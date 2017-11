Проектирование системы для считывания данных с устройств ввода (Часть первая)

//обновления данных, полученных с устройств ввода cotrols->Update() ... void Player::Move() { if (controls->MouseButonPressed(0)) { ... } if (controls->KeyPressed(KEY_SPACE)) { ... } if (controls->JoystickButtonPressed(0)) { ... } }

int GetAlias(const char* name);

enum AliasAction { Active, Activated }; bool GetAliasState(int alias, AliasAction action); float GetAliasValue(int alias, bool delta);

void FreeCamera::Init() { proj.BuildProjection(45.0f * RADIAN, 600.0f / 800.0f, 1.0f, 1000.0f); angles = Vector2(0.0f, -0.5f); pos = Vector(0.0f, 6.0f, 0.0f); alias_forward = controls.GetAlias("FreeCamera.MOVE_FORWARD"); alias_strafe = controls.GetAlias("FreeCamera.MOVE_STRAFE"); alias_fast = controls.GetAlias("FreeCamera.MOVE_FAST"); alias_rotate_active = controls.GetAlias("FreeCamera.ROTATE_ACTIVE"); alias_rotate_x = controls.GetAlias("FreeCamera.ROTATE_X"); alias_rotate_y = controls.GetAlias("FreeCamera.ROTATE_Y"); alias_reset_view = controls.GetAlias("FreeCamera.RESET_VIEW"); } void FreeCamera::Update(float dt) { if (controls.GetAliasState(alias_reset_view)) { angles = Vector2(0.0f, -0.5f); pos = Vector(0.0f, 6.0f, 0.0f); } if (controls.GetAliasState(alias_rotate_active, Controls::Active)) { angles.x -= controls.GetAliasValue(alias_rotate_x, true) * 0.01f; angles.y -= controls.GetAliasValue(alias_rotate_y, true) * 0.01f; if (angles.y > HALF_PI) { angles.y = HALF_PI; } if (angles.y < -HALF_PI) { angles.y = -HALF_PI; } } float forward = controls.GetAliasValue(alias_forward, false); float strafe = controls.GetAliasValue(alias_strafe, false); float fast = controls.GetAliasValue(alias_fast, false); float speed = (3.0f + 12.0f * fast) * dt; Vector dir = Vector(cosf(angles.x), sinf(angles.y), sinf(angles.x)); pos += dir * speed * forward; Vector dir_strafe = Vector(dir.z, 0,-dir.x); pos += dir_strafe * speed * strafe; view.BuildView(pos, pos + Vector(cosf(angles.x), sinf(angles.y), sinf(angles.x)), Vector(0, 1, 0)); render.SetTransform(Render::View, view); proj.BuildProjection(45.0f * RADIAN, (float)render.GetDevice()->GetHeight() / (float)render.GetDevice()->GetWidth(), 1.0f, 1000.0f); render.SetTransform(Render::Projection, proj); }

{ "Aliases" : [ { "name" : "FreeCamera.MOVE_FORWARD", "AliasesRef" : [ { "names" : ["KEY_W"], "modifier" : 1.0 }, { "names" : ["KEY_I"], "modifier" : 1.0 }, { "names" : ["KEY_S"], "modifier" : -1.0 }, { "names" : ["KEY_K"], "modifier" : -1.0 } ]}, { "name" : "FreeCamera.MOVE_STRAFE", "AliasesRef" : [ { "names" : ["KEY_A"], "modifier" : -1.0 }, { "names" : ["KEY_J"], "modifier" : -1.0 }, { "names" : ["KEY_D"], "modifier" : 1.0 }, { "names" : ["KEY_L"], "modifier" : 1.0 } ]}, { "name" : "FreeCamera.MOVE_FAST", "AliasesRef" : [ { "names" : ["KEY_LSHIFT"] } ]}, { "name" : "FreeCamera.ROTATE_ACTIVE", "AliasesRef" : [ { "names" : ["MS_BTN1"] } ]}, { "name" : "FreeCamera.ROTATE_X", "AliasesRef" : [ { "names" : ["MS_X"] } ]}, { "name" : "FreeCamera.ROTATE_Y", "AliasesRef" : [ { "names" : ["MS_Y"] } ]}, { "name" : "FreeCamera.RESET_VIEW", "AliasesRef" : [ { "names" : ["KEY_R", "KEY_LCONTROL"] } ]} ] }

bool GetAliasState(int alias, bool exclusive, AliasAction action); float GetAliasValue(int alias, bool delta);

bool DebugKeyPressed(const char* name, AliasAction action); bool DebugHotKeyPressed(const char* name, const char* name2, const char* name3);

enum Device { Keyboard, Mouse, Joystick }; struct HardwareAlias { std::string name; Device device; int index; float value; };

struct AliasRefState { std::string name; int aliasIndex = -1; bool refer2hardware = false; }; struct AliasRef { float modifier = 1.0f; std::vector<AliasRefState> refs; }; struct Alias { std::string name; bool visited = false; std::vector<AliasRef> aliasesRef; };

bool Controls::Init(const char* name_haliases, bool allowDebugKeys) { this->allowDebugKeys = allowDebugKeys; //Init input devices and related stuff JSONReader* reader = new JSONReader(); if (reader->Parse(name_haliases)) { while (reader->EnterBlock("keyboard")) { haliases.push_back(HardwareAlias()); HardwareAlias& halias = haliases[haliases.size() - 1]; halias.device = Keyboard; reader->Read("name", halias.name); reader->Read("index", halias.index); debeugMap[halias.name] = (int)haliases.size() - 1; reader->LeaveBlock(); } while (reader->EnterBlock("mouse")) { haliases.push_back(HardwareAlias()); HardwareAlias& halias = haliases[(int)haliases.size() - 1]; halias.device = Mouse; reader->Read("name", halias.name); reader->Read("index", halias.index); debeugMap[halias.name] = (int)haliases.size() - 1; reader->LeaveBlock(); } } reader->Release(); return true; }

bool Controls::LoadAliases(const char* name_aliases) { JSONReader* reader = new JSONReader(); bool res = false; if (reader->Parse(name_aliases)) { res = true; while (reader->EnterBlock("Aliases")) { std::string name; reader->Read("name", name); int index = GetAlias(name.c_str()); Alias* alias; if (index == -1) { aliases.push_back(Alias()); alias = &aliases.back(); alias->name = name; aliasesMap[name] = (int)aliases.size() - 1; } else { alias = &aliases[index]; alias->aliasesRef.clear(); } while (reader->EnterBlock("AliasesRef")) { alias->aliasesRef.push_back(AliasRef()); AliasRef& aliasRef = alias->aliasesRef.back(); while (reader->EnterBlock("names")) { aliasRef.refs.push_back(AliasRefState()); AliasRefState& ref = aliasRef.refs.back(); reader->Read("", ref.name); reader->LeaveBlock(); } reader->Read("modifier", aliasRef.modifier); reader->LeaveBlock(); } reader->LeaveBlock(); } ResolveAliases(); } reader->Release(); }

void Controls::ResolveAliases() { for (auto& alias : aliases) { for (auto& aliasRef : alias.aliasesRef) { for (auto& ref : aliasRef.refs) { int index = GetAlias(ref.name.c_str()); if (index != -1) { ref.aliasIndex = index; ref.refer2hardware = false; } else { for (int l = 0; l < haliases.size(); l++) { if (StringUtils::IsEqual(haliases[l].name.c_str(), ref.name.c_str())) { ref.aliasIndex = l; ref.refer2hardware = true; break; } } } if (index == -1) { printf("alias %s has invalid reference %s", alias.name.c_str(), ref.name.c_str()); } } } } for (auto& alias : aliases) { CheckDeadEnds(alias); } }

void Controls::CheckDeadEnds(Alias& alias) { alias.visited = true; for (auto& aliasRef : alias.aliasesRef) { for (auto& ref : aliasRef.refs) { if (ref.aliasIndex != -1 && !ref.refer2hardware) { if (aliases[ref.aliasIndex].visited) { ref.aliasIndex = -1; printf("alias %s has circular reference %s", alias.name.c_str(), ref.name.c_str()); } else { CheckDeadEnds(aliases[ref.aliasIndex]); } } } } alias.visited = false; }

bool Controls::GetHardwareAliasState(int index, AliasAction action) { HardwareAlias& halias = haliases[index]; switch (halias.device) { case Keyboard: { //code that access to state of keyboard break; } case Mouse: { //code that access to state of mouse break; } } return false; } bool Controls::GetHardwareAliasValue(int index, bool delta) { HardwareAlias& halias = haliases[index]; switch (halias.device) { case Keyboard: { //code that access to state of keyboard break; } case Mouse: { //code that access to state of mouse break; } } return 0.0f; }

bool Controls::GetAliasState(int index, AliasAction action) { if (index == -1 || index >= aliases.size()) { return 0.0f; } Alias& alias = aliases[index]; for (auto& aliasRef : alias.aliasesRef) { bool val = true; for (auto& ref : aliasRef.refs) { if (ref.aliasIndex == -1) { continue; } if (ref.refer2hardware) { val &= GetHardwareAliasState(ref.aliasIndex, Active); } else { val &= GetAliasState(ref.aliasIndex, Active); } } if (action == Activated && val) { val = false; for (auto& ref : aliasRef.refs) { if (ref.aliasIndex == -1) { continue; } if (ref.refer2hardware) { val |= GetHardwareAliasState(ref.aliasIndex, Activated); } else { val |= GetAliasState(ref.aliasIndex, Activated); } } } if (val) { return true; } } return false; } float Controls::GetAliasValue(int index, bool delta) { if (index == -1 || index >= aliases.size()) { return 0.0f; } Alias& alias = aliases[index]; for (auto& aliasRef : alias.aliasesRef) { float val = 0.0f; for (auto& ref : aliasRef.refs) { if (ref.aliasIndex == -1) { continue; } if (ref.refer2hardware) { val = GetHardwareAliasValue(ref.aliasIndex, delta); } else { val = GetAliasValue(ref.aliasIndex, delta); } } if (fabs(val) > 0.01f) { return val * aliasRef.modifier; } } return 0.0f; }

bool Controls::DebugKeyPressed(const char* name, AliasAction action) { if (!allowDebugKeys || !name) { return false; } if (debeugMap.find(name) == debeugMap.end()) { return false; } return GetHardwareAliasState(debeugMap[name], action); } bool Controls::DebugHotKeyPressed(const char* name, const char* name2, const char* name3) { if (!allowDebugKeys) { return false; } bool active = DebugKeyPressed(name, Active) & DebugKeyPressed(name2, Active); if (name3) { active &= DebugKeyPressed(name3, Active); } if (active) { if (DebugKeyPressed(name) | DebugKeyPressed(name2) | DebugKeyPressed(name3)) { return true; } } return false; }

void Controls::Update(float dt) { //update state of input devices }

Когда работаешь над игровым движком, хочется сразу спроектировать его правильно — так, чтобы позднее не тратить время на мучительный рефакторинг. Когда я разрабатывал свой движок, в поисках вдохновения я просматривал исходники других игровых движков и пришел к определенной реализации (ознакомиться с ней можно по ссылке в конце статьи). В статье я бы хотел предложить решение задачи по проектированию системы, считывающей данные с устройств ввода.Казалось бы, что тут сложного: считал данные с мышки, клавиатуры, джойстика и вызвал их в нужном месте. Так оно и есть, и чаще всего подобие такого кода можно встретить в игровых движках:Что меня не устраивает в таком подходе? Во-первых, если мы хотим считать данные с конкретного устройства, например джойстика, то мы используем методы, которые получают данные от определенного устройства. Во-вторых, в коде получаем хардкод, т.е. прямо в игровом коде идет опрос конкретной клавиши и у конкретного устройства. Это не хорошо, потому что позднее, чтобы сделать переопределение клавиш через игровое меню, надо будет все подобное вычищать и делать некую подсистему ремапинга, с возможностью переопределять биндинг клавиш на лету. Таким образом, с самой простой реализацией не все так хорошо.Что можно предложить для решения проблемы?Решение простое: при опросе устройств ввода использовать абстрактные имена — алиасы, которые прописываются в отдельном файле конфигурации и имена которых происходят от действия, а не от имени клавиш, на которое забинжено действие, например: «ACTION_JUMP», «ACTION_SHOOT». Чтобы не работать с самими именами алиасов, добавим метод получения идентификатора алиаса:Сам опрос стейтов сводится всего к двум методам:Поясню, почему используем два метода. При опросе стейта клавиш булевского значения более чем достаточно, но при опросе стейта стика джойстика нужно будет получать числовое значение. Поэтому добавлено два метода. В случае стейта, во втором параметре передаем тип действия. Их всего два: Active (алиас активен, например, клавиша зажата) или Activated (алиас перешел в состояние активного). Например, нам надо обработать клавишу кидания гранаты. Это не постоянное действие, как, например, ходьба, поэтому нужно определение самого факта, что клавиша кидания гранаты была нажата, и если клавиша продолжает находиться в нажатом состоянии — не реагировать на это. При опросе числового значения алиаса передаем вторым параметром булевский флаг, который говорит, нужно ли нам само значение или нужна разница между текущим значением и значением от прошлого кадра.Приведу пример кода, реализующего управление камерой:Обратите внимание, что в именах алиасов используется префикс FreeCamera. Это сделано для того, чтобы придерживаться определенного правила нейминга, которое позволяет понимать, к какому объекту относится алиас. Если этого не сделать, то по мере дальнейшей разработки количество алиасов будет увеличиваться, и со временем можно получить кучу алиасов, которые ссылаются друг на друга, и все это не будет поддаваться контролю, т.к. поиск ошибочного задания будет очень сложен и будет отнимать много времени. Поэтому введение правила нейминга необходимо.Перейдем к самой интересной части — настройке самих алиасов. Они будут храниться в json файле. Файл, описывающий алиасы для камеры, выглядит так:Описываются алиасы достаточно просто: задаем имя алиасу (параметр name) и массив ссылок на алиасы (параметр AliasesRef). Для каждой ссылки на алиас можно задавать параметр modificator — этот параметр используется как множитель, применяемый к значению, которое получается при вызове метода GetAliasValue. Алиасы MOVE_FORWARD и MOVE_STRAFE используют этот параметр для имитации работы стика джойстика, т.к. именно стик джойстика выдает значение в диапазоне [-1..1] для каждой из двух осей. Чтобы можно было задавать комбинацию клавиш, т.е. хоткеи, параметр names является массивом имен. Алиас RESET_VIEW является примером задания хоткея комбинации клавиш LCTRL + R.Более подробно рассмотрим встречающиеся имена в ссылках на алиасы, например, KEY_W, MS_BTN1. Дело в том, что в работе так или иначе нужны ссылки на конкретные клавиши, такие ссылки называются хардварными алиасами. Таким образом, в нашей системе будет два типа алиасов: пользовательские (с ними работаем в коде) и хардварные алиасы. Сами методы — это:Методы на вход принимают индификаторы пользовательских алиасов, полученных при вызове метода GetAlias. Такое ограничение введено для того, чтобы не было соблазна использовать хардварные алиасы напрямую и всегда использовались только пользовательские.Если нужно вставить дебажный хоткей, который включает что-либо отладочное, используется один из двух методов:Оба метода принимают на вход имя хардварных алиасов. Таким образом, обработка дебажных хоткеев использует один из двух методов, поэтому нет никакой сложности в том, чтобы добавить настройку, которая отключит обработку всех дебажных хоткеев, т.е. не нужен отдельный код, отключающий обработку дебажных хоткеев, т.к. система сама их отключит. Таким образом, никакой дебажный функционал в релизный билд не попадет.Перейдем к более подробному описанию реализации. Ниже будет описана только логика кода. Для работы с клавиатурой и мышкой я использовал DirectInput, поэтому код по работе с DirectInput будет пропущен.Начнем с описания структуры хардварных алиасов:Теперь опишим структуру алиасов:А теперь приступим к реализации методов. Начнем с метода инициализации:Для загрузки пользовательских алиасов опишем метод LoadAliases. Этот же метод используется в случае, если был изменен файл, описывающий алиасы, например, пользователь в настройках переопределил управление:В коде загрузки встречается метод ResolveAliases(). В этом методе происходит линковка загруженных алиасов. Код линковки выглядит так:В коде линковки встречается метод CheckDeadEnds. Цель метода — выявить циклические ссылки, т.к. такие ссылки не могут быть обработаны и нужна защита от них.Теперь переходим к методу опрашивания состояния хардварных алиасов:Теперь код опроса самих алиасов:И последнее — это опрос дебажных клавиш:Остается еще функция обновления стейтов:На этом все. Система получилась достаточно простой, с минимальным количеством кода. При этом она эффективно решает задачу опроса состояний устройств ввода.Также эта система была написана для движка под названием Atum. Репозиторий всех исходников движка — в них много чего интересного.