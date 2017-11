ScadaPy сервер JSON

def do_GET(self): global key if self.headers.get('Authorization') == None: self.do_AUTHHEAD() response = { 'success': False, 'error': 'No auth header received'} self.wfile.write(bytes(json.dumps(response), 'utf-8')) elif self.headers.get('Authorization') == 'Basic ' + str(key): resp=[] self.send_response(200) self.send_header('Allow', 'GET, OPTIONS') self.send_header("Cache-Control", "no-cache") self.send_header('Content-type','application/json') self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', 'null') self.send_header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true') self.send_header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, OPTIONS') self.send_header('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Request, X-Requested-With') self.send_header("Access-Control-Allow-Headers", "Authorization") self.end_headers() req=str(self.path)[1:] if(req == "all" ): try: for i in range(0,units): resp.append({varName[i]:[reg[i],varNameData[i]]}) i+=1 self.wfile.write(json.dumps( resp ).encode()) except Exception as e: print('all',e) else: for i in range(0,units): if(req == varName[i] ): try: resp =json.dumps({ varName[i]:varNameData[i] } ) self.wfile.write(resp.encode()) except Exception as e: print(e) i+=1 else: self.do_AUTHHEAD() response = { 'success': False, 'error': 'Invalid credentials'} self.wfile.write(bytes(json.dumps(response), 'utf-8'))