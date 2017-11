«Автоматический детектор спама». Или «О чем предупреждали Хемингуэй, Хаксли и Постман?»

У каждого человека внутри должен быть

встроенный автоматический детектор дерьма

(Эрнест Хемингуэй, 1954)

28 ноября 1969 года

Я вижу это так: лучшее, что могут сделать школы для детей, — это научить их отличать полезную информацию от бесполезной. Думаю, что все серьезные люди понимают, что около 90% того, что дают в школе, оказывается бесполезным. Я не требую исключения из школьных курсов чего-то важного или значимого. Но даже если и так, я все равно буду настаивать на том, что главной целью, превосходящей любую другую в образовании, должно быть «включение детектора дерьма». И это связано не только с тем, что оно отнимает много времени. Я говорю об этом потому, что каждый день, везде, где только возможно, мы сталкиваемся с таким количеством бреда, которое трудно выдержать здоровому человеку, — с этим каждый согласится. И если мы поможем детям осознать это, то они могут избежать этой пустой информации и обратить внимание на что-то действительно полезное.

(Neil Postman, Bullshit and the Art of Crap-Detection)



1985 год

2009 год

Поисковые машины изменили наш способ поиска знаний. Моментальный ответ на любой вопрос появляется как будто из воздуха. Но часть, которую делает машина, — самая легкая. Сложности начинаются, когда вы переходите по ссылке к результату своего запроса. С этого момента отбор достоверных знаний из массы дезинформирующих, расфокусированных, ложных данных, слухов, мистификаций и спама зависит только от вас. «Детектор дерьма», как назвал его Хемингуэй полвека назад, — важен сегодня как никогда прежде. Сегодня, когда для обозначения информационного мусора даже есть специальное слово — спам.

(Howard Rheingold, Crap Detection 101)

2011 год

Мой внук Эли пару лет назад переслал это письмо моей жене Сью с комментарием: «Получено из достоверного источника». Сью, конечно, позвонила своим друзьям и знакомым, некоторые работали в супермаркетах и сразу же начали избавляться от бананов, убирать их с прилавков и даже вытаскивать из корзин покупателей. Только звонок менеджера из компании, поставляющей эти бананы, прояснил ситуацию. Он сказал, что это обман.

О чем думали Эли, Сью и работники магазинов?! Почему ни один из них не задавался вопросами типа: «Почему я ничего не знаю о массовой гибели обезьян в Коста Рике?», «Кто советует не покупать бананы?», «Что за «тайные источники» сообщают об этом?», «Как FDA может считать 15 тыс смертей приемлемым?».

И я вспомнил знаменитый ответ Хемингуэя на вопрос о том, что нужно хорошему писателю, — «Встроенный детектор дерьма». Многие из нас, учителей, не являются хорошими писателями. Но если мы не умеем определять лживую информацию и не научим этому детей, пусть даже в рамках своего школьного предмета, мы работаем зря.

(Alan Shapiro, The Essential Skill of Crap Detecting)

2017 год

Когда новость лишают контекста и сжимают до броского заголовка, краткого репортажа или сообщения в ленте внизу веб-страницы, теряются важные нюансы. А ведь именно нюансы – это то, что заставляет нас сопереживать другим людям. Так в обществе развивается радикализация. Страх и ненависть провоцируют насилие. Для выживания нас как цивилизованной урбанистической культуры необходимо, чтобы приверженцы противоположных взглядов перестали использовать дегуманизирующую риторику…

Цель — не уменьшить количество бреда, — всеобъемлющий и быстрорастущий спам будет расти органически как неотъемлемая часть современной коммуникации. Это крик зазывалы или визитная карточка уличного торговца. Живого общения не бывает без элементов бессмыслицы.

Но спам самим своим существованием обесценивает дискурс. Распространение чепухи все чаще приводит к вытеснению несвязанной с ней информации (как у Хаксли: Правда теряется в море информационного шума). И эта тенденция усиливается, так как у людей нет инструментов для определения чуши и не-чуши. А распространять сегодня «бред сивой кобылы» (bullshit) стало выгодно благодаря рекламе с оплатой за клик. Критическое отношение ко всей бредовой информации, способность идентифицировать ее — единственный возможный путь выжить под натиском чепухи. Конца спаму не будет, поэтому мы должны научиться смотреть сквозь него. (Wes Unruh, Hate is Taught: Re-thinking ‘Bullshit and the Art of Crap-Detection’)

Насколько свежа информация?

Как часто обновляется информация на сайте?

Достаточно ли это актуально для вашей темы?

Кто автор? Есть ли подтверждения его личности?

Кто спонсор материала или издатель?

У них хорошая репутация?

Статья описывает факт или чье-то личное мнение?

Это объективно? Чьи интересы отражены в материале?

Автор пытается что-то продать или навязать?

Какие факты включены в материал?

Содержание источника — это мнение «из первых уст»? Оно нейтрально или склоняется куда-либо?

Автор ссылается на источники, факты или цитаты других людей?

В этот день почти пятьдесят лет назад в Национальную конвенцию учителей английского языка (Вашингтон D.C.) была доставлена необычная статья. Нейл Постман , американский писатель, педагог, теоретик медиа и критик культуры поднял тему о том, что главная задача учителей — это научить детей противостоять влиянию бесполезной и ложной информации.Отрывок из статьи:Спустя 16 лет в своей книге «Развлекаемся до смерти» Постман вновь обращается к теме избытка бесполезной информации. Автор сравнивает прогнозы О. Хаксли и Дж. Оруэлла и находит много общего между действительностью и прогнозом Хаксли.Автор обращает внимание на то, что избыточность информации приводит к деградации, пассивности и эгоизму, примитивизации культуры. Хемингуэй и Постман использовали слово «crap» (оно чаще всего переводится как дерьмо, и реже как бред, чушь, чепуха, ерунда, вздор и др.) для обозначения пустой, бессмысленной, но привязчивой информации. Фактически они имели в виду спам.Технические способы борьбы со спамом совершенствуются. Ноопределения бредовой информации (спама), которые так активно обсуждали, развиваются медленнее. Более того, с течением времени спама становится все больше, а «встроенные автоматические детекторы» людей слабеют.В 2010-х библиотекарь Молли Бееструм вспомнила метафору Хемингуэя и Постмана (CRAP) и предложила способ оценки качества источников на «бредовость» (the CRAP test). Способ понравился многим, его используют в школах, колледжах и университетах – не только за рубежом, но и в России. Русскоязычного перевода найти не удалось, поэтому предлагаю свою адаптацию.— способ оценить информацию (содержание статьи или сайта) по 4-м критериям (и уточняющим вопросам):(«Currency» — современность, актуальность темы)(Authority — авторитетность, компетентность),(Purpose / Point of View — цель создания текста, точка зрения)(Reliability — достоверность, надежность)(Molly Beestrum, What is the CRAP Test? Информацию можно считать СПАМом, если онатара, написанарофаном, ногитирующим к активным действиям (чаще всего, к покупке) с опорой наутные источники. Не тратьте на нее свое время, она отвлекает от чего-то полезного.Пятьдесят лет прошло со дня, когда вопрос о развитии критического мышления был представлен в самых ярких и даже грубоватых метафорических образах. 85 лет — с момента предсказаний Хаксли о том, что СПАМ погубит нас, если не научиться смотреть сквозь него, видеть и чувствовать смысл. Но мы так и не научились. Что же еще должно произойти, чтобы заставить нас действовать?..