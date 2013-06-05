Бинарная матричная нейронная сеть

Предпосылки создания бинарной матричной нейронной сети

Структура матрицы и нейрона

Число комбинаций полного перебора функций строки

$inline$Q_n = 2\times2\times3=12$inline$

$inline$Q_s=12^8=429\:981\:696$inline$

$inline$6^8=1\:679\:616$inline$

Построение дерева оптимизации или поиска нуля ошибки обучения матрицы

$inline$2$inline$

$inline$\{1, 2, 3\}$inline$

$inline$R_1,R_2,R_3:\{0001,0010,0011\}$inline$

$inline$\{0001, 0010, 0011\}$inline$

$inline$\{0001, 0100, 0110\}$inline$

$inline$\{0010, 0001, 1000\}$inline$

$inline$r_1, r_2, r_3: \{2, 1, 8\}$inline$

$inline$M=\sum\limits_{i=1}^3{|R_i-r_i|}=|1-2|+|4-1|+|6-8|=6$inline$

$inline$6$inline$

1. Задаем начальное положительное значение метрики, например max(Int32). Создаем матрицу, изначально состоящую из одной строки с начальными значениями перегородок "стоп" и нулевыми константами Memo. 2. Цикл: для каждой конфигурации перегородок и констант нейронов первой строки вычисляем значение метрики по всему обучающему набору данных. a. Если значение метрики меньше ее текущего минимального значения, то запоминаем новое минимальное значение, а матрицу заносим в список поиска как точку ветвления, предварительно очистив этот список. b. Если значение метрики равно текущему, то заносим текущую конфигурацию матрицы в список поиска как точку ветвления. c. Если значение метрики больше текущего минимального, то матрица отбрасывается, берем следующую комбинацию и идем на начало цикла. d. Если значение метрики равно нулю, то поиск закончен и найден один (из нескольких возможных) вариант обученной матрицы. 3. После перебора всех комбинаций функций на первой строке берем последовательно матрицы из списка поиска на первой строке, добавляем к ним строку и для каждой из этих матриц применяем алгоритм поиска.

Заключение

Ссылки