Реализовывая мечту

Чуть больше года назад я с женой и сыном приехал в Клайпеду(Литва) реализовывать мечту. Идея заключается в создании IT HUBа. IT — потому что сейчас идёт век технологий, даже сельское хозяйство использует информационные технологии. HUB — это место которое концентрирует в себе различные взаимодействия, знакомства, связи, идеи и их реализации.Сама идея ИТ Хаба подразумевает большие инвестиции, но на старте их не было, поэтому большой проект я разделил на несколько маленьких и реализовывать их вместе с ребятами, из которых и состоитНа мой взгляд проще всего было реализовать одну из составляющих (развлечение) — это Anticafe, место где молодёжь собирается, встречается, находит что-то новое.За базу была взята идея антикафе — это общественное заведение где плата берётся за время, а всё остальное бесплатно. И немного модернизирована. Добавили возможность заниматься йогой, ходить на курсы, мастер классы, можно спеть в караоке или просто посмотреть кино на большом экране. Помимо стандартных приставок с большими экранами мы добавили виртуальную реальность. Школу шахмат и букшэринг. Музыкальная комната — которая должна перерасти в студию звукозаписи.Второй шаг был создание CoWorking(работа), зоны где любой желающий, фрилансер или компания может прийти и поработать в дружественной атмосфере, к которой прилагается вся необходимая инфраструктура.Мы предоставляем не только место для молодых и амбициозных ребят, но и даём возможность пользоваться мощными компьютерами, программным обеспечением, которое необходимо им для работы. Обучаем и подсказывает, когда это необходимо.В коворкинге могут работать как фрилансеры, так и отдельные сотрудники из крупных компаний. Сейчас я работаю над реализацией ещё одной части проекта IT HUB. Это привлечение специалистов из России.Первое направление — это привлечение российских стартапов, которые хотят переехать в Европу. В нашем пространстве уже расположились несколько таких стратрапов, но о них в следующих статьях. Литва одна из первых в странах Балтии запустила стартап визу.Второе направление — это мотивация сотрудников средних и больших компаний. К нам можно отправлять сотрудников на пару месяцев или больше как бонус за хорошую работу. Для нас это обмен опытом. Для ребят это отдых и смена обстановки. Для полной реализации части по привлечению специалистов, у нас ещё не реализован проект гостевой дом. Для того чтобы у ребят не возникало проблем с жильём в первое время. Или тем кому понравится могли бы оставаться и жить в нём. Пока ищем инвесторов.И третья часть которая начинает реализовываться в данное время — это Fablab(развитие). Мастерская в которую можно прийти и воспользоваться инструментами для реализации своего проекта.В фаблабе можно использовать 3D принтеры, паяльные станции, фрезерный станок, лазерная резка, инструменты, радиодетали для сборки прототипов. На базе фаблаба можно проводить мастер классы и воркшопы, лекции для юных конструкторов.Почему Клайпеда:На мой взгляд это стратегически правильное решение, с того момента как мы приехали Клайпеда стала культурной столицей Литвы, кандидат на культурную столицу Евросоюза. Клайпеда один из самых крупных портов в Балтике, здесь НЕТ метро и пробок, поэтому свободное время вы можете тратить на себя. Здесь прекрасное море и Куршская коса. Здесь очень большое русскоговорящее сообщество и именно поэтому я до сих пор не выучил Литовский язык.И самое главное почему я и мы всё это делаем. У нашего сообщества есть миссия, мы точно знаем, что у каждого из нас есть уникальная способность и мы ставим своей целью найти её и развить. Так что бы человек всегда мог профессионально заниматься своим любимым делом и получать от этого удовольствие.