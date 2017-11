Эх, не люблю писать бойлерплейты, ведь есть IntelliJ IDEA и Apache Velocity

IntelliJ IDEA file and code templates

Добрый день, Хабр!Речь в этой статье пойдет о том, как частично сократить объем кода, который зачастую приходится набирать вручную или откуда-то копипастить (боже упаси), средствами, а конкретнее — шаблонами файлов и кода. Если вы не достаточно знакомы с расширенным использованием возможностей этой IDE, то добро пожаловать под кат. Не секрет, что зачастую приходится писать бойлерплейты — от простого создания точки входа программы до надоедающих скобок в JSON-ах. Сообщество программистов постоянно оптимизирует этот процесс — выпускаются фреймворки, микролибы, шаблонизаторы… Также дело значительно облегчают фичи IDE, в которой вы работаете — сюда относятся, например, автоподстановка или вышеупомянутые шаблоны файлов и кода.Допустим, что мы хотим создать в проекте какой-либо файл. Для этого мы открываем проект через нашу любимую IDE, нажимаем хот-кей Alt+1, после чего появляется панель с деревом проекта. Далее кликаем ПКМ по директории, в которой нужно создать новый файл. Открывается вот такое контекстное меню:Здесь нас, естественно, интересует пункт «New».Как видим, здесь есть различные варианты — файл с расширением .java (Java Class), файл с расширением .kt (Kotlin File/Class), пакет и так далее. Также здесь есть секция с более специфичными названиями — HTML File, JavaFXApplication, Singleton. Если вы нажмете на что-нибудь из этого, то создадите файл, в котором Вот это все и есть File and Code Templates, то есть шаблоны файлов и кода. А под всеми шаблонами есть кнопка «Edit File Templates...» Она-то нас и интересует. Нажимаем её и видим такое окно:Для среднего программиста на Java набор доступных в IDEA шаблонов достаточно бедноват. Но ему предоставлена богатая возможность редактировать их с помощью шаблонизатора под названием Apache Velocity. Про него есть несколько статей на Хабре, для дополнительного чтения я оставлю ссылки внизу статьи.Что же он может? Рассмотрим картинку выше. Слева есть список доступных шаблонов (он внушительный, но это фикция, он довольно беден на полезности), сверху — вкладки с категориями шаблонов, центр занимает текстовое поле, в котором написан HTML-код, а снизу большой объем текста, помеченный как Description. Допустим, что я не веб-разработчик и в HTML не разбираюсь, поэтому выберем другой шаблон — например, Class.Сразу замечаем не похожий на Джаву код вперемешку с Джава-кодом. Это и есть конструкции Apache Velocity.Не будем погружаться в глубины API и документации, а разберемся с основными моментами, которые помогут нам писать свои шаблоны.Обычно конструкции шаблонизатора мешают с обычным текстом, поэтому процесс несколько специфичен.Основное:— обращение к переменной. Имя должно начинаться с латинской буквы и содержать только латинские буквы, цифры, а также символы "-" и "_".— присвоение переменной значения для дальнейшего использования в тексте.— условный оператор. Вместо стабов можно подставлять то, что должно появиться в тексте, если условие выполняется (или не выполняется).— подставляет содержимое указанного файла. Файлы, доступные для использования, должны быть указаны во вкладке Includes.— делает то же самое, что и, но если файл содержит VTL (Velocity Template Language — то же, что и Apache Velocity), то он также будет исполнен.— подставляет параметр и исполняет содержащийся в нем VTL.Теперь о типах данных. Переменные VTL могут иметь следующие типы:Также стоит отметить, что строка здесь соответствует String-у в Джаве, поэтому у нее можно вызывать методыи так далее.Также для написания шаблонов в Джаве есть несколько predefined-переменных. Самая важная —, содержащая имя файла;, содержащая имя пакета; есть переменные для времени, например,, содержащая сегодняшний день; есть возможность объявлять свои переменные, значение которых вам предложат задать, когда вы будете создавать файл по написанному шаблону. Вот так:. Полный список всех predefined-переменных есть в текстбоксе Description.Для пояснения всего вышесказанного, напишем несколько собственных шаблонов. Нажимаем в нашем окошке зеленый плюсик над списком шаблонов.Однажды я обнаружил, что у Идеи нет шаблонов классов, содержащих. Совсем (ну, или я их не нашел). С этого и началось мое знакомство с шаблонами IntelliJ IDEA и с VTL — я решил написать себе свой шаблон, с комментариями и vararg-ами.Получилось так:Здесь все просто. Из VTL-специфичных игрушек здесь только, predefined-переменная. Зато я могу, например, вставить комментарий, содержащий сегодняшний день и имя автора.Введем имя шаблона и сохраним его. После этого нажмем ПКМ где-нибудь у себя в проекте (советую создать тестовый проект, но можно поиграться и на продакшене) -> New -> Ваш шаблон. Вводим имя файла и видим:Великолепно!Более практичный и красивый пример. По соглашению об оформлении кода, тест-классы должны иметь в названии слово Test. Позаботимся о своей памяти и напишем вот такой шаблон:Теперь, если мы забудем при создании тест-кейса дописать в названии слово «Test», шаблон сделает это за нас!: здесь мы вызывали у строки метод. Чтобы вызывать методы строк, необходимо обращаться к переменной, опуская фигурные скобки. То же самое касается обращения к полям массивов и мап — никаких фигурных скобок!Теперь сохраним шаблон и попробуем создать себе тест. Снова кликаем ПКМ на какой-нибудь директории -> New -> Ваш шаблон теста. Введем имя (без слова «Test»), создается вот такой файл:Но это еще не все. Давайте удалим его и создадим заново с тем же именем, но на этот раз добавим в конце имени слово «Test». Что мы получаем? Абсолютно точно, никаких двух подряд идущих «Test»-ов.В самом верху окна «File And Code Templates» есть выпадающий список, в котором есть два пункта — «Default» и «Project». Что это значит?Это значит, что вы можете создавать шаблоны для всех проектов («Default»), либо только для текущего («Project»). Это называется схемы (Schemes) и конкретно в File and Code Templates их доступно только две, хотя в общих настройках их больше и можно создавать свои. Ну, неважно.Да, она всего одна, потому что в процессе написания вторая куда-то потерялась.Но оно не раскрывает всех возможностей шаблонизации кода, хотя дает более полную характеристику юзабилити шаблонов.File and Code Templates — весьма мощное средство IntelliJ IDEA, которое по какой-то причине мало освещено. Есть вещи, на которые сразу натыкаешься, начиная изучать предметную область, но шаблоны явно не относятся сюда — и зря. Срочно поделитесь этой информацией со своими друзьями и коллегами и посадите их писать шаблоны на VTL! Уговорите своего босса или владельца любимого open-source посадить человека оформлять contribution-гайды, вставляя в них шаблоны. Это — удобно!