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вчера в 14:30

Как мы готовили Crystal к production

    К версии 0.23 язык представлял собой весьма наивный концепт быстрого и простого языка.

    И это было очень удобно при разработке микросервисов, таких же простых, как на Ruby, но более быстрых, чем на Go (в большинстве применений).

    К сожалению, в языке (вернее, в его стандартной библиотеке) нашлось несколько проблем, мешающих использовать его в современном мире. Основная проблема — HashDoS.

    Я подошёл к этому с одной стороны, реализовав нормализацию чисел, например, но тут свыше пришел ангел по имени @funny-falcon, и уютный мирок Crystal офигел. Один pull request, учитывающий особенности LLVM, генерации хэшей, сами хэши, JSON и кучу иного — стал предметом обсуждений более чем на 200 комментариев, что для маленького проекта вообще нонсенс.

    В итоге pull request закрыт (дикая нагрузка).

    Но почти все его идеи уже реализованы и находятся в Crystal master.

    Теперь на нем уже можно писать код, который можно отдавать наружу.
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    Комментарии 5
    • 0
      Многопоточность появилась? В документации нашел только Fiber (все в одном потоке ОС) и Fork (не понятно как синхронизироваться между процессамии).
      • 0

        в процессе, для IO-bound пока некритично.

      • 0
        Батенька, для постов такого размера лучше использовать твиттер.
        • 0

          Я и сам удивился, почему он тут, Видимо, эмоции.

        • 0
          таких же простых, как на Ruby, но более быстрых, чем на Go (в большинстве применений)

          А за счёт чего они получаются более быстрыми, чем на Go?

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