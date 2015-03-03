Digital-мероприятия в Москве c 27 ноября по 3 декабря
Подборка Telegram-канала @mоs_events
Aitarget meetup: Трафик Новогодний
- 27.11.2017 (понедельник)
- Трансляция
- бесплатно
- Aitarget meetup #5 посвящен подготовке к Новому Году в стиле digital. Мы поговорим о том, как подготовиться к предстоящему праздничному сезону, какие креативы и решения со стороны digital работают лучше всего, обсудим интересные кейсы и проведем отличный вечер понедельника в компании крутых специалистов своего дела.
- 27.11.2017 (понедельник)
- Берсеневская набережная, 14/5
- 10 900 рублей
- 27.11.2017 (понедельнк) — 28.11.2017 (вторник)
- от 15 000 рублей
- 27-28 ноября в СК «Олимпийский» пройдет крупнейший бизнес-форум в мире — Synergy Global Forum. В событии примут участие более 15000 человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы. На сцене «Олимпийского» вместе с Оливером Стоуном выступят такие известные спикеры, как выдающийся экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит и другие звезды мировой величины.
Web Summit Russia AfterParty 2017
- 27.11.2017 (понедельник)
- Newsroom, ул. Поклонная,3Ак4
- бесплатно
- Поговорим о только что прошедшем в Лиссабоне WebSummit в формате деловой дискуссии. Вход на мероприятие свободный. Оно открыто как для участников прошедшего события, так и для тех, кто только думает поехать в будущем. Кроме того, приглашаем ИТ СМИ посетить событие и сделать ликбез обзор всем участникам будущих саммитов.
Как продвигать HoReCa в digital?
- 29.11.2017 (среда)
- Mail.ru Group, Ленинградский проспект 39, стр. 79
- бесплатно
- 29 ноября лучшие специалисты в области SMM, брендинга и IT вместе помогут вам составить рецепт стратегии продвижения вашего бизнеса в интернете.
Russian Startups Go Global 2017
- 29.11.2017 (среда)
- Известия Hall, Пушкинская площадь, 5
- бесплатно
- 29 ноября в Москве пройдет вторая конференция RUSSIAN STARTUPS GO GLOBAL 2017 для основателей IT-стартапов с амбициями масштабировать компанию за рубежом
- 30.11.2017 (четверг)
- Мегафон, Оружейный пер., 41
- бесплатно
- 30.11.2017 (четверг) — 1.12.2017 (пятница)
- Конгресс-центр Технополис «Москва», Волгоградский просп., 42к5
- 21 000 рублей
- Конференция Optimization проходит уже 16 лет, с 2002 года. С самого начала и до сих пор она ежегодно собирает ведущих экспертов отрасли по поисковому маркетингу в Интернете. Руководители из digital-агентств и крупных компаний и специалисты со стороны ведущих поисковых систем рассказывают об инструментах для повышения трафика и роста конверсии, бюджетировании и автоматизации работы.
Международный семинар «Визуальный язык больших данных»
- 30.11.2017 (четверг)
- ЦДП, ул. Покровка, д. 47
- бесплатно
- Семинар «Визуальный язык больших данных», организованный при поддержке Посольства Нидерландов в Москве — первое мероприятие из цикла «Big data для предпринимателя» в Цифровом деловом пространстве.
StartUp Show с Игорем Рыбаковым
- 01.12.2017 (пятница)
- Сливки Гурмэ, Мясницкая 13, стр 1
- от 2500 рублей
- StartUp Show — шоу о цифровой экономике, о развитии малого и среднего предпринимательства, о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России.
- 02.12.2017 (суббота) — 03.12.2017 (воскресенье)
- ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение 7
- от 10 000 рублей
- Привык к лекциям в формате обычного монолога спикера?
- Мы решили изменить привычное и превратили лекцию в диалог!
- Свой weekend ты проведешь не на обучении, а в кругу друзей, лицом к лицу с приглашенными гостями. Все будет легко, понятно и неформально, как будто ты просто пришел в гости поболтать!
- 02.12.2017 (суббота) — 03.12.2017 (воскресенье)
- Деловой квартал «Сириус Парк», Каширское шоссе, дом 3к2с9
- бесплатно
- Хакатон, на котором мы предлагаем запилить свой IT-шедевр, который решает не задачи организатора, а поможет молодым компаниям и предпринимателям. Это хакатон по созданию продуктов для живого бизнеса. Главное отличие — победители получат не просто призовой фонд, но и продукт, на котором можно дальше зарабатывать самостоятельно. Более того, Эвотор будет продвигать это приложение по всем своим клиентам.
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