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Найдена уязвимость в Mac OS High Sierra, позволяющая войти суперпользователем в незащищенный компьютер

    Был опубликован твит, согласно которому можно получить привелегии суперпользователя, если в окошке System Preferences > Users & Groups открыть любого пользователя, щелкнуть на замке, после чего указать root в качестве пользователя и оставить пароль пустым. Несколько (sic!) кликов по Unlock «убеждают» MacOS в необходимости предоставить права суперпользователя.

    Уязвимость была экспериментально подтверждена множеством пользователей.

    Что еще хуже, данный трюк работает на экране входа в систему.

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    Скриншот из твита

    Чтобы защитить свой компьютер от данной уязвимости, нужно активировать учетную запись root (конечно же, с непустым паролем). Наиболее простой из известных способов — выполнить в терминале следующую команду:
    sudo passwd -u root
    и задать суперпользователю нескучный пароль (источник). Есть так же способ сделать то же самое, но через GUI.
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    Комментарии 9
    • +1

      Действительно, можно войти в полноценное рабочее пространство под root, используя пустой пароль. Давно я не встречал таких эпичных уязвимостей.

      • 0
        А тем, кто не перешел на HIgh грозит что-нибудь?
        • 0
          Уязвимость подтверждена только на High Sierra. Данных о попытках воспроизвести баг на предыдущей версии (Sierra) мало, и они отрицательные.
          • 0

            При обновлении на что-нибудь выше sierra сделайте бекап всех данных и выключите шифрование(file vault которое). У меня после перехода непостижимым образом хард оказался зашифрован намертво — раздел без пароля не монтируется, а пароль не проходит. Что-то там пошло не так из-за apfs и конвертации в него.
            И теперь у меня все данные лежат на внешнем харде и ждут вызволения. Только вот когда apple решит проблему и решит ли вообще — не понятно
            Я понимаю, что вы после этого поста вряд ли будете обновляться, просто решил предупредить и подкинуть ещё одну причину, что бы не устанавливать обновление

            • 0

              У меня обновление прошло успешно, все данные целы. Правда я не использовал шифрование диска.

            • 0

              Проблема в том, что ХС поставляется изначально без пароля на рут. Задайте пароль на рута и забудете про сабж

            • 0

              Система принимает root и пустой пароль не только на экране входа в систему и настройках пользователей, но и в любом другом окне ввода логина и пароля в любом приложении.

              • +1
                Порадовало что не сразу, а только если много раз покликать… Прям как в том анекдоте про китайцев и Пентагон.
                • 0
                  Достаточно одного клика, если до этого кликнуть на поле пароля (вводить пароль не надо). Проверено на 10.13.1

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