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Облачные технологии и моё будущее

Вероятно, я не единственный, кто задает себе следующий вопрос: что будет с моей профессией лет через пять? Так как в стремительном распространение облачных технологий я вижу экзистенциальную угрозу моему профессиональному будущему. Возможно есть простой ответ на мой вопрос, который я не знаю или же я — неисправимый пессимист?

Disruptive Technologie


Существует понятие разрушительной технологии (Disruptive Technologie). Данный термин чаще всего описывается следующими словами: «разрушительная (подрывная) технология — это инновация, которая может полностью вытеснить существующие технологии, продукт или услугу».

Итак, небольшой экскурс в наше недавнее прошлое. Еще около 30 лет назад в каждом бюро можно было увидеть множество пишущих машин. За свою достаточно долгую историю (более 170 лет) пишущие машины прошли путь от полностью механических до электронно-механических. Но кто из нас может вспомнить название моделей и их производителей? В настоящее время мы используем компьютер для написания текстов и принтер для их печати. Что впрочем, более не современно и не отвечает интересам защиты окружающей среды. Безбумажный офис — наше будущее. Офис… кто сегодня говорит об офисе? Да ведь это тоже не современно. Home Office is our future, не правда ли?

Но давайте продолжим разговор о разрушительных технологиях. Для кого из нас слово ткач воспринимается как реальная профессия? Для большинства – это распространённая фамилия.

Профессия, представители которой кормили свои семьи в течение многих тысячелетий, была рационализирована с внедрением ткацких станков.

Автомобильная индустрия


На мой взгляд, в ближайшем будущем разрушительная технология сильнее всего ударит по автомобильной индустрии. Около ста лет назад автомобиль успешно заменил повозку (карету). Некоторым производителям повозок даже удалось на какое-то время стать производителем автомобилей. В течении достаточно короткого времени производство автомобилей превратилось в одну из ведущих отраслей экономики, по-прежнему дающей работу миллионам людей по всему миру.

Давайте еще немножко поговорим об автоиндустрии. Изобретение сборочного конвейера произвело революцию в производстве автомобилей, но также вызвало за собой первое небольшое сокращение рабочих мест. Использование сборочного конвейера позволило сократило затраты, снизить себестоимость и увеличить объёмы производства. Ставшие ненужными сотрудники были сохранены и задействованы на других сегментах производственной цепочки.

Однако внедрение роботов на разных этапах производства позволило сократить количество рабочих мест. С моей точки зрения, лучшие времена автомобилестроения уже позади.
Распространение электромобилей коренным образом изменит всю отрасль (до тех пор, пока сырье для производства батарей будет достаточным). Сильнее всего пострадают различные поставщики комплектующих.

Из скольких частей состоит среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? В зависимости от комплектации, из более чем 10 000 деталей. А электрический автомобиль? Даже «классические» механические тормоза в будущем больше не нужны, поскольку они мешают идее автономного вождения. Кстати, а не автономное ли вождение имеет цель заменить водителя компьютером?

Представьте себе цепочку поставщиков, последнее звено которой поставляет двигатель внутреннего сгорания в качестве конечного продукта. Все начинается с добычи сырья, его переработки, разработки и производства отдельных компонентов, сборки отдельных компонентов в более сложные блоки и, в конце этого длинного пути детали собираются в двигатель. А теперь вся производственная цепочка с высоты птичьего полета. Представьте огромную сеть малых и крупных предприятий. Каждое предприятие — это гораздо больше, чем производственные мощности, офисные здания и их оснащение. Ведь это и пекарня, и продуктовый магазин, и почта, и врачи, и автобусная компания и все другие поставщики услуг поблизости. Все они являются звеньями одной цепи, которая разрывается.

Но не волнуйся. Вначале распространение электромобилей создаст новые дополнительные рабочие места, а не уничтожит уже существующие. Пока показатели продаж «классических» автомобилей остаются постоянными, а «детские болезни» электромобилей не излечены, автомобильная промышленность и далее будет оставаться одним крупнейших работодателей.

Четвертая индустриальная революция 4.0


Мы постепенно приближаемся к нашей основной теме. Следующий пример деструктивной технологии, — это так называемая четвертая индустриальная революция. Как и революции прошлого она не вызывает у меня бури положительных эмоций. Революции всегда сопровождались значительными потерями, как финансовыми, так и человеческими.

Индустрия 4.0 — это автоматизация, доведённая до совершенства. Это попытка как можно глубже автоматизировать производственные процессы по всему их циклу, начиная от разработки и заканчивая логистикой и маркетингом.

Индустрия 4.0 — это еще большее слияние ИТ-Технологий и различного производственного оборудования. При этом роль ИТ должна стать ведущей. Использование технологии искусственного интеллекта позволит еще больше повысить эффективность производства. В идеале производства будущего — это заводы без привычных нам сотрудников, стремящихся к проходной. Место же человека в индустрия 4.0 — это обслуживающий персонал для машин и высококвалифицированный штат IT-специалистов.

Я практически уверен, что уже сегодня можно во многих случаях заменить человека машиной. Но не делается это лишь по двум возможным причинам:

— многие рабочие места будут сохраняться до тех пор, пока создание автоматизированной замены человеку не будет рентабельной.
— вторая возможная причина, — это искусственное торможение внедрения новых технологий, дабы избежать массовых увольнений и связанных с ними негативных социальных последствии. До тех пор, пока фирма рентабельна и акционеры довольны, делать этого не стоит.

Cloud


На одном из информативных мероприятий одного из ведущих игроков на рынке облачных технологий, меня очень удивили высказывание одного из посетителей. Он задал вопрос о том, можно ли сконвертировать и перенести всю локальную инфраструктуру своего клиента в облако данного поставщика? Получив положительный ответ, он был невероятно обрадован возможностью избавится от неудобного клиента. Признаюсь, меня удивила подобная реакция сотрудника очень маленького системного интегратора. Может быть, при возникновении проблем с клиентом необходимо найти правильный подход к нему, а не пытаться от него избавиться. Как можно так разбрасываться клиентами, они ведь не растут на деревьях? Если все клиенты подобных маленьких IT-фирм перейдут в облако, то чем планируют заниматься их сотрудники в будущем?

Сами по себе облачные вычисления не являются абсолютно новой технологией, но технологией безусловно полезной и завернутую в довольно привлекательную упаковку.

Обсуждение различных вариантов облачных сервисов выходит за рамки данной статьи, скажу только что речь пойдет об IaaS и SaaS.

IaaS


Цель внедрения облачных технологий – это перенос (с маркетинговое точки зрения) задач из вашего дата-центра в дата-центр размещённый у провайдера.

С точки зрения провайдера, Вам больше не нужно заботиться о поддержании физической инфраструктуры в работоспособном состоянии. Все что находится под оболочкой операционной системы (в варианте IaaS) более не является вашей головной болью. С вас снимается вся ответственность за все, что связано с физической инфраструктурой (исключая сеть), а это следующие позиции и связанные с ними специальности:

1. Физическая безопасность вычислительного центра, контроль доступа
2. Система охлаждения вычислительного центра (Datacenter)
3. Бесперебойная подача питания (USV)
4. Сервера
5. Системы хранения данных (storage)
6. Network (частично)
7. Информационная безопасность

Переход в облако позволяет значительно, а по определённым позициям и полостью сократить операционные (OPEX) и капитальные расходы (CAPEX) по вышеназванным пунктам.

Итак, если Ваша компания не находится в списке ведущих компаний мира, то скорей всего ваша инфраструктура значительно уступает серьёзному провайдеру по любой из вышеназванных позиций.

После перехода в облако, у вас навсегда исчезнет необходимость в поиске, тестировании и закупке нового оборудования. Так как, в облаке у вас всегда есть возможность получить железо, соответствующее Вашим требованиям и возможностям. Каждая из вышеназванных позиций, — это не только физическое оборудование, но и сотрудники, нанятые для его обслуживания.

SaaS


SaaS – представляет не меньшую угрозу для специалистов, связанных с управлением различных платформ, таких как Email, CRM, ERP Системы. В облаке вы получите желаемою функциональность без необходимости заботится о Back-End.

При этом, ваша система всегда актуальна, как с точки зрения регулярных обновлений, так и с точки зрения перехода на новые версии. (Evergreen IT)

Меня не перестаёт удивлять восторг некоторых коллег относительно внедрения облачных технологий. Клиент переведённый в облако, — это уже не ваш клиент, а клиент провайдера. Перенос клиентской инфраструктуры в облако лишает системного интегратора так называемого возвращаемого оборота (recurring revenue). Уважаемые коллеги, Вам больше не придётся продавать новое железо, по истечении гарантийного срока старого. Обновление на новою версию также произойдёт автоматически, без вашего участия. Мне довилось поучаствовать в проекте по переносу всей локальной инфраструктуры в облако. В конечном итоге, работу потеряли десятки сотрудников IT-отдела. К сожалению, переквалифицироваться на новою профессию удастся далеко не всем.

Резюмируя, можно лишь сказать, что будущее обещает быть безусловно интересным, а для кого-то возможно даже трагичным. Хотелось бы услышать Ваше мнение, дорогие коллеги.
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Комментарии 9
  • +2
    В качестве основного контраргумента я предложу пусть не свою, но таки имеющее право на оглашение мысль-тезис: «Облако — это всего-лишь чужие компьютеры (сервера)».
    Далее по пунктам:
    1. Электромобиль — это просто перенос точки загрязнения с улиц «развитых городов» в «центры выработки энергии». Последние могут быть угольными, газовыми или атомными, но сути вопроса это не меняет. Мне довелось бывать в Китае, в промзоне электростанций. Впечатления: «тихий ужас». Смог там — это нормальное состояние атмосферы. Помним также, что производство батарей — далеко не безвредно для экологии. И реально экологичными они (производство батарей и выработка электроэнергии) станут когда по-настоящему уйдем в космос (но это новые рабочие места, как минимум на этапе запуска проекта).
    2. Облачные сервисы и инфраструктуры. Вернемся к тезису «чужого компьютера». Мой опыт внедренца 1с (прошу не смеяться, что есть то есть) подсказывает, что многие РОССИЙСКИЕ компании внедряют ERP-, CRM- и бухгалтерские системы НА СВОИХ МОЩНОСТЯХ. Часто — закупая для этого оборудование. И не исключение — народец, имеющий отношение к «голубому топливу», но не ГазПром, зачительно мельче (не по наслышке говорю, а по факту работ). Менталитет знаете ли. Допускаю, что это отставание от Запада, но может все-таки правильно? Особенно в свете «тезиса»…
    • 0
      Еще один аргумент против «облаков» — сегодняшняя статья на хабре, У Uber украли данные. И уже давно., а именно:
      Как мы узнали на этой неделе, год назад у Uber украли огромную базу данных с именами, номерами телефонов и адресами электронной почты клиентов. Оказалось, что в целях оптимизации эти данные хранились не где-нибудь, а на GitHub и Амazon S3.
      • +2
        Вы это так говорите, будто хранение данных локально гарантированно уберегает их от кражи или утечки.
        Вообще-то это совершенно не так. Во многих случаях локально вы имеете куда менее квалифицированную с точки зрения ИБ команду, чем в облачном провайдере, для кого это — «основной бизнес».
        • 0
          промахнулся, ответ ниже по ветке.
      • 0
        Как говорили в дни моей юности: «100% гарантии могут дать только морг и госстрах. Да и те в 90-х хроманули: госстрах развалился, а со справками из морга куча народа гуляет».
        Приведу доступную аналогию: ящик с вещами у Вас дома и камера хранения на вокзале. Оба места имеют как свои достоинства, так и недостатки. Домашний ящик вы можете контролировать самостоятельно, камера хранения под присмотром специально обученных людей. Профан с возможностью постоянного присмотра и профи, для которого это всего лишь работа. Ну не знаю, но события последней недели в Москве (банковские ячейки) тоже особого оптимизма к последнему варианту не лобавляют.
        • +1
          «Плохая аналогия — хуже никакой аналогии».
          Есть компания, для которой IT, и, в частности, инфобез не являются основными областями деятельности, куда компания вкладывает средства. Таких на рынке — большинство.
          И есть IT-компания, для которой IT, хранение данных, и их безопасность являются основными видами деятельности, от успеха которых зависит напрямую репутация и успех компании на рынке. Как вы думаете, у кого из них двоих будет возможность нанять квалифицированных по инфобезу специалистов, и вкладываться в аудит?

          А аналогия «у меня у соседа грабанули дом, несмотря на замок и железную дверь, поэтому фигня все эти ваши замки!» — плохая, негодная.
          • +1

            Как всегда, есть нюансы.
            Конечно, хорошо, когда вещиданные находятся под охраной специально обученных людей, но когда эти вещиданные постоянно перемещаются от владельца к месту хранения и обратно по дорогам общего пользованияобщедоступным сетям — жди беды.
            А если вещи чувствительно-конфиденциальные, то лучше иметь у себя одну копию, которую можешь сам завсегда уничтожить, чем неизвестное количество копий у специально обученных людей без гарантии их уничтожения по инициативе владельца.

        • 0
          Но кто из нас может вспомнить название моделей и их производителей?

          :)
          Производитель — Ундервуд.
          Модели (не связаны с названным производителем): Консул, Ятрань.
          Названного производителя знают все, кто читал некоторые весьма популярные художественные произведения.
          Первую из моделей знают все, кто интересовался историей вычислительной техники, ибо самый популярный терминал к первым ЭВМ серии ЕС.


          Даже «классические» механические тормоза в будущем больше не нужны, поскольку они мешают идее автономного вождения.

          Механические тормоза никуда не исчезнут. Это единственный способ экстренно остановить автомобиль с отказавшим (на любом участке, от управления до кардана или редуктора) приводом.


          Я практически уверен, что уже сегодня можно во многих случаях заменить человека машиной. Но не делается это лишь по двум возможным причинам:

          Пожалуй, в современной экономике важнейшей ценностью рабочих мест является не само производство, завязанное на лицо, занимающее это место, а создание платежеспособного спроса на продукцию.

          • 0
            «Облака» пока беспокоят только только в контексте балого бизнеса, у которого админ был приходящий. Но даже так, ПО настраивать на арендованном сервере кто-то должен. Как и минимум техники в офисе.
            Большая опасность со стороны SAAS: клиенту не нужны ни сервера, ни IT-персонал вообще.

            А пока мы с Америкой меряемся бое_головками, все это ерунда.
            Да и личная практика показывает, что чужое облако часто дороже своего. И надежность не всегда на обещаном уровне.

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