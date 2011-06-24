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вчера в 23:49

У CDROM’а век не долог?

  • Tutorial
DVD [диск] начнет умирать уже лет через 5. […] Я опираюсь на информацию из сети про условия и максимальный срок жизни, вполне может быть и лажа. Но фильмы на DVD[,] купленные ~10 лет назад[,] сейчас не запускаются ни один из нескольких десятков.
Из обсуждения


За многие годы у меня скопилась значительная коллекция CD и DVD ROM, выпущенных массовыми тиражами, кроме того, периодически архивирую на одноразовые болванки свои файлы. Поэтому утверждение, приведенное в эпиграфе, не могло меня не заинтересовать.

Из записанных мной дисков самыми старыми в моей коллекции оказались шесть CD с датой создания 24.10.2003 на болванках «noname». Без проблем скопировал все их содержимое на жесткий диск. Сейчас для записи и чтения использую довольно среднее по параметрам устройство DVD-RAM Recorder TSSTcorp CDDVDW SH-224DB; устройство, на котором их записывал, вспомнить затрудняюсь. Даже не помню, сохранилось ли оно или я его выбросил. Помню только, что и по тогдашним меркам оно тоже было довольно средним. Без проблем скопировал содержимое и двух DVD дисков тоже на болванках «noname»: один я записал 18.02.2005, а другой 28.02.2005. Скопированные с дисков документы нормально открываются, а zip-архивы распаковываются. Естественно, открывал выборочно. Диски хранились в жилом помещении в обычных бумажных пакетах для дисков. Сколько раз с них читал, сказать не могу, но несколько десятков раз точно.

В упомянутом обсуждении прозвучало предположение, что покупные диски, выпущенные массовым тиражом с уже записанной на них информацией, также недолговечны. Это выглядит особенно удивительным, так как для их изготовления применяется штамповка методом литья под давлением и там нет материалов, которые могли бы быстро деградировать.

Одними из наиболее старых дисков, выпущенных массовым тиражом, в моей коллекции оказались диски для Макинтоша:

Apple Developer CD Series; MacOS 8.1; Feb, 1998,
и
Pacific HiTech: InfoMac VII; Jan, 1996.

Без проблем скопировал их содержимое на виртуальной машине MacOS Х (снимок экрана использован для заставки этой заметки). Файлы нормально раскрываются. Единственное, что не удается – это запустить приложения: при попытке возникает сообщение, что приложения классического Макинтоша больше не поддерживаются. Но это вопрос яблочной политики (существуют эмуляторы классического «железа»), а не долгожительства CD.

Из дисков для PC скопировал:
1С: Коллекция игрушек: Космические рейнджеры, 2002,
и
1С: Коллекция игрушек: Космические рейнджеры 2, 2 CD диска, 2004.

Скопировалось нормально. Таким образом, слухи о якобы короткой жизни компакт-дисков явно преувеличены. При этом вполне возможно, что были диски с фильмами, которые, как сказано в эпиграфе, уже через несколько лет ни на чем не запускаются. Мало ли существует продукции совершенно неприемлимого качества.

Читал, что первые CD писали на болванках с золотосодержащим покрытием. Процесс записи был очень капризным и почти никогда с первой попытки не удавался. Запись происходила очень медленно. С тех пор в этой области произошел значительный прогресс, и сейчас обычно удается спокойно и очень быстро записать диск. Но хоть я пишу диски только для собственного использования и не очень часто, у меня за многие годы записи выработались необходимые правила, которые обязательно надо соблюдать.

Правило 1. После записи обязательна верификация. В программе Nero, которой я пользуюсь, для этого надо поставить галочку.

Правило 2. Скорость записи не должна быть выше, чем возможность устройства и скорость, обозначенная на болванке. Если верификация была неуспешной, то скорость следует снизить. При этом может получиться заметный выигрыш по времени. Например, у меня были случаи, когда при скорости 16х верификация заняла почти 40 мин. и выдала ошибку после прогресса в 90%. А на скорости 10х верификация прошла успешно, меньше, чем за 20 мин. При том, что запись происходит быстрее верификации. Вообще, особенно в случае дешевых болванок, не нужно верить всему, что на них написано.

Правило 3. В качестве дополнительной проверки содержимое каждого диска надо скопировать на жесткий диск. Это выглядит перестраховкой, но ведь это не трудоемкая для человека операция. Пока идет копирование можно, например, сыграть с компьютером партию в шахматы.

В данной технологии меня прежде всего привлекает надежность. Любое устройство, в котором электроника и движущиеся части, как в HDD, или только электроника, как в SSD и флеш-картах, имеет пренеприятное свойство неожиданно перегорать. А еще HDD не рекомендуется ронять. Чтобы вывести из строя DVD-диск, нужно очень постараться, например, поставить на него на длительное время горячий чайник утюг. Но даже потеря одного DVD-диска – это не потеря всей коллекции, как может быть, если архив хранить на внешнем винчестере. Несмотря на то, что цена винчестера для архивации может оказаться ниже, чем цена болванок той же суммарной емкости, надежность болванок это окупает.

Есть мнение, что Интернет и облачные технологии вскоре полностью решат проблемы хранения данных. К сожалению, пока скорость доступа к данным в Интернете ситуативно, но часто, бывает неожиданно низкой, несмотря на хорошие параметры подключения к сети. И использование локального архива зачастую бывает быстрее, чем повторное скачивание по удаленной ссылке. Кроме того, невозможно войти дважды в один и тот же Интернет. У меня, например, были выложены публикации и программы на сайтах некоторых широко известных компаний. Потом их вдруг удалили и, если бы у меня не было копий, я бы их потерял. Помня это, я, как вижу интересную мне публикацию или программу — сразу ее качаю, зная по своему опыту, что завтра ее может не оказаться. Этим объясняется дополнительный расход места на локальных дисках.

Немаловажное, на мой взгляд, преимущество — это мобильность. В комнате у меня компьютер, а на кухне телевизор. Могу с диска смотреть фильм на компьютере, а могу через телевизор и дешевый плеер. Тут, конечно, у всех разные предпочтения – многие предпочитают таскать за собой ноутбук. На мой взгляд, для дома стационарный десктоп удобнее. Новые ОС также предпочитаю скачивать на DVD. На днях, например, скачал новую версию Fedora Live CD. Если окажусь отрезанным от Интернета из-за того, что накрылась ОС, то Live CD поможет восстановить или переустановить систему. Можно систему и с флешки грузить/ставить, но флеш-карта дороже и, как уже отмечалось, менее надежна. Я привык системы и черновики скидывать на DVD, чтобы не путались на жестком диске под ногами, по мере устаревания просто выбрасываю диски, но тут, возможно, во многом дело привычки. Кому-то мой подход покажется неудобным, а кому-то может оказаться полезным – я не настаиваю, но мне кажется, технологию DVD ROM пока еще рано сбрасывать со счетов, как что-то отжившее и устаревшее.
Метки:
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Комментарии 29
  • 0
    Живу вот уже 3 года без CDROM, даже как-то не заметил его отсутствие.
    Будущее за флэш-памятью из-за ее компактности и за облаками из-за доступности (хотя ни тот, ни другой способ не назвать долговечным и надежным)
    • 0
      Чтобы вывести из строя DVD-диск, нужно очень постараться, например, поставить на него на длительное время горячий чайник утюг.

      Или неудачно положить его в компанию острых предметов, что вполне реальный кейс, например, у меня в рюкзаке. А еще иногда cd-rom умеет ломать диски. Да и просто бабушка может внезапно перезаписать диск с важной информацией.


      Фраза "имеет пренеприятное свойство неожиданно перегорать" — спекуляция. Неожиданно не происходит ничего, что-то же к этому привело. Не извлекаете безопасно, например. Опять же странные претензии к тому, что ничего нельзя ронять, попробуйте уронить диск и случайно легко наступить на него ногой (вполне возможно). Он выживет?


      Более того, диски даже менее надежные, чем флешки, что в целом вполне показывает ваш сложный алгоритм записи с двойной верификацией. А что делать тем людям, у которых как я, при некотором использовании отказывает cd-rom и успешно записывает один диск из пяти я даже боюсь представить.


      Касательно мобильности тоже прокол. Современные телевизоры вполне имеют себе разъем для флешек (а для дисков, кстати, нет), а для старых телевизоров, для которых нужно было использовать dvd player реальная проблема была в том, что бы подобрать формат видео и аудио, а еще посмотреть какие кодеки можно использовать и собрать это все добро. Никакой мобильности.


      Касательно стоимости. Стоимость флешек на 16 ГБ от 150 до 200 грн (пруф, и то можно найти дешевле). Стоимость дисков dvd rw где-то в среднем 16 грн за штуку (тут). То есть что бы покрыть тот же объем нужно где-то 64 грн. А еще дополнительно вам нужны для этого добра какие-то коробки, которые можно найти по 4 грн (вот тут). В итоге получается 80 грн.
      Итого 95 грн (3.5$) экономии, всего лишь в два раза. И это в идеальном мире, где у вас не будет ситуации, что вместо одной флешки вам нужно будет не 4 диска, а 5-6, потому что нужные файлы просто не дробятся так удобно. А за экономию вы получаете кучу головняка с хранением, перезаписью и прочим.

      • 0
        Или неудачно положить его в компанию острых предметов, что вполне реальный кейс, например, у меня в рюкзаке.
        Если компания в рюкзаке: слесарный инструмент и несколько булыжников, то и флешка может треснуть.
        А еще иногда cd-rom умеет ломать диски.
        Не слышал про такое. Где это описано?
        Да и просто бабушка может внезапно перезаписать диск с важной информацией.
        Как бабушка может переписать cd rom?
        Неожиданно не происходит ничего, что-то же к этому привело. Не извлекаете безопасно, например.
        Может напряжение в сети скакнуть. В системном блоке пыль скапливается — перегревы возникают. Электронные компоненты могут иметь скрытые дефекты, которые не сразу проявляются. Есть куча возможностей, которые можно нагуглить.
        попробуйте уронить диск и случайно легко наступить на него ногой
        cd rom ронял неоднократно, но ногами не топтал. Нормально работал. Ронял на пол с высоты около метра, но если с балкона 20 этажа уронить, то м.б. и не будет работать. При случае попробую.
        при некотором использовании отказывает cd-rom и успешно записывает один диск из пяти
        В этом случае, видимо, надо сменить устройство.
        Современные телевизоры вполне имеют себе разъем для флешек
        Все любимые фильмы на флешках хранить?
        реальная проблема была в том, что бы подобрать формат видео и аудио
        У меня никогда не было проблем с покупными дисками. Если сам пишу на ПК, то знаю, какой формат подойдет.
        вам нужны для этого добра какие-то коробки
        Я кладу в бумажные пакеты для дисков. Стоят «пучок — пятачок».
        Стоимость дисков dvd rw где-то в среднем 16 грн за штуку
        По вашей ссылке боксы 10 дисков и 25 дисков. Бывают упаковки 100 дисков — они обычно дешевле. И нужно искать лучшее предложение.
        И это в идеальном мире, где у вас не будет ситуации, что вместо одной флешки вам нужно будет не 4 диска, а 5-6, потому что нужные файлы просто не дробятся так удобно.
        Набирать большой архив, потом его можно дробить на несколько дисков, нпр., архиватор 7z это хорошо умеет.
        экономии, всего лишь в два раза
        2 раза — не маленькая экономия. Но прежде всего дело в надежности.
        • 0
          2 раза — не маленькая экономия. Но прежде всего дело в надежности.

          надежней всего внешний жесткий диск. Даже при сбое питания потерять с него инфу сложно. А себестоимость гигабайта там в разы ниже чем себестоимость гигабайта на флешках и оптических лазерных дисках.
          По вашей ссылке боксы 10 дисков и 25 дисков. Бывают упаковки 100 дисков — они обычно дешевле. И нужно искать лучшее предложение.

          Во времена популярности лазерных дисков еще можно было поискать варианты, а сейчас это сложно. Пол-года назад заходил в живой магазин с такой продукцией, на выбор были либо CD-R либо DVD-R, причем одной ноунейм фирмы, и весь выбор
          • 0
            надежней всего внешний жесткий диск.
            если только SSD, так как обычный так же легко накрывается, только уже механически, ибо коробочка маленькая, уронить без проблем…
        • 0
          Не извлекаете безопасно, например
          по факту много раз встречал помершие флешки, извлеченные безопасно (причем типа кингстоны). Вот уровня на глазах вынули безопасно и через пару минут оказывается, что флешка больше не открывается.
          А вот свои личные выдергиваю постоянно без безопасного извлечения. Угадайте, сколько из десятков флешек за более десятка лет у меня из-за этого испортилось?
          • 0
            Флешка выгорает в двух случаях, если попадает питание на контакты данных, и если происходит физическое извлечение при передаче данных. У меня такое было всего раз.
            • 0

              Почему бы ей умереть при вытаскивании во время записи?


              Максимум будут проблемы с ФС и надо будет форматировать.

              • 0
                слетает прошивка контроллера. Часто можно восстановить сервисными тулзами.
                • 0

                  А почему бы ей слетать из-за такой операции? И как запись данных в сектора предназначенные для хранения данных влияет на сектора содержащие прошивку контроллера? (При том что память контроллера обычно вообще отдельный чип)

                  • 0
                    вот тут я без понятия. Просто когда я с этим столкнулся, то на сайте SP была такая информация. Может современные флешки уже избавились от этого бага, я не в курсе.
              • 0
                У меня сейчас даже на руках несколько мертвых флешек. Из которых парочка видится компом как нулевой диск.
                Еще раз, после стандартной операции «безопасно извлечь» — флешки больше не работали. Конкретные проблемы каждый раз могли быть разные, факт в том, что пользователь терял все данные. И чаще всего советы и софт с соответствующего многим известного ресурса мне не помогали.
                Просто выдергивание же на постоянке к этому не приводило у меня ни разу. Так что ваша утверждение, что " Неожиданно не происходит ничего, что-то же к этому привело. Не извлекаете безопасно" — несколько наивно в реальной жизни. Контроллер может выкинуть финт ушами по независимым от пользователя причинам, несмотря на то, что пользователь все делал верно.
                В противном случае, не было бы таких ресурсов с подборкой кучи софта для восстановления флешек.
                • 0
                  В противном случае, не было бы таких ресурсов с подборкой кучи софта для восстановления флешек.

                  на вскидку, я знаю всего два работающих софта, позволяющие вытянуть инфу с битого носителя, либо его образа, и алгоритм поиска системных тулз для восстановления прошивок контроллеров
                  Еще раз, после стандартной операции «безопасно извлечь» — флешки больше не работали.

                  При данной операции происходит сброс всех кешей, часто не требуется ничего сбрасывать, и отмонтирование устройства, в том числе и электрически.
                  Может у вас проблема с вирусами? Мне в 2005-2012 часто носили подобные флешки, где вирусы неудачно подменяли раздел. При этом на винде есть такая фича, что на флешках виден только первый раздел, а остальные остаются невидимыми, и получается, что флешки становятся 0размера и форматирование не спасает, ибо по сути форматируется раздел, а не вся флешка.
          • 0
            А ведь когда-то были ещё таблицы совместимости пишущих приводов, дисков и читающих приводов. Тоже головной боли хватало — пишет диск А на приводе Б, и он не читается на приводе В. Надо читать на приводе Г — веселуха ))
            • 0
              Я как-то специально диски не коллекционирую. Но из всех, что есть, все читаются. Некоторым дискам по 10+ лет. Часть самописанных, часть — штамповка. На буке CD/DVD уже нет, купил внешний. Ясно, что будущее за флешками. Но CD/DVD рано еще окончательно списывать.
              • 0
                я диски режу под семейные фото,
                что бы было по годам, это не отменяет облако, флешки и hdd.
                просто это удобно(BD-RE TDK) и все… 2016 год на полке лежит и ждет своих 50 лет ((=
                у меня еще была мечта найти по дешевке ленточный накопитель(но получается совсем дорого) ((=
                использую BW-16D1HT
                • 0
                  Это выглядит особенно удивительным, так как для их изготовления применяется штамповка методом литья под давлением и там нет материалов, которые могли бы быстро деградировать.

                  Окисляется отражающий слой, пластик тоже не вечный материал.
                  Очень жаль, что нет доступного носителя с гарантированным сроком хранения хотя бы в лет сто. Есть вещи, которые бы я не хотел потерять. Пока что купил самый дешевый хард на 1 гиг, скинул все архивы на него, положил в темное сухое место, лет через 5 процедуру придется повторить. Поставил в календарь напоминалку на 22й год.
                  • 0
                    перенесено в другую ветку
                    • 0
                      Из моего опыта использования лазерных дисков, это не очень надежная технология. С дисками периодически имею дело, и хорошие диски стоят достаточно дорого, а дешевые брать и тогда не хотелось, ибо процент брака в них слишком высок, из пачки в 25 болванок я стабильно 5-10 выкидывал ибо они просто не писались. У RW всего три стабильные перезаписи, дальше рулетка, при этом сами rw не всеми приводами читаются.
                      Потом сами лазерные диски выполнены из пластика, а пластик имеет свойство стареть. Да, лицензионные диски выполнены из более качественного пластика и обработаны хорошим покрытием. Помню, была игра у меня, с этим диском уже что только не происходило, и даже чашка кофе горячего, но данные с него стабильно читались без ошибок. Но качество болванок оставляло желать лучшего, малейшая кольцевая царапина и все, прощайте данные. А еще нужно беречь от ультрафиолета. У родителей еще лежит коллекция в стойке, и даже есть плеер, но его давно никто не запускал, ибо есть USB-Flash.
                      • 0
                        Для рф начала нулевых был хороший лайфхак — покупать mirexы, ибо это местный бренд, который не подделывался. Проблем с записью в те времена не встречал никаких. Ну и писал правда не на 48х те же CDюки, а на 12.
                      • 0
                        В своё время тоже вел коллекцию дисков, записывал туда все что мог, образы, книги, статьи, программы, фото, в общем все что считал нужным. Сейчас перестал это делать, пока хватает винтов (внутренних) для хранения информации — видимо начал более придирчиво сортировать информацию, что надо, а что и не пригодиться. Большинство дисков читаются и сейчас, но все же есть такие которые уже нельзя скопировать полностью (хотя диски не так что бы и часто использовались и каждый в бумажном конвертике)
                        • 0
                          Я с 2013г. без сидюка живу.
                          Зачем он нужен, особенно в наше то время?

                          У меня даже HDD то нет, только SSD на борту. А к этому канал на 200 метров прилагается.
                          Остался один диск, он лежит под паркетной доской, что бы та не скрипела на стыке.
                          • 0
                            Эээ, это статья 2017 го года??
                            Когда-то у меня был архив из кучи cd/dvd, но лет 7 назад был выкинут.
                            Последние 5 лет в домашних компах нету приводов dvd.
                            Для резервного копирования купите диск на 4 тб — съэкономите кучу места и времени
                            Для установки — пару флешек
                            • 0
                              Это выглядит особенно удивительным, так как для их изготовления применяется штамповка методом литья под давлением и там нет материалов, которые могли бы быстро деградировать.

                              … во многой мудрости много печали; И кто умножает познания, умножает скорбь.
                              Вы, наверное, не застали пик технологии во всей красе? В то время об этом довольно много писали.
                              Там окисляется алюминий отражающего слоя, повреждение начинается с внешнего края диска, там должен быть слой лака, он может быть очень тонкий, а на адском кетае его могло не быть вовсе. Визуально наблюдаются потемневшие области. Самый толстый слой лака я видел на родных майкрософтовских дисках, приятно брать аж, нет острых углов на внешней поверхности.
                              Поликарбонат то же не вечен и мутнеет.
                              Правило 3. В качестве дополнительной проверки содержимое каждого диска надо скопировать на жесткий диск.

                              Это не очень разумно, в Nero можно ScanDisk включать, если верификации недостаточн о. А по-хорошему, лучше писать на диск RAR5 архив и с информацией для восстановления, а потом проверять целостность архива.

                              У вас диски не шибко дохнут, подозреваю, у Вас дома влажность невысока.
                              У меня то же не дохнут, но и зимой, и летом влаги в воздухе мало, климат такой. В квартире, в которой несколько месяцев не был, происходили всякие удивительные вещи — жидкое мыло само вытекало вверх из диспенсеров, кожа музыкальных инструментов трескалась, штаны из синтетической ткани задубели, только стирка помогла.
                              • 0

                                Сколько лет проживёт HDD? Год, два? А когда возникает вопрос о резервном копировании, речь идёт о десятилетиях. Надеяться, что за это время облако не рассеется, HDD не рассыплется, CD-ROM не засветится/его не съедят бактерии — наивно.


                                У меня CDROM диски как устройство хранения потеряли значение ещё лет 10 назад, когда коллекция anime вдруг првратилась в радужные зеркальца. В нашей стране (а скорее всего и не только) узнать, что продают под видом CDROM, достоверно нельзя.


                                В общем, архивы за десятилетия хранить не на чем. А если есть на чем, то оперативно посмотреть на них нельзя. (например, если это коллекция из тысяч DVD).

                                • 0
                                  В общем, архивы за десятилетия хранить не на чем.

                                  NAS с RAID. Но это дорого и обслуживать надо :(

                                • 0

                                  Автору статьи стоит изучить технологии NAS и RAID 1 / 5 / 10
                                  А если хочется надежности на 100% — raid 1 + облако от google / Amazon


                                  Собственно одного облака будет и так достаточно, но налично локальной копии будет 100% гарантией. И подозреваю это все будет:


                                  1. Дешевле чем диски
                                  2. Удобнее чем диски
                                  3. Доступность из любой точки мира
                                  4. Безопаснее
                                  • 0
                                    Не подскажете, как мне забекапить в облако CD-диск с защищенной старфорсом игрой без существующих nocd для неё, а так же с несовсем корректно работающими пиратками?
                                    Ну так, что бы понимать, что далеко не всю инфу можно легко и просто забекапить(((
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                                      В посте шла речь о записи дисков самим а не бекапе лицензионных дисков. Собственно это совершенно разные вопросы.


                                      А ответ на ваш вопрос — никак. Те же Sony/Microsoft при покупке дисков для консолей не предлагают опции переноса покупки в цифровой формат. Т.е если купили физическую копию то вы знали все приимущества и недостатки такого сценария.

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