Объяснение SNARKs. Знание о принятом коэффициенте и достоверное слепое вычисление полиномов (перевод)
- Перевод
Привет, Хабр! Представляю вашему вниманию перевод статей блога ZCash, в которых рассказывается о механизме работы системы доказательств с нулевым разглашением SNARKs, применяемых в криптовалюте ZCash (и не только).
Предыдущая статья: Объяснение SNARKs. Гомоморфное скрытие и слепое вычисление полиномов (перевод)
В этой статье мы рассмотрим тест на принятый коэффициент и слепое вычисление полиномов, поддающихся проверке. Поехали…
В предыдущей статье мы увидели, как Алиса может слепо вычислить скрытие ее многочлена P порядка d, в точке s принадлежащей Бобу. Мы назвали это «слепым» вычислением, так как Алиса не получает значение s в процессе вычисления.
Однако в этом протоколе что-то отсутствует. Тот факт, что Алиса может вычислить не гарантирует, что она действительно отправит Бобу, а не какое нибудь другое значение.
Таким образом, нам нужен способ «заставить» Алису правильно следовать протоколу. В статье мы подробно объясним, как достигнуть этого. Давайте сначала рассмотрим и объясним принцип действия основного инструмента, необходимого для этого. Мы называем его «Тест знания о коэффициенте» (Knowledge of Coefficient (KC) Test).
Как и раньше, обозначим через g генератор группы G порядка , где дискретное логарифмирование является тяжелой задачей. Для удобства, начиная с данного места будем работать с нашей группой аддитивно, а не мультипликативно. То есть, для обозначает сложение α раз копии g.
Для , будем называть пару элементов в "-парой", если и .
Тестирование происходит следующим образом.
Теперь давайте подумаем, когда Алиса может успешно ответить на вызов? Предположим, что она знает α. В этом случае она может просто выбрать любой a' из G и вычислить , а затем вернуть новую α-пару .
Однако, поскольку единственная информация об α содержится в выражении и группа G имеет сложную дискретную задачу логарифмирования, мы полагаем, что Алиса не сможет найти .
Итак, как же она может успешно ответить на запрос, не зная α?
Простой способ сделать это заключается в следующем: Алиса просто выбирает некое и отвечает парой
В этом случае мы имеем:
Таким образом пара является α-парой, как и требовалось.
Обратите внимание, что если Алиса ответила, используя этот вариант, она знает, чему равно отношение a к a', То есть, она знает такой коэффициент , чтобы .
Знание о принятом коэффициенте (ЗПК — The Knowledge of Coefficient Assumption (KCA)) утверждает, что это всегда так:
ЗПК: Если Алиса возвращает верный ответ на запрос Боба то с большой вероятностью, независимо от выбора Бобом , она знает такой коэффициент , чтобы .
Тест Знания и Принятый Коэффициент будут важными инструментами в следующей части статьи.
Вы можете задаться вопросом, как мы можем сформулировать ЗПК в конкретном математическом выражении? В частности, как мы сформулируем представление о том, что «Алиса знает» в математическом определении?
Это делается примерно так: мы говорим, что помимо Алисы у нас есть другая сторона, которую мы называем Экстрактором Алисы. Экстрактор Алисы имеет доступ к внутреннему состоянию Алисы.
Теперь мы можем сформулировать ЗПК следующим образом: каждый раз, когда Алиса успешно отвечает -парой , Экстрактор Алисы возвращает , такой что .
Далее, опираясь на предыдущий материал, мы разработаем протокол для достоверного слепого вычисления полиномов, определения которым будет дано ниже. В последующих частях (и статьях) будет показано, как этот протокол можно использовать для построения SNARKs, поэтому наберитесь еще немного терпения для изучения SNARKs :).
Предположим, что, Алиса имеет многочлен P порядка d, а у Боба есть точка , которую он выбрал случайно. Мы хотим создать протокол, который позволил бы Бобу узнать , т.е. скрытие P в точке s, с двумя дополнительными свойствами:
Это называется проверкой слепого вычисления полинома. Протокол в предыдущей статье дал нам только первый пункт, но не второй. Чтобы получить достоверность, нам понадобится расширенная версия знания о принятом коэффициенте (ЗПК).
Свойства достоверности и конфиденциальности полезны вместе, потому что они заставляют Алису решить, какой полином P она будет использовать, не видя значения s. Это в некотором смысле обязывает Алису к «ответу полиномом», не видя «точечный запрос» s. Эта логика станет более понятной далее.
ЗПК, в том виде, который мы определили выше, звучит примерно так: если Боб дает Алисе некоторую -пару , а затем Алиса генерирует еще одну -пару , то она знает такое значение c, чтобы . Говоря иначе, Алиса знает соотношение между a' и a.
Теперь предположим, что вместо одной Боб посылает Алисе несколько -пар (для одной и той же ). И теперь снова Алиса, получив эти пары, должна сгенерировать другие другие -пары . Важно, что Алиса должна это сделать, при этом она не знает значение .
Как было описано выше, Алисы может создать -пару простым способом. Для этого нужно взять одну из пар , полученную от Боба и умножить оба элемента на некоторый . Если была -парой, то тоже будет -парой. Но может ли Алиса сгенерировать -пары для большего количества полученных -пар? И возможно ли получить новую -пару, используя сразу несколько полученных -пар?
Ответ: Да. Например, Алиса может выбрать два значения и вычислить пару . Простые преобразования показывают, что для любой , отличной от нуля, это тоже является -парой:
В более общем случае Алиса может взять любую линейную комбинацию полученных d пар. Для этого нужно выбрать любые и определить .
Обратите внимание, что если Алиса использует эту стратегию для генерации ее -пар, то она будет знать некоторую линейную зависимость между и . То есть она знает такие, что .
Расширенное ЗПК утверждает, по сути, что это единственный способ, которым Алиса может генерировать -пару. Таким образом, когда она успешна сгенерирована, Алиса будет знать линейную зависимость между и . Более формально предположим, что G представляет собой группу размера p с генератором g, описанные аддитивно в начале статьи. Знание о принятом коэффициенте порядка d (d-ЗПК) в G можно записать следующим образом:
d-ЗПК: Предположим, что Боб выбирает случайные и , и отправляет Алисе -пары . Предположим, что затем Алиса отвечает другой -парой . Тогда, с большой вероятностью, Алиса знает такие, что .
Заметим, что в Боб не посылает случайный набор -пар, а посылает набора с определенной «полиномиальной структурой». Пользу этого мы увидим в приведенном ниже протоколе.
Предположим, что наше ГС (гомоморфное скрытие) является отображением для генератора g из G, описанного выше.
Для простоты мы представляем протокол для этого конкретного E:
Во-первых, заметим, что полученные коэффициенты , являются линейной комбинацией и , а является линейной комбинацией . Таким образом, аналогично протоколу в предыдущей статье, Алиса действительно может вычислить эти значения из сообщений Боба для полинома P, который она знает.
Во-вторых, согласно d-ЗПК, если Алиса посылает такие, что , то почти наверняка она знает такие , что . В этом случае для многочлена известного Алисе. Другими словами, вероятность того, что Боб примет ответ на шаге 3 и при этом Алиса не знает такого многочлена P является ничтожной.
Резюмируя все это, используя d-ЗПК, мы разработали протокол для достоверного слепого вычисления полиномов. В следующих статьях мы увидим, как этот механизм используется в конструкциях SNARK.
Продолжение следует…
Предыдущая статья: Объяснение SNARKs. Гомоморфное скрытие и слепое вычисление полиномов (перевод)
В этой статье мы рассмотрим тест на принятый коэффициент и слепое вычисление полиномов, поддающихся проверке. Поехали…
В предыдущей статье мы увидели, как Алиса может слепо вычислить скрытие ее многочлена P порядка d, в точке s принадлежащей Бобу. Мы назвали это «слепым» вычислением, так как Алиса не получает значение s в процессе вычисления.
Однако в этом протоколе что-то отсутствует. Тот факт, что Алиса может вычислить не гарантирует, что она действительно отправит Бобу, а не какое нибудь другое значение.
Таким образом, нам нужен способ «заставить» Алису правильно следовать протоколу. В статье мы подробно объясним, как достигнуть этого. Давайте сначала рассмотрим и объясним принцип действия основного инструмента, необходимого для этого. Мы называем его «Тест знания о коэффициенте» (Knowledge of Coefficient (KC) Test).
Как и раньше, обозначим через g генератор группы G порядка , где дискретное логарифмирование является тяжелой задачей. Для удобства, начиная с данного места будем работать с нашей группой аддитивно, а не мультипликативно. То есть, для обозначает сложение α раз копии g.
Тест знания о коэффициенте
Для , будем называть пару элементов в "-парой", если и .
обозначает ненулевые элементы . Это то же самое, что и описанные в предыдущей статье.
Тестирование происходит следующим образом.
- Боб выбирает случайное число и число . Он вычисляет
- Он посылает Алисе «запрос» в виде пары . Заметим, что является α-парой.
- Теперь Алиса должна ответить на запрос другой парой . Это также α-пара.
- Боб принимает ответ Алисы, только если действительно является α-парой (поскольку он знает α, он может проверить, что ).
Теперь давайте подумаем, когда Алиса может успешно ответить на вызов? Предположим, что она знает α. В этом случае она может просто выбрать любой a' из G и вычислить , а затем вернуть новую α-пару .
Однако, поскольку единственная информация об α содержится в выражении и группа G имеет сложную дискретную задачу логарифмирования, мы полагаем, что Алиса не сможет найти .
Итак, как же она может успешно ответить на запрос, не зная α?
Простой способ сделать это заключается в следующем: Алиса просто выбирает некое и отвечает парой
В этом случае мы имеем:
Таким образом пара является α-парой, как и требовалось.
Обратите внимание, что если Алиса ответила, используя этот вариант, она знает, чему равно отношение a к a', То есть, она знает такой коэффициент , чтобы .
Знание о принятом коэффициенте (ЗПК — The Knowledge of Coefficient Assumption (KCA)) утверждает, что это всегда так:
ЗПК: Если Алиса возвращает верный ответ на запрос Боба то с большой вероятностью, независимо от выбора Бобом , она знает такой коэффициент , чтобы .
В литературе это обычно называется «знанием о принятой экспоненте», так как традиционно оно использовалось для мультипликативных групп.
Тест Знания и Принятый Коэффициент будут важными инструментами в следующей части статьи.
Что означает «Алиса знает»?
Вы можете задаться вопросом, как мы можем сформулировать ЗПК в конкретном математическом выражении? В частности, как мы сформулируем представление о том, что «Алиса знает» в математическом определении?
Это делается примерно так: мы говорим, что помимо Алисы у нас есть другая сторона, которую мы называем Экстрактором Алисы. Экстрактор Алисы имеет доступ к внутреннему состоянию Алисы.
Теперь мы можем сформулировать ЗПК следующим образом: каждый раз, когда Алиса успешно отвечает -парой , Экстрактор Алисы возвращает , такой что .
Полное формальное определение ЗПК определяет Экстрактор «несколько слабее» и вместо этого он сигнализирует о вероятности успешного ответа Алисы, а не выводит , который является малозначительным в данном случае
Как сделать слепое вычисление полиномов поддающихся проверке
Далее, опираясь на предыдущий материал, мы разработаем протокол для достоверного слепого вычисления полиномов, определения которым будет дано ниже. В последующих частях (и статьях) будет показано, как этот протокол можно использовать для построения SNARKs, поэтому наберитесь еще немного терпения для изучения SNARKs :).
Предположим, что, Алиса имеет многочлен P порядка d, а у Боба есть точка , которую он выбрал случайно. Мы хотим создать протокол, который позволил бы Бобу узнать , т.е. скрытие P в точке s, с двумя дополнительными свойствами:
- Конфиденциальность: Алиса не узнает s, а Боб не узнает P.
- Достоверность: Вероятность того, что Алиса посылает значение не для многочлена P порядка d, который известен ей, а при этом Боб его принимает — ничтожно мала.
Это называется проверкой слепого вычисления полинома. Протокол в предыдущей статье дал нам только первый пункт, но не второй. Чтобы получить достоверность, нам понадобится расширенная версия знания о принятом коэффициенте (ЗПК).
Свойства достоверности и конфиденциальности полезны вместе, потому что они заставляют Алису решить, какой полином P она будет использовать, не видя значения s. Это в некотором смысле обязывает Алису к «ответу полиномом», не видя «точечный запрос» s. Эта логика станет более понятной далее.
В полном формальном доказательстве некоторые вещи описаны более тонко. Например то, что Алиса все же получает некую информацию об s, прежде чем принять решение о ее полиноме P. Например она получает скрытия
Расширенный ЗПК
ЗПК, в том виде, который мы определили выше, звучит примерно так: если Боб дает Алисе некоторую -пару , а затем Алиса генерирует еще одну -пару , то она знает такое значение c, чтобы . Говоря иначе, Алиса знает соотношение между a' и a.
Теперь предположим, что вместо одной Боб посылает Алисе несколько -пар (для одной и той же ). И теперь снова Алиса, получив эти пары, должна сгенерировать другие другие -пары . Важно, что Алиса должна это сделать, при этом она не знает значение .
Как было описано выше, Алисы может создать -пару простым способом. Для этого нужно взять одну из пар , полученную от Боба и умножить оба элемента на некоторый . Если была -парой, то тоже будет -парой. Но может ли Алиса сгенерировать -пары для большего количества полученных -пар? И возможно ли получить новую -пару, используя сразу несколько полученных -пар?
Ответ: Да. Например, Алиса может выбрать два значения и вычислить пару . Простые преобразования показывают, что для любой , отличной от нуля, это тоже является -парой:
В более общем случае Алиса может взять любую линейную комбинацию полученных d пар. Для этого нужно выбрать любые и определить .
Обратите внимание, что если Алиса использует эту стратегию для генерации ее -пар, то она будет знать некоторую линейную зависимость между и . То есть она знает такие, что .
Расширенное ЗПК утверждает, по сути, что это единственный способ, которым Алиса может генерировать -пару. Таким образом, когда она успешна сгенерирована, Алиса будет знать линейную зависимость между и . Более формально предположим, что G представляет собой группу размера p с генератором g, описанные аддитивно в начале статьи. Знание о принятом коэффициенте порядка d (d-ЗПК) в G можно записать следующим образом:
d-ЗПК: Предположим, что Боб выбирает случайные и , и отправляет Алисе -пары . Предположим, что затем Алиса отвечает другой -парой . Тогда, с большой вероятностью, Алиса знает такие, что .
D-KCA (d-ЗПК) была представлена в журнале Йенса Грота.
Заметим, что в Боб не посылает случайный набор -пар, а посылает набора с определенной «полиномиальной структурой». Пользу этого мы увидим в приведенном ниже протоколе.
Протокол достоверного слепого вычисления
Предположим, что наше ГС (гомоморфное скрытие) является отображением для генератора g из G, описанного выше.
Для простоты мы представляем протокол для этого конкретного E:
- Боб выбирает случайную , и отправляет Алисе скрытия (для ), а также скрытия (для ).
- Алиса вычисляет и , используя элементы, отправленные на первом этапе, и отправляет их Бобу.
- Боб проверяет, что , и принимает ответ тогда и только тогда, когда это равенство выполняется.
Во-первых, заметим, что полученные коэффициенты , являются линейной комбинацией и , а является линейной комбинацией . Таким образом, аналогично протоколу в предыдущей статье, Алиса действительно может вычислить эти значения из сообщений Боба для полинома P, который она знает.
Во-вторых, согласно d-ЗПК, если Алиса посылает такие, что , то почти наверняка она знает такие , что . В этом случае для многочлена известного Алисе. Другими словами, вероятность того, что Боб примет ответ на шаге 3 и при этом Алиса не знает такого многочлена P является ничтожной.
Резюмируя все это, используя d-ЗПК, мы разработали протокол для достоверного слепого вычисления полиномов. В следующих статьях мы увидим, как этот механизм используется в конструкциях SNARK.
Продолжение следует…
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