Интерполяционный многочлен на произвольных функциях
Введение
Приветствую, уважаемые читатели! Сегодня предлагаю поразмышлять о следующей задачке:
Дано пар точек на плоскости . Все различны. Необходимо найти многочлен такой, что , где
Переводя на русский язык имеем: Иван загадал точек на плоскости, а Мария, имея эту информацию, должна придумать функцию, которая (по меньшей мере) будет проходить через все эти точки. В рамках текущей статьи наша задача сводится к помощи Марии окольными путями.
«Почему окольными путями?» — спросите вы. Ответ традиционный: это статья является продолжением серии статей дилетантского характера про математику, целью которых является популяризация математического мира.
Процесс
Для начала стоит отметить, что некоторое кол-во интерполяционных многочленов уже, разумеется, существует. Оные полиномы как раз предназначены для решения искомой задачи. Среди них особенно известны такие как полином Лагранжа и Ньютона.
А также необходимо внести ясность, что такое «произвольные функции» (термин приходит из названия текущей статьи). Под ними понимается любая унарная функция, результат которой есть биективное отображение аргумента.
В рамках статьи предлагаю за такую функцию взять десятичный логарифм и следующие точки:
Представляя их на плоскости, должно получится нечто следующее:
Нетрудно заметить, что сейчас кол-во пар точек равно .
При решении данной задачи приходит на ум некая системы уравнений, где кол-во линейно-независимых строк равно . Что же это за система уравнений такая?
Давайте попробуем функцию записать в виде суммы десятичных логарифмов с коэффициентами про оных (да так, чтобы кол-во коэффициентов было равно ):
Аргументы при различные чтобы избежать линейной зависимости строк в будущем (можно придумать другие). А также, учитывая, что область определения функции как минимум (на основе заданных условием точек), мы таким образом обеспечиваем существование области значений для функции в этой области определения.
Так как нам известны пар точек, то обратимся к ним для того, чтобы построить следующую тривиальную систему:
Тривиальность системы заключается в том, что мы просто найдем такие , которые будет удовлетворять всему набору условия.
Собственно решая данную систему относительно получим следующее решение:
На этом задача естественным образом подходит к концу, остается только записать это в единую функцию:
Она, разумеется, будет проходить через заданный набор точек. А график функции будет выглядеть следующим образом:
Также, ради наглядности, можно привести аппроксимированную систему решений:
Тогда аппроксимированный вид функции будет следующий:
Разумеется, никто не говорит о том, что полученная функция будет минимальной (тот же полином Лагранжа даст более короткую форму). Однако, данный метод позволяет выразить функцию через набор произвольных функций (правда, имея в виду ограничения, заданные выше по статье).
Различные примеры
На десерт аналогично построим функцию в радикалах:
Составим систему уравнения для нахождения коэффициентов:
Её решение единственно и выглядит следующим образом:
Тогда готовая функция выглядит следующим образом:
Что по совместительтву является полином Лагранжа для данного набора точек (т.к. оный в неявном виде реализует радикальную форму алгоритма из статьи). График на области заданных точек выглядит так:
Самым интересным в данной истории является то, что произвольные функции для построения конечной функции можно
Где — коэффициенты которые предстоит найти через систему уравнений (СЛАУ), а — некоторые функции, которые обеспечат линейную независимость при нахождении коэффициентов.
А дальше — по алгоритму выше, всё совершенно аналогично. Не забывая о том, что должны быть определены на заданных условием точках.
К примеру можно показать функцию, состоящую из полностью различных базовых функций:
Дабы удовлетворить заданному набору точек, коэффициенты будут в таком случае следующие (найдены строго по алгоритму из статьи):
А сама функция будет такой:
График же будет выглядит практически также как предыдущий (на области заданных точек).
Если хочется более «гладкий» график, то можно посмотреть в сторону факториальной формы, например такой:
Найдем коэффициенты:
Подставим оные в готовую функцию:
А также полюбуемся очень хорошим графиком:
Зачем это нужно?
Да хотя бы для того, чтобы представить себе пучок веревок, стянутых пластиковыми хомутами :)
(* Тут мы просто наложили все графики друг на друга)
На этом в рамках текущей статьи все, рекомендую поиграться самостоятельно.
Всего наилучшего,
с вами был Петр.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.