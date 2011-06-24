У CDROM’а век не долог?

DVD [диск] начнет умирать уже лет через 5. […] Я опираюсь на информацию из сети про условия и максимальный срок жизни, вполне может быть и лажа. Но фильмы на DVD[,] купленные ~10 лет назад[,] сейчас не запускаются ни один из нескольких десятков.

Из обсуждения

чайник

За многие годы у меня скопилась значительная коллекция CD и DVD ROM, выпущенных массовыми тиражами, кроме того, периодически архивирую на одноразовые болванки свои файлы. Поэтому утверждение, приведенное в эпиграфе, не могло меня не заинтересовать.Из записанных мной дисков самыми старыми в моей коллекции оказались шесть CD с датой создания 24.10.2003 на болванках «noname». Без проблем скопировал все их содержимое на жесткий диск. Сейчас для записи и чтения использую довольно среднее по параметрам устройство DVD-RAM Recorder TSSTcorp CDDVDW SH-224DB; устройство, на котором их записывал, вспомнить затрудняюсь. Даже не помню, сохранилось ли оно или я его выбросил. Помню только, что и по тогдашним меркам оно тоже было довольно средним. Без проблем скопировал содержимое и двух DVD дисков тоже на болванках «noname»: один я записал 18.02.2005, а другой 28.02.2005. Скопированные с дисков документы нормально открываются, а zip-архивы распаковываются. Естественно, открывал выборочно. Диски хранились в жилом помещении в обычных бумажных пакетах для дисков. Сколько раз с них читал, сказать не могу, но несколько десятков раз точно.В упомянутом обсуждении прозвучало предположение, что покупные диски, выпущенные массовым тиражом с уже записанной на них информацией, также недолговечны. Это выглядит особенно удивительным, так как для их изготовления применяется штамповка методом литья под давлением и там нет материалов, которые могли бы быстро деградировать.Одними из наиболее старых дисков, выпущенных массовым тиражом, в моей коллекции оказались диски для Макинтоша:Без проблем скопировал их содержимое на виртуальной машине MacOS Х (снимок экрана использован для заставки этой заметки). Файлы нормально раскрываются. Единственное, что не удается – это запустить приложения: при попытке возникает сообщение, что приложения классического Макинтоша больше не поддерживаются. Но это вопрос яблочной политики (существуют эмуляторы классического «железа»), а не долгожительства CD.Из дисков для PC скопировал:Скопировалось нормально. Таким образом, слухи о якобы короткой жизни компакт-дисков явно преувеличены. При этом вполне возможно, что были диски с фильмами, которые, как сказано в эпиграфе, уже через несколько лет ни на чем не запускаются. Мало ли существует продукции совершенно неприемлимого качества.Читал, что первые CD писали на болванках с золотосодержащим покрытием. Процесс записи был очень капризным и почти никогда с первой попытки не удавался. Запись происходила очень медленно. С тех пор в этой области произошел значительный прогресс, и сейчас обычно удается спокойно и очень быстро записать диск. Но хоть я пишу диски только для собственного использования и не очень часто, у меня за многие годы записи выработались необходимые правила, которые обязательно надо соблюдать.После записи обязательна верификация. В программе Nero, которой я пользуюсь, для этого надо поставить галочку.Скорость записи не должна быть выше, чем возможность устройства и скорость, обозначенная на болванке. Если верификация была неуспешной, то скорость следует снизить. При этом может получиться заметный выигрыш по времени. Например, у меня были случаи, когда при скорости 16х верификация заняла почти 40 мин. и выдала ошибку после прогресса в 90%. А на скорости 10х верификация прошла успешно, меньше, чем за 20 мин. При том, что запись происходит быстрее верификации. Вообще, особенно в случае дешевых болванок, не нужно верить всему, что на них написано.В качестве дополнительной проверки содержимое каждого диска надо скопировать на жесткий диск. Это выглядит перестраховкой, но ведь это не трудоемкая для человека операция. Пока идет копирование можно, например, сыграть с компьютером партию в шахматы.В данной технологии меня прежде всего привлекает надежность. Любое устройство, в котором электроника и движущиеся части, как в HDD, или только электроника, как в SSD и флеш-картах, имеет пренеприятное свойство неожиданно перегорать. А еще HDD не рекомендуется ронять. Чтобы вывести из строя DVD-диск, нужно очень постараться, например, поставить на него на длительное время горячийутюг. Но даже потеря одного DVD-диска – это не потеря всей коллекции, как может быть, если архив хранить на внешнем винчестере. Несмотря на то, что цена винчестера для архивации может оказаться ниже, чем цена болванок той же суммарной емкости, надежность болванок это окупает.Есть мнение, что Интернет и облачные технологии вскоре полностью решат проблемы хранения данных. К сожалению, пока скорость доступа к данным в Интернете ситуативно, но часто, бывает неожиданно низкой, несмотря на хорошие параметры подключения к сети. И использование локального архива зачастую бывает быстрее, чем повторное скачивание по удаленной ссылке. Кроме того, невозможно войти дважды в один и тот же Интернет. У меня, например, были выложены публикации и программы на сайтах некоторых широко известных компаний. Потом их вдруг удалили и, если бы у меня не было копий, я бы их потерял. Помня это, я, как вижу интересную мне публикацию или программу — сразу ее качаю, зная по своему опыту, что завтра ее может не оказаться. Этим объясняется дополнительный расход места на локальных дисках.Немаловажное, на мой взгляд, преимущество — это мобильность. В комнате у меня компьютер, а на кухне телевизор. Могу с диска смотреть фильм на компьютере, а могу через телевизор и дешевый плеер. Тут, конечно, у всех разные предпочтения – многие предпочитают таскать за собой ноутбук. На мой взгляд, для дома стационарный десктоп удобнее. Новые ОС также предпочитаю скачивать на DVD. На днях, например, скачал новую версию Fedora Live CD. Если окажусь отрезанным от Интернета из-за того, что накрылась ОС, то Live CD поможет восстановить или переустановить систему. Можно систему и с флешки грузить/ставить, но флеш-карта дороже и, как уже отмечалось, менее надежна. Я привык системы и черновики скидывать на DVD, чтобы не путались на жестком диске под ногами, по мере устаревания просто выбрасываю диски, но тут, возможно, во многом дело привычки. Кому-то мой подход покажется неудобным, а кому-то может оказаться полезным – я не настаиваю, но мне кажется, технологию DVD ROM пока еще рано сбрасывать со счетов, как что-то отжившее и устаревшее.