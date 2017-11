Идеальный мавен. Часть 1

Знаю, он не идеальный, но по крайней мере я попытаюсь рассказать, как его к этому приблизить.

В одну заметку всё не войдёт, поэтому сначала план:

Постановка задачи — описание той конфигурации проектов с которой мы будем работать, целей и проблем Как настроить мавен для разработки в рамках нашей задачи Как настроить CI/CD (билды, релизы, деплоймент) Нерешенные проблемы

Задача

Итак, начнем с постановки задачи. Предположим у нас есть группа людей (компания, фирма, кружок), которые разрабатывают проекты на Java. При этом у них есть как проекты с открытым кодом (OSS), так и проекты с закрытым кодом. Проекты, назовём их внутренние, разрабатываются независимо друг от друга, но между ними есть зависимости. Что хочется:

Централизованное управление зависимостями на внешние библиотеки

OSS проекты в центральном мавен репозитории

Закрытые проекты в своём мавен репозитории.

«Простой» релиз внутренних проектов с обновлением зависимости в зависимых проектах.

Максимальная автоматизация всех хотелок.

Важно понимать, что решать эти проблемы мы будем в комплексе, поэтому без реализации всех хотелок, система работать вообще не будет или будет, но не в полную силу.

Так же я хочу сказать, что все ниже написанное, это моё личное мнение, я осознаю, что мавен можно настроить по-разному, и я со своей стороны очень надеюсь найти нечто новое в обсуждении этой статьи, что поможет сделать существующую модель еще лучше. В свою защиту могу сказать, что модель, которую я буду описывать уже работает, и не один год. Открытая часть лежит на BitBucket, в частности, здесь.

Настраиваем мавен

Централизованное управление зависимостями на внешние библиотеки

Для управления сторонними зависимостями у мавена есть специальная секция dependencyManagement и механизм наследования. Казалась бы – вот и ответ, делаем «корпоративный» POM и наследуем от него корневые POM’ы всех наших проектов. Да, так и будет, но вот детали…. Итак, вот он наш будущий «корпоративный» POM:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd"> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>org.team</groupId> <artifactId>org.team.pom</artifactId> <version>0-SNAPSHOT</version> <packaging>pom</packaging> <properties> <spring.version>4.3.12.RELEASE</spring.version> <junit.ver>4.12</junit.ver> </properties> <dependencyManagement> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-framework-bom</artifactId> <version>${spring.version}</version> <type>pom</type> <scope>import</scope> </dependency> <!-- Exclude commons-logging from whole Spring --> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-core</artifactId> <version>${spring.version}</version> <exclusions> <exclusion> <artifactId>commons-logging</artifactId> <groupId>commons-logging</groupId> </exclusion> </exclusions> </dependency> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>${junit.ver}</version> <scope>test</scope> </dependency> </dependencies> </dependencyManagement> <build> <pluginManagement> <plugins> <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.7.0</version> <configuration> `<source>1.8</source> <target>1.8</target> </configuration> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId> <version>2.8.2</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>2.20.1</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> <version>3.2.0</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-clean-plugin</artifactId> <version>3.0.0</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-install-plugin</artifactId> <version>2.5.2</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-site-plugin</artifactId> <version>3.5.1</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> <version>3.0.2</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId> <version>3.0.2</version> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <version>3.1.0</version> </plugin> </plugins> </pluginManagement> </build> </project>

Всё стандартно, но хочу обратить внимание не некоторые вещи:

Будуте копировать, уберите апостроф на в конфигурации maven-compiler-plugin . Он там для того, что бы местный редактор не заменял <source> на три апострофа.

. Он там для того, что бы местный редактор не заменял на три апострофа. Это не финальная версия, а минимальная, которую мы будем дописывать в следующих частях.

Версии всех компонент вынесены в секцию переменных. Для 2-3 зависимостей не важно, но, когда у вас их 50 и секция dependencyManagement занимает несколько экранов это здорово облегчает обновление версий.

Кроме собственно версий в секции dependencyManagement можно переопределить область применения (skope) зависимости и убрать некоторые транзитивные зависимости. Данной возможностью лучше не злоупотреблять и всегда писать комментарии зачем и почему это так сделано.

Так же в нашем POM’е присутствует секция pluginManagement. Ее роль примерно такая-же – централизованное управление плагинами, используемыми для построения проекта. Почему это важно? По умолчанию мавен использует последние доступные версии плагинов. Так что, билд с одних и тех же исходников сейчас и через год может отличатся или просто не пройти. С помощью этой секции мы фиксируем версии плагинов, что по идеи минимизирует возможные расхождения.

Еще одна возможность – это определить общие конфигурационные параметры для плагинов – например, версию байткода, которую мы используем во всех наших проектах.

И не очень существенный пункт, пока мы не дошли до релизов, это версия нашего POM’а. Я написал её как 0-SNAPSHOT . На самом деле важно, чтобы это был любой SNAPSHOT. Мы её менять в будущем не будем. Почему, расскажу в следующих статьях.

С какими проблемами/непонятками обычно сталкиваются при использовании «корпоративного» POM’а?

Непонятно, как делать релизы (не надо)

Надо ли включать отдельные проекты как модули (не надо)

Надо ли в «корпоративном» POM’е описывать версии внутренних проектов (не надо)

Как отслеживать и как часто обновлять версии внешних библиотек

Непонимание различия между «корпоративного» и корневым POM отдельного проекта

Все это мы разберём в следующих частях это статьи. Сейчас кратко остановлюсь на двух последних пунктах.

Различие между «корпоративным» POM’ом и корневым POM отдельного проекта

«Корпоративный» POM описывает общие правила для всех ваших проектов в компании – как-то версия Java, зависимости и их версии, общие ограничения на проекты, за которыми может следить мавен, контакты на разработчиков и т.д. В «корпоративном» POM’е не должно быть информации («зависимостей») о конкретных внутренних проектах — их версий, специфичных профайлов и подобных вещей.

Как отслеживать и как часто обновлять версии внешних библиотек

Версии библиотек/плагинов можно легко отслеживать с помощью самого мавена (плагин versions-maven-plugin). Для этого добавим в наш «корпоративный» POM в секцию pluginManagement следующий фрагмент

<plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>versions-maven-plugin</artifactId> <version>2.5</version> <configuration> <rulesUri>file://${user.dir}/rules.xml</rulesUri> <generateBackupPoms>false</generateBackupPoms> </configuration> </plugin>

А рядом с pom.xml создадим файл rules.xml со следующим содержимым

<ruleset comparisonMethod="maven" xmlns="http://mojo.codehaus.org/versions-maven-plugin/rule/2.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://mojo.codehaus.org/versions-maven-plugin/rule/2.0.0 http://mojo.codehaus.org/versions-maven-plugin/xsd/rule-2.0.0.xsd"> <ignoreVersions> <ignoreVersion type="regex">.*-does-not-exist</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*[Aa]lpha.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*(?i)beta.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*pre.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*[Dd]raft.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*-rc.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">20041228\.180559</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*jbossorg.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*dev.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">\d+\.\d+</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*(19|20)\d\d(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]).*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*jboss.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*atlassian.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*xwiki.*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*b\d\d</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*_ALPHA</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*M\d</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*RC\d</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*\.jre7</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*\.jre6</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*CR\d</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*M\d*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*pr\d</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*android</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*m\d*</ignoreVersion> <ignoreVersion type="regex">.*p\d*</ignoreVersion> </ignoreVersions> </ruleset>

В принципе это делать не обязательно, и строчку <rulesUri>file://${user.dir}/rules.xml</rulesUri> можно убрать. У меня это файл служит для фильтрации различных «мусорных» версии которые я предпочитаю игнорировать.

После этого достаточно запустить команды versions:display-dependency-updates и versions:display-plugin-updates и получить результаты:

[INFO] The following dependencies in Dependency Management have newer versions: [INFO] com.amazonaws:aws-java-sdk-core ................. 1.11.221 -> 1.11.237 [INFO] com.amazonaws:aws-java-sdk-dynamodb ............. 1.11.221 -> 1.11.237 [INFO] com.amazonaws:aws-lambda-java-core .................... 1.1.0 -> 1.2.0 [INFO] com.amazonaws:aws-lambda-java-events .................. 2.0.1 -> 2.0.2 [INFO] com.google.guava:guava .......................... 23.3-jre -> 23.5-jre [INFO] com.google.guava:guava-gwt ...................... 23.3-jre -> 23.5-jre [INFO] com.google.inject:guice ................................. 3.0 -> 4.1.0 [INFO] io.sentry:sentry-logback .............................. 1.6.1 -> 1.6.3

[INFO] The following plugin updates are available: [INFO] org.codehaus.mojo:sonar-maven-plugin ......... 3.3.0.603 -> 3.4.0.905 [INFO] [INFO] All plugins have a version specified.

Кстати, вторая команда предупредит вас если вы используете какой-то плагин без указания его версии (правда, для этого ее надо запускать на проектных POM‘ах)

Вкратце это всё про «корпоративный» POM. В следующей части я планирую рассказать о типовой структуре проекта и, возможно, о организации деполоя артефактов в центральный и корпоративный репозитории.