Введение в нейронные сети на Golang

Привет читателям Habrahabr! В этой статье я продемонстрирую вам пример простой нейронной сети на языке Golang с использованием готовой библиотеки.Начав изучать язык программирования Golang, мне стало интересно, что может этот язык в сфере машинного обучения. Тогда я начал искать примеры кода какой-либо НС на этом языке. К сожалению, ничего толкового найти не получилось. И вот тогда я решил переписать НС из этой статьи под GO.Задача нейронной сети — решить, что делать персонажу, исходя из 3х параметров:В зависимости от результата, может быть принято одно из следующих решений:Примеры:Мы будем использовать библиотеку GoNN Установка:Для начала зададим импорт:Теперь приступим к созданию нейронной сети:Теперь нам нужно написать функцию, которая выберет ответ нейрона с самым большим весом.И теперь пишем функцию main.В данном случае ответ — «Атаковать»Как видим, процесс работы с нейронными сетями на Golang такой же, как и с другими языками программирования. Эксперементируйте с этой сетью и создавайте свои!