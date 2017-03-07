Ecowaterair — очередной скам или что-то похуже? Пахнет паленым
Итак, методика 4К в действии: продолжаем обучение. На сей раз виновника поста не пришлось искать долго — он постучался ко мне сам: через telegram. Что, прямо скажем, удивительно: то ли мы что-то упустили, то ли наглость бьёт рекорды, то ли это такой манёвр по отвлечению внимания. Впрочем — по порядку.
Концепт
Проект строительства инновационного завода по производству кондиционеров без фреона (EWA) – отличный способ инвестировать в экологию и получить доход! Звучит заманчиво, не правда ли?
В WP указано: на сегодняшний день, в сфере систем охлаждения, EWA сотрудничает с такими компаниями как:
- Латвийские железные дороги
- Оператор связи Vodafone
- Компания BP Global
- Энергоснабжающая компания Latvenergo
Но вот вывод аналитика: «если бы это было так, что логично, что в Интернете хоть какая-то информация была о компании. Но все публикации (около) недельной давности… также указано, что продукт разрабатывался аж с 2002 года. И его производство началось в 2015 году».
Впрочем, всё это стандартно: для неправильных ICO проектов. Куда важнее следующее: а именно — «уникальный принцип», который носит гордое название — адиабатического косвенно-регенеративного испарения.
Вот здесь возникает самая что ни на есть проблема, т.к. попадаем мы на сайт ни одной из четырёх вышеназванных компаний, а прямиком к http://tessopro.com/ .
Скажем больше: дизайн, картинки, просто блоки информации идут прямиком из презентации Tesso и при этом — вставлены в Белую Книгу EWA.
Давайте дадим волю ссылкам:
- Tesso: http://tessopro.com/docs/TESSO_Prezentatsia.pdf
- А это WP EWA: https://drive.google.com/file/d/16oX1CWf2-wi3Np3Nf5791dZsRvIljlVG/view
Игра «найди 10 отличий» начинается?.. И проигрываем её мы — те, кто хочет построить новый и большой рынок.
Стоит ли на Хабре говорить об отсутствии отличий и в технических каталогах? Судите сами:
Чтобы сразу не было недопонимания: из карточки предприятия Tesso: генеральным директором является — Пинаев Александр Геннадьевич (действующий на основании Устава). Конечно — ни о каком CEO Владе Горбачеве из Ecowaterair и речи нет, т.е. проекты разные и созданы разными людьми. Чуть подробней о них.
Команда
Команда слишком разных национальностей. Опять же — отдаю на суд вам:
Facebook у CEO — Влада Горбачева создан 10 ноября 2017 года. Большинство друзей фейковые. На linkedin 8 друзей и полупустая страница. В друзьях в FB членов «своей команды» нет, хотя у всех есть FB. В контакте также создан 16 ноября. Друзей нет.
У «начальника производства» Janis Kalnins FB был создан 25 октября 2017 г. И вот комментарий из переписки моей команды: «и вообще чувак не очень похож на начальника производства:)». Смотрите — https://www.facebook.com/janis.kalnins.509511
Далее: у юриста Peteris Liepins FB был создан также 25 октября. Друзей у юриста и Janis, разумеется, вообще нет. Можно пройтись по команде и дальше, но лучше отметить, что, например, раздел «консультанты» просто — пустой. Занавес.
Код
Какой код?:) О чём вы?;) Мы же всего лишь про блокчейн: зачем ещё и код?
Blockchain встречается в WP только в контексте:
мы планируем использовать оффшорную компанию, которая позволит реестру анонимных акционеров через смарт-контракт на блокчейне владеть долями солнечных электростанций и получать дивиденды по результатам их работы
Но зачем блокчейн нужно — тайна. Не раскрытая, непонятная, странная.
Коин
Количество токенов: 200 млн.
Кратко суть:
- EWA позволит приобретать и владеть новейшей системой кондиционирования по всему миру с дисконтом 50% от рыночной стоимости
- Инвесторы получают право голосования
- Инвесторы получают дивиденды (какие именно нигде не сказано)
Во время Pre-Sale инвестор получает скидку 50% (при приобретении от 50 ETH). Интересно, что между Pre-ICO и ICO всего 7 дней. И опять же — вырезка из внутреннего чата нашей команды: «видимо очень торопятся денег срубить :)?». Впрочем, этому могут быть и другие объяснения, правда ведь?
Ещё вырезка:
Безопасность собранных средств. В ходе предварительного ICO (первая фаза) мы будем использовать: кошельки с мультиподписью для сбора средств, вывод средств с которых возможен при наличии не менее 2-х подписей членов Команды. Балансы кошельков будут общедоступны
То есть безопасность обеспечивается двумя людьми из команды (что в общем-то допустимо), но про которых ничего не известно (что не допустимо)?
Отдельно на сей раз затрону тему — комьюнити (активность в социальных сетях, взаимодействие с сообществом и реакция инвесторов).
Здесь нужно отдать должное — создали все возможные каналы: Bitcointalk, Twitter,FB, vk, Reddit, Телеграмм. Вот о них и поговорим ниже.
Bitcointalk
На английской ветке: одна страница обсуждений. Несколько комментаторов говорят, что хорошая идея и желают Good luck. На русскоязычной: 2 страницы. Комментарии негативные: «посмеялись над нулевыми сборами, русским CEO, и откровенным скамом».
Множество репостов на записи и восхищённые комментарии (благо fb-боты — дело недорогое). Добавить больше нечего.
Telegram
Коммуникации практически нет кроме анонсов команды, но зато 810 человек. Даже криптосреда завидует такой численности, а это, между прочим, одно из крупнейших сообществ в Сибири!
Резюме следующее:
Концепция у Ecowaterair очень красивая и полезная для общества, только эта концепция им не принадлежит, как и остальные данные на сайте и в WP, потому что вся информация полностью скопирована с уже существующей и действительно сильной компании — Tesso из Перми.
Ecowaterair является примером откровенного и нахального скама с кражей не только идеи, но и всего оформления, технических характеристик и линеек компании Tesso. Но судя по несуществующим членам команды очевидно, что никто не собирался приступать к реализации озвученных идей. Тем не менее, к сожалению, в некоторых социальных сетях или в комментариях на bitcointalk люди откровенно желали успеху проекту и восторгались концепцией и инновационной идеей.
P.S. Нужно сказать, что работа нашего аналитика (Ирины Малашкевич) не прошла незамеченной: на старейшем биткоин-форуме появилась реакция. В частности, вот один из важных комментариев:
Легким движением руки открываем документацию ваших конкурентов и вашу. Ваших конкурентов и вашу… Сравниваем дизайн, графики и прочие значения. Они идентичны. Следовательно? Они скопированы (даже судя по качеству фото). И да… Вы в таком случае не на коне. И зачем убрали ссылку на техническую документацию? В ней вы даже на графиках не соизволили убрать надпись TESSO. Если вы такие умные, то открою вам огромную тайну! В кеше поисковиков все сохранилось. И только что я легким движением руки выдернул ваш технический документа. Поэтому чушь несете в данном случае вы
Даже рисунки не затёрли.
Пока — всё: надеюсь, скамы не изменят этот мир к худшему. Силы!
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