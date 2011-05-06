Интерполяционный многочлен на произвольных функциях

Введение

Процесс

Приветствую, уважаемые читатели! Сегодня предлагаю поразмышлять о следующей задачке:Данопар точек на плоскости. Всеразличны. Необходимо найти многочлентакой, что, гдеПереводя на русский язык имеем: Иван загадалточек на плоскости, а Мария, имея эту информацию, должна придумать функцию, которая (по меньшей мере) будет проходить через все эти точки. В рамках текущей статьи наша задача сводится к помощи Марии окольными путями.«Почему окольными путями?» — спросите вы. Ответ традиционный: это статья является продолжением серии статей дилетантского характера про математику, целью которых является популяризация математического мира.Для начала стоит отметить, что некоторое кол-во интерполяционных многочленов уже, разумеется, существует. Оные полиномы как раз предназначены для решения искомой задачи. Среди них особенно известны такие как полином Лагранжа А также необходимо внести ясность, что такое «произвольные функции» (термин приходит из названия текущей статьи). Под ними понимается любая унарная функция, результат которой есть биективное отображение аргумента.В рамках статьи предлагаю за такую функцию взять десятичный логарифм и следующие точки:

Представляя их на плоскости, должно получится нечто следующее:Нетрудно заметить, что сейчас кол-во пар точек равноПри решении данной задачи приходит на ум некая системы уравнений, где кол-во линейно-независимых строк равно. Что же это за система уравнений такая?Давайте попробуем функцию записать в виде суммы десятичных логарифмов с коэффициентами про оных (да так, чтобы кол-во коэффициентов было):

избежать линейной зависимости

Аргументы приразличные чтобыстрок в будущем (можно придумать другие). А также, учитывая, что область определения функции как минимум(на основе заданных условием точек), мы таким образом обеспечиваем существование области значений для функциив этой области определения.Так как нам известныпар точек, то обратимся к ним для того, чтобы построить следующую тривиальную систему:

Тривиальность системы заключается в том, что мы просто найдем такие, которые будет удовлетворять всему набору условия.Собственно решая данную систему относительнополучим следующее решение:

На этом задача естественным образом подходит к концу, остается только записать это в единую функцию:

Она, разумеется, будет проходить через заданный набор точек. А график функции будет выглядеть следующим образом:Также, ради наглядности, можно привести аппроксимированную систему решений:

Тогда аппроксимированный вид функции будет следующий:

Различные примеры

Разумеется, никто не говорит о том, что полученная функция будет минимальной (тот же полином Лагранжа даст более короткую форму). Однако, данный метод позволяет выразить функцию через набор произвольных функций (правда, имея в виду ограничения, заданные выше по статье).На десерт аналогично построим функцию в радикалах

Составим систему уравнения для нахождения коэффициентов:

Её решение единственно и выглядит следующим образом:

Тогда готовая функция выглядит следующим образом:

и нужно

Что по совместительтву является полином Лагранжа для данного набора точек (т.к. оный в неявном виде реализует радикальную форму алгоритма из статьи). График на области заданных точек выглядит так:Самым интересным в данной истории является то, что произвольные функции для построения конечной функции можнокомбинировать. Иными словами, функция может быть построена сразу на радикалах и логарифмах, а может и на чем-то другом (показательные функции, факториалы, и т.п. ). Лишь бы полученный набор функций обеспечивал линейную независимость строк при подборе коэффициентов. В общем виде для заданныхпар точек это выглядит так:

Где— коэффициенты которые предстоит найти через систему уравнений (СЛАУ), а— некоторые функции, которые обеспечат линейную независимость при нахождении коэффициентов.А дальше — по алгоритму выше, всё совершенно аналогично. Не забывая о том, чтодолжны быть определены на заданных условием точках.К примеру можно показать функцию, состоящую из полностью различных базовых функций:

Дабы удовлетворить заданному набору точек, коэффициенты будут в таком случае следующие (найдены строго по алгоритму из статьи):

А сама функция будет такой:

График же будет выглядит практически также как предыдущий (на области заданных точек).Если хочется более «гладкий» график, то можно посмотреть в сторону факториальной формы, например такой:

Найдем коэффициенты:

$$display$$\begin{cases}\displaystyle{2a+b+c+d=0\\ 6a+2b+c+d=1\\ 24a+6b+2c+d=3\\ 120a+24b+6c+d=0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\displaystyle{a = -13/16\\ b = 17/4\\ c = -3/8\\ d=-9/4} \end{cases}$$display$$

Подставим оные в готовую функцию:

Зачем это нужно?

А также полюбуемся очень хорошим графиком:Да хотя бы для того, чтобы представить себе пучок веревок, стянутых пластиковыми хомутами :)На этом в рамках текущей статьи все, рекомендую поиграться самостоятельно.Всего наилучшего,с вами был Петр.