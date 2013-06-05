ScadaPy сервер JSON

Modbus master

import modbus_tk import modbus_tk.defines as cst import modbus_tk.modbus_tcp as modbus_tcp

master = modbus_tcp.TcpMaster(host=’127.0.0.1’, port=502) master.set_timeout(2)

def getModbus(): while True: try: data= master.execute(rtu, cst.READ_INPUT_REGISTERS,0,1 ) except Exception as e: print (e) time.sleep(1) #rtu – адрес RTU modbus # cst.READ_INPUT_REGISTERS – название регистра, в режиме чтения их может быть четыре: #cst.READ_INPUT_REGISTERS #cst.READ_DISCRETE_INPUTS #cst.READ_COILS #cst.READ_HOLDING_REGISTERS

modb = threading.Thread(target=getModbus) modb.daemon = True modb.start()

OPCUA клиент

from opcua import ua, Client

url="opc.tcp://127.0.0.1:4840/server/" try: client = Client(url) client.connect() root = client.get_root_node() except Exception as e: print(e)

obj = root.get_child(["0:Objects"]) objChild= obj.get_children() for i in range(0,len(objChild)): unitsChild.append(i) unitsChild[i]=objChild[i].get_children() parName=val_to_string(objChild[i].get_browse_name())[2:] for a in range(0, len( unitsChild[i] ) ): valName=val_to_string(unitsChild[i][a].get_browse_name())[2:] try: valData=unitsChild[i][a].get_value() data =unitsChild[i][a].get_data_value() st=val_to_string(data.StatusCode) ts= data.ServerTimestamp.isoformat() tsc= data.SourceTimestamp.isoformat() except Exception as e: print(e)

Web сервер Json

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer import json import base64

server_address = (“127.0.0.1”, 8080) httpd = server_class(server_address, handler_class) try: httpd.serve_forever() except Exception as e: print(e) httpd.server_close()

self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', '*') self.send_header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true')

Пример def do_GET(self): global key if self.headers.get('Authorization') == None: self.do_AUTHHEAD() response = { 'success': False, 'error': 'No auth header received'} self.wfile.write(bytes(json.dumps(response), 'utf-8')) elif self.headers.get('Authorization') == 'Basic ' + str(key): resp=[] self.send_response(200) self.send_header('Allow', 'GET, OPTIONS') self.send_header("Cache-Control", "no-cache") self.send_header('Content-type','application/json') self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', 'null') self.send_header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true') self.send_header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, OPTIONS') self.send_header('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Request, X-Requested-With') self.send_header("Access-Control-Allow-Headers", "Authorization") self.end_headers() req=str(self.path)[1:] if(req == "all" ): try: for i in range(0,units): resp.append({varName[i]:[reg[i],varNameData[i]]}) i+=1 self.wfile.write(json.dumps( resp ).encode()) except Exception as e: print('all',e) else: for i in range(0,units): if(req == varName[i] ): try: resp =json.dumps({ varName[i]:varNameData[i] } ) self.wfile.write(resp.encode()) except Exception as e: print(e) i+=1 else: self.do_AUTHHEAD() response = { 'success': False, 'error': 'Invalid credentials'} self.wfile.write(bytes(json.dumps(response), 'utf-8'))



def do_OPTIONS(self): self.send_response(200) self.send_header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true') self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', 'null') self.send_header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,OPTIONS') self.send_header('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Request, X-Requested-With') self.send_header("Access-Control-Allow-Headers", "origin, Authorization, accept") self.send_header('Content-type','application/json') self.end_headers()

httpd.socket = ssl.wrap_socket (httpd.socket, certfile=pathFolder+'json_server.pem',ssl_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1, server_side=True)

Пример xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET","http://192.168.0.103:8080/all",true); xmlhttp.setRequestHeader("Authorization", "Basic " + btoa(login+":"+password)); xmlhttp.withCredentials = true; xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange=function() { if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) { resp= xmlhttp.responseText; parseResp=JSON.parse(resp); } }

Описание конфигуратора JSON

rem Скрипт создан в программе 'ScadaPy Web JSON Сервер v.3.14'

rem Сервер Web 'Сервер датчика температуры'

rem Http адрес '192.168.0.103'

rem Http порт '8080'

start c:\Python35\python.exe F:\scadapy\main\source\websrv.py 15 F:\scadapy\main\db\webDb.db



Обработка в JavaScript

Пример. function getTemp() { var dataReq='tempSensor_1'; var login='111', passw='222'; var ip='192.168.0.103'; var port='8080'; if (window.XMLHttpRequest) { xmlhttp=new XMLHttpRequest(); } else { xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.open("GET","https://"+ip+":"+port+"/"+dataReq,true); xmlhttp.setRequestHeader("Authorization", "Basic " + btoa(login+":"+passw)); xmlhttp.withCredentials = true; xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange=function() { if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) { resp= xmlhttp.responseText; parseResp=JSON.parse(resp); data=parseResp.tempSensor_1[0]; log("Val :" + data +"

"); resp=data*0.1; } } }