Объяснение SNARKs. Знание о принятом коэффициенте и достоверное слепое вычисление полиномов (перевод)

$inline$α ∈ F_p, α⋅g$inline$

Тест знания о коэффициенте

обозначает ненулевые элементы . Это то же самое, что и описанные в предыдущей статье.

Боб выбирает случайное число и число . Он вычисляет Он посылает Алисе «запрос» в виде пары . Заметим, что является α-парой. Теперь Алиса должна ответить на запрос другой парой . Это также α-пара. Боб принимает ответ Алисы, только если действительно является α-парой (поскольку он знает α, он может проверить, что ).



$inline$( a', b') = ( γ⋅ a , γ⋅ b )$inline$

$inline$b'= γ⋅ b = γα ⋅ a = α ( γ⋅ a ) = α ⋅ a'$inline$

В литературе это обычно называется «знанием о принятой экспоненте», так как традиционно оно использовалось для мультипликативных групп.

Что означает «Алиса знает»?

Полное формальное определение ЗПК определяет Экстрактор «несколько слабее» и вместо этого он сигнализирует о вероятности успешного ответа Алисы, а не выводит , который является малозначительным в данном случае

Как сделать слепое вычисление полиномов поддающихся проверке

Конфиденциальность: Алиса не узнает s, а Боб не узнает P.

Достоверность: Вероятность того, что Алиса посылает значение не для многочлена P порядка d, который известен ей, а при этом Боб его принимает — ничтожно мала.

В полном формальном доказательстве некоторые вещи описаны более тонко. Например то, что Алиса все же получает некую информацию об s, прежде чем принять решение о ее полиноме P. Например она получает скрытия

Расширенный ЗПК

$inline$( a', b') = ( c_1⋅ a_1+ c_2⋅ a_2, c_1⋅ b_1+ c_2⋅ b_2)$inline$

$inline$b'= c_1⋅ b_1+ c_2⋅ b_2= c_1α ⋅ a_1+ c_2α ⋅ a_2= α ( c_1⋅ a_1+ c_2⋅ a_2) = α ⋅ a'$inline$

$inline$( g, α ⋅ g), ( s ⋅ g, α s ⋅ g) , ... , ( s^d⋅ g, αs^d⋅ g)$inline$

D-KCA (d-ЗПК) была представлена ​​в журнале Йенса Грота.

Протокол достоверного слепого вычисления

Боб выбирает случайную , и отправляет Алисе скрытия (для ), а также скрытия $inline$α ⋅ g, αs ⋅ g, ... , α s^d⋅ g$inline$ (для ). Алиса вычисляет и , используя элементы, отправленные на первом этапе, и отправляет их Бобу. Боб проверяет, что , и принимает ответ тогда и только тогда, когда это равенство выполняется.

$inline$α ⋅ g, α s ⋅ g, ... , α s^d⋅ g$inline$

Привет, Хабр! Представляю вашему вниманию перевод статей блога ZCash, в которых рассказывается о механизме работы системы доказательств с нулевым разглашением SNARKs, применяемых в криптовалюте ZCash (и не только).Предыдущая статья: Объяснение SNARKs. Гомоморфное скрытие и слепое вычисление полиномов (перевод) В этой статье мы рассмотрим тест на принятый коэффициент и слепое вычисление полиномов, поддающихся проверке. Поехали…В предыдущей статье мы увидели, как Алиса может слепо вычислить скрытиеее многочленапорядка, в точкепринадлежащей Бобу. Мы назвали это «слепым» вычислением, так как Алиса не получает значениев процессе вычисления.Однако в этом протоколе что-то отсутствует. Тот факт, что Алиса может вычислитьне гарантирует, что она действительно отправитБобу, а не какое нибудь другое значение.Таким образом, нам нужен способ «заставить» Алису правильно следовать протоколу. В статье мы подробно объясним, как достигнуть этого. Давайте сначала рассмотрим и объясним принцип действия основного инструмента, необходимого для этого. Мы называем его «Тест знания о коэффициенте» (Knowledge of Coefficient (KC) Test).Как и раньше, обозначим черезгенератор группыпорядка, где дискретное логарифмирование является тяжелой задачей. Для удобства, начиная с данного места будем работать с нашей группой аддитивно, а не мультипликативно. То есть, дляобозначает сложениераз копииДля, будем называть пару элементов-парой", еслиТестирование происходит следующим образом.Теперь давайте подумаем, когда Алиса может успешно ответить на вызов? Предположим, что она знает. В этом случае она может просто выбрать любойизи вычислить, а затем вернуть новую α-паруОднако, поскольку единственная информация обсодержится в выражениии группаимеет сложную дискретную задачу логарифмирования, мы полагаем, что Алиса не сможет найтиИтак, как же она может успешно ответить на запрос, не знаяПростой способ сделать это заключается в следующем: Алиса просто выбирает некоеи отвечает паройВ этом случае мы имеем:Таким образом параявляется-парой, как и требовалось.Обратите внимание, что если Алиса ответила, используя этот вариант, она знает, чему равно отношение, То есть, она знает такой коэффициент, чтобыЗнание о принятом коэффициенте (ЗПК — The Knowledge of Coefficient Assumption (KCA)) утверждает, что это всегда так:ЗПК: Если Алиса возвращает верный ответна запрос Бобато с большой вероятностью, независимо от выбора Бобом, она знает такой коэффициент, чтобыТест Знания и Принятый Коэффициент будут важными инструментами в следующей части статьи.Вы можете задаться вопросом, как мы можем сформулировать ЗПК в конкретном математическом выражении? В частности, как мы сформулируем представление о том, что «Алиса знает»в математическом определении?Это делается примерно так: мы говорим, что помимо Алисы у нас есть другая сторона, которую мы называем Экстрактором Алисы. Экстрактор Алисы имеет доступ к внутреннему состоянию Алисы.Теперь мы можем сформулировать ЗПК следующим образом: каждый раз, когда Алиса успешно отвечает-парой, Экстрактор Алисы возвращает, такой чтоДалее, опираясь на предыдущий материал, мы разработаем протокол для достоверного слепого вычисления полиномов, определения которым будет дано ниже. В последующих частях (и статьях) будет показано, как этот протокол можно использовать для построения SNARKs, поэтому наберитесь еще немного терпения для изучения SNARKs :).Предположим, что, Алиса имеет многочленпорядка, а у Боба есть точка, которую он выбрал случайно. Мы хотим создать протокол, который позволил бы Бобу узнать, т.е. скрытиев точке, с двумя дополнительными свойствами:Это называется проверкой слепого вычисления полинома. Протокол в предыдущей статье дал нам только первый пункт, но не второй. Чтобы получить достоверность, нам понадобится расширенная версия знания о принятом коэффициенте (ЗПК).Свойства достоверности и конфиденциальности полезны вместе, потому что они заставляют Алису решить, какой полиномона будет использовать, не видя значения. Это в некотором смысле обязывает Алису к «ответу полиномом», не видя «точечный запрос». Эта логика станет более понятной далее.ЗПК, в том виде, который мы определили выше, звучит примерно так: если Боб дает Алисе некоторую-пару, а затем Алиса генерирует еще одну-пару, то она знает такое значение, чтобы. Говоря иначе, Алиса знает соотношение междуТеперь предположим, что вместо одной Боб посылает Алисе несколько-пар(для одной и той же). И теперь снова Алиса, получив эти пары, должна сгенерировать другие другие-пары. Важно, что Алиса должна это сделать, при этом она не знает значениеКак было описано выше, Алисы может создать-пару простым способом. Для этого нужно взять одну из пар, полученную от Боба и умножить оба элемента на некоторый. Еслибыла-парой, тотоже будет-парой. Но может ли Алиса сгенерировать-пары для большего количества полученных-пар? И возможно ли получить новую-пару, используя сразу несколько полученных-пар?Ответ: Да. Например, Алиса может выбрать два значенияи вычислить пару. Простые преобразования показывают, что для любой, отличной от нуля, это тоже является-парой:В более общем случае Алиса может взять любую линейную комбинацию полученныхпар. Для этого нужно выбрать любыеи определитьОбратите внимание, что если Алиса использует эту стратегию для генерации ее-пар, то она будет знать некоторую линейную зависимость между. То есть она знаеттакие, чтоРасширенное ЗПК утверждает, по сути, что это единственный способ, которым Алиса может генерировать-пару. Таким образом, когда она успешна сгенерирована, Алиса будет знать линейную зависимость между. Более формально предположим, чтопредставляет собой группу размерас генератором, описанные аддитивно в начале статьи. Знание о принятом коэффициенте порядка(d-ЗПК) вможно записать следующим образом:d-ЗПК: Предположим, что Боб выбирает случайные, и отправляет Алисе-пары. Предположим, что затем Алиса отвечает другой-парой. Тогда, с большой вероятностью, Алиса знаеттакие, чтоЗаметим, что вБоб не посылает случайный набор-пар, а посылает набора с определенной «полиномиальной структурой». Пользу этого мы увидим в приведенном ниже протоколе.Предположим, что наше ГС (гомоморфное скрытие) является отображениемдля генератораиз, описанного выше.Для простоты мы представляем протокол для этого конкретногоВо-первых, заметим, что полученные коэффициентыявляются линейной комбинацией, аявляется линейной комбинацией. Таким образом, аналогично протоколу в предыдущей статье, Алиса действительно может вычислить эти значения из сообщений Боба для полинома, который она знает.Во-вторых, согласно d-ЗПК, если Алиса посылаеттакие, что, то почти наверняка она знает такие, что. В этом случаедля многочленаизвестного Алисе. Другими словами, вероятность того, что Боб примет ответ на шаге 3 и при этом Алиса не знает такого многочленаявляется ничтожной.Резюмируя все это, используя d-ЗПК, мы разработали протокол для достоверного слепого вычисления полиномов. В следующих статьях мы увидим, как этот механизм используется в конструкциях SNARK.Продолжение следует…