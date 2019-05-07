Облачные технологии и моё будущее
Вероятно, я не единственный, кто задает себе следующий вопрос: что будет с моей профессией лет через пять? Так как в стремительном распространение облачных технологий я вижу экзистенциальную угрозу моему профессиональному будущему. Возможно есть простой ответ на мой вопрос, который я не знаю или же я — неисправимый пессимист?
Существует понятие разрушительной технологии (Disruptive Technologie). Данный термин чаще всего описывается следующими словами: «разрушительная (подрывная) технология — это инновация, которая может полностью вытеснить существующие технологии, продукт или услугу».
Итак, небольшой экскурс в наше недавнее прошлое. Еще около 30 лет назад в каждом бюро можно было увидеть множество пишущих машин. За свою достаточно долгую историю (более 170 лет) пишущие машины прошли путь от полностью механических до электронно-механических. Но кто из нас может вспомнить название моделей и их производителей? В настоящее время мы используем компьютер для написания текстов и принтер для их печати. Что впрочем, более не современно и не отвечает интересам защиты окружающей среды. Безбумажный офис — наше будущее. Офис… кто сегодня говорит об офисе? Да ведь это тоже не современно. Home Office is our future, не правда ли?
Но давайте продолжим разговор о разрушительных технологиях. Для кого из нас слово ткач воспринимается как реальная профессия? Для большинства – это распространённая фамилия.
Профессия, представители которой кормили свои семьи в течение многих тысячелетий, была рационализирована с внедрением ткацких станков.
На мой взгляд, в ближайшем будущем разрушительная технология сильнее всего ударит по автомобильной индустрии. Около ста лет назад автомобиль успешно заменил повозку (карету). Некоторым производителям повозок даже удалось на какое-то время стать производителем автомобилей. В течении достаточно короткого времени производство автомобилей превратилось в одну из ведущих отраслей экономики, по-прежнему дающей работу миллионам людей по всему миру.
Давайте еще немножко поговорим об автоиндустрии. Изобретение сборочного конвейера произвело революцию в производстве автомобилей, но также вызвало за собой первое небольшое сокращение рабочих мест. Использование сборочного конвейера позволило сократило затраты, снизить себестоимость и увеличить объёмы производства. Ставшие ненужными сотрудники были сохранены и задействованы на других сегментах производственной цепочки.
Однако внедрение роботов на разных этапах производства позволило сократить количество рабочих мест. С моей точки зрения, лучшие времена автомобилестроения уже позади.
Распространение электромобилей коренным образом изменит всю отрасль (до тех пор, пока сырье для производства батарей будет достаточным). Сильнее всего пострадают различные поставщики комплектующих.
Из скольких частей состоит среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? В зависимости от комплектации, из более чем 10 000 деталей. А электрический автомобиль? Даже «классические» механические тормоза в будущем больше не нужны, поскольку они мешают идее автономного вождения. Кстати, а не автономное ли вождение имеет цель заменить водителя компьютером?
Представьте себе цепочку поставщиков, последнее звено которой поставляет двигатель внутреннего сгорания в качестве конечного продукта. Все начинается с добычи сырья, его переработки, разработки и производства отдельных компонентов, сборки отдельных компонентов в более сложные блоки и, в конце этого длинного пути детали собираются в двигатель. А теперь вся производственная цепочка с высоты птичьего полета. Представьте огромную сеть малых и крупных предприятий. Каждое предприятие — это гораздо больше, чем производственные мощности, офисные здания и их оснащение. Ведь это и пекарня, и продуктовый магазин, и почта, и врачи, и автобусная компания и все другие поставщики услуг поблизости. Все они являются звеньями одной цепи, которая разрывается.
Но не волнуйся. Вначале распространение электромобилей создаст новые дополнительные рабочие места, а не уничтожит уже существующие. Пока показатели продаж «классических» автомобилей остаются постоянными, а «детские болезни» электромобилей не излечены, автомобильная промышленность и далее будет оставаться одним крупнейших работодателей.
Мы постепенно приближаемся к нашей основной теме. Следующий пример деструктивной технологии, — это так называемая четвертая индустриальная революция. Как и революции прошлого она не вызывает у меня бури положительных эмоций. Революции всегда сопровождались значительными потерями, как финансовыми, так и человеческими.
Индустрия 4.0 — это автоматизация, доведённая до совершенства. Это попытка как можно глубже автоматизировать производственные процессы по всему их циклу, начиная от разработки и заканчивая логистикой и маркетингом.
Индустрия 4.0 — это еще большее слияние ИТ-Технологий и различного производственного оборудования. При этом роль ИТ должна стать ведущей. Использование технологии искусственного интеллекта позволит еще больше повысить эффективность производства. В идеале производства будущего — это заводы без привычных нам сотрудников, стремящихся к проходной. Место же человека в индустрия 4.0 — это обслуживающий персонал для машин и высококвалифицированный штат IT-специалистов.
Я практически уверен, что уже сегодня можно во многих случаях заменить человека машиной. Но не делается это лишь по двум возможным причинам:
— многие рабочие места будут сохраняться до тех пор, пока создание автоматизированной замены человеку не будет рентабельной.
— вторая возможная причина, — это искусственное торможение внедрения новых технологий, дабы избежать массовых увольнений и связанных с ними негативных социальных последствии. До тех пор, пока фирма рентабельна и акционеры довольны, делать этого не стоит.
На одном из информативных мероприятий одного из ведущих игроков на рынке облачных технологий, меня очень удивили высказывание одного из посетителей. Он задал вопрос о том, можно ли сконвертировать и перенести всю локальную инфраструктуру своего клиента в облако данного поставщика? Получив положительный ответ, он был невероятно обрадован возможностью избавится от неудобного клиента. Признаюсь, меня удивила подобная реакция сотрудника очень маленького системного интегратора. Может быть, при возникновении проблем с клиентом необходимо найти правильный подход к нему, а не пытаться от него избавиться. Как можно так разбрасываться клиентами, они ведь не растут на деревьях? Если все клиенты подобных маленьких IT-фирм перейдут в облако, то чем планируют заниматься их сотрудники в будущем?
Сами по себе облачные вычисления не являются абсолютно новой технологией, но технологией безусловно полезной и завернутую в довольно привлекательную упаковку.
Обсуждение различных вариантов облачных сервисов выходит за рамки данной статьи, скажу только что речь пойдет об IaaS и SaaS.
Цель внедрения облачных технологий – это перенос (с маркетинговое точки зрения) задач из вашего дата-центра в дата-центр размещённый у провайдера.
С точки зрения провайдера, Вам больше не нужно заботиться о поддержании физической инфраструктуры в работоспособном состоянии. Все что находится под оболочкой операционной системы (в варианте IaaS) более не является вашей головной болью. С вас снимается вся ответственность за все, что связано с физической инфраструктурой (исключая сеть), а это следующие позиции и связанные с ними специальности:
1. Физическая безопасность вычислительного центра, контроль доступа
2. Система охлаждения вычислительного центра (Datacenter)
3. Бесперебойная подача питания (USV)
4. Сервера
5. Системы хранения данных (storage)
6. Network (частично)
7. Информационная безопасность
Переход в облако позволяет значительно, а по определённым позициям и полостью сократить операционные (OPEX) и капитальные расходы (CAPEX) по вышеназванным пунктам.
Итак, если Ваша компания не находится в списке ведущих компаний мира, то скорей всего ваша инфраструктура значительно уступает серьёзному провайдеру по любой из вышеназванных позиций.
После перехода в облако, у вас навсегда исчезнет необходимость в поиске, тестировании и закупке нового оборудования. Так как, в облаке у вас всегда есть возможность получить железо, соответствующее Вашим требованиям и возможностям. Каждая из вышеназванных позиций, — это не только физическое оборудование, но и сотрудники, нанятые для его обслуживания.
SaaS – представляет не меньшую угрозу для специалистов, связанных с управлением различных платформ, таких как Email, CRM, ERP Системы. В облаке вы получите желаемою функциональность без необходимости заботится о Back-End.
При этом, ваша система всегда актуальна, как с точки зрения регулярных обновлений, так и с точки зрения перехода на новые версии. (Evergreen IT)
Меня не перестаёт удивлять восторг некоторых коллег относительно внедрения облачных технологий. Клиент переведённый в облако, — это уже не ваш клиент, а клиент провайдера. Перенос клиентской инфраструктуры в облако лишает системного интегратора так называемого возвращаемого оборота (recurring revenue). Уважаемые коллеги, Вам больше не придётся продавать новое железо, по истечении гарантийного срока старого. Обновление на новою версию также произойдёт автоматически, без вашего участия. Мне довилось поучаствовать в проекте по переносу всей локальной инфраструктуры в облако. В конечном итоге, работу потеряли десятки сотрудников IT-отдела. К сожалению, переквалифицироваться на новою профессию удастся далеко не всем.
Резюмируя, можно лишь сказать, что будущее обещает быть безусловно интересным, а для кого-то возможно даже трагичным. Хотелось бы услышать Ваше мнение, дорогие коллеги.
Disruptive Technologie
Существует понятие разрушительной технологии (Disruptive Technologie). Данный термин чаще всего описывается следующими словами: «разрушительная (подрывная) технология — это инновация, которая может полностью вытеснить существующие технологии, продукт или услугу».
Итак, небольшой экскурс в наше недавнее прошлое. Еще около 30 лет назад в каждом бюро можно было увидеть множество пишущих машин. За свою достаточно долгую историю (более 170 лет) пишущие машины прошли путь от полностью механических до электронно-механических. Но кто из нас может вспомнить название моделей и их производителей? В настоящее время мы используем компьютер для написания текстов и принтер для их печати. Что впрочем, более не современно и не отвечает интересам защиты окружающей среды. Безбумажный офис — наше будущее. Офис… кто сегодня говорит об офисе? Да ведь это тоже не современно. Home Office is our future, не правда ли?
Но давайте продолжим разговор о разрушительных технологиях. Для кого из нас слово ткач воспринимается как реальная профессия? Для большинства – это распространённая фамилия.
Профессия, представители которой кормили свои семьи в течение многих тысячелетий, была рационализирована с внедрением ткацких станков.
Автомобильная индустрия
На мой взгляд, в ближайшем будущем разрушительная технология сильнее всего ударит по автомобильной индустрии. Около ста лет назад автомобиль успешно заменил повозку (карету). Некоторым производителям повозок даже удалось на какое-то время стать производителем автомобилей. В течении достаточно короткого времени производство автомобилей превратилось в одну из ведущих отраслей экономики, по-прежнему дающей работу миллионам людей по всему миру.
Давайте еще немножко поговорим об автоиндустрии. Изобретение сборочного конвейера произвело революцию в производстве автомобилей, но также вызвало за собой первое небольшое сокращение рабочих мест. Использование сборочного конвейера позволило сократило затраты, снизить себестоимость и увеличить объёмы производства. Ставшие ненужными сотрудники были сохранены и задействованы на других сегментах производственной цепочки.
Однако внедрение роботов на разных этапах производства позволило сократить количество рабочих мест. С моей точки зрения, лучшие времена автомобилестроения уже позади.
Распространение электромобилей коренным образом изменит всю отрасль (до тех пор, пока сырье для производства батарей будет достаточным). Сильнее всего пострадают различные поставщики комплектующих.
Из скольких частей состоит среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? В зависимости от комплектации, из более чем 10 000 деталей. А электрический автомобиль? Даже «классические» механические тормоза в будущем больше не нужны, поскольку они мешают идее автономного вождения. Кстати, а не автономное ли вождение имеет цель заменить водителя компьютером?
Представьте себе цепочку поставщиков, последнее звено которой поставляет двигатель внутреннего сгорания в качестве конечного продукта. Все начинается с добычи сырья, его переработки, разработки и производства отдельных компонентов, сборки отдельных компонентов в более сложные блоки и, в конце этого длинного пути детали собираются в двигатель. А теперь вся производственная цепочка с высоты птичьего полета. Представьте огромную сеть малых и крупных предприятий. Каждое предприятие — это гораздо больше, чем производственные мощности, офисные здания и их оснащение. Ведь это и пекарня, и продуктовый магазин, и почта, и врачи, и автобусная компания и все другие поставщики услуг поблизости. Все они являются звеньями одной цепи, которая разрывается.
Но не волнуйся. Вначале распространение электромобилей создаст новые дополнительные рабочие места, а не уничтожит уже существующие. Пока показатели продаж «классических» автомобилей остаются постоянными, а «детские болезни» электромобилей не излечены, автомобильная промышленность и далее будет оставаться одним крупнейших работодателей.
Четвертая индустриальная революция 4.0
Мы постепенно приближаемся к нашей основной теме. Следующий пример деструктивной технологии, — это так называемая четвертая индустриальная революция. Как и революции прошлого она не вызывает у меня бури положительных эмоций. Революции всегда сопровождались значительными потерями, как финансовыми, так и человеческими.
Индустрия 4.0 — это автоматизация, доведённая до совершенства. Это попытка как можно глубже автоматизировать производственные процессы по всему их циклу, начиная от разработки и заканчивая логистикой и маркетингом.
Индустрия 4.0 — это еще большее слияние ИТ-Технологий и различного производственного оборудования. При этом роль ИТ должна стать ведущей. Использование технологии искусственного интеллекта позволит еще больше повысить эффективность производства. В идеале производства будущего — это заводы без привычных нам сотрудников, стремящихся к проходной. Место же человека в индустрия 4.0 — это обслуживающий персонал для машин и высококвалифицированный штат IT-специалистов.
Я практически уверен, что уже сегодня можно во многих случаях заменить человека машиной. Но не делается это лишь по двум возможным причинам:
— многие рабочие места будут сохраняться до тех пор, пока создание автоматизированной замены человеку не будет рентабельной.
— вторая возможная причина, — это искусственное торможение внедрения новых технологий, дабы избежать массовых увольнений и связанных с ними негативных социальных последствии. До тех пор, пока фирма рентабельна и акционеры довольны, делать этого не стоит.
Cloud
На одном из информативных мероприятий одного из ведущих игроков на рынке облачных технологий, меня очень удивили высказывание одного из посетителей. Он задал вопрос о том, можно ли сконвертировать и перенести всю локальную инфраструктуру своего клиента в облако данного поставщика? Получив положительный ответ, он был невероятно обрадован возможностью избавится от неудобного клиента. Признаюсь, меня удивила подобная реакция сотрудника очень маленького системного интегратора. Может быть, при возникновении проблем с клиентом необходимо найти правильный подход к нему, а не пытаться от него избавиться. Как можно так разбрасываться клиентами, они ведь не растут на деревьях? Если все клиенты подобных маленьких IT-фирм перейдут в облако, то чем планируют заниматься их сотрудники в будущем?
Сами по себе облачные вычисления не являются абсолютно новой технологией, но технологией безусловно полезной и завернутую в довольно привлекательную упаковку.
Обсуждение различных вариантов облачных сервисов выходит за рамки данной статьи, скажу только что речь пойдет об IaaS и SaaS.
IaaS
Цель внедрения облачных технологий – это перенос (с маркетинговое точки зрения) задач из вашего дата-центра в дата-центр размещённый у провайдера.
С точки зрения провайдера, Вам больше не нужно заботиться о поддержании физической инфраструктуры в работоспособном состоянии. Все что находится под оболочкой операционной системы (в варианте IaaS) более не является вашей головной болью. С вас снимается вся ответственность за все, что связано с физической инфраструктурой (исключая сеть), а это следующие позиции и связанные с ними специальности:
1. Физическая безопасность вычислительного центра, контроль доступа
2. Система охлаждения вычислительного центра (Datacenter)
3. Бесперебойная подача питания (USV)
4. Сервера
5. Системы хранения данных (storage)
6. Network (частично)
7. Информационная безопасность
Переход в облако позволяет значительно, а по определённым позициям и полостью сократить операционные (OPEX) и капитальные расходы (CAPEX) по вышеназванным пунктам.
Итак, если Ваша компания не находится в списке ведущих компаний мира, то скорей всего ваша инфраструктура значительно уступает серьёзному провайдеру по любой из вышеназванных позиций.
После перехода в облако, у вас навсегда исчезнет необходимость в поиске, тестировании и закупке нового оборудования. Так как, в облаке у вас всегда есть возможность получить железо, соответствующее Вашим требованиям и возможностям. Каждая из вышеназванных позиций, — это не только физическое оборудование, но и сотрудники, нанятые для его обслуживания.
SaaS
SaaS – представляет не меньшую угрозу для специалистов, связанных с управлением различных платформ, таких как Email, CRM, ERP Системы. В облаке вы получите желаемою функциональность без необходимости заботится о Back-End.
При этом, ваша система всегда актуальна, как с точки зрения регулярных обновлений, так и с точки зрения перехода на новые версии. (Evergreen IT)
Меня не перестаёт удивлять восторг некоторых коллег относительно внедрения облачных технологий. Клиент переведённый в облако, — это уже не ваш клиент, а клиент провайдера. Перенос клиентской инфраструктуры в облако лишает системного интегратора так называемого возвращаемого оборота (recurring revenue). Уважаемые коллеги, Вам больше не придётся продавать новое железо, по истечении гарантийного срока старого. Обновление на новою версию также произойдёт автоматически, без вашего участия. Мне довилось поучаствовать в проекте по переносу всей локальной инфраструктуры в облако. В конечном итоге, работу потеряли десятки сотрудников IT-отдела. К сожалению, переквалифицироваться на новою профессию удастся далеко не всем.
Резюмируя, можно лишь сказать, что будущее обещает быть безусловно интересным, а для кого-то возможно даже трагичным. Хотелось бы услышать Ваше мнение, дорогие коллеги.
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