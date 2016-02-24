Путеводитель по исходникам LLVM

Этот проход не изменяет сам по себе IR. Правило состоит в том, что llvm::SimplifyInstruction может возвращать только константы и существующие объекты Value, что удовлетворяет требованиям к анализатору. Проход, вызывающий SimplifyInstruction для каждой инструкции, это проход преобразования (lib/Transforms/Utils/SimplifyInstructions.cpp.).