!
        • +1
          Самое возмутительное, что этой вот Марии нужно было эти кубики придумать (стырить идею), чтобы оправдать свою зарплату. А она и ей подобные отнимают наше, разрабов, рабочее время и тем самым обворовывает контору на размер своей имитации бурной деятельности. Никогда не признавал таких корпоративных игр и успешно с ними боролся.
    • +1
      отдельные ценности в нашей команде «проседают»

      Иными словами, рабы на галерах стали плохо грести?
      • –2
        Совсем нет. Производительность команды высокая. В SCRUM важна нацеленность на заказчика. И часто люди, работая в своей зоне ответственности, перестают понимать и видеть нужды заказчика. Это так называемая «замыленность» взгляда, профессиональная трансформация, если хотите. Важно их периодически встряхивать, и ещё раз проговаривать, для чего мы все вместе собрались.
        • 0
          Видимо, вы все 3-4 года веслаете на пределе. Вам бы сменить режим гребли с passe-vogue на vogue à quartier. А то ведь когда шиурма бунт поднимет, то можно и веслом(ами) получить вдоль спины, и не единожды.
          А то: «…ценности просели… команда раздражена и не открыта… кубики, фигурки, волшебство…»
      • +2
        В начальной школе, где я работал некторое время, похожие мероприятия были под названием «психология общения» в коррекционных классах и вообще для проблемных учеников. Вообще, как показывает история психологии и педагогики, методы, разработанные для бедняков, недоразвитых, преступников и детей, вполне пригодны для вполне обеспеченных нормально развитых законопослушных взрослых. А может быть даже для них лучше всего и пригодны.

        Четыре проблемы, перечисленные в начале статьи — это следствия инерции мышления (психологической инерции). Существуют специальные методы борьбы с ней.

        То, что вы сделали, возможно полезно (кстати, это повлияло как-то в результате на работу сотрудников?), но не заменит умения анализировать задачи и искать решения. Этому надо специально учиться.
        • –2
          andyudol, спасибо за комментарий! Обязательно почитаю про инерцию мышления и методы борьбы с ней. Видимо, они схожи с методами выведения человека из зоны комфорта и мотивацией развиваться дальше.
          Касательно результатов. Для меня количественное выражение результата связано с увеличением скорости работы команды. Это велосити спринта.
          У нас изменился количественный состав участников, и нынешняя скорость команды пока не показательна.
          Но у ряда заказчиков появились положительные отзывы касательно того, что мы стали более оперативно реагировать на их проблемы.
        • +1
          Интересно. А количественная оценка что показала? Было-стало.
          • 0
            Было-стало.

            Что было, то — было.
            А стало на одно мероприятие, проведённое по революционной технологии, больше.

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Что обсуждают
          Интересные публикации
          AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

          Подробнее
          Реклама

          Аккаунт

          Разделы

          Информация

          Услуги

          Приложения

          © 2006 – 2017 «TM»
          Служба поддержки
          Мобильная версия