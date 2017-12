Model-View-Presenter — компромисс и универсальный рецепт

public abstract class BasePresenterActivity<P extends BasePresenter> extends AppCompatActivity { private static final String PRESENTER_FRAGMENT_TAG = "presenter_fragment_tag"; private P mPresenter; @Override protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); getPresenter().bindView(this); } @Override protected void onPause() { super.onPause(); if (isFinishing()) { PresenterFragment presenterFragment = (PresenterFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentByTag(PRESENTER_FRAGMENT_TAG); if (presenterFragment != null) { getSupportFragmentManager().beginTransaction().remove(presenterFragment).commit(); } } } @Override protected void onDestroy() { if (!isFinishing() && mPresenter != null) { mPresenter.unbindView(); } super.onDestroy(); } protected P getPresenter() { if (mPresenter != null) { return mPresenter; } PresenterFragment fragment = getPresenterFragment(); if (fragment.isPresenterSet()) { mPresenter = fragment.getPresenter(); } else { mPresenter = createPresenter(); fragment.setPresenter(mPresenter); } return mPresenter; } protected abstract P createPresenter(); private PresenterFragment getPresenterFragment() { PresenterFragment presenterFragment = (PresenterFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentByTag(PRESENTER_FRAGMENT_TAG); if (presenterFragment == null) { presenterFragment = new PresenterFragment(); getSupportFragmentManager() .beginTransaction() .add(presenterFragment, PRESENTER_FRAGMENT_TAG) .commit(); } return presenterFragment; } }

public class PresenterFragment extends Fragment { private BasePresenter mPresenter; @Override public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setRetainInstance(true); } public <P extends BasePresenter> P getPresenter() { return (P) mPresenter; } public <P extends BasePresenter> void setPresenter(P presenter) { mPresenter = presenter; } public boolean isPresenterSet() { return mPresenter != null; } }