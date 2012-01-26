Найдена уязвимость в Mac OS High Sierra, позволяющая войти суперпользователем в незащищенный компьютер
Был опубликован твит, согласно которому можно получить привелегии суперпользователя, если в окошке System Preferences > Users & Groups открыть любого пользователя, щелкнуть на замке, после чего указать root в качестве пользователя и оставить пароль пустым. Несколько (sic!) кликов по Unlock «убеждают» MacOS в необходимости предоставить права суперпользователя.
Уязвимость была экспериментально подтверждена множеством пользователей.
Что еще хуже, данный трюк работает на экране входа в систему.
Скриншот из твита
Чтобы защитить свой компьютер от данной уязвимости, нужно активировать учетную запись root (конечно же, с непустым паролем). Наиболее простой из известных способов — выполнить в терминале следующую команду:
и задать суперпользователю нескучный пароль (источник). Есть так же способ сделать то же самое, но через GUI.
Уязвимость была экспериментально подтверждена множеством пользователей.
Что еще хуже, данный трюк работает на экране входа в систему.
Скриншот из твита
Чтобы защитить свой компьютер от данной уязвимости, нужно активировать учетную запись root (конечно же, с непустым паролем). Наиболее простой из известных способов — выполнить в терминале следующую команду:
sudo passwd -u root
и задать суперпользователю нескучный пароль (источник). Есть так же способ сделать то же самое, но через GUI.
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