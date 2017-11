Наипростейший RESTful сервис на Kotlin и Spring boot

package com.example.demo import org.junit.* import org.junit.runner.RunWith import org.junit.runners.MethodSorters import org.springframework.http.MediaType import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner import org.springframework.web.context.WebApplicationContext import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders.* import org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.* import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.* @SpringBootTest @RunWith(SpringRunner::class) @FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDING) // Запускать тесты в алфавитном порядке class DemoApplicationTests { private val baseUrl = "http://localhost:8080/products/" private val jsonContentType = MediaType(MediaType.APPLICATION_JSON.type, MediaType.APPLICATION_JSON.subtype) // Записываем http заголовок в переменную для удобства private lateinit var mockMvc: MockMvc // Объявляем изменяемую переменную с отложенной инициализацией в которой будем хранить mock объект @Autowired private lateinit var webAppContext: WebApplicationContext // Объявляем изменяемую переменную с отложенной инициализацией в которую будет внедрен контекст приложения @Before // Этот метод будет запущен перед каждым тестом fun before() { mockMvc = webAppContextSetup(webAppContext).build() // Создаем объект с контекстом придожения } @Test fun `1 - Get empty list of products`() { // Так можно красиво называть методы val request = get(baseUrl).contentType(jsonContentType) // Создаем GET запрос по адресу http://localhost:8080/products/ с http заголовком Content-Type: application/json mockMvc.perform(request) // Выполняем запрос .andExpect(status().isOk) // Ожидаем http статус 200 OK .andExpect(content().json("[]", true)) // ожидаем пустой JSON массив в теле ответа } // Далее по аналогии @Test fun `2 - Add first product`() { val passedJsonString = """ { "name": "iPhone 4S", "description": "Mobile phone by Apple" } """.trimIndent() val request = post(baseUrl).contentType(jsonContentType).content(passedJsonString) val resultJsonString = """ { "name": "iPhone 4S", "description": "Mobile phone by Apple", "id": 1 } """.trimIndent() mockMvc.perform(request) .andExpect(status().isCreated) .andExpect(content().json(resultJsonString, true)) } @Test fun `3 - Update first product`() { val passedJsonString = """ { "name": "iPhone 4S", "description": "Smart phone by Apple" } """.trimIndent() val request = put(baseUrl + "1").contentType(jsonContentType).content(passedJsonString) val resultJsonString = """ { "name": "iPhone 4S", "description": "Smart phone by Apple", "id": 1 } """.trimIndent() mockMvc.perform(request) .andExpect(status().isOk) .andExpect(content().json(resultJsonString, true)) } @Test fun `4 - Get first product`() { val request = get(baseUrl + "1").contentType(jsonContentType) val resultJsonString = """ { "name": "iPhone 4S", "description": "Smart phone by Apple", "id": 1 } """.trimIndent() mockMvc.perform(request) .andExpect(status().isFound) .andExpect(content().json(resultJsonString, true)) } @Test fun `5 - Get list of products, with one product`() { val request = get(baseUrl).contentType(jsonContentType) val resultJsonString = """ [ { "name": "iPhone 4S", "description": "Smart phone by Apple", "id": 1 } ] """.trimIndent() mockMvc.perform(request) .andExpect(status().isOk) .andExpect(content().json(resultJsonString, true)) } @Test fun `6 - Delete first product`() { val request = delete(baseUrl + "1").contentType(jsonContentType) mockMvc.perform(request).andExpect(status().isOk) } }