Как мы готовили Crystal к production
К версии 0.23 язык представлял собой весьма наивный концепт быстрого и простого языка.
И это было очень удобно при разработке микросервисов, таких же простых, как на Ruby, но более быстрых, чем на Go (в большинстве применений).
К сожалению, в языке (вернее, в его стандартной библиотеке) нашлось несколько проблем, мешающих использовать его в современном мире. Основная проблема — HashDoS.
Я подошёл к этому с одной стороны, реализовав нормализацию чисел, например, но тут свыше пришел ангел по имени @funny-falcon, и уютный мирок Crystal офигел. Один pull request, учитывающий особенности LLVM, генерации хэшей, сами хэши, JSON и кучу иного — стал предметом обсуждений более чем на 200 комментариев, что для маленького проекта вообще нонсенс.
В итоге pull request закрыт (дикая нагрузка).
Но почти все его идеи уже реализованы и находятся в Crystal master.
Теперь на нем уже можно писать код, который можно отдавать наружу.
И это было очень удобно при разработке микросервисов, таких же простых, как на Ruby, но более быстрых, чем на Go (в большинстве применений).
К сожалению, в языке (вернее, в его стандартной библиотеке) нашлось несколько проблем, мешающих использовать его в современном мире. Основная проблема — HashDoS.
Я подошёл к этому с одной стороны, реализовав нормализацию чисел, например, но тут свыше пришел ангел по имени @funny-falcon, и уютный мирок Crystal офигел. Один pull request, учитывающий особенности LLVM, генерации хэшей, сами хэши, JSON и кучу иного — стал предметом обсуждений более чем на 200 комментариев, что для маленького проекта вообще нонсенс.
В итоге pull request закрыт (дикая нагрузка).
Но почти все его идеи уже реализованы и находятся в Crystal master.
Теперь на нем уже можно писать код, который можно отдавать наружу.
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