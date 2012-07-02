Методика Lego Serious Play: как сформулировать и использовать ценности команды с помощью детского конструктора

Проблемы поведения в команде

Иногда мы перестаем слышать заказчика, не достаточно погружаемся в задачу и не стараемся решить проблему заказчика на глубоком уровне. Это происходит по причине того, что мы достаточно долго работаем в зоне своей ответственности. И фокус нашего внимания постепенно сужается до круга наших непосредственных задач. На проблемы окружающих людей мы просто перестаём обращать внимание. В силу проблемы, обозначенной пунктом выше, члены команды могут позволить себе резко и раздраженно ответить коллегам, если те чего-то долго не могут понять. Такое отношение не стимулирует к открытости, в следующий раз человек лучше потратит несколько лишних часов, чем снова обратится за помощью. Долгая работа в одной и той же зоне ответственности приводит к шаблонности мышления. Иногда мы решаем задачи по «накатанному» пути из-за боязни выйти из зоны комфорта, столкнуться с чем-то новым и даже банальной лени глубже исследовать вопрос. Отдельные члены команды недостаточно открыты шарингу знаний из-за интровертности характера.

Проводим игру-самоопределение для выявления командных ценностей

Озвучьте главные ценности SCRUM

Выберите ценности, важные для вашей команды

Гибкость. Энтузиазм. Открытость. Мастерство. Уважение. Ответственность.

Формируем понимание ценностей при помощи Lego-моделей

Методика LSP подразумевает несколько этапов

Излагаем правила игры и вопрос, на который нужно найти ответ. Строим индивидуальные lego-модели и истории, которые наглядно показывают сложные и абстрактные понятия. В нашем случае — командные ценности и их практические применение. Представляем модели и истории команде. Создаем ландшафт, т.е. размещаем индивидуальные модели в общем пространстве. Создаем связи между моделями. Строим общую цельную систему. Проигрываем нестандартные ситуации и решения. Рефлексируем и извлекаем простые руководящие принципы.

Основные правила LSP

Все получают одинаковые наборы кубиков Lego. Индивидуальная модель должна отражать ваше личное понимание поставленного вопроса. Кубики надо использовать как метафору, а не как инструмент для реального отображения мира. Если не знаете, что строить, просто начните строить. Доверьтесь своим рукам. Индивидуальная модель принадлежит построившему её человеку, никто без согласия владельца не может двигать детали. Убедитесь, что изменения не изменят заложенный в модель смысл. Обсуждайте модель, а не человека, который ее построил.

Используем волшебство на митапе

Однажды, когда держала в руках карты для planning-poker с 5 ценностями SCRUM, я поняла, что отдельные ценности в нашей команде «проседают». Хотя в команде мы исповедуем именно их.В результате мы тратим больше времени на задачи, местами появляются проблемы с архитектурой из-за поверхностных исследований или того, что кто-то не поделился знаниями.Главная причина – мы с командой вместе уже 3-4 года. С одной стороны, это позволяет нам писать код в одном стиле, строить архитектуру приложения в одном стиле, что значительно сокращает затраты времени на сопровождение проекта. А с другой стороны, такая «замыленность» взгляда не способствует открытым и уважительным отношениям с заказчиками и друг с другом. Пришло время «встряхнуться».Для решения этих проблем мы решили провести очередной митап и все вместе вспомнить, что нас объединяет. При этом я использовала две методики: игру-самоопределение для выявления главных ценностей команды и Lego Serious Play для того, чтобы понять, как правильно их использовать. На мой взгляд, нам удалось решить поставленные задачи, поэтому рекомендую методику и для других команд.Смелость, фокус, преданность, открытость и уважение. Расскажите, что они могут дать команде.У каждого человека может быть своё понимание ценностей SCRUM. Более того, для него могут быть важны совсем другие вещи, которыми он будет руководствоваться в работе.Поэтому правильнее не навязывать пять ценностей SCRUM, а дать каждому выбрать то, что действительно важно. Я составила такой список и предложила выбрать самые главные ценности, которые важны для всех.В результате команда сформулировала для себя список из 6 ценностей (вместо 5). Каждая из них важна для всей команды:После игры-самоопределения возник закономерный вопрос: как использовать ценности в работе друг с другом и другими командами? Для ответа на него я предложила использовать методику Lego Serious Play (LSP).Главное преимущество методики – это 100% вовлечение каждого члена игры. LSP – это не про то, как замечательно провести время с кубиками Lego (хотя это сопутствует процессу).На игру вы приходите с главной целью — найти решение проблемы, а кубики — всего лишь орудие, призванное «раскочегарить» вашу мозговую активность.Как LSP стимулирует выработку новых знаний? Человек зачастую не осознает то, что ему известно. Наша память и процесс извлечения информации из нее устроены сложно. Кубики помогают стимулировать этот процесс и генерировать новые знания на основе имеющегося опыта.Формула этого «волшебства» следующая:На нашем митапе я решила отступить от первого правила и не ограничивать инструментарий. Высыпала на стол коробку кубиков Lego и дополнительные фигурки. Снова поставила перед участниками митапа вопрос: «Как выбранные ценности использовать в нашей работе?»На строительство моделей у четырех участников ушло около 15 минут. Дальше каждый представил свою модель и ответил на вопросы коллег: что означает та или иная часть? Какой смысл в неё заложен? Почему детали расположены так, а не иначе?Эти обсуждения помогли понять, какой смысл каждый из нас вкладывает в командные ценности, как он видит их использование внутри команды. А руководитель смог глубже понять, чем живёт каждый участник, какие проблемы его волнуют, что мешает двигаться дальше.Затем началось то самое волшебство LSP — объединение индивидуальных моделей в одну общую с анализом и установка связей. Сперва нам было трудно превратить индивидуальные модели в одну систему. Очень помогли обсуждение и анализ каждого элемента моделей. Нам удалось понять, какие элементы важны для авторов, а какие можно легко убрать.Ключевая ценность процесса — каждый участник смог «подняться» над своей индивидуальной моделью и увидеть общую картину: как его модель становится частью системы, на что она влияет, как система трансформируется в зависимости от составных элементов. В результате в голове каждого члена команды появилось понимание, как его система ценностей влияет на всех остальных. При этом происходило все в непринужденной атмосфере игры с конструктором, от которой все участники получили массу удовольствия.По такому же принципу вы можете обсудить «антиценности» вашей команды. Это поможет понять, какие паттерны поведения не приемлемы и почему. В обычном разговоре на эту тему легко задеть собеседника и не решить проблему, а методика LSP помогает сделать это деликатнее и эффективнее. Участники игры абстрагируются от личности коллег и обсуждают модели из кубиков Lego. В результате каждый получает возможность взглянуть на проблему со стороны и понять чужую точку зрения.