Настройка системы WEB — тестирования на основе headless chromium-browser, chromedriver, nightwatch и node.js на Ubuntu

Предисловие

Возможно, что вам не нравится словосочетание «тестирование», возможно, отчасти, из-за того, что это словосочетание заключает в себе более интересные вещи, которые, к примеру, позволят нам написать бота, способного авторизироваться в Instagram, Facebook и совершать там ряд действий от нашего лица и в одно и то же время нудно заниматься наблюдением, как выполняется наш фронтенд, но тестирование имеет смысл и уже стандартизировано сообществом W3C и продолжает развиваться.

Описание задачи в двух словах

Что нужно для решения тестирования без GUI?

Headless Chromium Browser v 59 (chromium-browser) — безголовый браузер в консоли; Node.js (nodejs) — сервер JavaScript; WebDriver (chromedriver) — драйвер для обработки тестов на JavaScript и работы с chromium-browser посредством Node.js; Nightwatch.js (nightwatch) — известная библиотека для написания и запуска автотестов посредством Node.js от LinkedIn.

Установка на сервер

sudo apt-get -f install

sudo rm /var/cache/apt/archives/chromium*

sudo apt-get install chromium-browser

sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs

sudo apt-get install npm

npm install chromedriver

npm install nightwatch

Схема работы тестирования

Настройка и запуск первого теста

{ "src_folders": ["tests"], // путь к папке с тестами "output_folder": "reports", "custom_commands_path": "", "custom_assertions_path": "", "page_objects_path": "", "globals_path": "globals.js", // путь к файлу, в котором задаётся глобальный контекст для всех тестов "selenium": { "start_process": false // отменяем запуск Селениума, т.к. будем обращаться к Chromedriver напрямую }, "test_settings": { "default": { "selenium_port": 9515, // номер порта Chromedriver по умолчанию ("selenium_" в имени поля — это пережиток прошлого) "selenium_host": "localhost", "default_path_prefix" : "", "desiredCapabilities": { "browserName": "chrome", "chromeOptions" : { "args" : ["--no-sandbox", "--headless", "--disable-gpu"], // специальные флаги для работы Хрома в headless-режиме "binary" : "/usr/bin/chromium-browser" // путь к исполняемому файлу Хрома }, "acceptSslCerts": true } } } }

const chromedriver = require('chromedriver'); module.exports = { before: function(done) { chromedriver.start(); done(); }, after: function(done) { chromedriver.stop(); done(); } };

module.exports = { 'Test google.com': function(browser) { const firstResultSelector = '#rso cite._Rm'; browser .url('http://google.com', () => { console.log('Loading google.com...'); }) .waitForElementVisible('#lst-ib', 5000) .execute(function() { document.getElementById('lst-ib').value = 'Блог WebSofter!'; }) .submitForm('form') .waitForElementVisible(firstResultSelector, 5000) .getText(firstResultSelector, result => { browser.assert.equal(result.value, 'blog.websofter.ru/'); }) .end(); } };

nightwatch --test google.js

Замечание. Во первых, если Node.js установлен через nvm, то надо активировать сессию через команду:



nvm ~/.profile

во вторых, для запуска теста необходимо создать в корне проекта package.json с данными проекта, а в виде запускаемого фала надо указать google.js через команду:



npm init

Далее уже выполняем команду запуска нашего теста:



nightwatch --test google.js

Заключение

chrome://version

Безголовый Chrome поставляется в версии Chrome 59. Это способ запуска браузера Chrome в безголовой среде, т.е. в консоли без GUI. Подобным образом работал PhantomJS. Chrome привносит в командную строку все современные функции веб-платформы, предоставляемые Chromium и движком Blink.



Почему это полезно?



Безголовый браузер — отличный инструмент для автоматического тестирования и серверных сред, где вам не нужна видимая оболочка пользовательского интерфейса. Например, вы можете выполнить некоторые тесты на реальной веб-странице, создать PDF-файл или просто проверить, как браузер отображает URL-адрес. Дополнительно можно узнать по ссылке



Ссылки по теме

