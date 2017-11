Путеводитель по исходникам LLVM

вот этот комментарий Этот проход не изменяет сам по себе IR. Правило состоит в том, что llvm::SimplifyInstruction может возвращать только константы и существующие объекты Value, что удовлетворяет требованиям к анализатору. Проход, вызывающий SimplifyInstruction для каждой инструкции, это проход преобразования (lib/Transforms/Utils/SimplifyInstructions.cpp.).

В моём углубленном курсе компиляторов прошлой осенью мы провели некоторое время, изучая дерево исходников LLVM. Миллион строк кода на C++ выглядят пугающе, но я нахожу это интересным упражнением, и, по крайней мере, некоторые студенты с этим согласны, и я подумал, что я попытаюсь написать что-то подобное. Мы будем использовать LLVM 3.9, но предыдущие (и, возможно, будущие) релизы не сильно отличаются.Я не хочу тратить много времени на теоретические основы LLVM, но есть несколько вещей, которые вы должны знать.Ядро LLVM не содержит фронтенды, только миддленд-оптимизаторы, несколько бэкендов, документацию, и много вспомогательного кода. Фронтенды, такие, как Clang, живут в отдельных проектах.Промежуточное представление кода в ядре LLVM живёт в ОЗУ и с ним можно производить манипуляции с использованием большого C++ API. Это представление может быть сохранено в виде читаемого текста и распарсено обратно в память, но только для удобства отладки: при нормальной компиляции с использованием LLVM, текстовый IR никогда не генерируется. Обычно фронтенд строит IR с помощью вызовов LLVM API, затем запускает некоторые проходы оптимизации, и после вызывает бэкенд, который генерирует ассемблер или машинный код. Когда код LLVM записывается на диск (чего не происходит при нормальной компиляции проектов C и C++ с использованием Clang), он сохраняется как «биткод», компактное бинарное представление.Основная документация на LLVM API генерируется в doxygen, и может быть найдена здесь . Эту информацию сложно использовать, если вы уже не знаете в точности, что вам нужно делать, и что искать. Руководства, ссылки на которые даны ниже, это стартовая точка для изучения LLVM API.Обратимся к коду. Корневая директория содержит: bindings — «связки», позволяют использовать LLVM API из языков, отличных от C++. Существуют также и другие связки, с языком С (о котором речь будет ниже), и Haskell (его нет в этом дереве). cmake — LLVM использует CMake, а не autoconf. Просто скажите спасибо тем, кто сделал это за вас. docs — документация в формате ReStructuredText. Смотрите пример руководства по языку , которое определяет смысл каждой инструкции LLVM (GitHub отображает .rst файлы как HTML по умолчанию, вы можете посмотреть «сырой» файл здесь ). Материал в поддиректории с руководством особенно интересен, но не смотрите на него там, лучше зайдите сюда . Это лучший способ изучить LLVM! examples : Это исходники, которые прилагаются к руководству. Как LLVM-хакерам, вам следует брать отсюда код, CMakeLists.txt, и т.п. отсюда каждый раз, когда это возможно. include : Первая поддиректория, llvm-c , содержит связки для языка С, которые я не использовал, но которые выглядит довольно разумно. Важно то, что разработчики LLVM стараются сохранять эти связки стабильными, в то время, как С++ API изменяется с каждым релизом, хотя скорость изменений, кажется, замедляется последние несколько лет.Вторая поддиректория, llvm , большая: она содержит 878 заголовочных файлов, определяющих LLVM API. В общем случае, проще использовать doxygen-версии этих файлов, чем читать их напрямую, но часто приходится грепать эти файлы в поисках какой-либо функции. lib содержит действительно полезные вещи, мы рассмотрим их ниже отдельно. projects не содержит ничего по умолчанию, однако сюда копируются компоненты LLVM, такие, как compiler-rt (рантайм-библиотеки для таких вещей, как санитайзеры), поддержка OpenMP и библиотеки LLVM C++, живущие в других репозиториях. resources : что-то для Visual C++, что не нужно ни вам, ни мне, (подробнее здесь runtimes: ещё один плейсхолдер для внешних проектов, добавленный только прошлым летом (), и я не знаю, на самом деле, для чего это. test: : большая директория, содержит тысячи юнит-тестов LLVM, они запускаются, когда вы собираете цель check (). Большая часть, это файлы .ll, содержащие LLVM IR в текстовой форме. Они тестируют разные вещи, например, что проход оптимизации приводит к ожидаемому результату. Я рассмотрю тесты LLVM в подробностях в будущем посте. tools: сам по себе LLVM, это просто коллекция библиотек, и в нём нет выделенной функции main. Большинство поддиректорий в директории tools содержат исполняемые инструменты, которые линкуются с библиотеками LLVM. Например, llvm-dis, это дизассемблер, переводящий биткод в формат текстового ассемблера. unittests: больше юнит-тестов, также запускаются при сборке цели check. Это файлы C++, которые используют фреймворк Google Test для вызова API напрямую, в отличие от тестов в директории «tests», которые запускают функции LLVM не напрямую, а через запуск ассемблера, дизассемблера или оптимизатора. utils: моды emacs и vim для соблюдения стиля кодинга LLVM, файл Valgrind для подавления ложноположительных срабатываний, инструменты lit и FileCheck для поддержки юнит-тестирования, и много других разных вещей. Возможно, большая часть из них вам не нужны.OK, пока всё было довольно просто. Мы пропустили директорию lib , в которой содержится практически всё важное. Посмотрим на поддиректории: Analysis директория содержит множество статических анализаторов, таких, как анализ алиасов и глобальных значений. Некоторые анализаторы имеют структуру проходов LLVM и должны запускаться менеджером проходов, другие представляют собой библиотеки, и могут быть вызваны напрямую. Странный член семейства анализаторов, это InstructionSimplify.cpp, это фактически преобразование, а не анализ. Я уверен, что многие не заметят комментарий, поясняющий, что этот проход делает здесь. AsmParser : парсит текстовый IR в память. Bitcode : сериализация IR в компактный формат и чтение из компактного формата в RAM. CodeGen: генератор аппаратно-независимого кода LLVM, фреймворк, на котором написаны бэкенды LLVM, и набор библиотек, которые эти бэкенды могут использовать. Там много кода (>100 KLOC), и, к сожалению, я мало о нём знаю. DebugInfo , это библиотека для поддержки отображения между инструкциями LLVM и локациями исходного кода. Много хорошей информации на этих слайдах с выступления на 2014 LLVM Developers’ Meeting. ExecutionEngine: Хотя LLVM обычно транслируется в машинный код или в ассемблер, он может быть выполнен интерпретатором. Не-JIT интерпретатор не работал как следует в последний раз, когда я его пытался использовать, но в любом случае, он работает медленнее, чем JIT. Последнее JIT API, Orc , находится здесь. Fuzzer: это libFuzzer , аналогичный AFL фаззинг ). Он использует функциональность LLVM для фаззинга программ, компилируемых с помощью LLVM. IR : различный код, относящийся к IR. Код для вывода IR-кода в текстовом формате, для апгрейда файлов биткода, созданных в ранних версиях LLVM, для сворачивания констант в процессе создания IR-узлов и т.п. LineEditor : почти никому неинтересно, что здесь находится, и вряд ли там есть какой-то полезный код вообще. Linker: Модуль LLVM, как и единица компиляции С и С++, содержит функции и переменные. Линковщик объединяет множество модулей в один большой модуль. LTO: Оптимизация времени компоновки, предмет множества постов и научных статей, позволяет оптимизатору видеть за пределами отдельных скомпилированных модулей. LLVM делает оптимизацию при компоновке «бесплатно», используя линковщик для создания большого модуля и затем оптимизируя его обычными проходами оптимизации. Это хороший подход, но он не масштабируется для очень больших проектов. Современный подход — ThinLTO , который позволяет получить большую часть преимуществ за маленькую часть цены. MC: компилятор обычно генерирует ассемблерный код и позволяет ассемблеру создать машинный код. Подсистема MC в LLVM устраняет промежуточное звено и позволяет генерировать машинный код напрямую. Это ускоряет компиляцию и особенно полезно когда LLVM используется как JIT-компилятор. Object : Реализация деталей форматов объектных файлов, таких, как ELF. ObjectYAML — поддерживает кодирование объектных файлов в YAML . Я не знаю, зачем это нужно. Option: — парсинг командной строки. Passes: часть менеджера проходов, который управляет запуском проходов LLVM, принимая во внимание зависимости. ProfileData: — читает и пишет данные профилирования для поддержки оптимизаций, основанных на профилировании. Support: Поддержка различного кода, включая APInts (целые числа с произвольной точностью, широко используемые в LLVM) и т.п. TableGen: своего рода швейцарский нож , инструмент, который получает на входе .td-файлы (которых в LLVM больше 200), содержащие структурированные данные, и генерирующий код С++, который компилируется в LLVM. TableGen используется, например, для реализации ассемблера и дизассемблера. Target: здесь живут бэкенды для различных процессоров. Здесь много TableGen-файлов. Вы можете создать новый бэкенд, сделав клон одного из них, чья архитектура наиболее близка к вашей, и затем проведя в его разработке пару лет. Transforms: это моя любимая директория, здесь живут миддленд-оптимизаторы. IPO содержит межпроцедурные оптимизации, работающие между границами функций, они обычно не очень агрессивны, но видят сразу много кода. InstCombine — это peephole-оптимизатор. Instrumentation — поддержка санитайзеров. ObjCARC поддерживает вот это . Scalar содержит оптимизации «из учебника» по компиляторам, я постараюсь написать более подробный пост о содержимом этой директории. Utils — вспомогательный код. Vectorize — автовекторизатор LLVM, предмет большой работы последних лет.На этом мы закончм наш обзорный тур, надеюсь, он был полезен и как всегда, вы сообщите мне, если я где-то ошибся или что-то пропустил.