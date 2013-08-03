Регистрация
сегодня в 07:38

Раздача видео. Засада: nginx или php?

    Хочу поделиться своим маленьким опытом в реализации раздачи видео-контента.

    Итак


    Есть сервис, раздает видео-контент для просмотра (т.е. именно скачивание не предусматривается). При этом, весь контент делится на 2 категории:

    1 — отдается целиком (файл полностью) / пауза, перемотка впред-назад;
    2 — отдается одним «виртуальным файлом» вида [конец первого файла]+[некоторое к-во файлов полностью]+[начало последнего файла]. Формат mpegts, каждый набор закодирован одинаково, поэтому можно просто склеивать части.

    Две эти категории отличаются логически (совершенно разные вещи), имеют четко отличающиеся URI и физически расположены в разных местах.

    Как это предлагалось изначально


    Связка nginx+apache.

    Первая категория — банальная раздача контента в nginx с небольшим тюнингом.
    Вторая часть — через скрипт apache-php при помощи цикла

    while(!feof($fp)){
...
echo fread($fp, $buf)
...
}

    где $fp — указатель на файл с выполненным fseek() куда нужно.

    Что не понравилось


    Как оказалось, nginx мало подходит для раздачи статики с большим количеством range-bytes запросов (а именно такие запросы в основном и получаются при онлайн-просмотре). Нет возможности использовать AIO для обслуживания таких запросов. В результате образуется длинная очередь к диску и у клиентов просмотр видео часто сопровождается «тормозами». Задавать большое количество буферов бесполезно — только зря расходовать память.

    Пробовал последнюю версию nginx (1.12.2 на текущий момент), и --with-file-aio, и --with-threads, и всякое-разное. Эффекта не получил.

    Ну и связка «echo fread()» в php тоже весьма сомнительная. Вывод fread идет в промежуточный буфер php и соответственно скрипт потребляет памяти не меньше этого буфера. Если читать файл маленькими кусочками, то увеличивается нагрузка на CPU и падает скорость отдачи. Если читать большими кусками, то на каждый запрос тратится слишком много памяти.

    Что в итоге получилось


    Ну, в первую очередь отказался от apache. Вместо него php5-fpm. Это дало существенную прибавку быстродействия (скорости ответа) + снизило потребление памяти.

    Первую категорию


    контента, ради эксперимента, решил попробовать отдавать своим скриптом.

    В nginx:

     location ~* /media/.*\..* {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        include /etc/nginx/sites-available/fastcgi_params;
        fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME     /var/www/m_download.php;
        root /var/www;
        send_timeout 1h;
    }

    m_download.php полностью приводить не буду. Основной функционал:

    fpassthru($fd);

    где $fd — указатель на файл. Предварительно, конечно, надо разобрать заголовок HTTP_RANGE, открыть файл и установить в нем смещение.

    fpassthru() отдает файл «от текущего до конца». В данной ситуации это вполне подошло. Все проигрыватели корректно воспроизводят.

    К моему большому удивлению, именно этот способ отдачи дал нужный мне результат. Очереди к диску нет (точнее используется системная, а с моими SAS-3 12Gb/sec и await<10ms вообще хорошо). Соответственно нет и ожидания обработки запроса. Скорость отдачи файла (если скачивать) — порядка 250 Mbit/s. «Тормоза» у клиентов совсем пропали.

    При этом, использование памяти сильно уменьшилось, следовательно больше остается для файлового кеша. Сам скрипт потребляет порядка 0,5 MB приватной памяти при выполнении. Исполняемый код все равно существует в памяти в единственном экземпляре, поэтому его размер не имеет значения.

    Вторая категория


    (это где надо слепить несколько кусков разных файлов) тоже изменилась.

    Отказался от связки «echo fread()».

    К сожалению, в php нет функции для прямого вывода произвольного куска файла. В fpassthru() нет параметра «сколько выводить», он всегда выводит «до конца».

    Попробовал вызов системного dd при помощи passthru().
    Т.е.:

    passthru('/bin/dd status=none if='.$fffilename.' iflag="skip_bytes,count_bytes" skip='.$ffseek.' count='.$buf_size);

    И… о чудо! Потребление памяти скриптом чуть больше 0,5 MB, размер буфера могу задать любой (на память не влияет). Скорость отдачи (при буфере 4 MB)… свистит (те же 250 Mbit/s).

    Вот такая история. В результате пришлось отказаться от раздачи контента просто nginx. Он используется, но только для перенаправления запросов на php5-fpm.

    Если кратко, то мое ИМХО: nginx хорошо отдает статику, но плохо читает с диска.

    Никогда бы не подумал, что раздача файлов через скрипт php может оказаться эффективнее.
    Ну и добавлю, что искал какой-либо httpd с AIO для range-bytes запросов «из коробки». Вроде бы lighttpd 2й версии может, но версия пока нестабильная… Другого ничего подходящего не нашел.
    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 33
    • 0
      Интересный эксперимент. Думаю сейчас придут люди которые хорошо разбираются с тюнингом nginx и расскажут почему у вас с ним ничего не получилось :)
      • 0
        Гадание без конфигов — неблагодарное дело.
      • +1
        Я бы предположил, что Вам нужен nginx модуль для pseudo streaming
        • 0
          Смотрел это дело, но отказался. Контент в первой категории всяких-разных форматов. Воспроизведение предусматривается на (в том числе) старых железяках (типа ТВ-приставки), поэтому надеяться на URL c ?start=nn не приходится. А значит будет блокирующее чтение диска.
          Чем мне еще понравилась получившаяся схема — один файловый кеш, системный. И он будет использовать всю доступную память, уменьшаясь при необходимости. Если же часть запросов (т.е. чтений диска) будут кешироваться в nginx, а другая в системном кеше, то это лишнее дублирование. Памяти, думаю, потребует больше.
          Кстати, при некоторых настройках nginx (много и большие буферы) он у меня отжирал почти всю память, даже свопиться система начинала.
        • +2
          Попробуйте сделать что-то типа:

          worker_rlimit_nofile 16384;
          thread_pool moovies threads=8 max_queue=65536;
          ...
          sendfile on;
          sendfile_max_chunk 1m;
          tcp_nopush on;
          tcp_nodelay on;
          keepalive_timeout 65;
          types_hash_max_size 2048;
          server_tokens off;

          open_file_cache max=100000 inactive=30s;
          open_file_cache_valid 30s;
          open_file_cache_min_uses 2;
          open_file_cache_errors on;
          ...
          location ~ \.mp4$ {
          aio threads=moovies;
          directio 16M;
          output_buffers 2 1M;
          }

          Подобные настройки дают отличный результат на высоконагруженном тьюб-сайте. Также стоит потюнинговать sysctl.
          • 0
            Хм… Надо именно такие параметры попробовать.
            Похожее (но не совсем так) делал, ничего хорошего не получил. Только памяти nginx съел много.
            В документации: «Невыравненный конец файла будет читаться блокированно. То же относится к запросам с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests)». По моим оценкам так и получается.
            • 0
              Добавлю. Весь контент у меня находится на 8ми SAS-3 12Gbit/s дисках.
              Читать все через «прокладку» mhddfs/aufs, по моим оценкам, «не гуд». Во всяком случае, тесты показали скорость чтения на много меньше чем читать напрямую.
              Поэтому все запросы rewrit(ом) приводил к нужному мне виду и переключался на нужный диск при помощи try_files. До некоторых пор это помогало. Но трафик подрос, клиентов онлайн стало больше и появились «тормоза». Вот и начал экспериментировать.
              • 0
                У меня на серверах с подобной задачей все упирается в скорость чтения с дисков или производительность канала связи. В остальном, Nginx отлично справляется с настроенным aio, как я описывал выше, и тюнингом sysctl (тут уже индивидуально нужно тестировать). Если и использовать скрипты в схеме с отдачей видео, то только с x-accel-redirect, как я считаю. На счет второго пункта, можно подготавливать склеенный файл (на ssd или tmpfs) и x-accel-redirect'ить на него (продумав при этом периодическую чистку).
                • 0
                  У меня в диски и канал пока не упирается. Канал 10 Gb.
                  По факту в выходные было 850 Mb. На используемых дисках await выше 10 ms не поднимается. Обычно 2 — 5.
                  Склеивать у меня не выход. Надо уметь отдавать произвольную часть файла. проблема именно в этом. И в том, что практически все запросы такие.
                  • 0
                    А можно пример настроек sysctl?
                    • 0
                      Какие именно интересуют?
                      Все постить много…
                      • 0
                        Ну хотя бы основные, что стоит поменять после запуска сервера с HDD дисками и 1 гбит каналом.
                • 0

                  Надо тюнить настройки тредпулов и смотреть, во что упирается (возможно, в sysctl-и).


                  Еще есть радикальный вариант — перейти на FreeBSD. :-)

                  • 0
                    Игрался с thread_pool. Даже несколько делал (на каждый диск свой). Не особо помогало.
                    Еще осложнило эксперименты то, то все это происходит на боевом сервере. Лишний раз клиентов дергать не хочется. А сымитировать такую нагрузку сложно.
                    // Еще есть радикальный вариант — перейти на FreeBSD. :-)
                    Да, это уже понял. Там AIO вроде без проблем. Но ради одного сервиса изучать FreeBSD???
                    Хотя, если «упремся», возможно так и придется.
                    • 0

                      А, ну я-то FreeBSD изучил раньше линукса в свое время. Как раз единственное, для чего продолжаю ее использовать, — для нагруженных файлопомоек.


                      Еще можно обратиться в поддержку nginx. Полагаю, они заинтересованы в подобных кейсах (не зря же с тредпулом старались). Не факт, конечно, что помогут бесплатно. Но если купить коммерческую подписку, то точно должны — возможно, это для вас окажется экономически обосновано.

                      • 0
                        Но ради одного сервиса изучать FreeBSD???

                        Фряха — как велосипед (в хорошем смысле этого слова): сел и поехал. Все системные настройки находятся в паре файлов в /etc, все пользовательские — в /usr/local/etc. При небольшом навыке установка и настройка нового сервера занимает считанные минуты. Очень user-friendly система.
                        • 0

                          Не во всем. Пакетный менеджер очень специфический, а недавно его вообще не было (и это, полагаю, одна из причин потери приличной до этого доли рынка; другая весомая причина — отсутствие полноценной контейнерной виртуализации, и это при том, что jail-ы появились давным-давно).


                          Плюс всякая местная специфика типа "чтобы узнать настоящий размер бэклога, надо умножить циферку на 1.5" :-)

                • 0
                  Nginx отлично справляется с раздачей видео из коробки.

                  1) >1 — отдается всегда целиком (файл полностью);

                  Посмотрите в сторону раздачи mp4 через псевдо-стриминг (`ngx_http_mp4_module`).

                  ```nginx
                  location ~ \.1080\.mp4$ {
                  mp4;
                  mp4_buffer_size 20m;
                  mp4_max_buffer_size 40m;
                  sendfile on;
                  tcp_nopush on;
                  tcp_nodelay on;
                  expires max;
                  directio 10m;
                  limit_rate 1024m;
                  limit_rate_after 10m;
                  }
                  ```
                  Получаем все плюшки nginx, в том числе range-bytes и контроль скорости отдачи.

                  Полный пример: habrahabr.ru/post/265897/?#2-razdayuschiy-server

                  2) >2 — отдается одним «виртуальным файлом» вида [конец первого файла]+[некоторое к-во файлов полностью]+[начало последнего файла]. Формат mpegts, каждый набор закодирован одинаково, поэтому можно просто склеивать части.

                  Посмотрите в сторону hls. В плейлист `playlist.m3u8` добавляете любые фрагменты, а потом nginx отдает все как маленькие статические файлы.

                  Пример `playlist.m3u8`:
                  ```
                  #EXTM3U
                  #EXT-X-TARGETDURATION:13
                  #EXT-X-ALLOW-CACHE:YES
                  #EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
                  #EXT-X-VERSION:3
                  #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
                  #EXTINF:10.000,
                  cdn.example.com/video/1/part1.ts
                  #EXTINF:10.000,
                  cdn.example.com/video/1/part2.ts
                  #EXTINF:10.000,
                  cdn.example.com/video/1/part-100.ts
                  #EXT-X-ENDLIST
                  ```
                  • 0
                    1. А ngx_http_mp4_module поймет mkv? А avi? А прочие?
                    И уже уточнял. Проигрывается это (в том числе) на старых железяках типа ТВ-приставки. Так что надеяться на запросы с "?start=***" не приходится. Во всяком случае, в логах таких запросов нет. И далеко не факт, что эти железяки поймут playlist.m3u8.
                    2. hls позволит склеить [первый файл с 123457 байта до конца]+[второй файл до 7777 байта]?
                    • 0

                      А ffmpeg не решит всех ваших хотелок?

                      • 0
                        Конвертировать все? ООООООО Только не это.
                        Или раздавать через ffmpeg?
                        • 0

                          Стримить через ffmpeg.

                          • 0
                            Мне надо отдать по запросу HTTP. Поставить на паузу, перемотать вперед-назад, продолжить.
                            • 0

                              А какие были исходные требования?


                              • в каких форматах файлы исходники;
                              • в каких форматах нужно отдавать;
                              • какая пропускная способность канала.
                              • 0
                                Формат всякий-разный. Воспроизводит специализированный софт или железо. Изменить его не могу.
                                Отдавать как есть.
                                Канал 10 Gb.
                              • 0

                                http://ffmpeg.org/ffserver-all.html#http
                                Ставьте, мотайте, продолжайте.

                      • 0
                        1. А ngx_http_mp4_module поймет mkv? А avi? А прочие?

                        Только mp4.


                        Так что надеяться на запросы с "?start=***"

                        Можно сделать подмену или редирект. А если пришли заголовки range-bytes, то сразу редиректить. ngx_http_mp4_module умеет отрабатывать range-bytes.


                        hls позволит склеить [первый файл с 123457 байта до конца]+[второй файл до 7777 байта]

                        Позволяет. В playlist.m3u8 вставляете произвольные куски фрагментов любых видео какpart.ts (MPEG-TS).


                        #EXTM3U
#EXT-X-TARGETDURATION:13
#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXTINF:10.000,
http://cdn.example.com/video/1/v1-1.ts
#EXTINF:10.000,
http://cdn.example.com/video/1/v1-2.ts
#EXTINF:10.000,
http://cdn.example.com/video/1/v2-1.ts
#EXTINF:10.000,
http://cdn.example.com/video/1/v2-2.ts
#EXTINF:10.000,
http://cdn.example.com/video/1/v2-3.ts
#EXT-X-ENDLIST
                        • 0
                          Модули nginx http_flv_module и http_mp4_module не подходят.
                          Сейчас имеется много контента, который этими модулями не поддерживаются.

                          hls тоже не в тему — клиенты не поддерживают. И изменить что-то у клиента невозможно.

                          Проблема у меня возникла именно с блокирующим чтением диска при обработке range-bytes запросов. Если кто предложит способ обойти именно эту проблему — подсказывайте плиз.
                          • 0

                            А вместо вот этого
                            while(!feof($fp)){ ... echo fread($fp, $buf) ... }


                            Можно попробовать "yield". Память есть в разы меньше
                            Что то типа такого
                            function getLines($file) { $f = fopen($file, 'r'); if (!$f) throw new Exception(); while ($line = fgets($f)) { yield $line; } fclose($f); }

                            • 0
                              Это из питона? В принципе можно и на нем делать. Но тут принципиальной разницы нет. Все равно "$line = fgets($f)" сожрет кучу памяти. Если делать на рабочей машине — нормально. А на сервере, да на каждый запрос…
                              Нафиг-нафиг, ночью бежать до серверной чтобы ребутнуть сервер.
                              • 0
                                нет это php. Вот тут человек пробовал разные варианты чтения.
                                • 0
                                  Там читался текстовый файл. У меня бинарные.
                                  Больше подошел бы stream_copy_to_stream, но в нем сложно копировать произвольную часть файла.
                                  И этот stream_copy_to_stream в указанной статье дал примерно тот-же memory_get_peak_usage что и получилось у меня с passthru('/bin/dd ....').
                                  Но у меня еще в скрипте дополнительно куча логики, которая ест память.
                                  Так что не то. Функционала мало.

                            Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                            Что обсуждают
                            Интересные публикации
                            AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

                            Подробнее
                            Реклама

                            Аккаунт

                            Разделы

                            Информация

                            Услуги

                            Приложения

                            © 2006 – 2017 «TM»
                            Служба поддержки
                            Мобильная версия