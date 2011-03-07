Регулярные выражения для самых маленьких

Вступление

Пример использования функций

/foo bar/

#^[^0-9]$#

%[a-zA-Z0-9_-]%

/http:\/\//

#http://#

let regexp = new RegExp("шаблон", "флаги");

let regexp = /шаблон/; // без флагов

let regexp = /шаблон/gmi; // с флагами gmi (изучим их дальше)

RegExp: /o/ Text: hello world

<?php $text = ‘hello world’; $regexp = ‘/o/’; $result = preg_match($regexp, $text, $match); var_dump( $result, $match );

int(1) // нам вернулось одно вхождение, т.к. после функция заканчивает работу array(1) { [0]=> string(1) "o" // нам вернулось вхождение, аналогичное запросу, так как метасимволов мы пока не использовали }

<?php $text = ‘hello world’; $regexp = ‘/o/’; $result = preg_match_all($regexp, $text, $match); var_dump( $result, $match );

int(2) array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> string(1) "o" [1]=> string(1) "o" } }

let str = 'Hello world'; let result = str.match(/o/); console.log(result);

["o", index: 4, input: "Hello world"]

Модификаторы шаблонов

i — символы в шаблоне соответствуют символам как верхнего, так и нижнего регистра.

m — по умолчанию текст обрабатывается, как однострочная символьная строка. Метасимвол начала строки '^' соответствует только началу обрабатываемого текста, в то время как метасимвол конца строки '$' соответствует концу текста. Если этот модификатор используется, метасимволы «начало строки» и «конец строки» также соответствуют позициям перед произвольным символом перевода и строки и, соответственно, после, как и в самом начале, и в самом конце строки.

let str = "hello world \ How is it going?" let result = str.match(/o/g); console.log(result);

["o", "o", "o", "o"]

Метасимволы в регулярных выражениях

Текст: “Привет, твой номер 1528. Запомни его.”

Текст: “Я хочу ходить на работу 2 раза в неделю.” Надо получить цифру из тексте. RegExp: “/\d/”

Текст: “Ваш пинкод: 24356” или “У вас нет пинкода.” Надо получить пинкод или ничего, если его нет. RegExp: “/\d*/”

Текст: “Номер телефона 89091534357” Надо получить первые 11 символов, или FALSE, если их меньше. RegExp: “/\d{11}/”

[a-z]

[a-zA-Z]

[а-яА-Я]

Текст: “Вот бежит олень” или “Вот ваш индюк” Надо выбрать либо слово “олень”, либо слово “индюк”. RegExp: “/[а-яА-Я]+/”

\s — пробел

^ — начало строки

$ — конец строки

| — “или”

Текст: “Вот бежит олень” или “Вот бежит индюк” Надо выбрать либо “олень”, либо “индюк”. RegExp: “/[а-яА-Я]+$/”

Текст: “Олень вкусный” или “Индюк вкусный” Надо выбрать либо “олень”, либо “индюк”. RegExp: “/^[а-яА-Я]+/”

Текст: “Я люблю кушать суп” Надо выбрать все слова. RegExp: “[^\s]+”

\d — соответствует любой цифре; эквивалент [0-9]

\D — соответствует любому не числовому символу; эквивалент [^0-9]

\s — соответствует любому символу whitespace; эквивалент [ \t

\r\f\v]

\S — соответствует любому не-whitespace символу; эквивалент [^ \t

\r\f\v]

\w — соответствует любой букве или цифре; эквивалент [a-zA-Z0-9_]

\W — наоборот; эквивалент [^a-zA-Z0-9_]

. — (просто точка) любой символ, кроме перевода “каретки”

Операторы [] и ()

Текст: “Не могу перевести I dont know, помогите!” Надо получить весь английский текст. RegExp: “/[A-Za-z\s]{2,}/”

Текст: ‘Email you sent was ololo@mail.ru. Is it correct?’ Нам надо выбрать email.

мы выбираем все, что пробел: “[^\s]+”

мы выбираем знак @: “@”

мы выбираем что угодно, кроме точки и пробела: “[^\s\.]+”

мы выбираем точку: “\.” (обратный слеш нужен для экранирования метасимвола, так как знак точки описывает любой символ — см. выше)



мы выбираем любой символ латиницы в нижнем регистре: “[a-z]+”

<?php $text = ‘Email you sent was ololo@mail.ru. Is it correct?’; $regexp = ‘/[^\s]+@[^\s\.]+\.[a-z]+/’; $result = preg_match_all($regexp, $text, $match); var_dump( $result, $match );

int(1) array(1) { [0]=> array(1) { [0]=> string(13) "ololo@mail.ru" } }

/[^\s]+@[^\s\.]+\.[a-z]+/

/([^\s]+)@([^\s\.]+\.[a-z]+)/

<?php $text = ‘Email you sent was ololo@mail.ru. Is it correct?’; $regexp = ‘/([^\s]+)@([^\s\.]+\.[a-z]+)/’; $result = preg_match_all($regexp, $text, $match); var_dump( $result, $match );

int(1) array(3) { [0]=> array(1) { [0]=> string(13) "ololo@mail.ru" } [1]=> array(1) { [0]=> string(5) "ololo" } [2]=> array(1) { [0]=> string(7) "mail.ru" } }

/(?<mail>[^\s]+)@(?<domain>[^\s\.]+\.[a-z]+)/

<?php $text = ‘Email you sent was ololo@mail.ru. Is it correct?’; $regexp = ‘/(?<mail>[^\s]+)@(?<domain>[^\s\.]+\.[a-z]+)/’; $result = preg_match_all($regexp, $text, $match); var_dump( $result, $match );

int(1) array(5) { [0]=> array(1) { [0]=> string(13) "ololo@mail.ru" } ["mail"]=> array(1) { [0]=> string(5) "ololo" } ["domain"]=> array(1) { [0]=> string(7) "mail.ru" } }

Примеры из реальной жизни

Парсим письмо в поисках нового пароля:

Текст: “пароль: <b>f23f43tgt4</b>” или “password: <b>wh4k38f4</b>” RegExp: “[password|пароль]:\s<b>([^<]+)<\/b>”

[password|пароль]

:\s

<b>

([^<]+)

<\/b>

Парсим URL:

<?php $URL = "https://hello.world.ru/uri/starts/here?get_params=here#anchor"; $parsed = parse_url($URL); var_dump($parsed);

array(5) { ["scheme"]=> string(5) "https" ["host"]=> string(14) "hello.world.ru" ["path"]=> string(16) "/uri/starts/here" ["query"]=> string(15) "get_params=here" ["fragment"]=> string(6) "anchor" }

[http|https]

http[s]?

“:\/\/”

[\w\.-]+

[^?$]+

[?]?

[^#$]+

[#]?

[^$]+

/(?<scheme>http[s]?):\/\/(?<domain>[\w\.-]+)(?<path>[^?$]+)?(?<query>[^#$]+)?[#]?(?<fragment>[^$]+)?/

<?php $URL = "https://hello.world.ru/uri/starts/here?get_params=here#anchor"; $regexp = “/(?<scheme>http[s]?):\/\/(?<domain>[\w\.-]+)(?<path>[^?$]+)?(?<query>[^#$]+)?[#]?(?<fragment>[^$]+)?/”; $result = preg_match($regexp, $URL, $match); var_dump( $result, $match );

array(11) { [0]=> string(61) "https://hello.world.ru/uri/starts/here?get_params=here#anchor" ["scheme"]=> string(5) "https" ["domain"]=> string(14) "hello.world.ru" ["URI"]=> string(16) "/uri/starts/here" ["params"]=> string(15) "get_params=here" ["anchor"]=> string(6) "anchor" }

Какие задачи не решаются регулярными выражениями

Примеры задач:

<span> <span>ololo1</span> <span>ololo2</span> <span>ololo3</span> <span>ololo4</span> <span>ololo5</span> <...> </span>

function methodA() { function() {<...>} if () { if () {<...>} } }

Заключение