Приглашаем на выставку-конференцию по игровой индустрии 9 декабря в ВШБИ
Всем привет! 9 декабря в Высшей школе бизнес-информатики НИУ ВШЭ будет бесплатная конфа по игровой индустрии «Лекционный день». С 12:00 до вечера будут доклады от представителей игровых компаний, шоукейсы игровых проектов выпускников ВШБИ, розыгрыши призов, общение с представителями игровых компаний на их стендах, игры в виртуальной реальности, консультации по трудоустройству в геймдев, по локализации и продвижению игр, и многое другое! Хорошая возможность встретиться с коллегами по интересу к геймдеву. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.
В рамках мероприятия будут проведены следующие лекции:
12:00 – 13:00 – «Как мы создавали игры», Richard «Levelord» Gray, американский геймдизайнер компьютерных игр, работал над дизайном уровней таких игр как Doom, Blood, Duke Nukem 3D, Quake, Sin, Heavy Metal: F.A.K.K., Star Trek: Elite Force II, American McGee's Alice и др.
13:15 – 14:05 – «Эволюция игровой индустрии», Tony Watkins, Head of EA Russia, Electronic Arts.
14:35 – 15:25 – «Игровые циклы», Игорь Соловьев, директор продуктового департамента Rocket Jump.
15:40 – 16:30 – «Правила хорошего фана: как сделать игру интересной и увлекательной», Сергей Гимельрейх, Founder, Game Producer в ORC WORK. преподаватель дисциплины «Игровые механики» в ВШБИ
16:45 – 17:35 – «Трезвый взгляд на участие в игровых конференциях», Сергей Зыков, Директор по маркетингу компании Armor5Games, преподаватель дисциплины «Маркетинг игр» в ВШБИ.
17:50 – 18:40 – «Игрофикация. Как геймдизайн меняет организации, социальные проекты и целые государства», Иван Нефедьев и Мирослава Бронникова, основатели Клуба игрофикаторов «Why42».
Для гостей мероприятия также будут розыгрыши подарков из сферы игровой индустрии, шоукейсы игровых проектов выпускников ВШБИ, возможность попробовать проекты в виртуальной реальности, стена вакансий игровой индустрии от компаний 101XP, Playflock, Creagames, консультации по локализации игр от Inlingo, по изданию своих игр от Астерион Геймс, по юридическому сопровождению игровых компаний.
Мероприятие проводится в рамках нашей образовательной программы профессиональной переподготовки "Менеджмент игровых проектов" и новых программ повышения квалификации "Маркетинг игровых проектов" и "Игрофикация бизнеса".
Лекционный день пройдет 09.12.2017 в здании Высшей школы бизнес-информатики (ВШБИ), расположенной по адресу ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская).
Время проведения: с 12:00 до 19:00. Начало регистрации на лекционный день: 11:30. В следующем году будут выложены записи лекций на сайте ВШБИ. Трансляции первых двух лекций в режиме реального времени: тут и тут.
Необходима предварительная регистрация, число мест ограничено.
В рамках мероприятия будут проведены следующие лекции:
12:00 – 13:00 – «Как мы создавали игры», Richard «Levelord» Gray, американский геймдизайнер компьютерных игр, работал над дизайном уровней таких игр как Doom, Blood, Duke Nukem 3D, Quake, Sin, Heavy Metal: F.A.K.K., Star Trek: Elite Force II, American McGee's Alice и др.
13:15 – 14:05 – «Эволюция игровой индустрии», Tony Watkins, Head of EA Russia, Electronic Arts.
14:35 – 15:25 – «Игровые циклы», Игорь Соловьев, директор продуктового департамента Rocket Jump.
15:40 – 16:30 – «Правила хорошего фана: как сделать игру интересной и увлекательной», Сергей Гимельрейх, Founder, Game Producer в ORC WORK. преподаватель дисциплины «Игровые механики» в ВШБИ
16:45 – 17:35 – «Трезвый взгляд на участие в игровых конференциях», Сергей Зыков, Директор по маркетингу компании Armor5Games, преподаватель дисциплины «Маркетинг игр» в ВШБИ.
17:50 – 18:40 – «Игрофикация. Как геймдизайн меняет организации, социальные проекты и целые государства», Иван Нефедьев и Мирослава Бронникова, основатели Клуба игрофикаторов «Why42».
Для гостей мероприятия также будут розыгрыши подарков из сферы игровой индустрии, шоукейсы игровых проектов выпускников ВШБИ, возможность попробовать проекты в виртуальной реальности, стена вакансий игровой индустрии от компаний 101XP, Playflock, Creagames, консультации по локализации игр от Inlingo, по изданию своих игр от Астерион Геймс, по юридическому сопровождению игровых компаний.
Мероприятие проводится в рамках нашей образовательной программы профессиональной переподготовки "Менеджмент игровых проектов" и новых программ повышения квалификации "Маркетинг игровых проектов" и "Игрофикация бизнеса".
Лекционный день пройдет 09.12.2017 в здании Высшей школы бизнес-информатики (ВШБИ), расположенной по адресу ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская).
Время проведения: с 12:00 до 19:00. Начало регистрации на лекционный день: 11:30. В следующем году будут выложены записи лекций на сайте ВШБИ. Трансляции первых двух лекций в режиме реального времени: тут и тут.
Необходима предварительная регистрация, число мест ограничено.
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