Парсинг NMEA GNSS для микроконтроллеров и встраиваемых систем

typedef struct { char header[15]; eGnssNmeaMsgType type; char format[NMEA_MESSAGE_MAX_LEN]; }sNmeaParcer;

sNmeaParcer nmeaParcer[NMEA_MESSAGE_MAX] = { {"GGA", GGA__, "%2d%2d%2d.%*3d,%f,%c,%f,%c,%d,%d,%f,%f,%c"}, {"GSA", GSA__, "%c,%i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%*i,%f,%f,%f"}, {"GSV", GSV__, "%3d,%3d,%3d,%3d,%f,%f,%i"}, {"VTG", VTG__, "%f,%c,%*d,%*c,%f"}, {"RMC", RMC__, "%2d%2d%2d.%*3d,%*c,%f,%c,%f,%c,%f,%f,%2d%2d%2d"} };

char nmea_buffer[NMEA_MESSAGE_MAX][NMEA_MESSAGE_MAX_LEN] = { {"$GNGGA,094650.000,5548.6477,N,03750.0997,E,1,11,1.00,274.4,M,14.3,M,,*76"}, {"$GPGSA,A,3,03,17,19,12,14,01,32,11,22,,,,1.35,1.00,0.91*07"}, {"$BDGSV,1,1,04,09,41,070,28,12,36,240,,11,31,308,31,17,10,072,*64"}, {"$GNVTG,190.77,T,,M,15.8,N,0.00,K,A*2B"}, {"$GNRMC,093005.000,A,5548.6223,N,03750.1092,E,0.4,0.6,291117,0,0,A*7C"} };

bool gpsParceNmeaRaw(char *pData) { bool result = false; uint8_t msgType = 0; char data[NMEA_MESSAGE_MAX_LEN] = {0}; uint16_t len = 0; // int dd = 0; float ss = 0; char mode_c = 'A'; // automatic int mode_int = 1; // no fix float vdop, hdop, pdop; struct tm timeStruct; float lat, lon, height; char lat_sign, lon_sign, height_units; int precision, satellites; int message_counter = 0; int message_current = 0; int total_sv_view = 0; int sv_prn_number = 0; float elevation_degrees = 0; float azimuth_degrees = 0; int snr_db_value = 0; // float track_made_good = 0; char fixet_text_T = 0; // float speed = 0; float course_over_ground = 0; char *pChar = 0; len = strlen(pData); if(len == 0) { return false; } uint16_t index = 0; uint16_t repIndex = 0; while(index < len) { if(repIndex > 0) { if(pData[index] == ',') { if(data[repIndex-1] == ',') { data[repIndex++] = '0'; } } } data[repIndex++] = pData[index]; index++; } pData = data; for(msgType = 0; msgType < NMEA_MESSAGE_MAX; msgType++) { if(strstr (pData, (char*)nmeaParcer[msgType].header) != NULL) { printf("Header found [%s]\r

", nmeaParcer[msgType].header); pChar = strchr(pData, ','); if(pChar != NULL) { switch(nmeaParcer[msgType].type) { case GGA__: // $GNGGA,094650.000,5548.6477,N,03750.0997,E,1,11,1.00,274.4,M,14.3,M,,*76 sscanf(pChar+1, nmeaParcer[msgType].format, &timeStruct.tm_hour, &timeStruct.tm_min, &timeStruct.tm_sec, &lat, &lat_sign, &lon, &lon_sign, &precision, &satellites, &hdop, &height, &height_units); dd = (int)((float)(lat)/100); //37 ss = (float)(lat) - (dd * 100); // 50,1122 lat = dd + (ss/60); //31.6227773333333333 if(lat != 0) { if (lat_sign == 'S') { lat = (0-lat); } } dd = (int)((float)(lon)/100); //37 ss = (float)(lon) - (dd * 100); // 50,1122 lon = dd + (ss/60); //31.6227773333333333 if(lon != 0) { if (lon_sign=='S') { lon = (0-lon); } } printf("NMEA: parcing raw: %d,%d,%d,%f,%c,%f,%c,%d,%d,%f,%f,%d\r

", timeStruct.tm_hour, timeStruct.tm_min, timeStruct.tm_sec, lat, lat_sign, lon, lon_sign, precision, satellites, hdop, height, height_units); return true; break; case GSA__ : // $GPGSA,A,3,03,17,19,12,14,01,32,11,22,,,,1.35,1.00,0.91*07 sscanf(pChar+1, nmeaParcer[msgType].format, &mode_c, &mode_int, &pdop, &hdop, &vdop); printf("NMEA: parcing raw: %c,%i,%f,%f,%f\r

", mode_c, mode_int, pdop, hdop, vdop); return true; break; case GSV__ : // $BDGSV,1,1,04,09,41,070,28,12,36,240,,11,31,308,31,17,10,072,*64 sscanf(pChar+1, nmeaParcer[msgType].format, &message_counter, &message_current, &total_sv_view, &sv_prn_number, &elevation_degrees, &azimuth_degrees, &snr_db_value); printf("NMEA: parcing raw: %i,%i,%i,%i,%f,%f,%i\r

", message_counter, message_current, total_sv_view, sv_prn_number, elevation_degrees, azimuth_degrees, snr_db_value); return true; break; case VTG__ : // $GNVTG,190.77,T,,M,15.12,N,0.00,K,A*2B sscanf(pChar+1, nmeaParcer[msgType].format, &track_made_good, &fixet_text_T, &speed); //!!! printf("NMEA: parcing raw: %f,%c,%f\r

", track_made_good, fixet_text_T, speed); return true; break; case RMC__: // $GNRMC,093005.000,A,5548.6223,N,03750.1092,E,0.4,0.46,291117,0,0,A*7C sscanf(pChar+1, nmeaParcer[msgType].format, &timeStruct.tm_hour, &timeStruct.tm_min, &timeStruct.tm_sec, &lat, &lat_sign, &lon, &lon_sign, &speed, &course_over_ground, &timeStruct.tm_mday, &timeStruct.tm_mon, &timeStruct.tm_year); printf("NMEA: parcing raw: %d.%d.%d %f %f\r

", timeStruct.tm_mday, timeStruct.tm_mon, timeStruct.tm_year, speed, course_over_ground); return true; break; case UNKNOWN__ : break; default : break; } } } } return result; }

int main(void) { int i = 0; char nmea_buffer[NMEA_MESSAGE_MAX][NMEA_MESSAGE_MAX_LEN] = { {"$GNGGA,094650.000,5548.6477,N,03750.0997,E,1,11,1.00,274.4,M,14.3,M,,*76"}, {"$GPGSA,A,3,03,17,19,12,14,01,32,11,22,,,,1.35,1.00,0.91*07"}, {"$BDGSV,1,1,04,09,41,070,28,12,36,240,,11,31,308,31,17,10,072,*64"}, {"$GNVTG,190.77,T,,M,15.8,N,0.00,K,A*2B"}, {"$GNRMC,093005.000,A,5548.6223,N,03750.1092,E,0.4,0.6,291117,0,0,A*7C"} }; printf("NMEA: startParcer\r

"); while(i<NMEA_MESSAGE_MAX) { printf("NMEA: message -%s\r

", nmea_buffer[i]); gpsParceNmeaRaw((char*)nmea_buffer[i]); i++; } printf("NMEA: END\r

"); return EXIT_SUCCESS; }

Попал в руки OpenCPU модуль L218 . Кроме всего прочего, он имеет на борту GNSS. Соответственно возникла потребность в разборе NMEA фрейма. Поставляемое SDK заточено под «C code», и т.к править кучу Makefile-в было лениво, попытки использовать готовые проекты провалились.Тогда пришлось написать свою реализацию разбора NMEA сообщений. На эту не самую умную и интересную задачу, пришлось потратить свободный вечер. Будет приятно, если кому-то понадобиться решить похожую задачу и этот пример с этим поможет.Имеющийся модуль посылал 5 типов сообщений: GGA, GSA, GSV, VTG, RMC.Подробное описание можно почитать в спецификации. Например здесь Преступим непосредственно к разборуСоздатим структуру для храния формата разбора и типа фрейма:Наполним данными:И создадим тестовые сообщения (нам же надо это как-то проверить):Разбор состоит из одной единственной функции:Работает так:В процессе оказалось, sscanf не умеет пропускать параметры с неопределенным типом. Что стало небольшой проблемой, т.к. многие gnss модули целиком пропускают параметр, в случае его невалидности.Например: 1,,,5Пришлось данные копировать в промежуточный буфер — char data[NMEA_MESSAGE_MAX_LEN]И принудительно вставлять нули.