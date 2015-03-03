Регистрация
вчера в 23:48

Digital-мероприятия в Москве c 27 ноября по 3 декабря

    Подборка Telegram-канала @mоs_events


    image


    Aitarget meetup: Трафик Новогодний


    • 27.11.2017 (понедельник)
    • Трансляция
    • бесплатно
    • Aitarget meetup #5 посвящен подготовке к Новому Году в стиле digital. Мы поговорим о том, как подготовиться к предстоящему праздничному сезону, какие креативы и решения со стороны digital работают лучше всего, обсудим интересные кейсы и проведем отличный вечер понедельника в компании крутых специалистов своего дела.

    Воркшоп «Форма знаков»


    • 27.11.2017 (понедельник)
    • Берсеневская набережная, 14/5
    • 10 900 рублей

    Synergy Global Forum 2017


    • 27.11.2017 (понедельнк) — 28.11.2017 (вторник)
    • от 15 000 рублей
    • 27-28 ноября в СК «Олимпийский» пройдет крупнейший бизнес-форум в мире — Synergy Global Forum. В событии примут участие более 15000 человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы. На сцене «Олимпийского» вместе с Оливером Стоуном выступят такие известные спикеры, как выдающийся экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит и другие звезды мировой величины.

    Web Summit Russia AfterParty 2017


    • 27.11.2017 (понедельник)
    • Newsroom, ул. Поклонная,3Ак4
    • бесплатно
    • Поговорим о только что прошедшем в Лиссабоне WebSummit в формате деловой дискуссии. Вход на мероприятие свободный. Оно открыто как для участников прошедшего события, так и для тех, кто только думает поехать в будущем. Кроме того, приглашаем ИТ СМИ посетить событие и сделать ликбез обзор всем участникам будущих саммитов.

    Как продвигать HoReCa в digital?


    • 29.11.2017 (среда)
    • Mail.ru Group, Ленинградский проспект 39, стр. 79
    • бесплатно
    • 29 ноября лучшие специалисты в области SMM, брендинга и IT вместе помогут вам составить рецепт стратегии продвижения вашего бизнеса в интернете.

    Russian Startups Go Global 2017


    • 29.11.2017 (среда)
    • Известия Hall, Пушкинская площадь, 5
    • бесплатно
    • 29 ноября в Москве пройдет вторая конференция RUSSIAN STARTUPS GO GLOBAL 2017 для основателей IT-стартапов с амбициями масштабировать компанию за рубежом

    Moscow.Digital #11


    • 30.11.2017 (четверг)
    • Мегафон, Оружейный пер., 41
    • бесплатно

    Optimization 2017


    • 30.11.2017 (четверг) — 1.12.2017 (пятница)
    • Конгресс-центр Технополис «Москва», Волгоградский просп., 42к5
    • 21 000 рублей
    • Конференция Optimization проходит уже 16 лет, с 2002 года. С самого начала и до сих пор она ежегодно собирает ведущих экспертов отрасли по поисковому маркетингу в Интернете. Руководители из digital-агентств и крупных компаний и специалисты со стороны ведущих поисковых систем рассказывают об инструментах для повышения трафика и роста конверсии, бюджетировании и автоматизации работы.

    Международный семинар «Визуальный язык больших данных»


    • 30.11.2017 (четверг)
    • ЦДП, ул. Покровка, д. 47
    • бесплатно
    • Семинар «Визуальный язык больших данных», организованный при поддержке Посольства Нидерландов в Москве — первое мероприятие из цикла «Big data для предпринимателя» в Цифровом деловом пространстве.

    StartUp Show с Игорем Рыбаковым


    • 01.12.2017 (пятница)
    • Сливки Гурмэ, Мясницкая 13, стр 1
    • от 2500 рублей
    • StartUp Show — шоу о цифровой экономике, о развитии малого и среднего предпринимательства, о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России.

    Accounting 2.0 workshop


    • 02.12.2017 (суббота) — 03.12.2017 (воскресенье)
    • ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение 7
    • от 10 000 рублей
    • Привык к лекциям в формате обычного монолога спикера?
    • Мы решили изменить привычное и превратили лекцию в диалог!
    • Свой weekend ты проведешь не на обучении, а в кругу друзей, лицом к лицу с приглашенными гостями. Все будет легко, понятно и неформально, как будто ты просто пришел в гости поболтать!

    Hacking Man


    • 02.12.2017 (суббота) — 03.12.2017 (воскресенье)
    • Деловой квартал «Сириус Парк», Каширское шоссе, дом 3к2с9
    • бесплатно
    • Хакатон, на котором мы предлагаем запилить свой IT-шедевр, который решает не задачи организатора, а поможет молодым компаниям и предпринимателям. Это хакатон по созданию продуктов для живого бизнеса. Главное отличие — победители получат не просто призовой фонд, но и продукт, на котором можно дальше зарабатывать самостоятельно. Более того, Эвотор будет продвигать это приложение по всем своим клиентам.
    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 0

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Что обсуждают
    Интересные публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама

    Аккаунт

    Разделы

    Информация

    Услуги

    Приложения

    © 2006 – 2017 «TM»
    Служба поддержки
    Мобильная версия