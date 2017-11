Настройка Sublime Text 3, SW4 и STM32CubeMX для разработки STM32 под Linux

Подобных статей достаточно много на просторах интернета, но хотелось бы написать актуальную вариацию. Лично я долгое время мучался в связке: Ubuntu — основная система, разработка под STM32 в виртуальной машине Windows 7. Но однажды меня это очень утомило и я таки решил потратить несколько дней на поиск решения и вылизывание полноценной среды под Linux Ubuntu. Забегу вперёд и скажу, что идеала я так и не добился, не удалось сделать realtime debug, как в Keil. В остальном всё очень пристойно.

Что в итоге у меня получилось:

Sublime Text 3 с автодополнениями и подсветкой всех функций, включая HAL и остальные библиотеки проекта;

AC6 System Workbench for STM32 с кастомизированными перспективами и прочими плюшками;

Конечно же использую контроль версий в Git.

Шаги, которые необходимо проделать:

Добавить необходимые PPA в APT;

Установить нужные библиотеки;

Установить программы;

Внести правки в конфигурационные файлы;

Доделать всякие плюшки в виде красивых иконок, поиска из меню и т.д.

Инструкция дана для абсолютно чистой машины на базе Ubuntu 16.04, в вашем случае могут быть уже установлены какие-то компоненты. В этой статье и в последующих буду приводить примеры для отладочной платы STM32F3DISCOVERY. Она основана на МК STM32F303VCT6 c 256-Кбайт Flash и 48-КБайт RAM в корпусе LQFP100. Вы можете адаптировать настройки под ваш МК очень легко благодаря STM32CubeMX.

Всё указано для пользователя с именем bulkin, не забудьте менять его при настройке.

Предварительно устанавливаем необходимый софт

sudo apt install git clang cmake python-pip sudo pip install --upgrade pip

Создадим нужные директории для установки программ и хранения библиотек

Я предпочитаю устанавливать программы не из PPA в отдельную папку в домашней директории ~/Programs. Во-первых, устанавливаю с правами локального пользователя. Во-вторых, папка с именем на английском, т.к. некоторые программы не любят кириллицу в пути.

Библиотеки предпочитаю хранить в /opt/libs.

Почему в /opt? Да, /opt — это OPTIONAL APPLICATIONS. Но у меня в /opt монтируется отдельный раздел с btrfs со сжатием. На всех своих машинах я настроил пути к своим библиотекам в /opt/libs. Морочиться и делать все по канонам (использовать /usr/local/lib и /usr/local/share) не вижу смысла, легко запутаться.

mkdir ~/Programs sudo mkdir /opt/libs sudo chown bulkin:bulkin /opt/libs

Для STM32CubeMX и Eclipse нам понадобятся:

Т.к. STM32CubeMX 32-битное приложение, необходимы необходимы соответсвующие библиотеки, если у вас 64-битная ОС.

Java Run Time Environment (будем использовать OpenJRE 8).

Устанавливаем 32-битные библиотеки

sudo apt install lib32ncurses5

Устанавливаем Open JDK 8 JRE

sudo apt install default-jre

Устанавливаем STM32CubeMX

Действуем согласно инструкции самого ST.

Скачиваем дистрибутив с сайта ST (потребуется регистрация), разархивируем и запустим файл с расширением .linux. Если установщик не запускается, скорее всего не установлены 32-битные библиотеки. Путь установки меняем на /home/bulkin/Programs/STM32CubeMX, устанавливаем.

Скрин

Создадим красивый ярлык и добавим поиск в Dash

touch ~/.local/share/applications/CubeMX.desktop chmod ug+x ~/.local/share/applications/CubeMX.desktop nano ~/.local/share/applications/CubeMX.desktop

Вставим следующее содержимое:

[Desktop Entry] Version=1.0 Name=CubeMX Comment=STM32 CubeMX Exec=/home/bulkin/Programs/STM32CubeMX/STM32CubeMX Icon=/home/bulkin/Programs/STM32CubeMX/help/STM32CubeMX.ico Terminal=false Type=Application Categories=Utility;Application;

Теперь в dash иконка появится в разделе Приложения, поиск в dash будет работать после перелогинивания.

Запускаем STM32CubeMX, идём в настройки Help->Updater Settings и меняем путь для хранения библиотек на /opt/libs/STM32Cube/Repository/

Скрин

Установим библиотеку для STM32F3. Открываем Help->Install New Libriaries, ставим галку Firmware Package for Family STM32F3, жмём Install Now

Скрин

Устанавливаем Sublime Text 3

Вообще, SW4 вполне самодостаточная IDE. Но я люблю кодить именно в ST3, а компиляция и дебаг в SW4. Инструкция по установке ST3 для любых дистрибутивов лежит тут.

wget -qO - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add - sudo apt install apt-transport-https echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list sudo apt update sudo apt install sublime-text cppcheck python-configparser sudo pip install --upgrade cmake sudo pip install cmakelint sudo pip install cubemx2cmake

После этого стоит перелогиниться.

Настройка Sublime Text 3

Для начала установим Package Control.

Запускаем ST3 и жмём CTRL+`, в командную строку вставляем код и жмём ENTER:

import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Скрин

Для полноценной работы нам понадобятся такие пакеты:

ARM Assembly (Подсветка Assembler в коде)

C Improved (Подсветка C)

CMakeEditor (Подсветка Cmake)

DocBlokr (Форматирование комментариев)

EasyClangComplete (автодополнение функций)

Hex to Int preview (показывает значение HEX)

SublimeAStyleFormatter (форматирует код нажатием CTRL+SHIFT+A)

Sublimelinter

Sublimelinter-contrib-cmakelint (Подсветка cmake)

Sublimelinter-cppcheck (проверяет код на ошибки с помощью cppcheck)

Sublimelinter-annotations (Подсвечивает FIXME, NOTE, TODO и т.д.)

Устанавливаем нужные пакеты из меню Preferences -> Package Control -> Install Package.

Настроим ST3

Откроем Preferences -> Settings и вставляем в правую половину:

{ "always_show_minimap_viewport": true, "drag_text": false, "ensure_newline_at_eof_on_save": true, "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)", "font_size": 10, "highlight_modified_tabs": true, "ignored_packages": [ "Vintage" ], "index_exclude_patterns": [ "*.log", "*.bak" ], "show_encoding": true, "translate_tabs_to_spaces": true, "trim_trailing_white_space_on_save": true }

Настраиваем пакеты ST3

EasyClangComplete

Настраиваем clang на C99 и указываем директории с базовыми библиотеками вроде StdLib.

Открываем Preferences -> EasyClangComplete -> Settings и вставляем в правую половину:

{ "common_flags" : [ "-I/usr/include", "-I/usr/lib/clang/$clang_version/include", ], "c_flags" : [ "-std=c99" ], "clang_binary" : "clang", "verbose" : false, "use_libclang_caching": true, }

Sublimelinter

Линтер срабатывает только при загрузке/сохранении

Аннотации FIXME обводит как ошибку, остальные как предупреждение

CppCheck проверяет только правила Warning, Style, Performance и Portability, а также указываем стандарты C99 и C++11

Не показывать ошибки отдельным окном при сохранении

Открываем Preferences -> Sublimelinter -> Settings и вставляем в правую половину:

Много текста, спрятал в спойлер { "user": { "debug": false, "delay": 0.25, "error_color": "D02000", "gutter_theme": "Packages/SublimeLinter/gutter-themes/Default/Default.gutter-theme", "gutter_theme_excludes": [], "lint_mode": "load/save", "linters": { "annotations": { "@disable": false, "args": [], "errors": [ "FIXME" ], "excludes": [], "warnings": [ "NOTE", "README", "TODO", "@todo", "XXX", "WIP" ] }, "clang": { "@disable": false, "args": [], "excludes": [], "extra_flags": "", "include_dirs": [] }, "cmakelint": { "@disable": false, "args": [], "excludes": [] }, "cppcheck": { "@disable": false, "args": [], "enable": [ "warning", "style", "performance", "portability" ], "excludes": [], "std": [ "c99", "c++11" ] }, }, "mark_style": "outline", "no_column_highlights_line": false, "passive_warnings": false, "paths": { "linux": [], "osx": [], "windows": [] }, "python_paths": { "linux": [], "osx": [], "windows": [] }, "rc_search_limit": 3, "shell_timeout": 10, "show_errors_on_save": false, "show_marks_in_minimap": true, "tooltip_fontsize": "1rem", "tooltip_theme": "Packages/SublimeLinter/tooltip-themes/Default/Default.tooltip-theme", "tooltip_theme_excludes": [], "tooltips": false, "warning_color": "DDB700", "wrap_find": true } }

SublimeAStyleFormatter

Форматирование настроено на мой вкус. Подробное описание всех пунктов есть в Preferences -> SublimeAStyleFormatter -> Settings — Default

Открываем Preferences -> SublimeAStyleFormatter -> Settings — User и вставляем:

{ "options_default": { "style": "google", "indent": "spaces", "indent-spaces": 4, "indent-col1-comments": true, "indent-switches": true, "indent-cases": true, "break-blocks": "default", "attach-namespaces": true, "break-blocks": "default", "add-brackets": true, "lineend": "linux" } }

Устанавливаем AC6 System Workbench for STM32 (SW4STM32)

Полностью процесс установки описан на сайте OpenSTM32.org.

Регистрируемся на www.openstm32.org и скачиваем инсталятор.

Переходим в папку загрузки и вводим

bash install_sw4stm32_linux_64bits-latest.run

Если у вас установлен gksudo, установщик запустится в графическом режиме. У меня не установлен, потому всё в терминале.

Несколько раз вводим 1 в качестве согласия со всякой ерундой. Указываем путь установки:

/home/bulkin/Programs/SystemWorkbench

Снова соглашаемся со всем, как девственник в свой первый раз, и ждём окончания установки.

Добавим поиск SW4 в Dash

chmod +x "/home/bulkin/Рабочий стол/sw4stm32_shortcut.desktop" cp "/home/bulkin/Рабочий стол/sw4stm32_shortcut.desktop" ~/.local/share/applications/sw4stm32_shortcut.desktop

Настройка SW4

Запускаем SW4, соглашаемся с созданием рабочей области, кликаем на workbench. При первом запуске будет установлен ARM Toolchain.

Сначала установим удобную тему. Открываем Help->Install New Software, жмём Add.. и вводим:

Eclipse Color Theme http://eclipse-color-theme.github.io/update/

Жмём ОК, выбираем Eclipse Color Theme и жмём Next > и дальше всё по накатанной.

Скрин

Включим тему: Window -> Preferences ->Appearance -> Color Theme. Я люблю Monokai, а вы можете позже подобрать, какую вам нравится.

Ну вот и пришло время запустить наш первый проект и проверить среду разработки в работе.

Проверка настроенной среды и небольшие доводки

Повторюсь, я буду приводить примеры для отладочной платы STM32F3DISCOVERY. Делаю всё максимально просто, нам ведь банально надо проверить настройки среды разработки.

Запустим STM32CubeMX, выберем в главном окне New Project. Откроем вкладку Board Selector. Выбираем нашу плату:

Type of board: Discovery

MCU Series: STM32F3

Из списка ниже выбираем STM32F3DISCOVERY

Скрин

И два щелчка на нашей плате.

Сделаем минимальную настройку МК

В левом меню включим:

FreeRTOS: поставить галку Enabled

SYS: Trace Asynchronous Sw

Timebase Source: TIM17 (на текущем этапе можно выбрать любой)

Скрин

Переходим во вкладку Clock Configuration:

В поле HCLK вводим 64МГц (на встроенном осциляторе максимальная частота)

Настроим сам проект

Открываем Project->Settings из верхнего меню.

Указываем имя проекта в поле Project Name: STM32Discovery-SW4-Test

Указываем путь в поле Project Location: /home/bulkin/workspace

Выбираем Toolchain: SW4STM32

Скрин

Откроем вкладку Code Generator и включим "Add necessary libriary files as reference in the toolchain project configuration file"

Скрин

Жмём ОК и теперь мы готовы создать проект. Жмите Generate Source Code в верхнем меню:



Проверим Sublime Text 3

Для начала надо создать CMakeList.txt. Для этого открываем консоль в корне нашего проекта и вводим:

cubemx2cmake

Из нашего STM32Discovery-SW4-Test.ioc будут созданы необходимые для компиляции из командной строки файлы. Но нас интересует только CMakeLists.txt.template. Переименуем его в CMakeLists.txt.

Скрин

Project->Add folder to Project... и выбираем папку нашего нового проекта.

Для начала надо добавить в CMakeList.txt недостающие пути к библиотекам. Это нужно для корректной работы EasyClangComplete. Слева щёлкаем на CMakeList.txt и вносим изменения:

Над строкой set(USER_INCLUDE Inc) добавляем:

set(STM32CUBEREPO /opt/libs/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F3_V1.9.0)

Все последующие set вплоть до file меняем на:

set(USER_INCLUDE Inc) set(CMSIS_DEVICE_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F3xx/Include) set(CMSIS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Include) set(CMSIS_RTOS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS) set(HAL_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Inc) set(FREERTOS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/include)

Ну и в раздел include_directories в самый конец добавить ${FREERTOS_INCLUDE} ${CMSIS_DEVICE_INCLUDE} .

include_directories(${USER_INCLUDE} ${CMSIS_DEVICE_INCLUDE} ${CMSIS_INCLUDE} ${HAL_INCLUDE} ${CMSIS_RTOS_INCLUDE} ${FREERTOS_INCLUDE})

Вот такой CMakeList.txt в итоге set(MCU_FAMILY STM32F3xx) cmake_minimum_required(VERSION 3.6) project(STM32Discovery-SW4-Test C ASM) add_definitions(-DSTM32F303xC) add_definitions(-DUSE_HAL_LIBRARY) set(STM32CUBEREPO /opt/libs/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F3_V1.9.0) set(USER_INCLUDE Inc) set(CMSIS_DEVICE_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F3xx/Include) set(CMSIS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Include) set(CMSIS_RTOS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS) set(HAL_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Drivers/STM32F3xx_HAL_Driver/Inc) set(FREERTOS_INCLUDE ${STM32CUBEREPO}/Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/include) file(GLOB_RECURSE USER_INCLUDE_F ${USER_INCLUDE}/*.h) file(GLOB_RECURSE CMSIS_DEVICE_INCLUDE_F ${CMSIS_DEVICE_INCLUDE}/*.h) file(GLOB_RECURSE CMSIS_INCLUDE_F ${CMSIS_INCLUDE}/*.h) file(GLOB_RECURSE HAL_INCLUDE_F ${HAL_INCLUDE}/*.h) file(GLOB_RECURSE USER_SOURCES Src/*.c) file(GLOB_RECURSE HAL_SOURCES ${STM32CUBEREPO}/Drivers/STM32F3xx_HAL_DRIVER/Src/*.c) file(GLOB_RECURSE CMSIS_SYSTEM ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F3xx/Source/Templates/system_STM32F3xx.c) file(GLOB_RECURSE CMSIS_STARTUP ${STM32CUBEREPO}/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F3xx/Source/Templates/gcc/startup_STM32F303xC.s) set(SOURCE_FILES ${USER_SOURCES} ${HAL_SOURCES} ${CMSIS_SYSTEM} ${CMSIS_STARTUP} STM32F303VCTx_FLASH.ld ${USER_INCLUDE_F} ${CMSIS_DEVICE_INCLUDE_F} ${CMSIS_INCLUDE_F} ${HAL_INCLUDE_F}) include_directories(${USER_INCLUDE} ${CMSIS_DEVICE_INCLUDE} ${CMSIS_INCLUDE} ${HAL_INCLUDE} ${CMSIS_RTOS_INCLUDE} ${FREERTOS_INCLUDE}) add_executable(${PROJECT_NAME}.elf ${SOURCE_FILES}) set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} -Wl,-Map=${PROJECT_SOURCE_DIR}/build/${PROJECT_NAME}.map") set(HEX_FILE ${PROJECT_SOURCE_DIR}/build/${PROJECT_NAME}.hex) set(BIN_FILE ${PROJECT_SOURCE_DIR}/build/${PROJECT_NAME}.bin) add_custom_command(TARGET ${PROJECT_NAME}.elf PRE_BUILD COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E make_directory ${PROJECT_SOURCE_DIR}/build COMMENT "Creating build directory") add_custom_command(TARGET ${PROJECT_NAME}.elf POST_BUILD COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} -Oihex $<TARGET_FILE:${PROJECT_NAME}.elf> ${HEX_FILE} COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} -Obinary $<TARGET_FILE:${PROJECT_NAME}.elf> ${BIN_FILE} COMMENT "Building ${HEX_FILE} Building ${BIN_FILE}") add_custom_target(flash WORKING_DIRECTORY ${PROJECT_SOURCE_DIR} COMMAND openocd -f openocd_flash.cfg COMMENT "Flashing the target processor..." DEPENDS ${PROJECT_NAME}.elf) add_custom_command(TARGET flash POST_BUILD COMMENT "Flashing finished!")

Стоит объяснить, зачем нужны эти танцы с бубном. Дело в том, что при создании проекта мы выбрали опцию "добавлять библиотеки в качестве ссылок в тулчейне". А вот cubemx2cmake указывает относительный путь к библиотекам HAL, а также не добавляет пару путей к библиотекам CMSIS и FreeRTOS. Вероятно, это будет исправлено в будущих версиях, но пока так.

Теперь надо сбросить кэш Cmake: CTRL-SHIFT-P -> EasyClangComplete: Clean current cmake cache

Откроем Src/main.c Наведём курсор на какую-нибудь функцию и порадуемся всплывающим окошкам с её описанием. Подробнее о работе EasyClangComplete можно посмотреть тут.

Попробуем отформатировать код: нажмём CTRL+ALT+F и радуемся, как всё поменялось. Если предпочитаете другой стиль, нет проблем, настройки в Preferences -> SublimeAStyleFormatter.

Откомпилируем проект и посмотрим debug

Запускаем SW4 и импортируем проект:

File -> Import… -> General -> Existing projects into workspace

Select root directory: /home/bulkin/workspace/STM32Discovery-SW4-Test НЕ ставим галку Copy projects into workspace



Скрин

Жмём Finish.

Выбираем проект в Project explorer. Компилируем Project -> Build Project. Если всё было сделано без ошибок ранее, проект скомпилируется за несколько секунд. И в консоли в нижней части будет примерно так:

Generating binary and Printing size information: arm-none-eabi-objcopy -O binary "STM32Discovery-SW4-Test.elf" "STM32Discovery-SW4-Test.bin" arm-none-eabi-size "STM32Discovery-SW4-Test.elf" text data bss dec hex filename 8724 16 5040 13780 35d4 STM32Discovery-SW4-Test.elf 16:42:41 Build Finished (took 6s.173ms)

Подключим нашу плату к компьютеру и попробуем загрузить прошивку: Run -> Run as Ac6 STM32 C/C++ Application. Если всё удачно, в конце вывода консоли будет:

wrote 10240 bytes from file Debug/STM32Discovery-SW4-Test.elf in 0.513113s (19.489 KiB/s) ** Programming Finished ** ** Verify Started ** STM32F303VCTx.cpu: target state: halted target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x2000a000 verified 8748 bytes in 0.104648s (81.635 KiB/s) ** Verified OK ** ** Resetting Target **

Ну и самое вкусное. Запустим дебагер. Run -> Debug (или просто жмите F11). SW4 загрузит прошивку и предложит открыть отдельную перспективу для дебагера. Советую согласиться.

Изначально наша программа будет остановлена на int main(void) {} , это брейкпонт по-умолчанию. Запустим программу нажав F8, чтобы инициализировались все настройки МК, потом остановим, нажав кнопку Suspend в верхней панели. Давайте попробуем зажечь светодиоды. В правой верхней части перспективы откроем вкладку I/O Registers, развернём GPIO и правый щелчок на GPIOE -> ODR -> Activate

Скрин

Теперь посмотрим в STM32CubeMX в нашем проекте, что светодиоды сидят на ногах PE8 — PE15:



В столбце HEX Value в строках c GPIOE -> ODR -> ODR15 по GPIOE -> ODR -> ODR8 выставим 1 и радуемся магии, как загораются светодиоды на плате. Ставим 0 — гаснут.

Скрин

К сожалению, такая магия возможно только в остановленном состоянии, в отличие от того же Keil uVision, реалтайма тут нет. (грустный смайлик)

Осталось только настроить Git

Настройка Git

Заходим через терминал в директорию с нашим проектом и инициализируем Git, включая ввод персональных данных:

cd ~/workspace/STM32Discovery-SW4-Test git init git config --global user.email "n-b******@yandex.ru" git config --global user.name "Nikita Bulaev"

Создадим .gitignore и добавим в него:

Содержимое .gitignore /Debug/ .metadata bin/ tmp/ *.tmp *.bak *.swp *~.nib local.properties .settings/ .loadpath .recommenders # External tool builders .externalToolBuilders/ # Locally stored "Eclipse launch configurations" *.launch # CDT-specific (C/C++ Development Tooling) .cproject # sbteclipse plugin .target # Tern plugin .tern-project # TeXlipse plugin .texlipse # STS (Spring Tool Suite) .springBeans # Code Recommenders .recommenders/ # Scala IDE specific (Scala & Java development for Eclipse) .cache-main .scala_dependencies .worksheet

Ну и сделаем коммит:

git add * git commit -a -m "Initial commit"

В общем-то дальнейшие вещи выходят за рамки статьи о настройке среды разработки. Это и полноценное описание дебагинга, и всякие горячие клавиши ST3. Об этом я бы хотел поговорить в другой раз. Надеюсь, данная статья будет полезна, хотя ныне настройка среды стала гораздо проще, чем ещё год назад. Удачи!