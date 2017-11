To box or not to Box? That is the question

public struct ValueTuple<TItem1, TItem2> : IEquatable<ValueTuple<TItem1, TItem2>> { public TItem1 Item1 { get; } public TItem2 Item2 { get; } public ValueTuple(TItem1 item1, TItem2 item2) { Item1 = item1; Item2 = item2; } public override int GetHashCode() { // Реальная реализация немного сложнее. Не простой XOR return EqualityComparer<TItem1>.Default.GetHashCode(Item1) ^ EqualityComparer<TItem2>.Default.GetHashCode(Item2); } public bool Equals(ValueTuple<TItem1, TItem2> other) { return (Item1 != null && Item1.Equals(other.Item1)) && (Item2 != null && Item2.Equals(other.Item2)); } public override bool Equals(object obj) { return obj is ValueTuple<TItem1, TItem2> && Equals((ValueTuple<TItem1, TItem2>)obj); } // Другие члены, такие как операторы равенства, опущены для краткости }

// Compiler's view of the world public bool Equals(ValueTuple<int, MyEnum> rhs) { return Item1.Equals(rhs.Item1) && Item2.Equals(rhs.Item2); }

«Когда» и «Почему» происходит упаковка?

int n = 42; object o = n; // Boxing IComparable c = n; // Boxing

Производительность очень плохая (**), потому что она может использовать рефлексию; Упаковка во время вызова одного из этих методов.

struct MyStruct { public int N { get; } // Если пользователь не переопределит эти методы, // тогда будет использована версия, определенная в System.ValueType. public override int GetHashCode() => N.GetHashCode(); public override bool Equals(object obj) { return obj is MyStruct && Equals((MyStruct)obj); } public bool Equals(MyStruct other) => N == other.N; } var myStruct = new MyStruct(); // Нет упаковки: MyStruct переопределяет GetHashCode var hc = myStruct.GetHashCode(); // Нет упаковки: MyStruct переопределяет Equals var equality = myStruct.Equals(myStruct); // Упаковка: MyStruct не переопределяет ToString var s = myStruct.ToString(); // Упаковка: GetType не виртуален var t = myStruct.GetType();

Как EqualityComparer избегает упаковки и выделения памяти?

MyEnum e1 = MyEnum.Foo; MyEnum e2 = MyEnum.Bar; // Упаковка bool b1 = e1.Equals(e2); // Нет упаковки bool b2 = EqualityComparer<MyEnum>.Default.Equals(e1, e2);

[MemoryDiagnoser] public class EnumComparisonBenchmark { public MyEnum[] values = Enumerable.Range(1, 1_000_000).Select(n => MyEnum.Foo).ToArray(); public EnumComparisonBenchmark() { values[values.Length - 1] = MyEnum.Bar; } [Benchmark] public bool UsingEquals() { foreach(var n in values) { if (n.Equals(MyEnum.Bar)) return true; } return false; } [Benchmark] public bool UsingEqualityComparer() { foreach (var n in values) { if (EqualityComparer<MyEnum>.Default.Equals(n, MyEnum.Bar)) return true; } return false; } }

Method

Mean

Gen 0

Allocated

UsingEquals

13.300 ms

15195.9459

48000597 B

UsingEqualityComparer

4.659 ms

— 58 B



[Serializable] internal class EnumEqualityComparer<T> : EqualityComparer<T> where T : struct { [Pure] public override bool Equals(T x, T y) { int x_final = System.Runtime.CompilerServices.JitHelpers.UnsafeEnumCast(x); int y_final = System.Runtime.CompilerServices.JitHelpers.UnsafeEnumCast(y); return x_final == y_final; } [Pure] public override int GetHashCode(T obj) { int x_final = System.Runtime.CompilerServices.JitHelpers.UnsafeEnumCast(obj); return x_final.GetHashCode(); }

Итак, каково окончательное решение?